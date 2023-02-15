The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

VK запускает разработку собственного открытого игрового движка

15.02.2023 14:09

Директор компании VK объявил о запуске разработки собственного игрового движка с открытым исходным кодом, в который планируется инвестировать 1 млрд руб. Первая бета-версия движка ожидается в 2024 году, после чего начнётся процесс доработки и адаптации платформы, а также создания серверных решений. Полноценный релиз запланирован на 2025 год. Подробности о проекте пока не уточняются.

Дополнение: К работе над базовой версией будет привлечено не менее 100 сотрудников (программисты, художники и т.п.). Движок будет позволять создавать любые типы игр и поддерживать разные операционные системы, включая мобильные платформы и игровые консоли. На текущем этапе VK занят формированием команды, разработкой ядра, базовых систем движка и инструментария. Движок будет создаваться на базе открытого кода и будет бесплатным для разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rbc.ru/rbcfreenews...)
  2. OpenNews: Индия развивает мобильную платформу BharOS, основанную на Android
  3. OpenNews: VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android
  4. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 22.10, открытого компанией Amazon
  5. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
  6. OpenNews: Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58654-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:07, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем если есть анрил? Или оно будет на ржавом
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Unreal это проприетращина
     
     
  • 3.20, Бывалый смузихлёб (?), 15:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну условно
    Исходники они таки предоставляют после нескольких шагов

    Вот анреал, например, полных исходников вообще не предоставляет

     
     
  • 4.21, Бывалый смузихлёб (?), 15:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот анреал, например, полных исходников вообще не предоставляет

    Не арнеал бл* юнити разумеется

     
  • 3.84, Аноним (84), 18:47, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто тут настоящий открытый проект делают.
     
  • 2.4, Павел (??), 15:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Очень интересно как в текущих реалиях российские компании будут оплачивать этот анрил (насколько я помню, он бесплатный до определенного порога продаж)? И ладно если проблемы только с оплатой, нельзя исключать того, что под действиями каких-либо санкций с анриалом проблем не возникнет.

    Так что в целом, если у ВК есть планы заниматься собственной разработкой - то почему бы и нет. Другое дело будет ли хоть как-то конкурентоспособен этот движок, всё-таки текущие актуальные движки имеют за своими плечами долгие годы развития, со своими "шишками". В это дело надо вбухать очень много денег и сил, чтобы он был хоть немного приемлемым

     
     
  • 3.23, Бывалый смузихлёб (?), 15:47, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Завести "российский спецсчёт" - и класть деньги на него, разумеется, в рублях
    Хотя я бы просто ни копейки не клал бы, ведь, слава Богам, в РФ начались некоторые послабления в отношении контор из недружественных стран( хотя по хорошему их вертеть надо. Ничего хорошего то монструозное соблюдение лицензий для РФ не дало ).

    Там, скорее всего, будет какой-то форк. Но вроде бы изначально движок планировали пилить толпой

     
  • 3.51, Аноним (51), 16:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да форкнут амазоновский, допилят пару фич, посинят баг, поменяют каменты - вот тебе и свой движок. С нуля такие вещи не пишут.
     
  • 3.88, Аноним (88), 18:55, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очень интересно как в текущих реалиях российские компании будут оплачивать этот анрил

    Очень интересно увидеть игры от русских компаний.

     
     
  • 4.161, Аноним (161), 20:37, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа сарказм, что их нет? Ну погугли Atomic Heart для начала
     
  • 3.151, Аноним (151), 20:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Unigine, есть Verge3D, есть Blend4Web, есть еще куча удачных российских продуктов. Но нам оно не нужно, лучше будем юзать пиратский анрил и пилить триллионы.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Зачем, когда есть Godot ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56121

    (*в сентябре 2022 VK запросило у Минцифры 3 млрд. руб.):
    https://vc.ru/services/609135

     
     
  • 3.16, freehck (ok), 15:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одна из ключевых концепций инициативы — «зарабатывать вместе с разработчиками, а не на них», заявил глава разработки движка Александр Мясищев.

    Прелесть. А в чём, интересно, разница? =)

     
     
  • 4.40, Анонус (?), 16:12, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в чём, интересно, разница?

