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Представлен CobolCraft, сервер для игры Minecraft, написанный на языке COBOL

27.12.2024 11:55

Проект CobolCraft развивает реализацию сервера для игры Minecraft, совместимую с декабрьским выпуском Minecraft 1.21.4. Код проекта написан на языке COBOL и распространяется под лицензией MIT. Для сборки может использоваться компилятор GnuCOBOL. Для быстрого запуска подготовлен образ контейнера для Docker. В качестве причины выбора языка COBOL, созданного в 1959 году, называется желание изучить данный язык и развеять связанные с ним предрассудки.

Поддерживаются такие возможности как генерация бесконечного ландшафта, динамическая загрузка блоков, сохранение состояния игрока и игрового мира, импорт миров в формате Minecraft, участие до 10 сетевых игроков, интерактивные блоки (например, двери, открывающиеся после нажатия), встроенный чат, консоль для ввода команд. Из расширенных блоков поддерживаются факелы, плиты, кнопки, брёвна, двери, люки и кровати.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости. Первый выпуск среды разработки SuperBOL
  3. OpenNews: Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC
  4. OpenNews: IBM опубликует компилятор COBOL для Linux
  5. OpenNews: Языку программирования COBOL исполняется 50 лет
  6. OpenNews: Игровой движок Minetest переименован в Luanti
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62472-cobol
Ключевые слова: cobol, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём сервер на Malbolge.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:26, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Самого просто раста было бы достойно. Только сколько не пишут сервера на расте все время получается привет мир.
     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 12:30, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Эй, паалехче! БЕЗОПАСНЫЙ привет мир С БЕЗОПАСНОЙ РАБОТОЙ С ПАМЯТЬЮ!
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только сколько не пишут сервера на расте все время получается привет мир.

    Если повторять слово "халва", сладко не станет. Наблюдая за обсуждениями Rust, пришел к выводу, что Rust не для программирования на нем, а только для обсуждений, как хорошо на нем программировать.

     
     
  • 4.34, нах. (?), 14:11, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы придти к какому-нибудь _обоснованному_ выводу - наблюдать надо не за обсуждениями, а за живыми проектами.
    Но в целом... в общем ты прав почти. Все там плохо.

    И когда накипь стечет - поддерживать даже те полтора хороших проекта станет просто некому.

     
  • 4.40, 12yoexpert (ok), 15:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    недоязык аггрессивно пиарят майки, людей это бесит. когда людей что-то бесит, этим пользуются ушлые дельцы вроде заведующих опеннетом, вбрасывают новости об этом почаще, комменты крутятся, реклама мутится

    а то, что сайт, которым ты заведуешь, говном поливают, - так то не говно, то деньги

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 12:14, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разбудите, когда сделают сервер минекруфт на 1С. Даже интересно будет пощупать
     
     
  • 2.35, Maddy (?), 14:12, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну героев на ней писали ж) https://habr.com/ru/news/850942/ так что все возможно
     

  • 1.3, Шарп (ok), 12:18, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >участие до 10 сетевых игроков

    Дедушка кобол больше не тянет.

     
  • 1.4, ГООООООЛ (?), 12:20, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда сервер на ВrаinFuсk?
     
     
  • 2.22, Zenitur (ok), 13:30, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На турбопаскале же
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:42, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Трубопаскале и дурак сможет. А вот на Бренйфак!
     
  • 3.56, Аноним (56), 17:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    трупопаскакале
     

  • 1.5, A.Stahl (ok), 12:20, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и молодцы. Рекомендую следующим проектом написать ремейк Colobot (сейчас погуглил, а Colobot-то оказывается до сих пор развивается) чисто хотя бы ради лулзового названия.
     
  • 1.6, нах. (?), 12:23, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну вот, сразу видно что норм язык. И сразу клон майнкрафта а не конструктор для создания конструкторов по созданию клонов, но с созданием чота опять нипалучилась.

    (и надо же ж - гнуцобол даже может, оказывается, компилить что-то посложнее хеловротов)

     
  • 1.7, Аноним (8), 12:25, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот что безопасная работа с памятью делает.
     
     
  • 2.63, Имя (?), 18:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальный майнкрафт написан на java, там работа с памятью тоже вполне себе безопасная.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:49, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Программирование на КОБОЛе калечит мозг, поэтому обучение ему должно трактоваться как преступление" - Эдсгер Вибе Дейкстра
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот Дейкстра и сам подставился дальше некуда. Зачем его еще больше-то подставлять.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:04, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Играть в пиксельные игры когда уже мониторы в 4К HDR стали стандартом - это очень странно.
     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 13:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    страннее играть в товары по подписке, а не игры
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 13:19, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По подписке это вообще ...!
    Нормальные люди направляют эти деньги в своё файловое хранилище, и/или домашний сервер. Без DRM, в высоком качестве и без лишних приложений.
    Все помнят, как Adobe вымогала оплату за прекращения подписки. А говорить об количестве невыполненных обязательств подробными организациями - это уже излишне... Вот и ваши авторское право.
     
