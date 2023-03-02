Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0

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|3.30, Аноним (30), 15:19, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты опаздал
это ультимативная фраза для любого местного эксперта, имеющего мнение обо всём
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|4.72, Аноним (27), 18:47, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот и перепиши свой rustdot на раст, а godot надо на Go переписать.
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|2.37, InuYasha (??), 15:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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lol, обмазываюсь минусами, но почему у анонов так подгорает - для меня мистерия. :D
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|3.81, Аноним (18), 22:08, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ты только знал, какой это ад - лепить уровни из брашей , а не нормальны... большой текст свёрнут, показать
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|1.2, Аноним (-), 13:05, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как там с построением карт квадратиками типа спрайтайла в блендере? в третьем работало
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|2.4, fxgn (?), 13:17, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлены новые инструменты для редактирования уровней для двумерных игр. Внесены радикальные изменения в процесс разработки 2D-игр. Добавлен новый редактор тайловых карт (tilemap), котором появилась поддержка слоёв, автозаполнения ландшафта, рандомизированной расстановки растений, камней и различных объектов, гибкого выделения объектов
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|1.5, Rustam (??), 13:21, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я начинающий разработчик, только осваиваю Godot. Сейчас делаю простенький 2D платформер.
Хотелось бы спросить знающих спецов, насколько мощный этот движок и проекты какого уровня на нем можно создать? Разумеется, вопрос по текущей версии Godot 4.0.
1. Например, можно ли на нем сделать Heroes of Might and Magic 1-4? А что-то вроде 5й части, полностью трехмерной, с такими же красивыми динамичными сценами городов?
2. Можно ли на нем сделать шутер уровня Serious Sam 1-2? А что-то посерьезнее, чуть более графонистое, уровня хотя-бы Serious Sam 3?
3. Можно ли создать стратегию вроде Settlers 3-4? А что-то более современное, уровня Settlers 6 или 7? Потянет ли этот движок одновременное количество юнитов, скажем, 200? 500? 1000? Пригоден ли он вообще для стратегий?
4. Можно ли на нем сделать RPG хотя-бы уровня Titan Quest начала нулевых годов? Или дело будет упираться в графику? А если что-то вроде Diablo 1? Потянет?
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|2.11, Аноним (6), 13:34, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имхо, основное ограничение это низкая популярность. Поддержка современных технологий есть, можешь делать игры на уровне ~2023 года, всё зависит от желания и мотивации. И от того, насколько хорошо ты можешь моделировать и писать шейдеры. Может быть, даже для VR, такая возможность вроде имеется. В 3 вот скажем occlusion culling не было и это достаточно древняя оптимизирующая техника. Но будет сложно сделать что-то за рамками движка (во всяком случае, пока), он сделан так, чтобы с ним было просто работать ценой определённых ограничений. Скажем, если понадобится прикрутить physx (или любой другой приличный движок) для физики, то проще сразу взять unreal engine. Но разработчики продолжают совершенствовать среду, возможно, появится и возможность расширять любыми компонентами.
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|2.16, Аноним (16), 14:12, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На все вопросы - да. Тут перечислены не самые технологически сложные игры, врядли уперешся в ограничения движка, от жанра игры это не зависит. Ну а тысячу юнитов придется сильно оптимизировать на любом движке.
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|3.42, Rustam (??), 16:24, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда еще вопрос. Допустим, Diablo 2 на Godot сделать можно. А что насчет RPG с большим открытым миром? Например, Sacred - там был гигантский открытый мир без подгрузок (по тем временам вообще прорыв). Такое Godot потянет? Как там осуществляется постепенная и незаметная для игрока прогрузка таких огромных миров?
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|3.43, Rustam (??), 16:34, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще хотелось бы понять по стратегиям. Как Godot потянет 1000-2000 юнитов на одном экране? Например, в играх вроде Cossacks, Total War, Mount and Blade - армия это действительно армия, а не жалкая кучка. Но если я не ошибаюсь, в каждой из этих игр - свой собственный движок? Видимо потому и тянет такое количество юнитов?
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|4.51, Аноним (51), 16:50, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тысячи отдельных юнитов в виде нод явно будут просаживать фпс.
Открытый мир бесшовно тоже прогружается по частям, но на ходу.
Всё это в теории можно решить кодом; мир прогружать как чанки в майнкрафте, а про проблему с юнитами было подробно расписано в эээ... книге Шаблоны игрового программирования Роберта Найстрома.
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|2.17, Аниним (?), 14:19, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Или дело будет упираться в графику? А если что-то вроде Diablo 1? Потянет?
Дело уже лет 15 как минимум не упирается в графику. Все первоклассные технологии давно доступны бесплатно любому желающему - начиная от 3Д редактора, заканчивая самим движком.
Упираться оно будет в другое: текстуры, 3д моделирование, анимация, звуковое окружение и озвучка, сюжет, геймплей, какой-то художественный вкус... Кодеры в этих областях абсолютно беспомощны, хоть ты ми Unreal Engine дай. Никакая графика и шейдеры не спасут, если на экране у убогой 3д модели анимация ходьбы как у робота-инвалида.
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|3.19, Аноним (6), 14:28, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вопросы красивого движения анимаций сегодня решают нейронки, так что напрасно ты так про кодеров. Не мокап конечно, но в тех играх и не было никакого мокапа, ничто не мешает делать такую же примитивщину и сегодня.
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|4.29, Аноним (27), 15:17, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как индюшатник прикрутить нейронку сюда? Где это хорошо решено нейронками, а не человеком с кучей датчиков в зеленой комнате?