    Первое – процент от продаж игр
    Второе – однократная покупка лицензии

     
     
  • 5.47, Анонис (?), 16:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть роялти, вечная кормежка каких-то левых господ, и вообще - гугл и эпл с такими схемами уже есть.
     
     
  • 6.49, Самый Лучший Гусь (?), 16:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это копитализм детка
     
  • 6.61, Анонус (?), 17:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну то есть роялти, вечная кормежка каких-то левых господ, и вообще -
    > гугл и эпл с такими схемами уже есть.

    Ну не совсем "левых". Это фактически сопрограммисты, т.е. люди написавшие часть кода игры. "Левые" это всякие сторы и маркетплейсы, которую просто берут процент с перепродажи чужого.

     
     
  • 7.71, MaleDog (?), 17:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ни делают, а все равно получается <s>автомат калашникова</s> 1С.
     
  • 7.144, chatgpt (?), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не совсем левые. Сторы и маркетплейсы и фактически сотрудники, которые занимаются поддержанием платформы продажи софта, т.е. фактически отдел разработки и маркетинга
     
     
  • 8.166, Анонус (?), 20:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть простой критерий левизны Будет ли работать игра без соответствующих люде... текст свёрнут, показать
     
  • 5.54, freehck (ok), 17:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А в чём, интересно, разница?
    > Первое – процент от продаж игр
    > Второе – однократная покупка лицензии

    Очень надеюсь, что вы ошибаетесь.

     
  • 3.17, Аноним (17), 15:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годот точно не для AA/AAA, это никто не скрывает (https://godotengine.org/article/whats-missing-in-godot-for-aaa/). А для всего остального, пожалуйста.
     
     
  • 4.26, Аноним (11), 15:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >не для

    А Open 3D Engine ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57932

     
     
  • 5.48, Аноним (-), 16:38, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.24, Бывалый смузихлёб (?), 15:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем оно когда есть анриал с полностью открываемыми исходниками( после нескольких шагов )
     
  • 3.52, Аноним (52), 16:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Сам пробовал создать проект труднее Hello World в этом Godot? Поддерживал его хотя бы год? Осуществлял миграцию своего проекта на новую версию Godot?

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 17:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая поддержка в играх? Вычрал и забыл, все топовые помойки так делают. А тратить ресурсы на миграцию на новую версию ни один адекватный разраб в жизни не станет, это можно годы разработки слить в унитаз. Если только она не тривиальная и можно продать ещё раз.
     
  • 2.45, анон (?), 16:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем что-то, когда есть SDL ?
     
     
  • 3.85, Аноним (84), 18:47, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SDL не движок
     
  • 2.95, Аноним (95), 19:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИМХО, оно будет чем-то более близким к INSTEAD, или renpy. А если точнее - на инди-шлак для мобилок целятся.
     

  • 1.6, freehck (ok), 15:16, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Проблема трипл-эй проектов заключается в том, что они окупаются преимущественно за счёт США и Европы. В Африке денег нет, мир славян относительно расколот, у китайцев свой кровавый геймдев есть, которым они в целом довольны. Если VK вкладывается в свой движок и рассчитывает, что он окупится, наверное они большие патриоты. Но по-любому я VK в таких начинаниях желаю успехов.
     
     
  • 2.9, Аноним (60), 15:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ожидание: качественные игры на современном движке.
    Реальность: мобильные донатные фермы.
     
  • 2.27, Бывалый смузихлёб (?), 15:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они изначально и ориентированы на США и, отчасти, ЕС
    А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ. Быть может, речь о некотором содружестве стран на его территории, именуемом ЕС ? Быть может, речь об отдельных странах того содружества ?
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 17:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ

    Она может сколько угодно претендовать на цивилизованность и состоятельность, говоря что ей принадлежит часть Европы, но она не сможет окупить движок продажами. Разве что если казенные деньги пилить.

     
     
  • 4.59, Аноним (-), 17:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще-то ты споришь с географией, Европа до уральских гор тянется. а так, конечно, попилят, о чём речь
     
  • 3.55, freehck (ok), 17:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ. Быть
    > может, речь о некотором содружестве стран на его территории, именуемом ЕС?

    Ты видимо не в курсе, но слово "Европа" в геологическом смысле используется крайне редко. Обычно всегда имеется в виду "ЕС".
    Не будь душнилой, прими как данность и говори с людьми на одном языке.

