Обновление игры Skyblock: Zero, построенной на движке Luanti

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|1.1, Tita_M (ok), 18:33, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все эти майнкрафты это утилизация творческих способностей играющего, в особенности ребёнка.
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|2.2, Аноним (2), 18:38, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По факту skyblock zero не майнкрафт просто в нём механика воксельная
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|3.29, Аноним (29), 21:58, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит как Майнкрафт, работает как Майнкрафт, всем честным народом воспринимается как Майнкрафт.
Но это не Майнкрафт. Шыза?
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|4.30, Аноним (29), 22:03, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Топик возможно сделать на движке оригинального Майнкрафта. Значит и оригинальный Майнкрафт это всего лишь движок?
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|5.31, Аноним (2), 22:09, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так оригинальный майнкрафт делается на каком то движке кстати. В принципе на движке на котором сделан Minecraft можно сделать и другие игры
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|4.32, Аноним (2), 22:14, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Схожесть эстетики не делает проект автоматически клоном. Насчёт этого у одного пользователя интересный комментарий был когда кто-то утверждал что луанти очередной клон:
"Да можно говорить мол "ну там же эти кубики видите это клон". Но если подумать то по такой логике и майн клон infiniminer. На самом деле главное это то какие цели проекты ставят перед собой. Клоны стремятся клонировать но у луанти такой цели сегодня нет, он в этом направлении не идёт поэтому это не клон." Действительно может стоит лучше смотреть на цели проекта?
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|2.8, Аноним (8), 19:58, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем все эти майнкрафты отличаются от всех этих рисований и лепок? Отделы мозга одинаковые активируются ну кроме мелкой моторики.
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|3.17, Аноним (13), 20:47, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. Хотите ребёнка мелкой моторикой задр0чить (к чему есть серьёзные вопросы) — есть миллион других способов, кроме писанины. А рисовать отнюдь не каждый научится.
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|4.23, Аноним (23), 21:26, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да есть куча интересных развивашек и вообще детей нужно развивать многогранно. Но местные мамины Макаринки думают, что достаточно отобрать смартфон и дитё само собой в человека вырастет)
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|5.28, Ivan_83 (ok), 21:57, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это "дедовщина".
Точно так же нас заставляли читать в школе все эти мыльные мукулатурные произведения, которые от рабыни изауры вообще ни чем не отличались, просто на бумаге были.
Так и теперь многие думают что вот мы росли без мобил и на совецких мультиках так и детей надо ростить.
Я вот понимаю что совецкие мульты бенадёжно неконкурентоспособны на фоне анимэ.
И при все моей любви к некоторым фильмам/сериалам/мультам я понимаю что сейчас их в основном не интересно смотреть ни мне ни детям.
PS: эти дети вырастут и разрешат своим детям со смартфоном в школу, и сделают его обязательным элементом.
Те не эти а начиная с текущих старшекласников, те лет через 20, когда дорастут до позиций принимающих решения.
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|2.25, Ivan_83 (ok), 21:38, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет.
Просто вместо поиска приключений/ощущений на улице они делают это в сети.
Собираются группами и бегают, проходят какие то квесты.
Это сильно лучше чем было у нас в дестве, когда мы маялись от безделья, что провоцировало всякие происшествия.
Я костры жёг, хорошо что без пожаров обошлось. Кто то воровством и грабежами занимался. Другие курили, пили и пробовали наркотики.
Так что лучше пусть они в игры играют, когда делать нечего.
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|2.27, Ivan_83 (ok), 21:49, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребёнок должен с детства привыкать жить в матрице. Чере несколько поколений это уже будет в генах. К тому времени и матрица будет готова.
Чушь!
Тема с VR педалируется уже лет 30, я помню ещё в 90х были сериалы про похождения и пр с с виртуалом.
Сейчас оно даже до масспрода не дошло толком: дорогое и выбора особо нет.
И народ туда не ломанулся, не смотря на огромные вливания бабла, даже во время когда всех по домам заперли там не было никакого бума.
На этом можно тему виртуала хоронить: он никому нафиг не сдался.
Там есть немного реальных применений в медицине и обучении но на этом всё, узкая ниша.
Никто не стремится туда из дома ходить.
Для детей это просто площадка, такая же как за окном, они не станут там проводить 100% времени, они более-менее балансируют виртуал/реал, у каждого свои пропорции.
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|2.10, Аноним (2), 20:13, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чем Lua так не угодил? Это простой язык и к тому же специально предназначен для встраивания разных скриптов, благодаря чему даже в Roblox используется
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|1.5, Dzen Python (ok), 19:38, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дожили.
Не хватает новостей уровня: "Мод на Minetest/Luanti под названием Mineclonia обновился с версии 0.0.1 на версию 0.0.2!"
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|2.9, Аноним (2), 20:11, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Простите но есть существенная разница между каким-то рядовым модом и целой игрой. Или может про игры которые на движке Godot сделаны вы тоже так говорить будете? Тем более например та же Mineclonia очень громадный проект и к тому же один из лучших клонов Майна. Понятно если новости были бы об обновлениях чисто класса "баг пофиксили" но ведь новости об крупных релизах
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|1.7, Аноним (8), 19:56, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Игроку предоставляется сборник заданий, называемый Книгой крестов
Среди заданий - выход за границы познания, использование энергии после высвобождения и аварийная остановка галактики?
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|2.11, Аноним (11), 20:17, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переписать галактику на Rust, чтобы не было выходов за границы :)
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|3.12, Аноним (12), 20:36, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению у Luanti границы мира реально небольшие. Всего по 32к блоков в x/z направлениях от нуля. Почему нельзя было сделать реально безграничный мир - я хз.
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|4.14, Аноним (13), 20:42, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему нельзя было сделать реально безграничный мир - я хз.
А вы сделайте. Это ведь так просто.
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|4.15, Karl Richter (ok), 20:43, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем безграничный? Его весь все-равно не изучишь, а если попытаешься, то памяти на SSD/HDD не хватит.
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|4.18, Аноним (2), 20:48, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю что до сих пор не сделали, потому что это потребовало переписывания кода движка. Так что это скорее всего для версии 6.0.0. Да согласен размеры маленькие, но для того чтобы просто существенно увеличить пределы, вероятно, пришлось ломать бы совместимость.
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|3.21, Нуину (?), 20:58, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переписать галактику на Rust
Ловите растовщика! Галактика уже на С++, дружок, нравится тебе это или нет.
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|4.24, Аноним (23), 21:29, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее уж на лиспе. Ну или на хацкеле. Императивщина это человеческая абстракция довольно далёкая от сути вещей.
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