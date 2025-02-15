Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.11.0

После трёх месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.11.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры с воксельной механикой, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Основные изменения: Поддержка шейдеров объявлена обязательной. Для работы Luanti теперь требуется поддержка как минимум OpenGL 2.0.

Прекращена поддержка формата изображений BMP. Этот формат был объявлен устаревшим ещё в 2023 году в связи с крайне редким использованием.

Меню настроек теперь открывается в внутриигровом режиме. Стоит учесть, что некоторые настройки требуют переподключения для их изменений.

В меню списка онлайн-серверов добавлено несколько новых кнопок, которые позволяют, например, открыть веб-сайт сервера.

Добавлена возможность редактирования расположения кнопок для управления с сенсорного экрана.





Предоставлена возможность замены штатных шрифтов.

В консоли чата появилась полоса прокрутки.

Добавлена поддержка интерполяции glTF STEP.



