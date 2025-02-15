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Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.11.0

15.02.2025 16:01

После трёх месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.11.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры с воксельной механикой, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Поддержка шейдеров объявлена обязательной. Для работы Luanti теперь требуется поддержка как минимум OpenGL 2.0.
  • Прекращена поддержка формата изображений BMP. Этот формат был объявлен устаревшим ещё в 2023 году в связи с крайне редким использованием.
  • Меню настроек теперь открывается в внутриигровом режиме. Стоит учесть, что некоторые настройки требуют переподключения для их изменений.
  • В меню списка онлайн-серверов добавлено несколько новых кнопок, которые позволяют, например, открыть веб-сайт сервера.
  • Добавлена возможность редактирования расположения кнопок для управления с сенсорного экрана.

  • Предоставлена возможность замены штатных шрифтов.
  • В консоли чата появилась полоса прокрутки.
  • Добавлена поддержка интерполяции glTF STEP.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.luanti.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.10.0
  3. OpenNews: Игровой движок Minetest переименован в Luanti
  4. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  5. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
  6. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62726-luanti
Ключевые слова: luanti, game, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dullish (?), 16:34, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная, кстати, штука. Есть в F-Droid Можно поиграться с комплектными демками.
     
  • 1.2, черный ветер (?), 16:37, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    мнемоника для названия:
    LUA N TI (язык LUA AND калькулятор от Texas Instruments. Притворимся что нужны какие-то хитромудрые расчеты)
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:07, 15/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Анонимный конь (?), 17:07, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм.... Иногда бмп мог дать прирост в производительности хоть и размер игры мог стать на 400% больше... Но это не так страшно если игра станет весом из 200мб скажем 800
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:42, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    мдаа... это вам не анренджил 5
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:11, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анрил в воксели может?
     
     
  • 3.16, чатжпт (?), 21:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воксели это просто кубики, на любом движке который умеет 3д их можно делать
     

  • 1.7, Аноним (-), 17:47, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка шейдеров объявлена обязательной. Для работы Luanti теперь
    > требуется поддержка как минимум OpenGL 2.0.

    Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры. Оригинально.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:16, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да на градуснике не запустишь.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:40, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры. Оригинально.

    Так лучшие дни стюардессы (Irrlicht) уже лет 20 как все, да и закопали ее окончательно, кажись еще в 2021.
    А форкатели,
    https://github.com/minetest/irrlicht
    походу только "update README.md", да "Replace non-leading tabs with spaces" и осилили ...


     
  • 2.15, Аноним (15), 21:01, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для рисования графония который уровнем даже не как Doom - надо Open GL и шейдеры

    А какой там уровень гафики в думе? Туда хотя-бы трёхмерную графику завезли?

     

  • 1.10, Аноним (11), 18:16, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BMP устарел? Почему мне об этом никто не сообщил?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:28, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    .xpm еще торт.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:55, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит как китайская паль, впрочем как и весь опенсурс
     

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