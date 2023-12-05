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Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2

05.12.2023 13:03

После пяти месяцев разработки опубликован релиз свободного игрового движка Godot 4.2, подходящего для создания 2D- и 3D-игр. Движок поддерживает простой для изучения язык задания игровой логики, графическую среду для проектирования игр, систему развёртывания игр в один клик, широкие возможности анимации и симуляции физических процессов, встроенный отладчик и систему выявления узких мест в производительности. Код игрового движка, среды проектирования игр и сопутствующих средств разработки (физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.

Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств. Движком поддерживаются все популярные стационарные и мобильные платформы (Linux, Windows, macOS, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PS Vita, Android, iOS, BBX), а также разработка игр для Web. Готовые для запуска бинарные сборки сформированы для Linux, Android, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Для разработчиков 2D-игр добавлена поддержка принудительного целочисленного масштабирования, позволяющая подучить квадратную пиксельную сетку, независимо от фактического соотношения сторон. Предоставлена возможность получения барицентрических координат нормали из точек пересечения объекта с лучом. Добавлены методы Rotate_toward и Angle_difference для корректной обработки вращения и углов. В узлы Line2D добавлено свойство "closed" для создания замкнутых линий с непрерывным заполнением.
  • Проведена работа по повышению надёжности системы анимации. Переработаны и унифицированы узлы AnimationPlayer и AnimationTree, общие части которых выделены в промежуточный класс AnimationMixer. Добавлена опция для детерминированного смешивания. В предпросмотр анимации добавлен режим кальки (onion skinning), включающий показ полупрозрачных наложений с прошлыми и следующими кадрами анимации.
  • Возможности "запекания" навигационной сетки (baking, преобразование в статичную форму) для 2D приближены к возможностям, ранее доступным в 3D-навигации, например, для 2D-сеток реализована поддержка работы с физическими телами, экземплярами полигональных сеток, простыми многоугольниками и тайловыми картами (tilemap). В серверы 2D- и 3D-навигации добавлена поддержка многопоточного запекания мэшей.
  • Проведён рефакторинг кода для работы с тайлами и тайловыми картами. Оптимизированы операции группировки блоков и сортировки по оси Y, позволившие значительно сократить время обновления тайлов. Выполнена работа по повышению удобства создания тайловых карт и их использования. Добавлен инструмент для переворота и поворота тайлов при их размещении. Улучшены инструменты для редактирования многоугольников и тайловых сцен.
  • В редакторе сценариев GDScript появилась возможность создания именованных областей кода для сворачивания блоков во время редактирования и упрощения навигации. В отладчике скриптов добавлена полная поддержка многопоточного кода, стека исполнения и точек останова. В скриптах на базе C#/.NET реализована поддержка платформ Android (требуется .NET 7.0+) и iOS (требуется .NET 8.0). В скриптах GDScript расширена поддержка статически типизированного кода, добавлена поддержка строковых литералов r-string (raw string), расширены возможности оператора match.
  • В 3D viewport улучшена поддержка управления трансформацией в стиле Blender, используя мышь и горячие клавиши. Показ расширенной визуальной информации в 3D viewport теперь осуществляется только для выбранных объектов. Добавлены дополнительные индикаторы для таких элементов, как декали и объём тумана. Улучшена работа с гизмо (gizmo) - любую сторону объёмных форм теперь можно расширять по-отдельности в окне просмотра.
  • Улучшены контекстное меню и всплывающие подсказки в панелях "Инспектирование" и "Сигналы". В редактор тем добавлены подсказки с описанием свойств. В панели работы с файловой системой появилась возможность наглядного выделения каталогов через назначения им разных цветов. Переработан интерфейс редактора ресурсов градиентов. В редакторе областей текстур унифицирована работа со всеми поддерживаемыми ресурсами, включая стили и атласы.
  • В библиотеке ассетов улучшен вывод результатов поиска и добавлена возможность выбора иного каталога для установки дополнения или ресурса.
  • В менеджере проектов переработано размещение основных элементов управления и модернизирован интерфейс импорта проекта.