     
     
  • 4.79, Аноним (60), 18:25, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, примерно всегда. Каждый раз, как ты видишь, что иностранцы говорят про Европу, они подразумевают все страны, расположенные в той области. Включая кусок России. Минус Турция, потому что какая там "европа" в Турции, лол.
     
     
  • 5.80, freehck (ok), 18:35, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз за иностранцев, в особенности за жителей ЕС, скажу наверняка: если говорят "delivery in Europe" -- всегда имеют в виду "EU". А если написать, мол, "а в Россию сколько стоит доставка", вы услышите явное недоумение вида "we dont ship to Russia, only to Europe".
     
     
  • 6.137, subject (?), 19:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существуют контексты обсуждения.
     
  • 5.133, Аноним (-), 19:54, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.96, Аноним (88), 19:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У трипл-эй проектов никаких проблем нет. Проблема есть у отечественных разработчиков, у которых кишка тонка оказалась на этот рынок выйти, а всякие «Смуты», рассчитанные на 2% мирового рынка, да ещё и совершенно неплатёжеспособного, останутся местечковыми артефактами.
     

  • 1.10, тоже Аноним (ok), 15:21, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Заголовок:
    VK запускает разработку собственного открытого игрового движка

    Текст:
    Компания VK объявила о начале работы над собственным игровым движком

    Реальность по ссылке:
    VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:26, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.15, freehck (ok), 15:31, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.18, тоже Аноним (ok), 15:36, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.31, . (?), 15:55, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.29, Бывалый смузихлёб (?), 15:52, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они инвестируют в свою разработку, движок сказано, что будет "собственный".

    «Мы запускаем разработку игрового движка <...> Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии», — сказал Кириенко на презентации. ... "собственного игрового движка"

    ....запускаем разработку....проинвестируем....собственного. Всё верно написано.

     
  • 2.39, Аноним (39), 16:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про планы это домыслы в статье на rbc. В цитате из выступления именно "запускаем разработку"
     
  • 2.44, анон (?), 16:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ученый_изнасиловал_журналиста.jpeg
     
     
  • 3.50, тоже Аноним (ok), 16:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Набежавшим анонимам могу посоветовать более подробный материал, чем на РБК по ссылке в новости.
    https://www.vedomosti.ru/technology/news/2023/02/15/963025-vk-investiruet-v-ra

    Человек, умеющий читать, не сможет не обратить внимание на сплошное будущее время в заявлениях.
    Ну, и некоторые аспекты, о которых здесь только гадали, там тоже более-менее раскрываются.

     

  • 1.19, Аноним (19), 15:40, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такого же раздутого как сам VK?
     
     
  • 2.100, pic (?), 19:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там половина сервисов дутые, около 3-4 сервисов продали.
    Честное слово, закрыли бы этот Мой Мир, он совсем ни о чём. Ну и VK ID нужно снова сделать независимым от автоматического создания профиля соцсети VK, а то ведь врут - https://id.vk.com/promo
     

  • 1.22, Патриот (??), 15:45, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пускай под линукс делают! Было бы глупо в условиях сакнций делать движок под мастдай, который практически ушёл из страны.
    И vkplay пусть на линукс портировать не забудут.
     
     
  • 2.25, тоже Аноним (ok), 15:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Было бы глупо в условиях сакнций делать движок

    Это да, но кто вам сказал, что это вообще будет десктопный движок, а не браузерный, например?

     
     
  • 3.101, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном мире с wasm только под веб - это странно.
     
  • 2.32, pic (?), 15:55, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему это должно быть самым главным.
     
  • 2.33, pic (?), 15:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И vkplay пусть на линукс портировать не забудут

    Сразу во flatpak, как и Steam, чтобы не танцевать с бубнами.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 16:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу пусть в мусорку свой движок выкинут.
     
  • 2.56, Советский инженер (?), 17:08, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не просто под линукс, а и под эльбрус.

    Ибо нефиг.

     
  • 2.156, subject (?), 20:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок делают на будущее, пока сделают эта ситуация может кончится, или плохо и пессимистично.
    Если продлится - нам может быть не до движков в тюрьме.
     

