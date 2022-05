Linux-порт игрового движка Serious Sam Classic получил поддержку Vulkan

Опубликован игровой движок Serious Sam Classic 1.10 (зеркало), позволяющий запускать первую и вторую части шутера от первого лица Serious Sam на современных системах c поддержкой графического API Vulkan. Код оригинального движка Serious Engine был открыт компанией Croteam под лицензией GPL в 2016 году в честь пятнадцатилетия игры. При запуске можно использовать игровые ресурсы из оригинальной игры. За основу была взята реализация Vulkan для Windows-версии движка Serious Engine Vk и Serious Engine: Ray Traced. Инициализация и запуск Vulkan переведены c Win32 на библиотеку SDL2.

Среди новых портированных дополнений к игре: SE1-TFE-Tower, SE1-TSE-ST8VI, SE1-TSE-ST8VIPE, se1-tfe-tower, se1-tse-st8vi, se1-tse-st8vipe.