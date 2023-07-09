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Выпуск открытого игрового движка Godot 4.1

09.07.2023 18:03

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз свободного игрового движка Godot 4.1, подходящего для создания 2D- и 3D-игр. Движок поддерживает простой для изучения язык задания игровой логики, графическую среду для проектирования игр, систему развёртывания игр в один клик, широкие возможности анимации и симуляции физических процессов, встроенный отладчик и систему выявления узких мест в производительности. Код игрового движка, среды проектирования игр и сопутствующих средств разработки (физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.

Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств. Движком поддерживаются все популярные стационарные и мобильные платформы (Linux, Windows, macOS, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PS Vita, Android, iOS, BBX), а также разработка игр для Web. Готовые для запуска бинарные сборки сформированы для Linux, Android, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • В графическом интерфейсе появилась возможность отсоединения в отдельные плавающие окна документации и редакторов скриптов, включая редактор шейдеров, для перемещения их на другие экраны. Обеспечено запоминание раскладки окон интерфейса, что позволяет вернуться к тому же расположению окон после закрытия и повторного открытия редактора.
  • Добавлена поддержка экспорта в интерфейс инспектирования типизированных массивов и связанных с ними наборов узлов.
  • В менеджер проектов для упрощения навигации по большому числу проектов добавлены возможности привязки тегов к проектам и фильтрации проектов по тегам.
  • В системе рендеринга переработана реализация завихрения частиц, используемая в играх для создания эффектов раскидывания элементов.
  • Добавлены новые 3D-текстуры с визуальным шумом (NoiseTexture3D), позволяющие управлять плотностью объёмного тумана и делать его менее насыщенным в определённых местах, или имитировать ветер, воздействующий на частицы.
  • Полностью переделан алгоритм избегания столкновений при использовании AI-навигации, который избавлен от привязки к одной поверхности и теперь может применяться как в 2D, так и в 3D. Предоставлена возможность назначения приоритетов и определения слоёв, определяющих кто кого должен избегать.
  • Задействован основанный на быстрых хэшах алгоритм определения элементов дерева узлов, который позволил в несколько раз ускорить выполнение операций добавления и удаления узлов, наиболее важных для обеспечения высокой производительности сложных игр, активно манипулирующих узлами. Ценой данной оптимизации стало небольшое замедление редко используемых операций с узлами и повышение потребления памяти базовым классом Node примерно на 10%.
  • Добавлена экспериментальная поддержка многопоточной обработки сцен. Проведена работа по устранению проблем и ограничений, связанных с многопоточной загрузкой. В настройки узлов добавлены опции для выбора режима последовательной или параллельной обработки.
  • В бэкенде рендеринга на базе графического API Vulkan включено кэширование результатов компиляции графических конвейеров (pipeline), которое дополнило ранее доступное кэширование шейдеров.
  • Предложено несколько способов решения проблемы с размещением модели задом-наперёд после импорта: изменение направлений передней и задней камер в редакторе и добавление в функцию look_at() флага для использования пространства модели в качестве ориентира для выбора направления.
  • Включён по умолчанию режим сглаживания дельта-кадров (кадры, содержащие данные об изменениях относительно предыдущего кадра), позволяющий повысить плавность движений и игрового процесса.
  • В языке сценариев GDScript реализована возможность создания статических переменных для совместного доступа к общем данным из нескольких экземпляров одного скрипта, что позволяет обойтись без использования ресурсов и автозагрузки. Для определения статической переменной следует использовать ключевое слово static перед определением переменной вначале скрипта.
  • Переделана поддержка автоматической генерации документации для именованных классов. Добавлена возможность указания документирующих строк рядом с определением переменной или функции, а не в предыдущей строке.
  • Проведена работа по доведению возможностей скриптов на C# до паритета с возможностями GDScript. Добавлена возможность определения типа узла, используемого в редакторе, через добавление атрибута "[GlobalClass]" в скрипт. Также добавлена поддержка атрибута "[Icon]" для привязки к глобальному классу своей пиктограммы.
  • Продолжено развитие экспериментальной системы расширений (GDExtension), позволяющей использовать низкоуровневые языки, такие как C++, в качестве языков создания скриптов для игр, без пересборки движка и без внесения изменений в код. Возможности GDExtension по разработке скриптов приближены к функциональности скриптов на GDScript и C#. Добавлена поддержка создания при помощи GDExtension узлов шейдера и плагинов для редактора.
  • Закрыто более 900 сообщений об ошибках, отправленных после выпуска Godot 4.0.




