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Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада

30.11.2022 07:19

Открыт исходный код движка от игры "Приключения капитана Блада". Игра создана в жанре "hack and slash" по мотивам произведений Рафаэля Сабатини и повествует о приключениях главного героя этих произведений, капитана Питера Блада. Действие игры разворачивается в средневековой новой Англии.

Игровой движок является сильно изменённой версией движка Storm 2.9, который был открыт в 2021 году. Движок написан на C++ и в настоящий момент поддерживает только платформу Windows, графический API DirectX 9 и физический движок PhysX 2.8. Код открыт под лицензией GPLv3.





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/storm-devs/...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Storm
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4
  4. OpenNews: Linux-порт игрового движка Serious Sam Classic получил поддержку Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 22.10, открытого компанией Amazon
Автор новости: q4a
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58219-game
Ключевые слова: game, storm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 07:31, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Разработка игры началась в августе 2003 года, сразу после разработки «Пиратов Карибского моря», внутренней студией разработки компании Акелла.  На сегодняшний день проект все ещё не выпущен, возможно из за незаконченных судебных разбирательств за бренд «Капитан Блад» с компанией Playlogic.

    Весело

     
     
  • 2.3, Константавр (ok), 08:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Бедные разработчики, пилят, работают, а потом судятся с пиявками...
     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 08:33, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да там такая Санта Барбара была. По уходу и смене главных разработчиков и всего что можно.
     
  • 2.32, Аноним (-), 12:17, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Там вообще история фееричная. Ребята 7 лет (!) пилили проект, а потом оказалось, что он не выйдет в релиз, потому что пришли какие-то братки и претендуют на права. Впрочем, типичная история в духе лихих 90х, которые никуда и не уходили. Разрабов жалко - потратить 7 лет и ничего не записать в портфолио, пипец конечно...

    https://www.youtube.com/watch?v=5mdiMwJFEaI

     
     
  • 3.43, _kp (ok), 15:13, 30/11/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:32, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Открыт исходный код движка от игры Блад

    Показалось...

     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 08:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, было б прям неплохо :). Игра-то хорошая, ремейк чёт как-то не то...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:06, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ремейк нафиг не нужен, давно есть https://m210.duke4.net/
     
     
  • 4.19, ryoken (ok), 09:21, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже вариант.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:12, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nblood топ
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:25, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Капитана Блада и его друзей - Майора Дюка и Генерала Шадоу Уорриора.
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 08:14, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Игровой движок является сильно изменённой версией движка Storm 2.9, который был открыт в 2021 году.

    Движок "Корсаров" открыт? Можно делать клон игры?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:58, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да!
    https://github.com/storm-devs/storm-engine

    И даже истерика сумасшедших опеннет экспертов по поводу конфиг файлов в json
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54889

     
     
  • 3.23, kusb (?), 11:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меня как не программиста такие форматы удивляют (xml, json) очень избыточные и их сложно править. Может ими можно описать сложные зависимости и структуры (даже формат текстового редактора), но обычно кажется это редко нужно, даже кажется каким-то извращением. Ini проще например и они бывают древовидные. Это мои предубеждения и я сказал то, что мне кажется, а не то, что я считаю.
     
     
  • 4.34, Аноним (17), 12:26, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > их сложно править

    Конфиги в игре не для того, чтобы их руками править.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и джейсон тоже явно не для компьютера. Потому что парсить миллион скобочек и кавычек -- тот ещё мартышкин труд.
     
     
  • 6.40, Аноним (17), 13:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мартышкин труд — вообще что-либо парсить, даже INI. Для этого готовые библиотеки есть.
     
  • 6.42, Аноним (13), 14:21, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любители скажут что поддержка json есть в стандартной библиотеке python, php, js, android, java ee, kotlinx-serialization, а так же в множестве сторонних библиотек.
    Они заявят что очень удобно вызвать gson.fromJson(jsonStr, MyData.class) и сразу получить объект с конкретными типами данных и не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.
    Но мы, сверхкомплектные опеннет эксперты по программированию на Си понимаем что это просто жалкие оправдания недалеких людей.
    Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы, а потом говорят какой json удобный.
     
