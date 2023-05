VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine

3.24 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 23:24, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про Атомное сердце тоже так говорили, в итоге вышел. А Ждалкер2 нет.

4.31 , Аноним ( 30 ), 23:47, 22/05/2023 Ждалкер выйдет очень скоро, поверь. Полностью обновленный, с Бандерой и оксанами.

3.36 , lucentcode ( ok ), 23:57, 22/05/2023 Поживём — увидим. Сдаётся мне, что VK Play нуждается в играх, а санкции могут расшириться до того, что западные тайтлы вообще станут не доступны для территории одной страны. А играть народу во что-то нужно, и платёжеспособные молодые люди в стране есть, в Steam раньше РФ была на неплохом таком месте в топе стран по количеству геймеров. Когда есть спрос, обязательно будет и предложение. В любой капиталистической стране это так. Может не такое, как у мировых лидеров. Может где-то немного косое поначалу, но будет. Потому что деваться будет некуда, люди хотят играть, и готовы будут сказать: shut up and take my money! А некоторые предприимчивые ребята, видя людей машущих купюрами, обязательно придумают как и что им продать, чтобы купюры перераспределились в правильном направлении. И тут открытый движок, поддерживаемый крупной IT-корпорацией местной, будет как нельзя кстати. Появится комьюнити, появятся студии, что его юзают, и инди-разработчики. Они будут клепать игры на, это важно, бесплатном движке. И куда они их понесут, если всякие "Кузницы" и "Пары" станут абсолютно недоступны даже с обходными вариантами оплаты через соседние республики? Не в VK Play ли, случайно? Кто-то увидел просто фантастические перспективы, что будут созданы дальнейшими санкциями, и решил подсуетиться, сделав хорошо студиям и инди сегодня, чтобы они в ответ отплатили ему размещением игр в правильном сторе завтра. Так сказать win-win, и все довольны.

4.43 , Аноним ( 7 ), 00:16, 23/05/2023 Если есть спрос, то зачем пилить миллиард? И так найдется сотня фирм, готовых делать свои движки, либо юзать опенсорс. Если спроса нет, зачем нужен ещё один движок? Если спрос есть, но мало инвестиций, тогда зачем делать движок бесплатным, ведь тогда инвестиции не отобьются?

4.45 , Аноним ( 41 ), 00:18, 23/05/2023 большой текст свёрнут, показать — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует ва...