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|1.2, Аноним (-), 23:36, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Игровой движок Minetest переименован в Luanti
Зря они это. Прочитал как Lunati. Ну такое себе название... :)
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|1.3, Аноним (3), 23:40, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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периодически ставлю посмотреть что уже готово, надо бы запомнить название чтобы найти его потом, хотя думаю все равно по старому имени можно будет нагуглить
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|2.7, Аноним (8), 23:49, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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lua не просто не мертва, ей немножно нет альтернатив в своей области, как тому же JS.
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|2.15, Аноним (15), 00:06, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пфф, с чего вдруг? Баги закрывают, промежуточные версии выпускают. Пилят свой ответ luajit потихоньку. В новостях мелькают интеграции в разный софт и всевозможные движки на основе.
Коммунити кучу форков, переписываний на другие языки и сестринских языков на основе Lua наплодило.
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|1.10, Аноним (10), 00:00, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Потребность в переименовании возникла из-за путаницы, вызванной схожестью имени Minetest с названием игры Minecraft, что вводило пользователей в заблуждение и давало повод думать, что проект развивает клон Minecraft. С другой стороны наличие слова "test" в названии наталкивало на мысли, что это тестовый продукт.
Но это же и создавалось, и продвигалось как клон майнкрафта.
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|1.12, Аноним (12), 00:03, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде бы и круто, но тут вопрос, насколько проект потеряет аудиторию из-за того, что та будет по инерции звать его minetest.
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|1.16, Bottle (?), 00:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О да, ведь движок лишился всех проблем, самое время начать его переименовывать!
Напоминает ситуацию с GIMP и Glimpse. Вторые тоже решили, что проблема сугубо в нейминге.
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