  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0
  3. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
  4. OpenNews: Первый выпуск открытого многопользовательского игрового движка Ambient
  5. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon
  6. OpenNews: VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59412-godot
Ключевые слова: godot, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жижа (?), 19:04, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это просто офигенный проект, особенно если вы хотите поучаствовать в open source, хотите в gamedev и умеете в C++. Команда адекватная и помогает новичкам, движок изначально делали простые Аргентинские работяги для себя, а потом и для народа.

    Успехов!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:16, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде изначально под слоты и онлайн-казино делалось. Говорят, в 4 с этим проблема -- в Сафари не работает.
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:07, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > реализована возможность создания статических переменных для совместного доступа к общем данным из нескольких экземпляров одного скрипта

    Неужели? Ну, может костылей поубавится теперь. Движок конечно игрушечный, но вполне позволяет делать вот такие шедевры https://www.youtube.com/watch?v=ryUvREmfc1g и 4 довольно приятная, хотя весь маркетплейс отвалился и без готовых компонентов толку от движка не много.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:21, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скинутую сракотань можно сделать и на движке первого Quake.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 19:34, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это вряд ли. Видно же, что современный движок, годот тут прямо сияет своими возможностями. На пластмассовый юнити-мусор больно смотреть после такого.
     
  • 2.10, barmaglot (??), 20:02, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты эту сракотень нашёл? Почему не показать демки о туториалы 4-ки?
    Не в теме? Так загугли.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fm9a6FGBWbs
    https://www.youtube.com/watch?v=ArM2OR5VODc
    https://www.youtube.com/watch?v=1ho6tbxGt4c
    https://www.youtube.com/watch?v=roAt9Y49DY8
    https://www.youtube.com/watch?v=z32e0WeUpSI
    https://www.youtube.com/watch?v=QS8r2LgT3dg
    https://www.youtube.com/watch?v=TJiBrCApIrQ
    https://www.youtube.com/watch?v=iBRSn63huJ8
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 20:40, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты можешь сравнивать трешовые демки с игрой десятилетия? Ни одного более геймплейно совершенного применения годота я не смогу привести.
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:26, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RIP Нина :(
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:19, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    игры, аудио софт,  как и графические редакторы, в линуксе просто космос , эталон профессиональной разработки
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:39, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в линуксе просто космос

    Ну ничего, скоро Windows в облака отправят.
    Не определился еще как будешь стоять перед Microsoft?
    Ах.. да.. поплачутся и снова вернут на ПК?

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:02, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том что не было у этого вашего Линукса среды рабочего стола Trinity TDE по умолчанию, чтобы на основе её фреймворка писать прикладной софт удобный.
     

  • 1.9, Анонин (?), 19:59, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годот - лучший открытый опенсорсный движок для 3д!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:54, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мьсе Годо. Он придётся завтра. Главное, не двигайся с места.
     
  • 2.16, Аноним (19), 21:00, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xash3D отличный свободный движок для 3д.
     
  • 2.17, Аноним (5), 21:02, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, что со временем O3DE перетянет на себя внимание. Всё-таки это разработка корпораций, архитектурно O3DE продуман лучше.
     
     
  • 3.22, Аноньимъ (ok), 23:01, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - O3DE (Open 3D Engine) is an open-source, real-time, multi-platform 3D engine that enables developers and content creators to build AAA games

    Фуфло, не позволяет делать АААА игры и ААААА игры.

     

  • 1.12, Аноним (19), 20:52, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Дядя Миша не пишешь про свой Xash?
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:53, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    опять ноунэм-движок пытается стать "не-ноунэйм"

    смешная попытка. хихикать можно вечно

     
     
  • 2.15, Аноним (19), 20:59, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну этот ваш Линукс смог же.
    Хотя да, помимя анонсирования здеся, можно ещё анонсировать на DTF.ru
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:02, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нужен какой-то GDScript? Что не могли взять JavaScript или Python?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:55, 09/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могли и в принципе понятно, почему.
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:09, 09/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, есть Unreal Engine 5
     

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