  • Расширены возможности по разработке плагинов к редактору. Обеспечен доступ ко всей функциональности редактора через класс EditorInterface. Реализованы удобные методы для прямого доступа к 2D- и 3D-вьюпортам. Добавлена возможность вывода диалога с предупреждением о несохранённых изменениях.
  • Продолжено развитие экспериментальной системы расширений GDExtension, позволяющей использовать низкоуровневые языки, такие как C++, в качестве языков создания скриптов для игр, без пересборки движка и без внесения изменений в код. Добавлена возможность использования GDExtensions при экспорте в Web.
  • В интерфейсе пользователя изменено управление фокусом. Реализована возможность передачи фокуса на отдельные вкладки в панели вкладок, в том числе при навигации с использованием клавиатуры. В узлы управления (Control) добавлен метод для поиска следующего соседнего фокусируемого элемента. Значительно переработаны узлы построения графов (GraphEdit и GraphNode). Расширены возможности по настройке панели инструментов основного узла GraphEdit.
  • Добавлена возможность изменения типа импорта ассетов на лету с автоматическим обновлением сцен и ресурсов, не требующим перезапуска редактора. Расширены доступные параметры импорта и предоставлена возможность изменения физических свойств импортируемых объектов, а также параметров теней и видимости. Добавлена возможность предпросмотра анимации в диалоговом окне импорта. Расширена поддержка импорта ассетов из Blender в формате GLTF. Добавлена поддержка импорта изображений в формате KTX.
  • Внесены оптимизации, нацеленные на повышение производительности рендеринга. Для ускорения работы на мобильных устройствах осуществлено разделение растровых барьеров на вершинные и фрагментные компоненты. Ускорена генерация зашумлённых текстур. Добавлен предварительный проход для вычисления глубины. Сокращено время загрузки и компиляции шейдеров. Оптимизировано хранение полигональных сеток в памяти. Добавлена поддержка сжатия полигональных сеток для сокращения пропускной способности при их передаче.
  • Добавлена возможность создания своих текстурных объектов (пример использования вычислительных шейдеров для создания текстуры с эффектом воды).
  • Добавлен API для вызова кода в потоке рендеринга, что может потребоваться, например, когда нужно синхронизировать вычислительный шейдер с рендерингом.
  • Добавлена поддержка версии 2.2 технологии суперсэмплинга AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение.
  • Предложен новый подавитель шумов JNLM, использующий карты освещения (lightmapper) и вычислительные шейдеры. JNLM значительно быстрее ранее применявшейся библиотеки устранения шумов OIDN (Open Image Denoise), но в некоторых ситуациях уступает по качеству.
  • В методы рендеринга Forward+ и Mobile добавлена поддержка 2D-отрисовки в расширенном динамическом диапазоне яркости (HDR), позволяющая реализовать в 2D-играх некоторые 3D-эффекты, такие как свечение. В метод рендеринга Compatibility добавлена поддержка трёхмерных теней.
  • Для macOS и Windows предложен новый драйвер OpenGL-рендеринга, использующий прослойку ANGLE, транслирующую вызовы OpenGL в API Direct3D 11 и Metal.
  • Система симуляции частиц переработана для упрощения сопровождения и расширения управления движением частиц. Например, теперь можно анимировать и наследовать скорость движения, а также изменять число испускаемых частиц. Добавлен инструмент для преобразования кода генерации частиц, использующего CPU, на эквивалентный код, использующий GPU.
  • Добавлена поддержка использования родных для Linux, macOS и Windows диалогов выбора файлов, а также возможность копирования и вставки изображений через буфер обмена.
  • Переработана архитектура Godot для платформы Android, которая избавлена от привязки к Android-компоненту Fragment, что позволило сократить время запуска приложений и игр, и реализовать возможность работы с несколькими окнами.
  • Налажено формирование официальных Linux-сборок редактора Godot для 32- и 64-разрядных платформ ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  3. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.1
  5. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0
  6. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60234-godot
Ключевые слова: godot, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:11, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 13:12, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огнедыщаще круто
     
     
  • 2.20, 11111001010 (?), 15:24, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самый крутой движок, согласен?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:27, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >распространяются под лицензией MIT.

