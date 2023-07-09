Выпуск открытого игрового движка Godot 4.1

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|1.1, Жижа (?), 19:04, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это просто офигенный проект, особенно если вы хотите поучаствовать в open source, хотите в gamedev и умеете в C++. Команда адекватная и помогает новичкам, движок изначально делали простые Аргентинские работяги для себя, а потом и для народа.
Успехов!
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|2.3, Аноним (3), 19:16, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде изначально под слоты и онлайн-казино делалось. Говорят, в 4 с этим проблема -- в Сафари не работает.
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|1.2, Аноним (3), 19:07, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> реализована возможность создания статических переменных для совместного доступа к общем данным из нескольких экземпляров одного скрипта
Неужели? Ну, может костылей поубавится теперь. Движок конечно игрушечный, но вполне позволяет делать вот такие шедевры https://www.youtube.com/watch?v=ryUvREmfc1g и 4 довольно приятная, хотя весь маркетплейс отвалился и без готовых компонентов толку от движка не много.
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|3.6, Аноним (3), 19:34, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это вряд ли. Видно же, что современный движок, годот тут прямо сияет своими возможностями. На пластмассовый юнити-мусор больно смотреть после такого.
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|3.11, Аноним (3), 20:40, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты можешь сравнивать трешовые демки с игрой десятилетия? Ни одного более геймплейно совершенного применения годота я не смогу привести.
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|1.4, Аноним (4), 19:19, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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игры, аудио софт, как и графические редакторы, в линуксе просто космос , эталон профессиональной разработки
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|2.7, Аноним (7), 19:39, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в линуксе просто космос
Ну ничего, скоро Windows в облака отправят.
Не определился еще как будешь стоять перед Microsoft?
Ах.. да.. поплачутся и снова вернут на ПК?
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|2.19, Аноним (19), 22:02, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том что не было у этого вашего Линукса среды рабочего стола Trinity TDE по умолчанию, чтобы на основе её фреймворка писать прикладной софт удобный.
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|2.17, Аноним (5), 21:02, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю, что со временем O3DE перетянет на себя внимание. Всё-таки это разработка корпораций, архитектурно O3DE продуман лучше.
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|3.22, Аноньимъ (ok), 23:01, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- O3DE (Open 3D Engine) is an open-source, real-time, multi-platform 3D engine that enables developers and content creators to build AAA games
Фуфло, не позволяет делать АААА игры и ААААА игры.
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|1.13, Аноним (13), 20:53, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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опять ноунэм-движок пытается стать "не-ноунэйм"
смешная попытка. хихикать можно вечно
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|2.15, Аноним (19), 20:59, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну этот ваш Линукс смог же.
Хотя да, помимя анонсирования здеся, можно ещё анонсировать на DTF.ru
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|1.18, Аноним (18), 22:02, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем нужен какой-то GDScript? Что не могли взять JavaScript или Python?
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