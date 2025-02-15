Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.11.0

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|1.1, Dullish (?), 16:34, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавная, кстати, штука. Есть в F-Droid Можно поиграться с комплектными демками.
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|1.2, черный ветер (?), 16:37, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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мнемоника для названия:
LUA N TI (язык LUA AND калькулятор от Texas Instruments. Притворимся что нужны какие-то хитромудрые расчеты)
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|1.4, Анонимный конь (?), 17:07, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хм.... Иногда бмп мог дать прирост в производительности хоть и размер игры мог стать на 400% больше... Но это не так страшно если игра станет весом из 200мб скажем 800
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|3.16, чатжпт (?), 21:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воксели это просто кубики, на любом движке который умеет 3д их можно делать
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|1.7, Аноним (-), 17:47, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка шейдеров объявлена обязательной. Для работы Luanti теперь
> требуется поддержка как минимум OpenGL 2.0.
Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры. Оригинально.
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|2.13, Аноним (13), 18:40, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры. Оригинально.
Так лучшие дни стюардессы (Irrlicht) уже лет 20 как все, да и закопали ее окончательно, кажись еще в 2021.
А форкатели,
https://github.com/minetest/irrlicht
походу только "update README.md", да "Replace non-leading tabs with spaces" и осилили ...
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|2.15, Аноним (15), 21:01, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры
А какой там уровень гафики в думе? Туда хотя-бы трёхмерную графику завезли?
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