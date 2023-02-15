VK запускает разработку собственного открытого игрового движка

Директор компании VK объявил о запуске разработки собственного игрового движка с открытым исходным кодом, в который планируется инвестировать 1 млрд руб. Первая бета-версия движка ожидается в 2024 году, после чего начнётся процесс доработки и адаптации платформы, а также создания серверных решений. Полноценный релиз запланирован на 2025 год. Подробности о проекте пока не уточняются.

Дополнение: К работе над базовой версией будет привлечено не менее 100 сотрудников (программисты, художники и т.п.). Движок будет позволять создавать любые типы игр и поддерживать разные операционные системы, включая мобильные платформы и игровые консоли. На текущем этапе VK занят формированием команды, разработкой ядра, базовых систем движка и инструментария. Движок будет создаваться на базе открытого кода и будет бесплатным для разработчиков.



