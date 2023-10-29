Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine

Компания Gaijin Entertainment открыла исходные тексты игрового движка Dagor Engine, который развивается уже более 20 лет и применялся для создания таких игр, как 3D-шутеры Enlisted , Crossout и CRSED: F.O.A.D., приключенческий боевик Blades of Time, авиасимулятор Apache: Air Assault и симулятор сражений War Thunder. В движке поддерживаются платформы Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 3-5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, tvOS и iOS. Из графических API поддерживается Vulkan, DX12, DX11 и Metal.

Среди возможностей движка: физически корректный рендеринг (PBR), встроенный движок смуляции физических процессов, столкновений, разрушений и физики транспортных средств, возможность подключения внешних физических движков, динамически разрушаемые окружения, поддержка NVIDIA Waveworks, широкий спектр графических эффектов и методов управления освещением, динамические и мягкие тени, глобальное освещение, поддержка HDR, объёмный звук, синтезатор речи, возможность использования языка описания шейдеров HLSL, реалистичная отрисовка водных поверхностей, огня и дыма, симулятор растений, поддержка скелетной, процедурной и гибридной анимации, подсистема для создания многопользовательских сетевых и online игр, редакторы уровней и ресурсов.

Код движка написан на языках С/C++ и открыт под лицензией BSD-3. Судя по примечаниям в репозитории, опубликованный код импортирован из репозитория dagor4 (Dagor Engine 4), но в отдельных файлах упоминается версия 6.5 (Dagor Engine 4 выпущен в 2016 году, Dagor Engine 5 в 2018 году, а Dagor Engine 6 в 2020 году). Кроме движка в репозитории опубликованы примеры использования физического движка, шейдеров неба и глобального освещения, а также вспомогательные утилиты, такие как просмотрщик ресурсов, генератор шрифтов, компилятор шейдеров, утилиты для преобразования форматов, Dargbox, редактор скриптов и построитель сцен.

Дополнение: Компания VK будет использовать открытый код Dagor Engine в ранее анонсированном игровом движке Nau Engine. Для сборки движка Nau Engine решено использовать cmake. Скрипты для игровой логики можно будет создавать на различных языках программирования, среди которых Lua, Python, C# и TypeScript. Для графических данных, 3D-сцен и моделей будет использоваться формат glTF, допускающий переносимость с Blender, 3DS Max и Maya. 1 ноября 2023 года начнётся закрытое aльфа-тестирование начальной реализации движка Nau Engine. Открытое бета-тестирование планируют запустить до конца 2024 года. Релиз намечен на конец 2025 года.



