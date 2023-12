Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2

>1.5, Аноним (-), 13:37, 05/12/2023

> Обучающие книги и материалы есть по этому движку? Книги есть, уже выпускают.

Вот к примеру:

Bradfield C. - Godot 4 Game Development Projects (Second Edition) [2023, EPUB, ENG]

Obuz K. - Game Development with Blender and Godot [2022, EPUB, ENG] Хотя документация у годот отличная, исходники прозрачные легко читаются + куча примеров, потребность в учебнике небольшая.