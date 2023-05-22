VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine

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|1.4, дАнон (?), 22:04, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Игровые консоли это те что с Ну Погода, а вторая где гоночки и симулятор стройки? Какие ещё есть?
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|2.37, MaleDog (?), 00:01, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Притом что, и они были клонами. Ну по крайней мере "ну-погоди" и "гоночки". А вобще Советский союз славился клонами. Я вот удивлялся, как в 90 можно было починить 3УСЦТ используя западный или восточный "аналог" превосходящий по параметрам "оригинал". Т. е. у каждого К174... находился что-то вроде TDA... Не иначе советские инженеры предвидели захват всего мира советским союзом и заранее готовили аналоги для запуска массового производства 3УСЦТ на заводах Toshiba и Sony.
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|2.25, Аноним (25), 23:25, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда туда завезут редактор и хотя бы базовый скриптовый язык, чтоб можно было прототипировать не компиля пол часа каждую итерацию, тогда возможно. А пока даже не близко...
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|1.7, Аноним (7), 22:19, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, остался ли в нашей стране хоть один человек, который бы поверил в успех этого начинания? Особенно после фразы "1 млрд руб...".
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|2.9, anon1241 (?), 22:24, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, нужно было вложить 100 рублей, чтобы вы в будущее поверили?
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|3.11, Аноним (7), 22:30, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос не в том что эта сумма слишком большая или маленькая (я например думаю что этого мало). Проблема в том, что эта цифра как баннер на длинной палке, говорит всем участникам и окружающим, что в данном месте пилят бабло.
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|2.46, Аноним (46), 00:18, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему, можно и поверить. Особенно после фразы "Движок будет создаваться на базе открытого кода...". Просто "шильдик переклеют" у какого-нибудь Open 3D Engine (O3DE) и допишут пару несложных утилиток.
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|1.10, Аноним (7), 22:24, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Бородатый парень в шароварах цвета хаки из Томска сделал нормальный движок, два брата из Москвы сделали нормальный движок. Всё это дело успешно конкурирует, продаётся у нас в стране и за бугром. Но мы скажем что ничего подобного у нас нет и попилим ещё один миллиард.
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|3.15, Аноним (7), 22:38, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Погуглите, узнаете много интересного. Современный VK мало чем отличается от министерства, равно как и все остальные IT-гиганты.
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|4.28, Аноним (12), 23:34, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Погуглил В России компания зарегистрирована как ООО 171 ВК 187 , которая чер... большой текст свёрнут, показать
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|2.18, llolik (ok), 22:42, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попилим ещё один миллиард
Загвоздка только в том, что они, как я понял, вкладывают собственный ярд, и ничего не просят. Как-бы сложно попилить своё же бабло, не.
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|3.27, Аноним (27), 23:32, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё скажи, что Мэйл ру это частная компания, не заведуемая клептократами из ЕдРа.
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|1.21, Аноним (21), 22:52, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нуу, ээ, чёт странное, почему бы не допилить тот же годот вместо этого? Я сомневаюсь, что будет что-то лучшее, чем он. Тем более, что планируют движок под весёлые фермы и слоты делать, а под такое годот как нельзя лучше заточен (и изначально для того и создавался). Но, описание того, что они собираются сделать, конечно, очень смешное, это да. Как известно, если ты не можешь понять причины и мотивацию, то всё дело в бабле.
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|1.22, lucentcode (ok), 23:01, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не знаю, хватит ли им ярда рублей, ЕМНИП, в топовые движки вроде Unreal Engine вложено больше. Но, начинание хорошее, и если какая-то часть движка будет Open Source, то а не всем нужные фичи будут пристёгиваться модулями(пусть где-то и платными), это будет очень даже ничего.
В РФ создатели теста производительности 3D вроде свой движок какой-то делали. Но, их движок проприетарный, и права на него зареганы на зарубежную контору(что даже хуже проприетарности, так как санции), хоть разработчики и из Томска.
Если VK сделает ещё один движок, и он будет более открытым, или по фичам лучше, чем уже имеющийся, и права на него будут у Российской компании, а не компании из не дружественной итальянской юрисдикции, что может запретить лицензировать движок русским студиям, ссылаясь на санкции — честь и хвала разработчикам нового русского движка.
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|4.31, Аноним (30), 23:47, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждалкер выйдет очень скоро, поверь. Полностью обновленный, с Бандерой и оксанами.