     
  • 4.64, Мойшеним (?), 18:22, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я башляю в Геншин ежемесячно. Нравится! А ещё у меня нигде не установлен Линукс.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:11, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Могут их делать хоть 16К я разницы от 720р не отличу по зрению севшему
     
     
  • 3.20, Аноним (13), 13:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть очки/линзы, а если здоровье позволяет так и ещё лазерная операция на глазах.
     
     
  • 4.54, Аноним (16), 17:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хотел написать про то что это избыточно, ну у меня -4 с рождения, сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет?
    Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.
     
     
  • 5.57, нах. (?), 17:57, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём

    Разница примерно как если ты наконец перестанешь выпендриваться и сходишь в ближайшую оптику за очками.
    Т.е. ты и без них вроде бы "все видишь", только вот тебе это - кажется.

    > нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться

    если дело только в близорукости - тебе достаточно обратиться к окулисту за протезами для зрения. И советую не терять зря времени, потому что вообще-то очень обидно получится, когда ты увидишь сколько всего ты, оказывается, не видел.

    Если помимо нее у тебя еще букет проблем, который не компенсируется полностью линзами - то, увы, тебе это объяснять как глухому про звуки. Он еще как-то слышит приблизившуюся электричку или грохот взрыва, и может даже речь со слуховым аппаратом разбирает, но это не поможет ему понять, что в мире есть масса тихих звуков.

    > не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.

    для людей с нормальным зрением, вот сюрприз-то.

    (и да, разумеется материал должен содержать детализацию на эти самые 4k изначально, а не быть премудрым апскейлом с ложными деталями)

     
     
  • 6.58, Аноним (16), 18:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мальчик, мне надо обращаться к генетику, а не к окулисту (абал я ваши очки, я с ними мучался ну где-то 2/3 вашей жизни, не подши ни одни, да и вам это не объяснить), а вообще-то мне пора просто успокоиться и понять, что лучше 720р просто ничего не существует, остальное реклама и методика "аудиофилов".
     
     
  • 7.59, Аноним (16), 18:09, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.81, нах. (?), 19:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дедуля, тебе к психиатру в первую очередь.
    А потом таки к окулисту, потому что генетики тебе очки подобрать не могут.

    И да, не надо п-деть. Повторяю - иди к окулисту, бегом. Не в оптику, потому что у тебя наверняка НЕ близорукость (точнее не она одна). Она полностью компенсируется линзами (там есть свои проблемы, но они не при -6, а при -12 уже станут существенны, да и в экран смотреть как раз не мешают). Атрофия глазного нерва - не компенсируется никак вообще. И лечить (в смысле - хотя бы замедлять развитие) ее надо сейчас. Тебе нужен профильный врач, и поищи - хорошего, а не первого попавшегося.

    > что лучше 720р просто ничего не существует

    продолжай в том же духе, глупый, и через несколько лет придешь к выводу что "зрения не существует" - реклама это все и аудиофилы.
    Потому что действительно будешь лучше ориентироваться на ощупь чем с тем что у тебя останется от глаз.

    Возможно, впрочем, что у тебя банальный астигматизм. Это частично корректируется. Но скорее всего у тебя целый букет болячек. И приведут они тебя к почти полной потере зрения - гораздо скорее чем ты думаешь. Потому что слепнущий (вот удивительно-то?) никак не может увидеть насколько он ослеп.


     
  • 5.66, Мойшеним (?), 18:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет?

    Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.
    >я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
    >я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
    >я не понимаю для кого экраны с таким разрешением

    ...
    >я не понимаю для кого экраны с таким разрешением

     
     
  • 6.67, Аноним (16), 18:32, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бней Мнаше, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением, пускай там будут для всяких и разных, для всех зачем?
     
     
  • 7.69, Аноним (16), 18:38, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я покупаю, мне оно не надо, кому-то оно надо, но он говорит это стандарт, зачем он мне это говорит и продаёт? Есть варианты?
     
     
  • 8.77, Мойшеним (?), 19:00, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть варианты 1 Вам никто ничего насильно не продаёт 2 Продают потому, что э... текст свёрнут, показать
     
  • 7.70, Мойшеним (?), 18:43, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз перечитайте все комментарии. Свой стартер, мой и все остальные в ветке. Тут по ходу не только в глазах дело.
     
     
  • 8.78, Аноним (16), 19:03, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перечитал, увидел рекламу очков и лазерную коррекцию зрения, угу, ещё раз подума... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Мойшеним (?), 19:37, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть, вас таких была треть А теперь и вообще под половину вместе с друзьями... текст свёрнут, показать
     
  • 8.82, Аноним (16), 19:46, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.83, нах. (?), 19:49, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, там в голове явно уже опилки и старческий маразм реклама очков , ох-ть не... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, hshhhhh (ok), 13:17, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да эти ретрогады всё ещё читают буквы, хотя мониторы уже давно не символьные!
     
