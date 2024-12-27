Представлен CobolCraft, сервер для игры Minecraft, написанный на языке COBOL

4.54 , Аноним ( 16 ), 17:46, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я хотел написать про то что это избыточно, ну у меня -4 с рождения, сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет?

Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.

5.57 , нах. ( ? ), 17:57, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём Разница примерно как если ты наконец перестанешь выпендриваться и сходишь в ближайшую оптику за очками.

Т.е. ты и без них вроде бы "все видишь", только вот тебе это - кажется. > нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться если дело только в близорукости - тебе достаточно обратиться к окулисту за протезами для зрения. И советую не терять зря времени, потому что вообще-то очень обидно получится, когда ты увидишь сколько всего ты, оказывается, не видел. Если помимо нее у тебя еще букет проблем, который не компенсируется полностью линзами - то, увы, тебе это объяснять как глухому про звуки. Он еще как-то слышит приблизившуюся электричку или грохот взрыва, и может даже речь со слуховым аппаратом разбирает, но это не поможет ему понять, что в мире есть масса тихих звуков.



> не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением. для людей с нормальным зрением, вот сюрприз-то. (и да, разумеется материал должен содержать детализацию на эти самые 4k изначально, а не быть премудрым апскейлом с ложными деталями) 6.58 , Аноним ( 16 ), 18:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мальчик, мне надо обращаться к генетику, а не к окулисту (абал я ваши очки, я с ними мучался ну где-то 2/3 вашей жизни, не подши ни одни, да и вам это не объяснить), а вообще-то мне пора просто успокоиться и понять, что лучше 720р просто ничего не существует, остальное реклама и методика "аудиофилов".

7.59 , Аноним ( 16 ), 18:09, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 7.81 , нах. ( ? ), 19:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дедуля, тебе к психиатру в первую очередь.

А потом таки к окулисту, потому что генетики тебе очки подобрать не могут. И да, не надо п-деть. Повторяю - иди к окулисту, бегом. Не в оптику, потому что у тебя наверняка НЕ близорукость (точнее не она одна). Она полностью компенсируется линзами (там есть свои проблемы, но они не при -6, а при -12 уже станут существенны, да и в экран смотреть как раз не мешают). Атрофия глазного нерва - не компенсируется никак вообще. И лечить (в смысле - хотя бы замедлять развитие) ее надо сейчас. Тебе нужен профильный врач, и поищи - хорошего, а не первого попавшегося. > что лучше 720р просто ничего не существует продолжай в том же духе, глупый, и через несколько лет придешь к выводу что "зрения не существует" - реклама это все и аудиофилы.

Потому что действительно будешь лучше ориентироваться на ощупь чем с тем что у тебя останется от глаз. Возможно, впрочем, что у тебя банальный астигматизм. Это частично корректируется. Но скорее всего у тебя целый букет болячек. И приведут они тебя к почти полной потере зрения - гораздо скорее чем ты думаешь. Потому что слепнущий (вот удивительно-то?) никак не может увидеть насколько он ослеп.

5.66 , Мойшеним ( ? ), 18:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сейчас -6, читаю изумительно, разницу 720р и 4К не вижу в упор, а может её и в правду нет? Зачем она вам... Вдруг стало интересно, вы видите разницу и в чём она выражается, не 420 от 720р я сам могу отличить, дальше нет, я очень близорук, что бы мне это понять придётся лупиться прям от экрана где-то на 15 сантиметрах, но я так ничего не увижу, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением.

>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением

>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением

>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением ...

>я не понимаю для кого экраны с таким разрешением 6.67 , Аноним ( 16 ), 18:32, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бней Мнаше, я не понимаю для кого экраны с таким разрешением, пускай там будут для всяких и разных, для всех зачем?

7.69 , Аноним ( 16 ), 18:38, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я покупаю, мне оно не надо, кому-то оно надо, но он говорит это стандарт, зачем он мне это говорит и продаёт? Есть варианты?

8.77 , Мойшеним ( ? ), 19:00, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Есть варианты 1 Вам никто ничего насильно не продаёт 2 Продают потому, что э... 7.70 , Мойшеним ( ? ), 18:43, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз перечитайте все комментарии. Свой стартер, мой и все остальные в ветке. Тут по ходу не только в глазах дело.

8.78 , Аноним ( 16 ), 19:03, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Перечитал, увидел рекламу очков и лазерную коррекцию зрения, угу, ещё раз подума... 9.80 , Мойшеним ( ? ), 19:37, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать То есть, вас таких была треть А теперь и вообще под половину вместе с друзьями... 8.82 , Аноним ( 16 ), 19:46, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 8.83 , нах. ( ? ), 19:49, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать да, там в голове явно уже опилки и старческий маразм реклама очков , ох-ть не...