VK запускает разработку собственного открытого игрового движка

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|3.20, Бывалый смузихлёб (?), 15:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну условно
Исходники они таки предоставляют после нескольких шагов
Вот анреал, например, полных исходников вообще не предоставляет
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|2.4, Павел (??), 15:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Очень интересно как в текущих реалиях российские компании будут оплачивать этот анрил (насколько я помню, он бесплатный до определенного порога продаж)? И ладно если проблемы только с оплатой, нельзя исключать того, что под действиями каких-либо санкций с анриалом проблем не возникнет.
Так что в целом, если у ВК есть планы заниматься собственной разработкой - то почему бы и нет. Другое дело будет ли хоть как-то конкурентоспособен этот движок, всё-таки текущие актуальные движки имеют за своими плечами долгие годы развития, со своими "шишками". В это дело надо вбухать очень много денег и сил, чтобы он был хоть немного приемлемым
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|3.23, Бывалый смузихлёб (?), 15:47, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Завести "российский спецсчёт" - и класть деньги на него, разумеется, в рублях
Хотя я бы просто ни копейки не клал бы, ведь, слава Богам, в РФ начались некоторые послабления в отношении контор из недружественных стран( хотя по хорошему их вертеть надо. Ничего хорошего то монструозное соблюдение лицензий для РФ не дало ).
Там, скорее всего, будет какой-то форк. Но вроде бы изначально движок планировали пилить толпой
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|3.51, Аноним (51), 16:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да форкнут амазоновский, допилят пару фич, посинят баг, поменяют каменты - вот тебе и свой движок. С нуля такие вещи не пишут.
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|3.88, Аноним (88), 18:55, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Очень интересно как в текущих реалиях российские компании будут оплачивать этот анрил
Очень интересно увидеть игры от русских компаний.
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|3.151, Аноним (151), 20:13, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть Unigine, есть Verge3D, есть Blend4Web, есть еще куча удачных российских продуктов. Но нам оно не нужно, лучше будем юзать пиратский анрил и пилить триллионы.
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|3.16, freehck (ok), 15:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Одна из ключевых концепций инициативы — «зарабатывать вместе с разработчиками, а не на них», заявил глава разработки движка Александр Мясищев.
Прелесть. А в чём, интересно, разница? =)
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|4.40, Анонус (?), 16:12, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чём, интересно, разница?
Первое – процент от продаж игр
Второе – однократная покупка лицензии
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|5.47, Анонис (?), 16:36, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть роялти, вечная кормежка каких-то левых господ, и вообще - гугл и эпл с такими схемами уже есть.
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|6.61, Анонус (?), 17:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну то есть роялти, вечная кормежка каких-то левых господ, и вообще -
> гугл и эпл с такими схемами уже есть.
Ну не совсем "левых". Это фактически сопрограммисты, т.е. люди написавшие часть кода игры. "Левые" это всякие сторы и маркетплейсы, которую просто берут процент с перепродажи чужого.
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|7.71, MaleDog (?), 17:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что ни делают, а все равно получается <s>автомат калашникова</s> 1С.
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|7.144, chatgpt (?), 20:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну не совсем левые. Сторы и маркетплейсы и фактически сотрудники, которые занимаются поддержанием платформы продажи софта, т.е. фактически отдел разработки и маркетинга
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|5.54, freehck (ok), 17:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А в чём, интересно, разница?
> Первое – процент от продаж игр
> Второе – однократная покупка лицензии
Очень надеюсь, что вы ошибаетесь.
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|3.52, Аноним (52), 16:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Сам пробовал создать проект труднее Hello World в этом Godot? Поддерживал его хотя бы год? Осуществлял миграцию своего проекта на новую версию Godot?
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|4.60, Аноним (60), 17:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая поддержка в играх? Вычрал и забыл, все топовые помойки так делают. А тратить ресурсы на миграцию на новую версию ни один адекватный разраб в жизни не станет, это можно годы разработки слить в унитаз. Если только она не тривиальная и можно продать ещё раз.
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|2.95, Аноним (95), 19:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИМХО, оно будет чем-то более близким к INSTEAD, или renpy. А если точнее - на инди-шлак для мобилок целятся.
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|1.6, freehck (ok), 15:16, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Проблема трипл-эй проектов заключается в том, что они окупаются преимущественно за счёт США и Европы. В Африке денег нет, мир славян относительно расколот, у китайцев свой кровавый геймдев есть, которым они в целом довольны. Если VK вкладывается в свой движок и рассчитывает, что он окупится, наверное они большие патриоты. Но по-любому я VK в таких начинаниях желаю успехов.
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|2.9, Аноним (60), 15:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ожидание: качественные игры на современном движке.
Реальность: мобильные донатные фермы.
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|2.27, Бывалый смузихлёб (?), 15:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так они изначально и ориентированы на США и, отчасти, ЕС
А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ. Быть может, речь о некотором содружестве стран на его территории, именуемом ЕС ? Быть может, речь об отдельных странах того содружества ?
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|3.53, Аноним (-), 17:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ
Она может сколько угодно претендовать на цивилизованность и состоятельность, говоря что ей принадлежит часть Европы, но она не сможет окупить движок продажами. Разве что если казенные деньги пилить.
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|4.59, Аноним (-), 17:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще-то ты споришь с географией, Европа до уральских гор тянется. а так, конечно, попилят, о чём речь
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|3.55, freehck (ok), 17:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А "Европа" - это часть света, куда относится и часть РФ. Быть
> может, речь о некотором содружестве стран на его территории, именуемом ЕС?
Ты видимо не в курсе, но слово "Европа" в геологическом смысле используется крайне редко. Обычно всегда имеется в виду "ЕС".
Не будь душнилой, прими как данность и говори с людьми на одном языке.
