Представлен CobolCraft, сервер для игры Minecraft, написанный на языке COBOL

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|2.8, Аноним (8), 12:26, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да. Самого просто раста было бы достойно. Только сколько не пишут сервера на расте все время получается привет мир.
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|3.9, Жироватт (ok), 12:30, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Эй, паалехче! БЕЗОПАСНЫЙ привет мир С БЕЗОПАСНОЙ РАБОТОЙ С ПАМЯТЬЮ!
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|3.10, Аноним (10), 12:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только сколько не пишут сервера на расте все время получается привет мир.
Если повторять слово "халва", сладко не станет. Наблюдая за обсуждениями Rust, пришел к выводу, что Rust не для программирования на нем, а только для обсуждений, как хорошо на нем программировать.
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|4.34, нах. (?), 14:11, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чтобы придти к какому-нибудь _обоснованному_ выводу - наблюдать надо не за обсуждениями, а за живыми проектами.
Но в целом... в общем ты прав почти. Все там плохо.
И когда накипь стечет - поддерживать даже те полтора хороших проекта станет просто некому.
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|4.40, 12yoexpert (ok), 15:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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недоязык аггрессивно пиарят майки, людей это бесит. когда людей что-то бесит, этим пользуются ушлые дельцы вроде заведующих опеннетом, вбрасывают новости об этом почаще, комменты крутятся, реклама мутится
а то, что сайт, которым ты заведуешь, говном поливают, - так то не говно, то деньги
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|1.2, Жироватт (ok), 12:14, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разбудите, когда сделают сервер минекруфт на 1С. Даже интересно будет пощупать
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|1.3, Шарп (ok), 12:18, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>участие до 10 сетевых игроков
Дедушка кобол больше не тянет.
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|1.5, A.Stahl (ok), 12:20, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и молодцы. Рекомендую следующим проектом написать ремейк Colobot (сейчас погуглил, а Colobot-то оказывается до сих пор развивается) чисто хотя бы ради лулзового названия.
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|1.6, нах. (?), 12:23, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну вот, сразу видно что норм язык. И сразу клон майнкрафта а не конструктор для создания конструкторов по созданию клонов, но с созданием чота опять нипалучилась.
(и надо же ж - гнуцобол даже может, оказывается, компилить что-то посложнее хеловротов)
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|2.63, Имя (?), 18:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оригинальный майнкрафт написан на java, там работа с памятью тоже вполне себе безопасная.
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|1.11, Аноним (11), 12:49, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Программирование на КОБОЛе калечит мозг, поэтому обучение ему должно трактоваться как преступление" - Эдсгер Вибе Дейкстра
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|2.15, Аноним (15), 13:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот Дейкстра и сам подставился дальше некуда. Зачем его еще больше-то подставлять.
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|1.13, Аноним (13), 13:04, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Играть в пиксельные игры когда уже мониторы в 4К HDR стали стандартом - это очень странно.
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|3.18, Аноним (13), 13:19, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По подписке это вообще ...!
Нормальные люди направляют эти деньги в своё файловое хранилище, и/или домашний сервер. Без DRM, в высоком качестве и без лишних приложений.
Все помнят, как Adobe вымогала оплату за прекращения подписки. А говорить об количестве невыполненных обязательств подробными организациями - это уже излишне... Вот и ваши авторское право.
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|4.64, Мойшеним (?), 18:22, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я башляю в Геншин ежемесячно. Нравится! А ещё у меня нигде не установлен Линукс.
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|2.16, Аноним (16), 13:11, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Могут их делать хоть 16К я разницы от 720р не отличу по зрению севшему
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|3.20, Аноним (13), 13:21, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть очки/линзы, а если здоровье позволяет так и ещё лазерная операция на глазах.
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|4.54, Аноним (16), 17:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хотел написать про то что это избыточно, ну у меня -4 с рождения, сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет?
Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.
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|5.57, нах. (?), 17:57, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём
Разница примерно как если ты наконец перестанешь выпендриваться и сходишь в ближайшую оптику за очками.
Т.е. ты и без них вроде бы "все видишь", только вот тебе это - кажется.
> нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться
если дело только в близорукости - тебе достаточно обратиться к окулисту за протезами для зрения. И советую не терять зря времени, потому что вообще-то очень обидно получится, когда ты увидишь сколько всего ты, оказывается, не видел.
Если помимо нее у тебя еще букет проблем, который не компенсируется полностью линзами - то, увы, тебе это объяснять как глухому про звуки. Он еще как-то слышит приблизившуюся электричку или грохот взрыва, и может даже речь со слуховым аппаратом разбирает, но это не поможет ему понять, что в мире есть масса тихих звуков.
> не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.
для людей с нормальным зрением, вот сюрприз-то.
(и да, разумеется материал должен содержать детализацию на эти самые 4k изначально, а не быть премудрым апскейлом с ложными деталями)
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|6.58, Аноним (16), 18:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мальчик, мне надо обращаться к генетику, а не к окулисту (абал я ваши очки, я с ними мучался ну где-то 2/3 вашей жизни, не подши ни одни, да и вам это не объяснить), а вообще-то мне пора просто успокоиться и понять, что лучше 720р просто ничего не существует, остальное реклама и методика "аудиофилов".
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|7.81, нах. (?), 19:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дедуля, тебе к психиатру в первую очередь.
А потом таки к окулисту, потому что генетики тебе очки подобрать не могут.
