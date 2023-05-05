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Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon

05.05.2023 11:18

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 23.05 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

  • Предложен новый модуль MPS (Multiplayer Sample Game), в котором реализован хорошо документированный пример простой готовой многопользовательской игры. Разработчикам предлагается набор типовых элементов игр, а также клиентских и серверных компонентов для организации сетевой игры, которые могут использоваться в качестве основы для создания собственных игр. Имеются примеры генерации ландшафтов, манипуляций освещением, создания визуальных эффектов, работы со звуком, подключения скриптов и использования расширенных режимов рендеринга, таких как каскадные тени, глобальное освещение, отражающие и излучающие поверхности. В состав также входит набор игровых ресурсов (asset), которые можно использовать в других проектах.
  • Представлен модуль ROS2, интегрируемый с инструментарием Robot Operating System (ROS2) и предоставляющий драйверы, реализации алгоритмов, компоненты, ресурсы и утилиты для создания симуляторов роботов. Модуль позволяет добавлять код для платформы ROS 2 непосредственно внутри проекта с симулятором, использовать готовые шаблоны, импортировать ресурсы и подключать виртуальные датчики.
  • Реализован Material Canvas, интерфейс скриптинга на основе нод для создания и изменения в визуальном режиме генеративных материалов и шейдеров, в котором сочетается гибкость редактора скриптов (Script Canvas) и возможности редактора материалов (Material Editor).
  • Добавлен слой абстракции Material Pipeline для упрощения настройки этапов рендеринга с целью достижения необходимого баланса между производительностью и качеством, независимо от платформы и оборудования (работает через создание отдельных шейдеров для каждой стадии рендеринга).
  • Улучшена расширяемость игрового редактора (O3DE Editor), в котором реализован API Action Manager, позволяющий добавлять свои меню, горячие клавиши и контекстные действия, а также подключать скрипты на языке Python.
  • Добавлена поддержка движка симуляции физических процессов PhysX 5.1.
  • Обновлён интерфейс редактирования анимации (Animation Editor). Предложен новый процесс для импорта ресурсов (Animation Asset Import). Добавлен визуализатор производительности, упрощающий профилирование и оптимизацию AnimGraph.
  • В системе формирования ландшафта (Terrain System) появился инструмент "Кисть" (Paintbrush) для рисования внутри вьюпорта, создания или изменения ландшафта.
  • Добавлен новый интерфейс для навигации по игровым ресурсам (Asset Browser), позволяющий выполнять операции с файлами и инспектировать ресурсы.
  • Предоставлена возможность одновременной установки нескольких разных версий движка O3DE в одной системе, которые можно использовать в привязке к разным проектам.
  • В системе модулей-дополнений Gem предоставлена возможность указания совместимости с определённой платформой и выполнения фильтрации модулей в зависимости от поддержки платформ.
  • Встроена поддержка стандарта OpenXR для стереоскопического рендеринга.
  • Повышена производительность на мобильных устройствах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.o3de.org/blog/post...)
  2. OpenNews: Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine
  3. OpenNews: Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
  4. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
  5. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59078-o3de
Ключевые слова: o3de, game
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    UE5 в стратосфере, остальные копошатся в грязи
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:35, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Atomic Heart написан на Unreal Engine 4. Из этого очень легко делается простой вывод что ничего кроме Unreal Engeine не нужно.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:38, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Проходной шутерок, выезжающей на ностальгии по совку, не нужен. Вне зависимости от того, на чём он написан.
    А Unreal Engine нужен.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 13:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы он был написан на любом другом недодвижке никакой ностальгии он бы не вызвал.
     
     
  • 5.24, Аноним (13), 13:57, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы да кабы… Для графонистых игр выбирать всё равно не из чего.Это инди-поделку можно на юнити слепить, не критично.
     
