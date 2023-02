VK запускает разработку собственного открытого игрового движка

3.53 , Аноним ( - ), 17:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ Она может сколько угодно претендовать на цивилизованность и состоятельность, говоря что ей принадлежит часть Европы, но она не сможет окупить движок продажами. Разве что если казенные деньги пилить.

4.59 , Аноним ( - ), 17:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вообще-то ты споришь с географией, Европа до уральских гор тянется. а так, конечно, попилят, о чём речь

3.55 , freehck ( ok ), 17:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ. Быть

> может, речь о некотором содружестве стран на его территории, именуемом ЕС? Ты видимо не в курсе, но слово "Европа" в геологическом смысле используется крайне редко. Обычно всегда имеется в виду "ЕС".

Не будь душнилой, прими как данность и говори с людьми на одном языке.

4.79 , Аноним ( 60 ), 18:25, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то, примерно всегда. Каждый раз, как ты видишь, что иностранцы говорят про Европу, они подразумевают все страны, расположенные в той области. Включая кусок России. Минус Турция, потому что какая там "европа" в Турции, лол.

5.80 , freehck ( ok ), 18:35, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз за иностранцев, в особенности за жителей ЕС, скажу наверняка: если говорят "delivery in Europe" -- всегда имеют в виду "EU". А если написать, мол, "а в Россию сколько стоит доставка", вы услышите явное недоумение вида "we dont ship to Russia, only to Europe".

6.137 , subject ( ? ), 19:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Существуют контексты обсуждения.

