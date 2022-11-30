Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада

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|1.1, iPony129412 (?), 07:31, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Разработка игры началась в августе 2003 года, сразу после разработки «Пиратов Карибского моря», внутренней студией разработки компании Акелла. На сегодняшний день проект все ещё не выпущен, возможно из за незаконченных судебных разбирательств за бренд «Капитан Блад» с компанией Playlogic.
Весело
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|3.9, iPony129412 (?), 08:33, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да там такая Санта Барбара была. По уходу и смене главных разработчиков и всего что можно.
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|2.32, Аноним (-), 12:17, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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Там вообще история фееричная. Ребята 7 лет (!) пилили проект, а потом оказалось, что он не выйдет в релиз, потому что пришли какие-то братки и претендуют на права. Впрочем, типичная история в духе лихих 90х, которые никуда и не уходили. Разрабов жалко - потратить 7 лет и ничего не записать в портфолио, пипец конечно...
https://www.youtube.com/watch?v=5mdiMwJFEaI
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|2.4, ryoken (ok), 08:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот да, было б прям неплохо :). Игра-то хорошая, ремейк чёт как-то не то...
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|2.7, Аноним (7), 08:25, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Капитана Блада и его друзей - Майора Дюка и Генерала Шадоу Уорриора.
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|1.5, Fracta1L (ok), 08:14, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Игровой движок является сильно изменённой версией движка Storm 2.9, который был открыт в 2021 году.
Движок "Корсаров" открыт? Можно делать клон игры?
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|3.23, kusb (?), 11:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Меня как не программиста такие форматы удивляют (xml, json) очень избыточные и их сложно править. Может ими можно описать сложные зависимости и структуры (даже формат текстового редактора), но обычно кажется это редко нужно, даже кажется каким-то извращением. Ini проще например и они бывают древовидные. Это мои предубеждения и я сказал то, что мне кажется, а не то, что я считаю.
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|4.34, Аноним (17), 12:26, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> их сложно править
Конфиги в игре не для того, чтобы их руками править.
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|5.36, Аноним (36), 12:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и джейсон тоже явно не для компьютера. Потому что парсить миллион скобочек и кавычек -- тот ещё мартышкин труд.
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|6.40, Аноним (17), 13:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мартышкин труд — вообще что-либо парсить, даже INI. Для этого готовые библиотеки есть.
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|6.42, Аноним (13), 14:21, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любители скажут что поддержка json есть в стандартной библиотеке python, php, js, android, java ee, kotlinx-serialization, а так же в множестве сторонних библиотек.
Они заявят что очень удобно вызвать gson.fromJson(jsonStr, MyData.class) и сразу получить объект с конкретными типами данных и не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.
Но мы, сверхкомплектные опеннет эксперты по программированию на Си понимаем что это просто жалкие оправдания недалеких людей.
Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы, а потом говорят какой json удобный.
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|7.44, _kp (ok), 15:55, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фанатам удобного json это не требуется.
Всё равно 500 метровыми распарсенными данными программа поперхнётся, или будет невменяемо тупить.
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|7.46, Аноним (-), 16:44, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не изобретать код извлечения из строки числа, enum, массивы, даты и т.д.
Программист, который не может написать парсер json за вечер на основном своём языке программирования, должен свалить из профессии. Даже xml, наверное можно распарсить за вечер, а уж json тем более.
Это ж не конфиги на bash писанные, как /etc/conf.d лежат. Вот те конфиги... даааа... вот их парсить можно месяцами. Хотя как повезёт, конечно же. Если там name=value без всякого "shell expansion", то можно и за вечер.
> Пусть сначала попробуют распарсить 500 метровый json конфиг программы
Если результат его работы окажется настолько тормозным, что 500 метров не распарсит, то он не настолько безнадёжен, но ему следует отвлечься от кодинга и научиться пользоваться профайлером.
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|5.37, кусь (?), 13:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абстрактно я. О формате. Не только применимо к игре, как сейчас.
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|2.14, Аноним (13), 08:59, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Supported games:
Sea Dogs: To Each His Own
Sea Dogs: City of Abandoned Ships (work in progress)
Pirates of the Caribbean: New Horizons (work in progress)
последняя это фанатская модификация.
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|3.35, Аноним (35), 12:47, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы поиграл в "Новые горизонты". А поддерживает ли оно современные разрешения? 4К или хотя-бы FullHD?
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|1.6, Аноним (6), 08:15, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Действие игры разворачивается в средневековой новой Англии
Я понимаю, что бывают умышленные/неумышленные анахронизмы, но 2ая половина 17 века тяжко вписывается даже в позднее средневековье.
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|1.8, Аноним123 (?), 08:29, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Что-то совсем не походит на настоящего капитана Блада... Слишком много крови и жестокости о которых Сабатини не писал... Поделка в голливудском стиле, к сожалению, даже до конца не досмотрел...
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|2.20, Аноним (20), 10:41, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, пираты ж вообще вида крови не выносили, это такие зайчики из твоих влажных мечт верхом на единорогах.
Одного они не учли - тупых людей
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|3.39, Бывалый смузихлёб (?), 13:47, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в том как оно есть или нет
Дело в том что сами приключения капитана блада - это скорее подростковая приключенческая литература, которая и читалась легко и излишней жестокостью не была обременена
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|2.28, Маняним (?), 11:52, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И да, а где Арабелла Бишоп? Можно было бы сделать Блада в роли Ларри, начинает беглым каторжником, бъётся с врагами, добивается успеха и в конце-концов в пентхаузе, лежит в джакузи с Арабеллой.
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|1.15, Аноним (13), 09:01, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Молодцы что выложили исходный код.
Очень "Лицемерно" хвалю разработчиков и причастных.
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|2.29, Аноним (26), 11:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве GPL запрещает делать софт под ней только для одной платформы?
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|2.33, Аноним (17), 12:18, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для того и выложили, чтобы такие, как ты (нет) могли портировать.
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