И да, не надо п-деть. Повторяю - иди к окулисту, бегом. Не в оптику, потому что у тебя наверняка НЕ близорукость (точнее не она одна). Она полностью компенсируется линзами (там есть свои проблемы, но они не при -6, а при -12 уже станут существенны, да и в экран смотреть как раз не мешают). Атрофия глазного нерва - не компенсируется никак вообще. И лечить (в смысле - хотя бы замедлять развитие) ее надо сейчас. Тебе нужен профильный врач, и поищи - хорошего, а не первого попавшегося.
> что лучше 720р просто ничего не существует
продолжай в том же духе, глупый, и через несколько лет придешь к выводу что "зрения не существует" - реклама это все и аудиофилы.
Потому что действительно будешь лучше ориентироваться на ощупь чем с тем что у тебя останется от глаз.
Возможно, впрочем, что у тебя банальный астигматизм. Это частично корректируется. Но скорее всего у тебя целый букет болячек. И приведут они тебя к почти полной потере зрения - гораздо скорее чем ты думаешь. Потому что слепнущий (вот удивительно-то?) никак не может увидеть насколько он ослеп.
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|5.66, Мойшеним (?), 18:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет?
Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.
>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
...
>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением
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|6.67, Аноним (16), 18:32, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бней Мнаше, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением, пускай там будут для всяких и разных, для всех зачем?
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|7.69, Аноним (16), 18:38, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я покупаю, мне оно не надо, кому-то оно надо, но он говорит это стандарт, зачем он мне это говорит и продаёт? Есть варианты?
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|7.70, Мойшеним (?), 18:43, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз перечитайте все комментарии. Свой стартер, мой и все остальные в ветке. Тут по ходу не только в глазах дело.
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|8.78, Аноним (16), 19:03, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Перечитал, увидел рекламу очков и лазерную коррекцию зрения, угу, ещё раз подума... текст свёрнут, показать
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|8.83, нах. (?), 19:49, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да, там в голове явно уже опилки и старческий маразм реклама очков , ох-ть не... текст свёрнут, показать
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|2.17, hshhhhh (ok), 13:17, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да эти ретрогады всё ещё читают буквы, хотя мониторы уже давно не символьные!
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|2.19, Аноним (10), 13:19, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мониторы в 4К HDR стали стандартом
Номер стандарта можно? Хочу ознакомиться.
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|3.21, Аноним (13), 13:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы имеете ввиду государственный стандарт? Так очевидно что реч не об этом.
Так к чему вы написали ваш комментарий?
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|4.39, 12yoexpert (ok), 15:17, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты имеешь ввиду государственный стандарт рф? очевидно, речь не об этом
так зачем ты написал свой комментарий?
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|5.68, Мойшеним (?), 18:37, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подожди, сейчас посконная игровая приставка подскочит на щигоринском Эль Брусе. Типа по 65 нм. Потому что корейских 28 у них давно нет. Да и 65 не получится - это по традиции прост. Скрещиваю два пальца (в ***** дохлого чебурашки).
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|2.23, anonymous (??), 13:32, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Играть в пиксельные игры когда уже мониторы в 4К HDR стали стандартом - это очень странно.
Несомненно странно. С тех пор как поиграл в MUD до сих пор понять не могу, зачем пиксельные игры, когда есть текстовые?
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|3.71, Мойшеним (?), 18:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем пиксельные игры, когда есть текстовые?
И бровзинг из каншоли, еа!
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|2.24, Аноним (15), 13:33, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А некоторые ретрограды в MUD'а играют.
Там вообще только буковки.
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|3.31, нах. (?), 14:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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некоторые вообще вон в dwarf fortress играют - тот еще, оригинал, а не жалкое подобие.
Там мало того что буковки, так они еще и по экрану от тебя бегают!
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|1.30, Аноним (30), 13:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот! А разговоров то было: "Программистов на COBOL днём с огнём не сыщешь", "старики уходят, молодёжь не может поддерживать древнючее легаси"... НУ ВОТ ЖЕ.
А если серьёзно - похоже на тест-проэкт с нулём возможностей относительно базовой функциональности стандартной реализации (на джаве же, да?). Главная фича - запускается.
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|2.32, нах. (?), 14:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну очевидно, что это и есть тест проект - скорее пет-проект, конечно - т.е. автору может понравилось и он даже будет продолжать.
Но результат вообще-то довольно неожиданный (я не столько про сам язык, сколько про gcc)
А афтырь теперь может продать себя подорого какому-нибудь банку из первой десятки. Старики стареют, а тут какой-никакой а вполне себе работающий законченный проект.
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|1.38, Аноним (38), 15:11, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то читал, что какой то дедушка for fun написал сетевой веб сервис или что-то подобное на RPG, а этот идёт ещё от механических табуляторов.
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|1.47, Аноним (-), 16:02, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код проекта написан на языке COBOL и распространяется под лицензией MIT.
Дедушки решили постебаться и похайповать напоследок. Помирать - так с музыкой! И квадратными пикселями! :)
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|1.60, Мойшеним (?), 18:13, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сервер сервером, но я так и не понял эту игру. В смысле, именно как игру, а не конструктор. Какая мотивация "прохождения"? Зачем?
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|2.84, нах. (?), 19:55, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э... а какая мотивация прохождения любой другой игры? Напомнить тебе, чем кончался первый (shareware еще) doom? Ну, и?!
эта как раз забавна тем что можно прохождением не заниматься, а просто уютно окуклиться и построить самолет. (вряд ли на том сервере получится, но на настоящем можно)
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