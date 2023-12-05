Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2

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|1.4, Аноним (4), 13:27, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>распространяются под лицензией MIT.
Ну хотя бы нормальная лицензия для игр, а не эта ваша GPL.
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|3.21, Аноним (21), 15:33, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет и не будет ни одной нормальной игры под этот ваш GPL. Всё что есть это убогие поделки.
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|2.7, Анонин (?), 13:40, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве есть вообще standalone игровые движки под GPL?
Когда продукт сам движок, а не "открыли игру с движком в придачу"
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|3.22, Аноним (21), 15:36, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Xash 3d под GPL вроде.
Вообще сам по себе движок без игры это маразм и шизофрения. Вон Unity без игры и движок гавно гавном, ни одной нормальной игры на нем.
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|3.16, Аноним (16), 14:58, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот месье, и правда зачем Вы это здесь разместили? это ужасный оффтопик :)
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|2.19, Аноним (18), 15:22, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мы сидим на веселе,
ты сказала, мож наёдёём самогоон?
нафига нам эта дрянь,
на Godot ты лучше глянь,
от Godot'а кайфа целый вагон!
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|1.14, Фанат_CryEngine (?), 14:49, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напоминает ранние версии юнити. Там тоже было всё свободно и радужно, а потом выпилили поддержку почти всех языков программирования и стали надрачивать на C#.
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|1.15, Аноним (16), 14:56, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>1.5, Аноним (-), 13:37, 05/12/2023
> Обучающие книги и материалы есть по этому движку?
Книги есть, уже выпускают.
Вот к примеру:
Bradfield C. - Godot 4 Game Development Projects (Second Edition) [2023, EPUB, ENG]
Obuz K. - Game Development with Blender and Godot [2022, EPUB, ENG]
Хотя документация у годот отличная, исходники прозрачные легко читаются + куча примеров, потребность в учебнике небольшая.
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|1.17, Анонус (?), 15:10, 05/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего не имею против движка, отличная и нужная вещь. Но не пойму вот эту приписку в новостях про него
>после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня
Как так получилось что профессиональный продукт с десятилетней историей приходится активно допиливать, причем достаточно базовые вещи?
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|2.24, Аноним (21), 15:39, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так когда делают нормальную игру, пишут движок и делают на нем игру. А тут сколько игр сделали, ноль?
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|3.30, Аноним (30), 16:51, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нормальную игру, пишут движок и делают на нем игру
Чел, лучше все таки сперва читать новость, а уже потом писать комменты. Написано же, что Godot сделали конкретно для нескольких коммерческих игр (и даже ссылка есть). А уже потом открыли.
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|2.27, Аноним (28), 16:27, 05/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты считаешь что можно сделать продукт и положить на него болт? Такой продукт сразу же загнется попробуй хоть что-нибудь разработать для начала.
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