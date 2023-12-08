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Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.8.0

08.12.2023 08:51

После восьми месяцев разработки опубликован релиз Minetest 5.8.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры в стиле MineCraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Игра написана на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Прекращена поставка вместе с движком игры по умолчанию. Наличие встроенной игры создавало ложное впечатление, что Minetest игра, а не платформа для создания и распространения игр. При первом запуске вместо запуска игры по умолчанию пользователю теперь будет предлагается выбрать интересующую игру из каталога, интерфейс для доступа к которому встроен в клиент Minetest.
  • Реализовано новое меню с настройками, переработанное для упрощения поиска и изменения параметров движка.
  • Улучшено управление на устройствах с платформой Android. Для размещения блока в игре теперь достаточно одного касания к экрану. Переделано взаимодействие с джойстиком, эмулирующим нажатие клавиш. Перемещения стали более отзывчивыми, появилась возможность движения в любом направлении и с произвольной скоростью.
  • Полностью переписан код, отвечающий за работу со звуком. Повышена производительность звуковой подсистемы и добавлены новые опции воспроизведения звука, например, теперь можно выбирать стартовое время и смещение в потоке. Обеспечена загрузка звуковых данных по мере необходимости, что позволяет заметно снизить потребление оперативной памяти.
  • Модернизирован код, обеспечивающий сглаживание текстур. Предоставлена возможность выбора между алгоритмами сглаживания FXAA и SSAA (FXAA быстрее, но менее точный, а SSAA требует больше ресурсов, но позволяет добиться более высокого качества).
  • Расширены возможности написания скриптов для разработчиков модов и игр, например, добавлена поддержка динамического изменения текстуры элемента на лету.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minetest.net/2023...)
  2. OpenNews: Релиз Minetest 5.7.0, свободного воксельного игрового движка
  3. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2
  5. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  6. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60254-minetest
Ключевые слова: minetest, game, minecraft
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Обсуждение (5) RSS
  • 4, Шарп (ok), 09:16, 08/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua

    Это ошибка. Для модов нужен более мощный язык, чем анскильный процедурный луа.

     
  • 5, Tron is Whistling (?), 09:31, 08/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Во всей этой странной мути меня интересует только один технический вопрос: как умудрились сделать так, что картинка с 8xSSAA выглядит говнянее, чем без антиалиасинга?
     

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