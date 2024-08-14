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Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.9.0

14.08.2024 20:57

После девяти месяцев разработки опубликован релиз Minetest 5.9.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры в стиле Minecraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка шейдера "God Rays", также известного как "объёмное освещение".
  • Выполнение генератора карт (Lua Mapgen) вынесено в отдельный поток, что позволяет модам использовать собственный механизм генерации карт. Ранее создателям модов приходилось учитывать функции Mapgen, чтобы управлять задержками.
  • Улучшена производительность рендеринга частиц, благодаря чему создатели модов могут создавать более сложные эффекты частиц. Данное изменение также может привести к значительному повышению FPS на некоторых устройствах.

Дополнительно можно отметить работу над версией Minetest 5.10.0, в которой расширен набор графических эффектов (например, появятся отражения в воде), добавлена поддержка формата gITF для упрощения создания анимированных моделей и проведён редизайн интерфейса ContentDB в главном меню.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minetest.net/2024...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.8.0
  3. OpenNews: Обновление игры Mineclonia 0.97, сделанной на движке Minetest
  4. OpenNews: Обновление Nodeverse, игры об исследовании космоса на движке Minetest
  5. OpenNews: Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest
  6. OpenNews: Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61702-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:55, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    протокол надеюсь не поменяют?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:13, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже меняют, а что случится? Только не говори что у тебя minetest-server из поставки centos6 и там сломается "савмистиииимость". Или клиент на ubuntu trusty, и ты хочешь чтобы он вечно подключался к современным серверам.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:02, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему за столько лет никто так и не сделал простой 100% клон майнкрафта, сколько я этих пародий не перепробовал, никто не может даже управление скопировать.. не говоря уже о производительности..  
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну сам сделай, если тебе надо.
     
  • 2.5, Аноним (3), 22:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая там нафиг производительность в жаве? Посмотри как любой сложный проект на редстоуне ворочается. В minetest при этом всё летает.
     
     
  • 3.6, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 22:20, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочу нагнетать обстановку, но по сравнению с 3.x.x версиями, новый minetest катастрофически тупит.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:44, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.16, Аноним (16), 23:11, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как понять тупит? Minetest это движок а не игра. В разных играх на движке Minetest, а также от того на сколько хороша видеокарта для шейдеров может зависеть производительность. В 3.x.x версиях Minetest был по сути игрой отдалённо похожей на Minecraft (отсюда и эстетика). В 5.x.x версиях Minetest превратился в игровой движок включающий в себя игры которые также могут плохо работать на некоторых устройствах.
     
  • 3.13, Bottle (?), 22:52, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Minecraft 1.7.10 весьма хорошо пашет, всё что позднее - уже катастрофически плохо.
     
     
  • 4.15, _kp (ok), 23:00, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно. Minecraft по 1.14 даже на Core2duo летает со свистом, да и последняя версия, с Fabric..  ладно притормаживает на минималках, но не катасторофически же.
    А на актуальном компе, даже бюджетном, с настройками адекватными железу, никаких проблем.
     
  • 3.14, _kp (ok), 22:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Minetest - не игра, а платформа-конструктор. Пока горшок пустой, или почти пустой, там и тормозить нечему.
    А как поставишь всего несколько десятков модов,  так начинает подлагивать и на хорошем компе.

    Но лаги это фигня, самое плохое что Minetest очень часто падает!
    Может просто так, внезапно вылетать.
    А может не мучить и сразу запуске упасть, если не угадал какие могут быть конфликты у модов.

     
     
  • 4.17, Аноним (16), 23:19, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему то только здесь дают такие отзывы Minetest. Хотя посмотришь на других сайтах и там об Minetest как раз хорошо отзываются. Я сам много лет в него играю с самыми разными модами и на далеко не новом компьютере и ничего нормально шло. Надо правда учитывать что моды сделанные для одной игры вполне возможно не будут работать на другой да и при тенях FPS сильно падает если видеокарта не хорошая.
     
