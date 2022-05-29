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Linux-порт игрового движка Serious Sam Classic получил поддержку Vulkan

29.05.2022 19:25

Опубликован игровой движок Serious Sam Classic 1.10 (зеркало), позволяющий запускать первую и вторую части шутера от первого лица Serious Sam на современных системах c поддержкой графического API Vulkan. Код оригинального движка Serious Engine был открыт компанией Croteam под лицензией GPL в 2016 году в честь пятнадцатилетия игры. При запуске можно использовать игровые ресурсы из оригинальной игры. За основу была взята реализация Vulkan для Windows-версии движка Serious Engine Vk и Serious Engine: Ray Traced. Инициализация и запуск Vulkan переведены c Win32 на библиотеку SDL2.

Среди новых портированных дополнений к игре: SE1-TFE-Tower, SE1-TSE-ST8VI, SE1-TSE-ST8VIPE, se1-tfe-tower, se1-tse-st8vi, se1-tse-st8vipe.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Игровой движок Serious Sam Classic актуализирован для Linux
  3. OpenNews: Игровой движок Serious v1 переведён в разряд свободных продуктов
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4
  5. OpenNews: Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III
  6. OpenNews: Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
Автор новости: tx00100xt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57269-serious
Ключевые слова: serious, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:12, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь бы ещё добавить Wayland native, было бы совсем круто!
     
     
  • 2.4, Мохнатый пись (?), 23:18, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >библиотеку SDL2

    Так перевели же на SDL2. Запусти с переменной SDL_VIDEODRIVER=wayland.

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 23:19, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ОК! Благодарю за совет!
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:39, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где-то бы ещё игровые ресурсы скачать..
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:01, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нарисуй свои и выложи под свободной лицензией.
     
  • 2.11, Anon76464562432 (?), 07:11, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На gog раньше раздавали нахяляву. Щас можно купить за копейки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:10, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    + кроссплатформенность
    + донаты на ресурс разрабам геймдизайна

    Нормальный открытый нативный шутер для линь, после 0ad, openmw с его грандиозными планами - супер.

     
  • 1.9, жявамэн (ok), 01:48, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще бы кто то в это играл в 2022.
     
     
  • 2.10, КО (?), 05:31, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вон, хорроры всякие на его движке делают.
     

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