  • 1.28, Аноним (14), 15:51, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что там будет? Будем на время собирать "класс" и "+5"?
     
  • 1.34, Аноним (-), 15:57, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А отпуск игроделам организуют в локациях Сталкера, да? :)
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:15, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Казуальщину они по итогу запустят для запуска в браузере.  
     
     
  • 2.91, Huff (?), 19:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и запуск по паспорту
     

  • 1.57, Аноним (57), 17:10, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На php будут писать?
     
     
  • 2.62, . (?), 17:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 1С или свой язык сделают и назовут его ВК, мир, спутник или сбер.
     
     
  • 3.76, Аноним (-), 18:04, 15/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.157, subject (?), 20:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них есть компилятор php, так быстрее будет. Это тот особый путь, который я приближаю.
     

  • 1.58, Аноним (58), 17:11, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про "открытость" движка по ссылке ничего нет.
     
     
  • 2.63, тоже Аноним (ok), 17:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я выше привел ссылку, где цитируется больше. В частности, о создании движка "на базе открытого".
     
     
  • 3.67, Аноним (58), 17:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть будет закрытый движок на базе открытого? По ссылке выше это тоже не сказано.
     
     
  • 4.74, тоже Аноним (ok), 18:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То есть

    ... вы себе чего-то придумали и спрашиваете об этом меня.
    Насколько я вижу по новостям, там еще конь не валялся и ни строчки не написано просто потому, что еще и некому - "собирают команду". С лицензиями будут разбираться юристы, а однозначных решений сейчас, вполне возможно, никто еше и не принимал.

     
  • 2.65, Аноним (19), 17:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    30 лет подсаживали людей на винду и пропритарности, не давая ход энтузиастам и открытой альтернативе, даже потенциала простого калькулятора.
    И что имеем сейчас?
    Все тычут пальцами в донатной помойке или обновляют Вотцапы свои.

    Вот и IT-образование, которого нет.

     
     
  • 3.155, Аноним (155), 20:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашем понимании, как надо было давать ход Принуждать пользоваться открытым З... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.66, Аноним (66), 17:28, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А присоединиться к развитию и продвижению Godot? Или OpenEngine? Почему не хотят?
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 18:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом деле гранты не освоить, а придётся выделять реально рабочий персонал для поддержки и внедрения новшеств.
     
  • 2.110, Аноним (155), 19:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что менеджмент на всех уровнях у нас сформировался на оракле и микрософте.
     

  • 1.68, avsprv (ok), 17:43, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора, молодцы
     
     
  • 2.94, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:02, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага самое время для игорей. Куча других проблем есть.
     

  • 1.89, Самый умный из вас (?), 18:56, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кириенко - самый лучший директор (с)
     
     
  • 2.139, Аноним (151), 20:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сын его
     

  • 1.103, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:17, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесконечно можно смотреть на 3 вещи:
    1. Как горит огонь
    2. Как течёт вода
    3. Как анонимы спорят о бюджете какой-нибудь компании
     
     
  • 2.142, Аноним (151), 20:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот только бабки имеют тенденцию заканчиваться, особенно в условиях дырявой трубы и санкций.
     
  • 2.160, subject (?), 20:34, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы подозрительно часто бывают правы, если уменьшить фанатизм предсказания.
     

  • 1.108, Аноним (155), 19:32, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственный движок для собственных игр. Учитывая демографию, весь рынок для таких игр будет в самом лучшем случае из десятков миллионов потребителей со всего СССР. У которых к тому же нет желания за что-то платить.
    Очевидно цель в создании за госсчет собственного батлфилда, со своей же идеологической составляющей. Можно подумать, из-за одного лишь отсутствия западных игр бросятся покупать свои посредственные. Их чего доброго придется в школьную программу на лето включать.
     
     
  • 2.136, Аноним (60), 19:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успех стима доказал, что люди готовы платить за качественный и удобный сервис Я... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.162, Аноним (155), 20:40, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представьте, что работает точная копия стима, но все игры в нем на деньги фонда ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.138, Аноним (151), 20:00, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Становишься старым и понимаешь настоящую цену таким заявлениям и продуктам…
     
     
  • 2.163, Аноним (155), 20:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, ярдом не ограничится. Все заработают. Хорошо же.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру