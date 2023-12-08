Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.8.0

После восьми месяцев разработки опубликован релиз Minetest 5.8.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры в стиле MineCraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Игра написана на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Основные изменения: Прекращена поставка вместе с движком игры по умолчанию. Наличие встроенной игры создавало ложное впечатление, что Minetest игра, а не платформа для создания и распространения игр. При первом запуске вместо запуска игры по умолчанию пользователю теперь будет предлагается выбрать интересующую игру из каталога, интерфейс для доступа к которому встроен в клиент Minetest.

Реализовано новое меню с настройками, переработанное для упрощения поиска и изменения параметров движка.

Улучшено управление на устройствах с платформой Android. Для размещения блока в игре теперь достаточно одного касания к экрану. Переделано взаимодействие с джойстиком, эмулирующим нажатие клавиш. Перемещения стали более отзывчивыми, появилась возможность движения в любом направлении и с произвольной скоростью.

Полностью переписан код, отвечающий за работу со звуком. Повышена производительность звуковой подсистемы и добавлены новые опции воспроизведения звука, например, теперь можно выбирать стартовое время и смещение в потоке. Обеспечена загрузка звуковых данных по мере необходимости, что позволяет заметно снизить потребление оперативной памяти.

Модернизирован код, обеспечивающий сглаживание текстур. Предоставлена возможность выбора между алгоритмами сглаживания FXAA и SSAA (FXAA быстрее, но менее точный, а SSAA требует больше ресурсов, но позволяет добиться более высокого качества).

Расширены возможности написания скриптов для разработчиков модов и игр, например, добавлена поддержка динамического изменения текстуры элемента на лету.