     
  • 5.20, _kp (ok), 01:29, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > много лет в него играю с самыми разными модами

    Проблема, что если не УГАДАЛ набор модов, то упадет, и хорошо если сразу, при запуске, сразу после установки мода. А если не сразу, поди разберись что там криво написано, или конфликтует.
    При том, что моды то,  ставятся только из меню игры, проблема крепкая

    Я б назвал нестабильность - главной бедой.
    Остальное мелочи и придирки, как у всех.


    И если победить мгновенно проблематично, то хоть логи падений надо отправленные обрабатывать, и глючные моды, гнать сса.. влажными тряпками из меню.

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:31, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду сборочку локальную равную каррент версии жява-майнкрафта.
    Уже года 3 жду.
    Пока безуспешно
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 22:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во что играть тем кто хочет поблевать?
     

  • 1.12, Bottle (?), 22:51, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это то, чего мы не хотели, но заслужили. Так выглядит опенсорс без финансовой поддержки - коряво и болезненно (за десятки лет существования не смогли даже нормальных мобов добавить). Естественно, никто, включая меня, не будет вкладывать силы в подобный проект.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 23:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модов на мобов хоть отбавляй. И да это движок . Понятно что мобы в игры добавляются и они уже достаточно продвинутые (просто хотя бы мод Animalia протестируй). Может перед тем как начинать показывать себя умным немного разобраться в нынешнем состоянии движка, игр, сделанных на его основе а также дополнений? Minetest 2010-х и сегодняшний- абсолютно разные (хоть он и унаследовал эстетику Minecraft). По идее большинство отзывов которые здесь приводятся нужно адресовывать не Minetest а играм которые там размещаются с целью клонирования Minecraft (Mineclonia, VoxeLibre и так далее)
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:56, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Принимаю, но не понимаю новое поколение любящих этот конструктор-графику. Чего вы от этого так претесь? Вопрос риторический - мне отвечать не нужно, уважаю что у вас свои вкусы, хоть мне и не понятны.
     
  • 1.21, frolenkov (ok), 02:17, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Minetest 5.9.0, говоришь? Девять месяцев разработки — это почти как пересобирать ядро процессора с использованием картриджа от Sega Mega Drive, но с поддержкой многопользовательских блокчейн-структур. В основе всего этого стоит IrrlichtMt — и это не что иное, как квантовый движок для рендеринга вокселей на основе синхронизации через BIOS-порты с поддержкой параллельной работы на системах с двумя клавиатурами.

    И вот что интересно: Minetest — это вообще-то не игра, а просто огромный конструктор с безграничным количеством модулей. Всё завязано на Lua, потому что писать моды на нём — это как скриптовать прямую передачу пакетов по Bluetooth в условиях сильного радиосигнала. Тут главное — правильно распределить память между виртуальными блоками и реальными ядрами процессора, потому что если всё соберёшь как надо, можешь создать мир, в котором даже оперативка не успеет понять, что уже работает на 90% своей мощности.

    Лицензии тут вообще шикарные — код под LGPL, а ресурсы под CC BY-SA 3.0, что означает полную свободу действий, если ты решил переделать геймплей через встроенный калькулятор в режиме ASCII-графики. А то, что это кроссплатформенный движок — это вообще имба! Ты можешь собрать Minetest на Android, потом пересобрать на FreeBSD, а потом запускать его через LPT-порт на принтере, симулируя работу GPU. Главное, не забыть, что Minecraft тут и рядом не стоял, потому что Minetest — это уровень того, как если бы ты создал кибернетическую реальность прямо через Telnet, но с графикой!

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 03:12, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >котором даже оперативка не успеет понять, что уже работает на 90% своей мощности.

    Если оперативка - мощность, тогда кипятильник - длинна.
    Такая у тебя логика.

     

  • 1.22, Аноним (23), 03:09, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ставлю только ванильный МайнКрафт с атомарными обновлениями написанный на Rust.
     

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