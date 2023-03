Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0

Я начинающий разработчик, только осваиваю Godot. Сейчас делаю простенький 2D платформер. Хотелось бы спросить знающих спецов, насколько мощный этот движок и проекты какого уровня на нем можно создать? Разумеется, вопрос по текущей версии Godot 4.0. 1. Например, можно ли на нем сделать Heroes of Might and Magic 1-4? А что-то вроде 5й части, полностью трехмерной, с такими же красивыми динамичными сценами городов? 2. Можно ли на нем сделать шутер уровня Serious Sam 1-2? А что-то посерьезнее, чуть более графонистое, уровня хотя-бы Serious Sam 3? 3. Можно ли создать стратегию вроде Settlers 3-4? А что-то более современное, уровня Settlers 6 или 7? Потянет ли этот движок одновременное количество юнитов, скажем, 200? 500? 1000? Пригоден ли он вообще для стратегий? 4. Можно ли на нем сделать RPG хотя-бы уровня Titan Quest начала нулевых годов? Или дело будет упираться в графику? А если что-то вроде Diablo 1? Потянет?