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|3.36, lucentcode (ok), 23:57, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поживём — увидим. Сдаётся мне, что VK Play нуждается в играх, а санкции могут расшириться до того, что западные тайтлы вообще станут не доступны для территории одной страны. А играть народу во что-то нужно, и платёжеспособные молодые люди в стране есть, в Steam раньше РФ была на неплохом таком месте в топе стран по количеству геймеров. Когда есть спрос, обязательно будет и предложение. В любой капиталистической стране это так. Может не такое, как у мировых лидеров. Может где-то немного косое поначалу, но будет. Потому что деваться будет некуда, люди хотят играть, и готовы будут сказать: shut up and take my money! А некоторые предприимчивые ребята, видя людей машущих купюрами, обязательно придумают как и что им продать, чтобы купюры перераспределились в правильном направлении. И тут открытый движок, поддерживаемый крупной IT-корпорацией местной, будет как нельзя кстати. Появится комьюнити, появятся студии, что его юзают, и инди-разработчики. Они будут клепать игры на, это важно, бесплатном движке. И куда они их понесут, если всякие "Кузницы" и "Пары" станут абсолютно недоступны даже с обходными вариантами оплаты через соседние республики? Не в VK Play ли, случайно? Кто-то увидел просто фантастические перспективы, что будут созданы дальнейшими санкциями, и решил подсуетиться, сделав хорошо студиям и инди сегодня, чтобы они в ответ отплатили ему размещением игр в правильном сторе завтра. Так сказать win-win, и все довольны.
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|4.43, Аноним (7), 00:16, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если есть спрос, то зачем пилить миллиард? И так найдется сотня фирм, готовых делать свои движки, либо юзать опенсорс. Если спроса нет, зачем нужен ещё один движок? Если спрос есть, но мало инвестиций, тогда зачем делать движок бесплатным, ведь тогда инвестиции не отобьются?
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|4.45, Аноним (41), 00:18, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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8212 Не беспокойтесь, 8212 сказал Остап, 8212 мой проект гарантирует ва... большой текст свёрнут, показать
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|2.34, Аноним (7), 23:54, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только миллиард придётся кому-то заплатить... часть возьмут из вашей зарплаты в виде подоходного налога и социалки, часть отдаст ваш работодатель, часть вы заплатите в магазине в виде НДС. На водку, топливо и сигареты акциз. На таможне за ваш комп или телефон уже взяли пошлину. На квартиру, дачу и машину идёт налог на имущество. Как говорится, с миру по нитке)
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|3.39, freehck (ok), 00:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дорогой мой либеральный аноним.
Во-первых ты почитай сначала внимательно о статьях наполнения государственного бюджета. Половина из перечисленного тобой к нему никакого отношения не имеет.
Во-вторых, минцифры таки отказало VK и им подобным в их запросах. 1 млрд выделяет лично компания VK.
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|4.48, Аноним (41), 00:23, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Половина из перечисленного тобой к нему никакого отношения не имеет.
Значит другая половина - имеет.
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|5.52, Аноним (7), 00:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все население страдает, которое не пилит бюджет. Эта хрень про "газонефтедоходы" не имеет к экономике никакого отношения.
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|4.49, Аноним (7), 00:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно Газ и Нефть у нас в воздухе висят. И не создают миллионов чиновников и бюджетников на подсосе, которые взвинчивают цены на продукты, квартиры и рабочую силу, и которые при этом ничего полезного не производят. В экономике не бывает халявы, за того кто отдыхает или занимается "российским движком" заплатит тот кто работает.
Про "лично" ВК гугл в помощь.
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|1.29, Аноним (29), 23:38, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему эта новость здесь? Какая будет свободная лицензия и будет ли? Планируется ли открывать код движка?
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|2.32, Аноним (30), 23:48, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты нечитатель.
"разработке российского открытого игрового движка"
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|1.40, хрю (?), 00:10, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кол-во нытиков просто поражает.
1 ярд это 12-15 мил долларов. что тут можно распилить? смешные вы детишки с умным видом рассуждаете про то чего не знаете. в банке внедряем систему - там бюджет внедрения больше этого и это коммерческий банк т.е. не сбер и не втб. и это внедрение, а не написание с нуля. а тут движок, за короткий срок нормальный бюджет для разработки прототипа. нытики - у вас распилы головного мозга.
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|2.54, Анонус (?), 00:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство этих нытиков "пишут" не бесплатно. Узнать сразу можно по шаблонным фразам, ключевым словам и общей бессвязности текста.
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|1.51, Аноним (51), 00:32, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просмотрел видео - никакой критики не выдерживает, это снято для доверчивых идиотов, которые ничего в теме не понимают.
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