  • 4.28, 111 (??), 14:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный шутер. И он нужен! А вот вы - не нужны.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 14:07, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный проходной шутер. Пропустил — ничего не потерял.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > UE5

    1. Потеряли нативизацию блюпринтов.
    2. Выбросили рабочий world composition в пользу кривого world partition
    3. Поломали mesh distance fields
    4. Даже с отключением nanite и прочих lumen минус 30 ФПС на пустой сцене.
    5. Проблемы с видеопамятью: 8 гигабайт редактору не хватает.

     
     
  • 3.22, пох. (?), 13:36, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 5. Проблемы с видеопамятью: 8 гигабайт редактору не хватает.

    ты какой-то совсем неправильный indie разработчик, почему у тебя не хотя бы 64?

     
     
  • 4.25, Аноним (30), 13:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не 64, но 8 — это, конечно, смешно. Их уже играм-то со скрипом хватает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:50, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Risc-v взлетит?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:26, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А под Эльбрус?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:33, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так санкциона же.
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 13:23, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве Россия запретила экспорт Эльбрусов в ЕС и США?
     
     
  • 5.19, Аноним (11), 13:28, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты сам сначала попробуй купить. Они и лично тебе запретили покупать Эльбрус не то что ЕС и США.
     
     
  • 6.20, Аноним (2), 13:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда хотя бы не один, если я без Эльбруса то и США пусть без них останутся.
     
  • 6.31, Аноним (31), 14:18, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не запретили, а хотят отжать вкусный пирог монополии через пользователей живущих на территории РФ и позже возможно и куда-то можно еще двинуть там в Таджикистан, Африку и другие страны, которым до технологий развиваться еще столетия...

    Суть простая запад с рвением освоил уже все что только можно от офисных пакетов, поыт и до игровых движков и сложных кадов и закрепиться на этом рынке РФ-ляндии сильно мешает с более вековым импортозамещением на базе Линусовой прошивки.

    Суть тут простая как только всем отмаркированным гос. учереждениям будует вставлен плгин^W в качестве базовой платформы в виде АстраЛинуксов то можно будет подумать и о перезоде на "отечественное" железо, но и тут прогревается почва что они медленные, так конечно сделаны на вчерашних выброшенных соседями технологиях в помойку...

    В целом конечно картина маслом...

     
  • 2.12, Аноним (11), 12:35, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ни на какой платформе не взлетит.
     

  • 1.3, Strannikj (?), 12:17, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость. Нужно больше открытых движков. Это Стимулирует отрасль, т.к. позволяет небольшим игровым компаниям не тратить кучу денег на разработку или лицензирование движка, а сосредоточиться на конечном продукт. Плюсом можно получить помощь от сообщества.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрагментация плохая, конкуренция хорошо. Только в данном случае что-то невидно конкуренции.
     

  • 1.4, Анонус (?), 12:20, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

    Интересно бы услышать о результатах этого "подключения".

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    название напомнило про ogre3d
     
  • 1.7, Аноним (9), 12:31, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь у нас 32 миллиона конкурирующих стандартов.
     
     
  • 2.29, Аноним (30), 14:06, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с браузерами мы это преодолели, с движками тоже монополия не за горами.
     

  • 1.8, Аноним (10), 12:32, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, хана ГТА?🤣😂😆
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:38, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я так понимаю, что скрипты там запилили на визуальной шляпе или ещё как вариант lua. Нужно присмотреться получше, а то кроме как ue, unity, godot других вменяемых движков не нашел. Но все равно как то странно, игры ААА класса и на lua или визуальной шляпе, я всегда думал, что это чисто для крестов поляна, а тут такое.
     
     
  • 2.15, rshadow (ok), 13:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На плюсах сами движки пишут, рендеринг и прочее. А луа там скорее для ресурсов: описание логики, скриптов, квестов и подобное
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Забей, есть только UE. Сабж емнип доисторическая версия крайэнжина, и сегодня технологии ощутимо впереди. Для телефонных эээ игр (китайских) и сабжа, впрочем, достаточно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:55, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unigine графикой хорош с кучей хороших батареек вроде облаков и водички
     
     
  • 3.27, Аноним (30), 14:03, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unigine хорош, только игорь тонет.
     

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