  • 2.19, Аноним (10), 13:19, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мониторы в 4К HDR стали стандартом

    Номер стандарта можно? Хочу ознакомиться.

     
     
  • 3.21, Аноним (13), 13:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы имеете ввиду государственный стандарт? Так очевидно что реч не об этом.

    Так к чему вы написали ваш комментарий?

     
     
  • 4.39, 12yoexpert (ok), 15:17, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты имеешь ввиду государственный стандарт рф? очевидно, речь не об этом

    так зачем ты написал свой комментарий?

     
     
  • 5.68, Мойшеним (?), 18:37, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожди, сейчас посконная игровая приставка подскочит на щигоринском Эль Брусе. Типа по 65 нм. Потому что корейских 28 у них давно нет. Да и 65 не получится - это по традиции прост. Скрещиваю два пальца (в ***** дохлого чебурашки).
     
  • 2.23, anonymous (??), 13:32, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Играть в пиксельные игры когда уже мониторы в 4К HDR стали стандартом - это очень странно.

    Несомненно странно. С тех пор как поиграл в MUD до сих пор понять не могу, зачем пиксельные игры, когда есть текстовые?

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одномуд вум
     
  • 3.71, Мойшеним (?), 18:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем пиксельные игры, когда есть текстовые?

    И бровзинг из каншоли, еа!

     
  • 2.24, Аноним (15), 13:33, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А некоторые ретрограды в MUD'а играют.

    Там вообще только буковки.

     
     
  • 3.31, нах. (?), 14:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некоторые вообще вон в dwarf fortress играют - тот еще, оригинал, а не жалкое подобие.

    Там мало того что буковки, так они еще и по экрану от тебя бегают!

     
  • 2.41, Аноним (41), 15:25, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (30)

  • 1.25, Анон1110м (?), 13:33, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора начинать учить COBOL чтобы войтивайти.
     
     
  • 2.27, Афроним (?), 13:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так бы и сказал, что фанат мира из кубиков.)
     
     
  • 3.42, Аноним (45), 15:27, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое мир кубиков? Мир из шприцев? ;)
     
     
  • 4.44, Афроним (?), 15:37, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До таких кубиков лучше не опускаться.)
     
  • 2.65, Мойшеним (?), 18:25, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Тайка Вайтити / ши
     

  • 1.28, mos87 (ok), 13:54, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки. Вот ежли б на whitespace то головаааа
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:56, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть не на Perl, как Frozen Bubble.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот! А разговоров то было: "Программистов на COBOL днём с огнём не сыщешь", "старики уходят, молодёжь не может поддерживать древнючее легаси"... НУ ВОТ ЖЕ.
    А если серьёзно - похоже на тест-проэкт с нулём возможностей относительно базовой функциональности стандартной реализации (на джаве же, да?). Главная фича - запускается.
     
     
  • 2.32, нах. (?), 14:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну очевидно, что это и есть тест проект - скорее пет-проект, конечно  - т.е. автору может понравилось и он даже будет продолжать.

    Но результат вообще-то довольно неожиданный (я не столько про сам язык, сколько про gcc)

    А афтырь теперь может продать себя подорого какому-нибудь банку из первой десятки. Старики стареют, а тут какой-никакой а вполне себе работающий законченный проект.

     

  • 1.37, Аноним (37), 15:08, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, Аноним (38), 15:11, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то читал, что какой то дедушка for fun написал сетевой веб сервис или что-то подобное на RPG, а этот идёт ещё от механических табуляторов.
     
  • 1.43, Аноним (45), 15:30, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.46, Аноним (46), 15:48, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.47, Аноним (-), 16:02, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке COBOL и распространяется под лицензией MIT.

    Дедушки решили постебаться и похайповать напоследок. Помирать - так с музыкой! И квадратными пикселями! :)

     

  • 1.48, Аноним (48), 16:24, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.60, Мойшеним (?), 18:13, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сервер сервером, но я так и не понял эту игру. В смысле, именно как игру, а не конструктор. Какая мотивация "прохождения"? Зачем?
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 18:15, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:51, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.73, Аноним (76), 18:48, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл этой игры в том чтобы деградировать.
     
  • 2.84, нах. (?), 19:55, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... а какая мотивация прохождения любой другой игры? Напомнить тебе, чем кончался первый (shareware еще) doom? Ну, и?!

    эта как раз забавна тем что можно прохождением не заниматься, а просто уютно окуклиться и построить самолет. (вряд ли на том сервере получится, но на настоящем можно)


     

  • 1.72, Мойшеним (?), 18:47, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бляха, как я обожаю опнетных шизолуддитов! Вкуснота!
     
     
  • 2.74, Аноним (76), 18:49, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы едите опеннетных комментаров? Ужас!
     
  • 2.75, Аноним (76), 18:50, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддиз ещё некогда до добра не доводил!
     

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