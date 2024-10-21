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Игровой движок Minetest переименован в Luanti

21.10.2024 23:17

После многолетнего обсуждения объявлено о переименовании игрового движка Minetest, который теперь будет развиваться под именем Luanti. Новое имя образовано путём комбинирования финского слова luonti, которое переводится как "создание" (создатель проекта из Финляндии), с названием языка программирования Lua, используемого в движке. Потребность в переименовании возникла из-за путаницы, вызванной схожестью имени Minetest с названием игры Minecraft, что вводило пользователей в заблуждение и давало повод думать, что проект развивает клон Minecraft. С другой стороны наличие слова "test" в названии наталкивало на мысли, что это тестовый продукт.

Проект развивает свободный кроссплатформенный игровой движок в жанре песочница, позволяющий создавать игры в стиле Minecraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minetest.net/2024...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.9.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62084-minetest
Ключевые слова: minetest, luanti
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там ещё арт проекты для выставления не появились? )
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:36, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Игровой движок Minetest переименован в Luanti

    Зря они это. Прочитал как Lunati. Ну такое себе название... :)

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:04, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня со столицей Анголы проассоциировалось :) (Луанда)
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:40, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    периодически ставлю посмотреть что уже готово, надо бы запомнить название чтобы найти его потом, хотя думаю все равно по старому имени можно будет нагуглить
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:43, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только lua немножко совсем мертва, плохой знак.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:45, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и что сейчас заместо lua?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:49, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:50, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:49, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    lua не просто не мертва, ей немножно нет альтернатив в своей области, как тому же JS.
     
     
  • 3.9, Аноним (13), 23:59, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используемый в эмбеддовке MicroPython мог бы заменить?
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 00:00, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз на JS её и заменяют.
     
     
  • 4.14, exileo (?), 00:06, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем, в разработке игр, DOM и BOM?
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:06, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пфф, с чего вдруг? Баги закрывают, промежуточные версии выпускают. Пилят свой ответ luajit потихоньку. В новостях мелькают интеграции в разный софт и всевозможные движки на основе.

    Коммунити кучу форков, переписываний на другие языки и сестринских языков на основе Lua наплодило.

     

  • 1.10, Аноним (10), 00:00, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Потребность в переименовании возникла из-за путаницы, вызванной схожестью имени Minetest с названием игры Minecraft, что вводило пользователей в заблуждение и давало повод думать, что проект развивает клон Minecraft. С другой стороны наличие слова "test" в названии наталкивало на мысли, что это тестовый продукт.

    Но это же и создавалось, и продвигалось как клон майнкрафта.

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:03, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде бы и круто, но тут вопрос, насколько проект потеряет аудиторию из-за того, что та будет по инерции звать его minetest.
     
  • 1.16, Bottle (?), 00:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О да, ведь движок лишился всех проблем, самое время начать его переименовывать!
    Напоминает ситуацию с GIMP и Glimpse. Вторые тоже решили, что проблема сугубо в нейминге.
     

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