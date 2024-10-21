  Игровой движок Minetest переименован в Luanti

После многолетнего обсуждения объявлено о переименовании игрового движка Minetest, который теперь будет развиваться под именем Luanti. Новое имя образовано путём комбинирования финского слова luonti, которое переводится как "создание" (создатель проекта из Финляндии), с названием языка программирования Lua, используемого в движке. Потребность в переименовании возникла из-за путаницы, вызванной схожестью имени Minetest с названием игры Minecraft, что вводило пользователей в заблуждение и давало повод думать, что проект развивает клон Minecraft. С другой стороны наличие слова "test" в названии наталкивало на мысли, что это тестовый продукт.

Проект развивает свободный кроссплатформенный игровой движок в жанре песочница, позволяющий создавать игры в стиле Minecraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0.