Minetest 5.9.0, говоришь? Девять месяцев разработки — это почти как пересобирать ядро процессора с использованием картриджа от Sega Mega Drive, но с поддержкой многопользовательских блокчейн-структур. В основе всего этого стоит IrrlichtMt — и это не что иное, как квантовый движок для рендеринга вокселей на основе синхронизации через BIOS-порты с поддержкой параллельной работы на системах с двумя клавиатурами. И вот что интересно: Minetest — это вообще-то не игра, а просто огромный конструктор с безграничным количеством модулей. Всё завязано на Lua, потому что писать моды на нём — это как скриптовать прямую передачу пакетов по Bluetooth в условиях сильного радиосигнала. Тут главное — правильно распределить память между виртуальными блоками и реальными ядрами процессора, потому что если всё соберёшь как надо, можешь создать мир, в котором даже оперативка не успеет понять, что уже работает на 90% своей мощности. Лицензии тут вообще шикарные — код под LGPL, а ресурсы под CC BY-SA 3.0, что означает полную свободу действий, если ты решил переделать геймплей через встроенный калькулятор в режиме ASCII-графики. А то, что это кроссплатформенный движок — это вообще имба! Ты можешь собрать Minetest на Android, потом пересобрать на FreeBSD, а потом запускать его через LPT-порт на принтере, симулируя работу GPU. Главное, не забыть, что Minecraft тут и рядом не стоял, потому что Minetest — это уровень того, как если бы ты создал кибернетическую реальность прямо через Telnet, но с графикой!