    Ну хотя бы нормальная лицензия для игр, а не эта ваша GPL.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запомни, взлетает только копилефт.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 14:11, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копирование налево это плохо.
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:33, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет и не будет ни одной нормальной игры под этот ваш GPL. Всё что есть это убогие поделки.
     
  • 2.7, Анонин (?), 13:40, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве есть вообще standalone игровые движки под GPL?
    Когда продукт сам движок, а не "открыли игру с движком в придачу"
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 15:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xash 3d под GPL вроде.
    Вообще сам по себе движок без игры это маразм и шизофрения. Вон Unity без игры и движок гавно гавном, ни одной нормальной игры на нем.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:45, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Forest
     
  • 3.26, Аноним (-), 15:57, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:48, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.unrealengine.com/en-US/license
     
     
  • 3.11, КО (?), 14:12, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это ты к чему пyкнул?
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:58, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот месье, и правда зачем Вы это здесь разместили? это ужасный оффтопик :)
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:37, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:11, 05/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.12, Карлос Сношайтилис (ok), 14:16, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны ваще ребята.
    Отличный результат!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:21, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делать нечего в селе...
     
  • 2.19, Аноним (18), 15:22, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы сидим на веселе,
    ты сказала, мож наёдёём самогоон?
    нафига нам эта дрянь,
    на Godot ты лучше глянь,
    от Godot'а кайфа целый вагон!
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 15:37, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унылый форс ЗоринОС.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:28, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годот на Зорьке топчик.
     

  • 1.13, th3m3 (ok), 14:35, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит на 4 версию переходить? Или ещё рано?
     
  • 1.14, Фанат_CryEngine (?), 14:49, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминает ранние версии юнити. Там тоже было всё свободно и радужно, а потом выпилили поддержку почти всех языков программирования и стали надрачивать на C#.
     
  • 1.15, Аноним (16), 14:56, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >1.5, Аноним (-), 13:37, 05/12/2023
    >   Обучающие книги и материалы есть по этому движку?

    Книги есть, уже выпускают.
    Вот к примеру:
    Bradfield C. - Godot 4 Game Development Projects (Second Edition) [2023, EPUB, ENG]
    Obuz K. - Game Development with Blender and Godot [2022, EPUB, ENG]

    Хотя документация у годот отличная, исходники прозрачные легко читаются + куча примеров, потребность в учебнике небольшая.

     
  • 1.17, Анонус (?), 15:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не имею против движка, отличная и нужная вещь. Но не пойму вот эту приписку в новостях про него
    >после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня

    Как так получилось что профессиональный продукт с десятилетней историей приходится активно допиливать, причем достаточно базовые вещи?

     
     
  • 2.24, Аноним (21), 15:39, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так когда делают нормальную игру, пишут движок и делают на нем игру. А тут сколько игр сделали, ноль?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:51, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальную игру, пишут движок и делают на нем игру

    Чел, лучше все таки сперва читать новость, а уже потом писать комменты. Написано же, что Godot сделали конкретно для нескольких коммерческих игр (и даже ссылка есть). А уже потом открыли.

     
  • 2.27, Аноним (28), 16:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты считаешь что можно сделать продукт и положить на него болт? Такой продукт сразу же загнется попробуй хоть что-нибудь разработать для начала.
     

  • 1.29, Пряник (?), 16:38, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну? И кто будет делать для меня хорроры? Вставай в очередь :)
     

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