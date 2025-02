Обновление игры Skyblock: Zero, построенной на движке Luanti

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:38, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По факту skyblock zero не майнкрафт просто в нём механика воксельная

3.29 , Аноним ( 29 ), 21:58, 23/02/2025 Выглядит как Майнкрафт, работает как Майнкрафт, всем честным народом воспринимается как Майнкрафт.

Но это не Майнкрафт. Шыза?

4.30 , Аноним ( 29 ), 22:03, 23/02/2025 Топик возможно сделать на движке оригинального Майнкрафта. Значит и оригинальный Майнкрафт это всего лишь движок?

5.31 , Аноним ( 2 ), 22:09, 23/02/2025 Ну так оригинальный майнкрафт делается на каком то движке кстати. В принципе на движке на котором сделан Minecraft можно сделать и другие игры

4.32 , Аноним ( 2 ), 22:14, 23/02/2025 Схожесть эстетики не делает проект автоматически клоном. Насчёт этого у одного пользователя интересный комментарий был когда кто-то утверждал что луанти очередной клон:

"Да можно говорить мол "ну там же эти кубики видите это клон". Но если подумать то по такой логике и майн клон infiniminer. На самом деле главное это то какие цели проекты ставят перед собой. Клоны стремятся клонировать но у луанти такой цели сегодня нет, он в этом направлении не идёт поэтому это не клон." Действительно может стоит лучше смотреть на цели проекта?

2.4 , Karl Richter ( ok ), 19:08, 23/02/2025 Это применение и развитие творческих способностей в игре.

2.6 , Аноним ( 6 ), 19:44, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору]

2.8 , Аноним ( 8 ), 19:58, 23/02/2025 Чем все эти майнкрафты отличаются от всех этих рисований и лепок? Отделы мозга одинаковые активируются ну кроме мелкой моторики.

3.13 , Аноним ( 13 ), 20:40, 23/02/2025 Очевидно же: отцы и диды завидуют.

3.17 , Аноним ( 13 ), 20:47, 23/02/2025 P.S. Хотите ребёнка мелкой моторикой задр0чить (к чему есть серьёзные вопросы) — есть миллион других способов, кроме писанины. А рисовать отнюдь не каждый научится.

4.23 , Аноним ( 23 ), 21:26, 23/02/2025 Да есть куча интересных развивашек и вообще детей нужно развивать многогранно. Но местные мамины Макаринки думают, что достаточно отобрать смартфон и дитё само собой в человека вырастет)

5.28 , Ivan_83 ( ok ), 21:57, 23/02/2025 Это "дедовщина".

Точно так же нас заставляли читать в школе все эти мыльные мукулатурные произведения, которые от рабыни изауры вообще ни чем не отличались, просто на бумаге были.

Так и теперь многие думают что вот мы росли без мобил и на совецких мультиках так и детей надо ростить. Я вот понимаю что совецкие мульты бенадёжно неконкурентоспособны на фоне анимэ.

И при все моей любви к некоторым фильмам/сериалам/мультам я понимаю что сейчас их в основном не интересно смотреть ни мне ни детям.

PS: эти дети вырастут и разрешат своим детям со смартфоном в школу, и сделают его обязательным элементом.

Те не эти а начиная с текущих старшекласников, те лет через 20, когда дорастут до позиций принимающих решения.

2.25 , Ivan_83 ( ok ), 21:38, 23/02/2025 Нет.

Просто вместо поиска приключений/ощущений на улице они делают это в сети.

Собираются группами и бегают, проходят какие то квесты. Это сильно лучше чем было у нас в дестве, когда мы маялись от безделья, что провоцировало всякие происшествия.

Я костры жёг, хорошо что без пожаров обошлось. Кто то воровством и грабежами занимался. Другие курили, пили и пробовали наркотики. Так что лучше пусть они в игры играют, когда делать нечего.

2.27 , Ivan_83 ( ok ), 21:49, 23/02/2025 > Ребёнок должен с детства привыкать жить в матрице. Чере несколько поколений это уже будет в генах. К тому времени и матрица будет готова. Чушь!

Тема с VR педалируется уже лет 30, я помню ещё в 90х были сериалы про похождения и пр с с виртуалом.

Сейчас оно даже до масспрода не дошло толком: дорогое и выбора особо нет.

И народ туда не ломанулся, не смотря на огромные вливания бабла, даже во время когда всех по домам заперли там не было никакого бума.

На этом можно тему виртуала хоронить: он никому нафиг не сдался.

Там есть немного реальных применений в медицине и обучении но на этом всё, узкая ниша.

Никто не стремится туда из дома ходить. Для детей это просто площадка, такая же как за окном, они не станут там проводить 100% времени, они более-менее балансируют виртуал/реал, у каждого свои пропорции.