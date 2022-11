Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада

2.13 , Аноним ( 13 ), 08:58, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да!

https://github.com/storm-devs/storm-engine И даже истерика сумасшедших опеннет экспертов по поводу конфиг файлов в json

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54889

3.23 , kusb ( ? ), 11:01, 30/11/2022
Меня как не программиста такие форматы удивляют (xml, json) очень избыточные и их сложно править. Может ими можно описать сложные зависимости и структуры (даже формат текстового редактора), но обычно кажется это редко нужно, даже кажется каким-то извращением. Ini проще например и они бывают древовидные. Это мои предубеждения и я сказал то, что мне кажется, а не то, что я считаю.

4.34 , Аноним ( 17 ), 12:26, 30/11/2022
> их сложно править
Конфиги в игре не для того, чтобы их руками править.

5.36 , Аноним ( 36 ), 12:48, 30/11/2022
Ну и джейсон тоже явно не для компьютера. Потому что парсить миллион скобочек и кавычек -- тот ещё мартышкин труд.

6.40 , Аноним ( 17 ), 13:53, 30/11/2022
Мартышкин труд — вообще что-либо парсить, даже INI. Для этого готовые библиотеки есть.

6.42 , Аноним ( 13 ), 14:21, 30/11/2022
Любители скажут что поддержка json есть в стандартной библиотеке python, php, js, android, java ee, kotlinx-serialization, а так же в множестве сторонних библиотек.

Они заявят что очень удобно вызвать gson.fromJson(jsonStr, MyData.class) и сразу получить объект с конкретными типами данных и не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.

Но мы, сверхкомплектные опеннет эксперты по программированию на Си понимаем что это просто жалкие оправдания недалеких людей.

Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы, а потом говорят какой json удобный.

7.44 , _kp ( ok ), 15:55, 30/11/2022
Фанатам удобного json это не требуется.

Всё равно 500 метровыми распарсенными данными программа поперхнётся, или будет невменяемо тупить.

7.46 , Аноним ( - ), 16:44, 30/11/2022
> не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.
Программист, который не может написать парсер json за вечер на основном своём языке программирования, должен свалить из профессии. Даже xml, наверное можно распарсить за вечер, а уж json тем более. Это ж не конфиги на bash писанные, как /etc/conf.d лежат. Вот те конфиги... даааа... вот их парсить можно месяцами. Хотя как повезёт, конечно же. Если там name=value без всякого "shell expansion", то можно и за вечер.
> Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы
Если результат его работы окажется настолько тормозным, что 500 метров не распарсит, то он не настолько безнадёжен, но ему следует отвлечься от кодинга и научиться пользоваться профайлером.

5.37 , кусь ( ? ), 13:39, 30/11/2022
Абстрактно я. О формате. Не только применимо к игре, как сейчас.

2.14 , Аноним ( 13 ), 08:59, 30/11/2022
Supported games:

Sea Dogs: To Each His Own

Sea Dogs: City of Abandoned Ships (work in progress)

Pirates of the Caribbean: New Horizons (work in progress)

последняя это фанатская модификация.

3.18 , Fracta1L ( ok ), 09:17, 30/11/2022
Крутота

3.35 , Аноним ( 35 ), 12:47, 30/11/2022
Я бы поиграл в "Новые горизонты". А поддерживает ли оно современные разрешения? 4К или хотя-бы FullHD?

4.38 , Аноним ( 17 ), 13:47, 30/11/2022
https://www.wsgf.org/dr/pirates-caribbean-worlds-end/en

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:49, 30/11/2022
Делай на Rust.