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Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine

29.10.2023 10:31

Компания Gaijin Entertainment открыла исходные тексты игрового движка Dagor Engine, который развивается уже более 20 лет и применялся для создания таких игр, как 3D-шутеры Enlisted , Crossout и CRSED: F.O.A.D., приключенческий боевик Blades of Time, авиасимулятор Apache: Air Assault и симулятор сражений War Thunder. В движке поддерживаются платформы Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 3-5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, tvOS и iOS. Из графических API поддерживается Vulkan, DX12, DX11 и Metal.

Среди возможностей движка: физически корректный рендеринг (PBR), встроенный движок смуляции физических процессов, столкновений, разрушений и физики транспортных средств, возможность подключения внешних физических движков, динамически разрушаемые окружения, поддержка NVIDIA Waveworks, широкий спектр графических эффектов и методов управления освещением, динамические и мягкие тени, глобальное освещение, поддержка HDR, объёмный звук, синтезатор речи, возможность использования языка описания шейдеров HLSL, реалистичная отрисовка водных поверхностей, огня и дыма, симулятор растений, поддержка скелетной, процедурной и гибридной анимации, подсистема для создания многопользовательских сетевых и online игр, редакторы уровней и ресурсов.

Код движка написан на языках С/C++ и открыт под лицензией BSD-3. Судя по примечаниям в репозитории, опубликованный код импортирован из репозитория dagor4 (Dagor Engine 4), но в отдельных файлах упоминается версия 6.5 (Dagor Engine 4 выпущен в 2016 году, Dagor Engine 5 в 2018 году, а Dagor Engine 6 в 2020 году). Кроме движка в репозитории опубликованы примеры использования физического движка, шейдеров неба и глобального освещения, а также вспомогательные утилиты, такие как просмотрщик ресурсов, генератор шрифтов, компилятор шейдеров, утилиты для преобразования форматов, Dargbox, редактор скриптов и построитель сцен.

Дополнение: Компания VK будет использовать открытый код Dagor Engine в ранее анонсированном игровом движке Nau Engine. Для сборки движка Nau Engine решено использовать cmake. Скрипты для игровой логики можно будет создавать на различных языках программирования, среди которых Lua, Python, C# и TypeScript. Для графических данных, 3D-сцен и моделей будет использоваться формат glTF, допускающий переносимость с Blender, 3DS Max и Maya. 1 ноября 2023 года начнётся закрытое aльфа-тестирование начальной реализации движка Nau Engine. Открытое бета-тестирование планируют запустить до конца 2024 года. Релиз намечен на конец 2025 года.





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GaijinEnter...)
  2. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  3. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.1
  5. OpenNews: VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine
  6. OpenNews: Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Bottle
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60009-dagor
Ключевые слова: dagor, engine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним324 (ok), 10:52, 29/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выглядит плохо. В тундре графика страшная, ещё и назначение движка исключительно авиасимы и ммо помойки.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:01, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но смотри, даже PBR есть. Современные технологии 20 летней давности. Свой движок это неплохо, но смысл вываливать куски десятилетней давности в опенсорс я не понимаю.
     
  • 2.6, Bottle (?), 11:17, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В тундре графика страшная не потому что движок плохой, а потому что большинство ассетов выглядят "грязно". Даже металл несмотря на PBR не имеет сильных отражений. Enlisted на том же движке выглядит весьма хорошо. Кроме того, админ хоть и указал наличие демок в репозиториях, скриншоты из таковых не приложил. Демо глобального освещения на примере сцены Sponza выглядит достойно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:39, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок не равно скриншоты из игры. На один и тот же движок сделать очень красивую картинку.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:15, 29/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Судя по примечаниям в репозитории, опубликованный код соответствует версии Dagor Engine 4

    Как раз по примечаниям непонятно какой версии там код, в файлах зачастую копирайт от 2023 года, а в некоторых заголовочных файлах написано что они от Dagor Engine 6.5 (https://github.com/GaijinEntertainment/DagorEngine/blob/e97a4955b53bffedcc7d3f)

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:17, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, ну и то для чего они открыли код движка - VK (мыло ру) будет использовать этот движок как основу для своего Nau Engine (https://youtu.be/PGKPikPMnrU?t=1366)
     
     
  • 3.7, Анонус (?), 11:29, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это поворот! А в новостях как-то не подчеркивали этот момент.
     
  • 2.8, Аноним (2), 11:34, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хидеры не показатель, судя по комментам к коммитам там всё же 4 выкинули.
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 11:40, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что репозиторий назывался dagor4 тоже не показатель, в коде есть и FSR2 и XeSS, также вулкан есть, который в 2016 только появился, так что это либо допиленный до технологий 2023 года четвёрка, либо всё же последняя версия движка на данный момент
     
  • 2.18, ИмяХ (?), 12:14, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так 5 и 6 версии не переписаны полностью с нуля, а сделаны на основе 4 версии.
     

  • 1.11, Аноним (9), 11:43, 29/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код движка написан на языках С/C++ и открыт под лицензией BSD-3.

    Заметьте не какая-то GPL, а BSD. Потому что ни один нормальный разработчик и издатель не будет связаться с GPL. Поэтому мы никогда не увидим ни одной нормальной игры под GPL.

     
     
  • 2.12, Bottle (?), 11:50, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В качестве нормальных игр под GPL я тебе укажу Xonotic & Wrath: Aeon of Ruin (и ещё куча шлака на GZDoom). Это, конечно, исключения из правил, но чем больше исключений - тем менее верно правило. Со временем количество подобных исключений будет только расти.
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 11:55, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Xonotic

    Я знал что первым про него напишут. Зонтик даже среди  Fast-paced arena FPS самый не сбалансированный в плане геймплея, самая вырвиглазная графика. В общем это дурной вкус во всем жанре. Несчастные линуксоиды играют в него, просто потому что он есть в репозитории, а нормальных игр в репозиториях нет.

     
  • 3.17, Аноним (17), 12:01, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальных игр
    > Xonotic

    О, сочувствую... Тяжко наверное жить с таким вкусом.

    > чем больше исключений - тем менее верно правило

    Наоборот. Оно как раз подтверждает, что хороших gpl'нутых игр нет, а есть только пара "нормальных" (для некоторых людей).

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:52, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не в теме, а нормальные игры под BSD есть?
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:52, 29/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тогда мыло проприетарщину на нём будет делать?
     

  • 1.15, Аноним (14), 11:53, 29/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот самый национальный движок для игр который обещали?
     
  • 1.19, pic (?), 12:16, 29/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая лицензия у Nau Engine?
     

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