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|5.31, Аноним (6), 15:25, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо ничего прикручивать, конкретно анимации прекрасно импортируются в сабж.
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|5.44, Анонус (?), 16:41, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно погуглить вот эти названия
Mixamo
ActorCore AccuRig
Cascadeur
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|3.23, Аноним (23), 14:41, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем даешь вредные советы? Не надо ему ни того не этого. Ему надо моды делать на готовые игры.
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|4.28, Аноним (27), 15:16, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Худшее что можно предложить. Все эти моды от непрофессионалов всегда так убоги.
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|5.46, Аноним (46), 16:41, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мододелы делают интересные моды.
Инди-разработчики в 99% делают двухмерный шлак похожий друг на друга. Весь Стим загажен инди шлаком.
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|7.75, Аноним (27), 18:59, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел ссылки это тупо не твоё у тебя первые две ссылки вообще в никуда ведут.
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|6.74, Аноним (27), 18:59, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вдаваясь в особенности игр их создатели делать игры научились далеко не на модах. Nick Pearce делал казуалки для себя ещё под 8086 комп. Т.е. он умел делать это тупо с детства. А то что он потом стал юристом, а потом стал делать игры. Это у него не из-за модов случилось.
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|2.59, Аноним (59), 17:09, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, если уж Blitz3D подходило для подобного в 2003, то godot и подавно.
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|1.21, bnm (?), 14:29, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можете посоветовать какие-нибудь игры на этом движке для андроид?
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|1.24, Ydro (?), 14:58, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А поддержку WEBM с альфа каналом смогли починить или всё также вместо прозрачности - чёрный фон?
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|1.36, Аноним (36), 15:40, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня с bitmoji кнопки навигации слетели.и с низу челку добавило . Gtneo2
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|2.45, Аноним (51), 16:41, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Консольные девкиты проприетарные, закрытые, платные. Но игры с годота портируют несколько студий, где-то на сайте движка даже была запись в блоге с ссылками.
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|1.49, Rustam (??), 16:45, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как считаете, какой движок лучше для новичка - Godot или Unreal Engine? Если нацелился на что-то вроде Diablo 2 или Sacred. Тем более в Sacred - огромный открытый мир, а еще хочется не просто беготню героя и 2.5 моба на экране (как во всех клонах диаблы), а целые полчища мобов, армии, осады замков в реальном времени, и чтобы герой принимал участие в действительно крупных замесах. Потянет ли Godot? Хватит ли возможностей, и не пожалею ли на полпути, что вдруг этих возможностей нехватает? Понимаю, что никто еще не выпускал действительно крупных игр на Godot, и вопрос скорее теоретический...
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|2.83, Nefrace (?), 22:17, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новичку не стоит целиться на что-то вроде "Diablo 2 или Sacred". Если у вас нет опыта в разработке игр или он минимален, а движок вы собираетесь изучать по видеотуториалам - вам лучше начать с небольших платформеров, аркад и т.п.
Если по делу - что-то вроде Diablo 2 конечно же можно сделать, но, например, нельзя просто взять гигантскую 2D плоскость и накидать на неё объектов и ожидать, что они все будут работать и FPS будет стабильным. Придётся со временем приходить к тем или иным оптимизациям, таким как разбиение пространства на чанки, LOD'ы (если мы в 3D переходим) и т.п. Но это справедливо для любого движка общего назначения. Наверняка, если вы поставите какой-то двиг специально сделанный для RPG с открытым миром (если такие в общем доступе есть), то там над таким уже подумали.
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|1.54, Аноним (54), 16:59, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
В прошлом году выпустил игрушку, сделанную на Godot v 3 x, на Cтим Мои советы н... большой текст свёрнут, показать
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|4.64, Аноним (6), 17:23, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игры вообще на луа пишут, и ничего. У додиеза большая проблема жор и непредсказуемость гц, у гдскрипт этой проблемы нет. Ну и писать на нём намного комфортнее (в качестве луа, надо понимать). Большинству игр имеющейся производительности за глаза.
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|2.61, Аноним (-), 17:11, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А баги находят - это хорошо. Много багов от неравнодушных пользователей движка. Если посмотреть раздел Showcase, там в конце список "Coming soon" из десятка игр в процессе разработки. Популярность движка растет, и это радует.
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|1.60, Аноним (60), 17:10, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FBX не поддерживает (
В 2D игре тормозило построение пути через коллизии, когда было более 5 объектов. Сначала пробовал встроенный вариант, потом А*, не помогло.
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|1.66, Аноним (-), 17:57, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А насколько Godot подходит для онлайн-игр? Можно на нем создать MMORPG вроде старенькой Ragnarok Online? Хотя-бы до 2000 игроков на сервере вытянет? А массовое мочилово вроде войн гильдий потянет? А если еще мир сделать бесшовный? В RO были и локации отдельные, и экраны загрузки, а сегодня хочется без такого вот.
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|2.67, Аноним (6), 18:04, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык, мморпг это бд в основном, вообще не о том. А насчёт вытянет или нет. Ева вон на питоне, сервер и клиент тоже. В линейдж2 был бесшовный мир, у тебя плохой пример. Слайдшоу тоже было. И написаны они на плюсах. Линейдж2 знаю что unreal engine.
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|1.71, Аноним (71), 18:38, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> окклюзивное обрезание (occlusion culling)
Ландон из ве капитал ов грейт британ.
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