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|4.79, Аноним (60), 18:25, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, примерно всегда. Каждый раз, как ты видишь, что иностранцы говорят про Европу, они подразумевают все страны, расположенные в той области. Включая кусок России. Минус Турция, потому что какая там "европа" в Турции, лол.
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|5.80, freehck (ok), 18:35, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как раз за иностранцев, в особенности за жителей ЕС, скажу наверняка: если говорят "delivery in Europe" -- всегда имеют в виду "EU". А если написать, мол, "а в Россию сколько стоит доставка", вы услышите явное недоумение вида "we dont ship to Russia, only to Europe".
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|2.96, Аноним (88), 19:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У трипл-эй проектов никаких проблем нет. Проблема есть у отечественных разработчиков, у которых кишка тонка оказалась на этот рынок выйти, а всякие «Смуты», рассчитанные на 2% мирового рынка, да ещё и совершенно неплатёжеспособного, останутся местечковыми артефактами.
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|1.10, тоже Аноним (ok), 15:21, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Заголовок:
VK запускает разработку собственного открытого игрового движка
Текст:
Компания VK объявила о начале работы над собственным игровым движком
Реальность по ссылке:
VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка
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|2.37, Аноним (37), 16:03, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они инвестируют в свою разработку, движок сказано, что будет "собственный".
«Мы запускаем разработку игрового движка <...> Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии», — сказал Кириенко на презентации. ... "собственного игрового движка"
....запускаем разработку....проинвестируем....собственного. Всё верно написано.
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|2.39, Аноним (39), 16:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про планы это домыслы в статье на rbc. В цитате из выступления именно "запускаем разработку"
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|2.100, pic (?), 19:10, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там половина сервисов дутые, около 3-4 сервисов продали.
Честное слово, закрыли бы этот Мой Мир, он совсем ни о чём. Ну и VK ID нужно снова сделать независимым от автоматического создания профиля соцсети VK, а то ведь врут - https://id.vk.com/promo
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|1.22, Патриот (??), 15:45, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пускай под линукс делают! Было бы глупо в условиях сакнций делать движок под мастдай, который практически ушёл из страны.
И vkplay пусть на линукс портировать не забудут.
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|2.25, тоже Аноним (ok), 15:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Было бы глупо в условиях сакнций делать движок
Это да, но кто вам сказал, что это вообще будет десктопный движок, а не браузерный, например?
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|2.33, pic (?), 15:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И vkplay пусть на линукс портировать не забудут
Сразу во flatpak, как и Steam, чтобы не танцевать с бубнами.
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|2.156, subject (?), 20:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движок делают на будущее, пока сделают эта ситуация может кончится, или плохо и пессимистично.
Если продлится - нам может быть не до движков в тюрьме.
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|2.62, . (?), 17:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На 1С или свой язык сделают и назовут его ВК, мир, спутник или сбер.
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|2.157, subject (?), 20:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них есть компилятор php, так быстрее будет. Это тот особый путь, который я приближаю.
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|2.63, тоже Аноним (ok), 17:22, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я выше привел ссылку, где цитируется больше. В частности, о создании движка "на базе открытого".
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|3.67, Аноним (58), 17:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть будет закрытый движок на базе открытого? По ссылке выше это тоже не сказано.
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|4.74, тоже Аноним (ok), 18:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> То есть
... вы себе чего-то придумали и спрашиваете об этом меня.
Насколько я вижу по новостям, там еще конь не валялся и ни строчки не написано просто потому, что еще и некому - "собирают команду". С лицензиями будут разбираться юристы, а однозначных решений сейчас, вполне возможно, никто еше и не принимал.
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|2.65, Аноним (19), 17:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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30 лет подсаживали людей на винду и пропритарности, не давая ход энтузиастам и открытой альтернативе, даже потенциала простого калькулятора.
И что имеем сейчас?
Все тычут пальцами в донатной помойке или обновляют Вотцапы свои.
Вот и IT-образование, которого нет.
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|3.155, Аноним (155), 20:21, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В вашем понимании, как надо было давать ход Принуждать пользоваться открытым З... большой текст свёрнут, показать
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|1.66, Аноним (66), 17:28, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А присоединиться к развитию и продвижению Godot? Или OpenEngine? Почему не хотят?
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|2.82, Аноним (82), 18:42, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На этом деле гранты не освоить, а придётся выделять реально рабочий персонал для поддержки и внедрения новшеств.
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|2.110, Аноним (155), 19:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что менеджмент на всех уровнях у нас сформировался на оракле и микрософте.
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|2.142, Аноним (151), 20:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вот только бабки имеют тенденцию заканчиваться, особенно в условиях дырявой трубы и санкций.
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|2.160, subject (?), 20:34, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонимы подозрительно часто бывают правы, если уменьшить фанатизм предсказания.
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|1.108, Аноним (155), 19:32, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собственный движок для собственных игр. Учитывая демографию, весь рынок для таких игр будет в самом лучшем случае из десятков миллионов потребителей со всего СССР. У которых к тому же нет желания за что-то платить.
Очевидно цель в создании за госсчет собственного батлфилда, со своей же идеологической составляющей. Можно подумать, из-за одного лишь отсутствия западных игр бросятся покупать свои посредственные. Их чего доброго придется в школьную программу на лето включать.
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|2.136, Аноним (60), 19:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Успех стима доказал, что люди готовы платить за качественный и удобный сервис Я... большой текст свёрнут, показать
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|3.162, Аноним (155), 20:40, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Представьте, что работает точная копия стима, но все игры в нем на деньги фонда ... большой текст свёрнут, показать
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|1.138, Аноним (151), 20:00, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Становишься старым и понимаешь настоящую цену таким заявлениям и продуктам…
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