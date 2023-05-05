Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 12:35, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Atomic Heart написан на Unreal Engine 4. Из этого очень легко делается простой вывод что ничего кроме Unreal Engeine не нужно.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 12:38, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Проходной шутерок, выезжающей на ностальгии по совку, не нужен. Вне зависимости от того, на чём он написан.
А Unreal Engine нужен.
|
|
|
|4.18, Аноним (11), 13:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Если бы он был написан на любом другом недодвижке никакой ностальгии он бы не вызвал.
|
|
|
|5.24, Аноним (13), 13:57, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы да кабы… Для графонистых игр выбирать всё равно не из чего.Это инди-поделку можно на юнити слепить, не критично.
|
|2.21, Аноним (21), 13:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> UE5
1. Потеряли нативизацию блюпринтов.
2. Выбросили рабочий world composition в пользу кривого world partition
3. Поломали mesh distance fields
4. Даже с отключением nanite и прочих lumen минус 30 ФПС на пустой сцене.
5. Проблемы с видеопамятью: 8 гигабайт редактору не хватает.
|
|
|
|3.22, пох. (?), 13:36, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 5. Проблемы с видеопамятью: 8 гигабайт редактору не хватает.
ты какой-то совсем неправильный indie разработчик, почему у тебя не хотя бы 64?
|
|
|
|4.25, Аноним (30), 13:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну не 64, но 8 — это, конечно, смешно. Их уже играм-то со скрипом хватает.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.19, Аноним (11), 13:28, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так ты сам сначала попробуй купить. Они и лично тебе запретили покупать Эльбрус не то что ЕС и США.
|
|
|
|6.20, Аноним (2), 13:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну тогда хотя бы не один, если я без Эльбруса то и США пусть без них останутся.
|
|6.31, Аноним (31), 14:18, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не запретили, а хотят отжать вкусный пирог монополии через пользователей живущих на территории РФ и позже возможно и куда-то можно еще двинуть там в Таджикистан, Африку и другие страны, которым до технологий развиваться еще столетия...
Суть простая запад с рвением освоил уже все что только можно от офисных пакетов, поыт и до игровых движков и сложных кадов и закрепиться на этом рынке РФ-ляндии сильно мешает с более вековым импортозамещением на базе Линусовой прошивки.
Суть тут простая как только всем отмаркированным гос. учереждениям будует вставлен плгин^W в качестве базовой платформы в виде АстраЛинуксов то можно будет подумать и о перезоде на "отечественное" железо, но и тут прогревается почва что они медленные, так конечно сделаны на вчерашних выброшенных соседями технологиях в помойку...
В целом конечно картина маслом...
|
|1.3, Strannikj (?), 12:17, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Хорошая новость. Нужно больше открытых движков. Это Стимулирует отрасль, т.к. позволяет небольшим игровым компаниям не тратить кучу денег на разработку или лицензирование движка, а сосредоточиться на конечном продукт. Плюсом можно получить помощь от сообщества.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 12:32, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фрагментация плохая, конкуренция хорошо. Только в данном случае что-то невидно конкуренции.
|
|1.4, Анонус (?), 12:20, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.
Интересно бы услышать о результатах этого "подключения".
|
|
|
|2.29, Аноним (30), 14:06, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну с браузерами мы это преодолели, с движками тоже монополия не за горами.
|
|1.14, Аноним (14), 12:38, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я так понимаю, что скрипты там запилили на визуальной шляпе или ещё как вариант lua. Нужно присмотреться получше, а то кроме как ue, unity, godot других вменяемых движков не нашел. Но все равно как то странно, игры ААА класса и на lua или визуальной шляпе, я всегда думал, что это чисто для крестов поляна, а тут такое.
|
|
|
|2.15, rshadow (ok), 13:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На плюсах сами движки пишут, рендеринг и прочее. А луа там скорее для ресурсов: описание логики, скриптов, квестов и подобное
|
|2.17, Аноним (17), 13:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Забей, есть только UE. Сабж емнип доисторическая версия крайэнжина, и сегодня технологии ощутимо впереди. Для телефонных эээ игр (китайских) и сабжа, впрочем, достаточно.
|
|2.23, Аноним (23), 13:55, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Unigine графикой хорош с кучей хороших батареек вроде облаков и водички
|