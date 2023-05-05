Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 23.05 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic. Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты. Среди изменений в новой версии: Предложен новый модуль MPS (Multiplayer Sample Game), в котором реализован хорошо документированный пример простой готовой многопользовательской игры. Разработчикам предлагается набор типовых элементов игр, а также клиентских и серверных компонентов для организации сетевой игры, которые могут использоваться в качестве основы для создания собственных игр. Имеются примеры генерации ландшафтов, манипуляций освещением, создания визуальных эффектов, работы со звуком, подключения скриптов и использования расширенных режимов рендеринга, таких как каскадные тени, глобальное освещение, отражающие и излучающие поверхности. В состав также входит набор игровых ресурсов (asset), которые можно использовать в других проектах.

Представлен модуль ROS2, интегрируемый с инструментарием Robot Operating System (ROS2) и предоставляющий драйверы, реализации алгоритмов, компоненты, ресурсы и утилиты для создания симуляторов роботов. Модуль позволяет добавлять код для платформы ROS 2 непосредственно внутри проекта с симулятором, использовать готовые шаблоны, импортировать ресурсы и подключать виртуальные датчики.

Реализован Material Canvas, интерфейс скриптинга на основе нод для создания и изменения в визуальном режиме генеративных материалов и шейдеров, в котором сочетается гибкость редактора скриптов (Script Canvas) и возможности редактора материалов (Material Editor).

Добавлен слой абстракции Material Pipeline для упрощения настройки этапов рендеринга с целью достижения необходимого баланса между производительностью и качеством, независимо от платформы и оборудования (работает через создание отдельных шейдеров для каждой стадии рендеринга).

Улучшена расширяемость игрового редактора (O3DE Editor), в котором реализован API Action Manager, позволяющий добавлять свои меню, горячие клавиши и контекстные действия, а также подключать скрипты на языке Python.

Добавлена поддержка движка симуляции физических процессов PhysX 5.1.

Обновлён интерфейс редактирования анимации (Animation Editor). Предложен новый процесс для импорта ресурсов (Animation Asset Import). Добавлен визуализатор производительности, упрощающий профилирование и оптимизацию AnimGraph.

В системе формирования ландшафта (Terrain System) появился инструмент "Кисть" (Paintbrush) для рисования внутри вьюпорта, создания или изменения ландшафта.

Добавлен новый интерфейс для навигации по игровым ресурсам (Asset Browser), позволяющий выполнять операции с файлами и инспектировать ресурсы.

Предоставлена возможность одновременной установки нескольких разных версий движка O3DE в одной системе, которые можно использовать в привязке к разным проектам.

В системе модулей-дополнений Gem предоставлена возможность указания совместимости с определённой платформой и выполнения фильтрации модулей в зависимости от поддержки платформ.

Встроена поддержка стандарта OpenXR для стереоскопического рендеринга.

Повышена производительность на мобильных устройствах.



