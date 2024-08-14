Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.9.0

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|2.3, Аноним (3), 22:13, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже меняют, а что случится? Только не говори что у тебя minetest-server из поставки centos6 и там сломается "савмистиииимость". Или клиент на ubuntu trusty, и ты хочешь чтобы он вечно подключался к современным серверам.
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|1.2, Аноним (2), 22:02, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему за столько лет никто так и не сделал простой 100% клон майнкрафта, сколько я этих пародий не перепробовал, никто не может даже управление скопировать.. не говоря уже о производительности..
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|2.5, Аноним (3), 22:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какая там нафиг производительность в жаве? Посмотри как любой сложный проект на редстоуне ворочается. В minetest при этом всё летает.
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|4.16, Аноним (16), 23:11, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как понять тупит? Minetest это движок а не игра. В разных играх на движке Minetest, а также от того на сколько хороша видеокарта для шейдеров может зависеть производительность. В 3.x.x версиях Minetest был по сути игрой отдалённо похожей на Minecraft (отсюда и эстетика). В 5.x.x версиях Minetest превратился в игровой движок включающий в себя игры которые также могут плохо работать на некоторых устройствах.
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|3.13, Bottle (?), 22:52, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Minecraft 1.7.10 весьма хорошо пашет, всё что позднее - уже катастрофически плохо.
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|4.15, _kp (ok), 23:00, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно. Minecraft по 1.14 даже на Core2duo летает со свистом, да и последняя версия, с Fabric.. ладно притормаживает на минималках, но не катасторофически же.
А на актуальном компе, даже бюджетном, с настройками адекватными железу, никаких проблем.
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|3.14, _kp (ok), 22:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Minetest - не игра, а платформа-конструктор. Пока горшок пустой, или почти пустой, там и тормозить нечему.
А как поставишь всего несколько десятков модов, так начинает подлагивать и на хорошем компе.
Но лаги это фигня, самое плохое что Minetest очень часто падает!
Может просто так, внезапно вылетать.
А может не мучить и сразу запуске упасть, если не угадал какие могут быть конфликты у модов.
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|4.17, Аноним (16), 23:19, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему то только здесь дают такие отзывы Minetest. Хотя посмотришь на других сайтах и там об Minetest как раз хорошо отзываются. Я сам много лет в него играю с самыми разными модами и на далеко не новом компьютере и ничего нормально шло. Надо правда учитывать что моды сделанные для одной игры вполне возможно не будут работать на другой да и при тенях FPS сильно падает если видеокарта не хорошая.
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|5.20, _kp (ok), 01:29, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> много лет в него играю с самыми разными модами
Проблема, что если не УГАДАЛ набор модов, то упадет, и хорошо если сразу, при запуске, сразу после установки мода. А если не сразу, поди разберись что там криво написано, или конфликтует.
При том, что моды то, ставятся только из меню игры, проблема крепкая
Я б назвал нестабильность - главной бедой.
Остальное мелочи и придирки, как у всех.
И если победить мгновенно проблематично, то хоть логи падений надо отправленные обрабатывать, и глючные моды, гнать сса.. влажными тряпками из меню.
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|1.7, Аноним (7), 22:31, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду сборочку локальную равную каррент версии жява-майнкрафта.
Уже года 3 жду.
Пока безуспешно
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|1.12, Bottle (?), 22:51, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это то, чего мы не хотели, но заслужили. Так выглядит опенсорс без финансовой поддержки - коряво и болезненно (за десятки лет существования не смогли даже нормальных мобов добавить). Естественно, никто, включая меня, не будет вкладывать силы в подобный проект.
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|2.18, Аноним (16), 23:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Модов на мобов хоть отбавляй. И да это движок . Понятно что мобы в игры добавляются и они уже достаточно продвинутые (просто хотя бы мод Animalia протестируй). Может перед тем как начинать показывать себя умным немного разобраться в нынешнем состоянии движка, игр, сделанных на его основе а также дополнений? Minetest 2010-х и сегодняшний- абсолютно разные (хоть он и унаследовал эстетику Minecraft). По идее большинство отзывов которые здесь приводятся нужно адресовывать не Minetest а играм которые там размещаются с целью клонирования Minecraft (Mineclonia, VoxeLibre и так далее)
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|1.19, Аноним (19), 23:56, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Принимаю, но не понимаю новое поколение любящих этот конструктор-графику. Чего вы от этого так претесь? Вопрос риторический - мне отвечать не нужно, уважаю что у вас свои вкусы, хоть мне и не понятны.
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|1.21, frolenkov (ok), 02:17, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Minetest 5.9.0, говоришь? Девять месяцев разработки — это почти как пересобирать ядро процессора с использованием картриджа от Sega Mega Drive, но с поддержкой многопользовательских блокчейн-структур. В основе всего этого стоит IrrlichtMt — и это не что иное, как квантовый движок для рендеринга вокселей на основе синхронизации через BIOS-порты с поддержкой параллельной работы на системах с двумя клавиатурами.
И вот что интересно: Minetest — это вообще-то не игра, а просто огромный конструктор с безграничным количеством модулей. Всё завязано на Lua, потому что писать моды на нём — это как скриптовать прямую передачу пакетов по Bluetooth в условиях сильного радиосигнала. Тут главное — правильно распределить память между виртуальными блоками и реальными ядрами процессора, потому что если всё соберёшь как надо, можешь создать мир, в котором даже оперативка не успеет понять, что уже работает на 90% своей мощности.
Лицензии тут вообще шикарные — код под LGPL, а ресурсы под CC BY-SA 3.0, что означает полную свободу действий, если ты решил переделать геймплей через встроенный калькулятор в режиме ASCII-графики. А то, что это кроссплатформенный движок — это вообще имба! Ты можешь собрать Minetest на Android, потом пересобрать на FreeBSD, а потом запускать его через LPT-порт на принтере, симулируя работу GPU. Главное, не забыть, что Minecraft тут и рядом не стоял, потому что Minetest — это уровень того, как если бы ты создал кибернетическую реальность прямо через Telnet, но с графикой!
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|2.23, Аноним (23), 03:12, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>котором даже оперативка не успеет понять, что уже работает на 90% своей мощности.
Если оперативка - мощность, тогда кипятильник - длинна.
Такая у тебя логика.
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|1.22, Аноним (23), 03:09, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ставлю только ванильный МайнКрафт с атомарными обновлениями написанный на Rust.
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