     
  • 7.44, _kp (ok), 15:55, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанатам удобного json это не требуется.
    Всё равно 500 метровыми  распарсенными данными программа поперхнётся, или будет невменяемо тупить.
     
  • 7.46, Аноним (-), 16:44, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.

    Программист, который не может написать парсер json за вечер на основном своём языке программирования, должен свалить из профессии. Даже xml, наверное можно распарсить за вечер, а уж json тем более.

    Это ж не конфиги на bash писанные, как /etc/conf.d лежат. Вот те конфиги... даааа... вот их парсить можно месяцами. Хотя как повезёт, конечно же. Если там name=value без всякого "shell expansion", то можно и за вечер.

    > Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы

    Если результат его работы окажется настолько тормозным, что 500 метров не распарсит, то он не настолько безнадёжен, но ему следует отвлечься от кодинга и научиться пользоваться профайлером.

     
  • 5.37, кусь (?), 13:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абстрактно я. О формате. Не только применимо к игре, как сейчас.
     
  • 2.14, Аноним (13), 08:59, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Supported games:
        Sea Dogs: To Each His Own
        Sea Dogs: City of Abandoned Ships (work in progress)
        Pirates of the Caribbean: New Horizons (work in progress)
    последняя это фанатская модификация.
     
     
  • 3.18, Fracta1L (ok), 09:17, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутота
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:47, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы поиграл в "Новые горизонты". А поддерживает ли оно современные разрешения? 4К или хотя-бы FullHD?
     
     
  • 4.38, Аноним (17), 13:47, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.wsgf.org/dr/pirates-caribbean-worlds-end/en
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:49, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Делай на Rust.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:15, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Действие игры разворачивается в средневековой новой Англии

    Я понимаю, что бывают умышленные/неумышленные анахронизмы, но 2ая половина 17 века тяжко вписывается даже в позднее средневековье.

     
  • 1.8, Аноним123 (?), 08:29, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Что-то совсем не походит на настоящего капитана Блада... Слишком много крови и жестокости о которых Сабатини не писал... Поделка в голливудском стиле, к сожалению, даже до конца не досмотрел...
     
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 08:34, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати да.
    Могли бы в новости написать 18+ и кровище. Я бы не стал смотреть 🤢
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:41, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, пираты ж вообще вида крови не выносили, это такие зайчики из твоих влажных мечт верхом на единорогах.
    Одного они не учли - тупых людей
     
     
  • 3.39, Бывалый смузихлёб (?), 13:47, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в том как оно есть или нет
    Дело в том что сами приключения капитана блада - это скорее подростковая приключенческая литература, которая и читалась легко и излишней жестокостью не была обременена
     
  • 2.28, Маняним (?), 11:52, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И да, а где Арабелла Бишоп? Можно было бы сделать Блада в роли Ларри, начинает беглым каторжником, бъётся с врагами, добивается успеха и в конце-концов в пентхаузе, лежит в джакузи с Арабеллой.
     
     
  • 3.31, Аноним (17), 12:15, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это у CDPR надо заказывать.
     

  • 1.15, Аноним (13), 09:01, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы что выложили исходный код.
    Очень "Лицемерно" хвалю разработчиков и причастных.
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:55, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ох уж этот GPL-софт, работающий только под Windows :-[
     
     
  • 2.24, пох. (?), 11:16, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    безмозглые фанатики шва6одки и должны же страдать
     
  • 2.25, nebularia (ok), 11:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть уникальная возможность...
     
  • 2.29, Аноним (26), 11:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве GPL запрещает делать софт под ней только для одной платформы?
     
  • 2.33, Аноним (17), 12:18, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того и выложили, чтобы такие, как ты (нет) могли портировать.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:57, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    3 выстрела из однозарядного пистолета? Круто!
     
     
  • 2.45, васёк (?), 16:23, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там три ствола, каждый однозарядный
     

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