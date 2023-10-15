Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon

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|1.1, X86 (ok), 23:30, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пригодного для разработки современных игр класса AAA
- 2010 годов.
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|2.5, пох. (?), 00:09, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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зочем вы травите? Написано же - 2015!
Впрочем, какая разница, если игорь-то все равно давно утонул...
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|3.11, Коньюктивит (?), 01:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему он утонул? А вот то, что окончательно на соседний кордон ушёл через протон и прочие вайны - это да.
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|4.22, Аноним (22), 04:18, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что геймеры хотят жрать !@#$% их и кормят !@#$%^.
Крупные студии только и делают что никчемные перезапуски, мелкие придумают одну механику и впихивают по самое не хочу монетизацию - еще играть то не начал, уже сезоны, боксы, скины, вернитесь через час...
Не говоря уже про остальные "плюшки" современного игростроя вроде стима, 100500 лаунчеров, DRM, регистрации, посетите наш фейсбук, вышло обновление, недоступно в вашей стране и прочее.
Мне бы поиграть пару-тройку часиков во что-то интересное, а не вот это вот все.
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|1.2, Аноним (2), 23:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классно наверное, когда разработку специфичного ПО курирует организция, не связанная с конкретной сферой деятельности. Когда продукт развивают люди, не понимающих своих пользователей - получается Unity.
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|2.10, Аноним (10), 01:22, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда продукт развивают люди, не понимающих своих пользователей - получается Unity.
В смысле, второй по популярности движок в мире? Значит, должно неплохо получиться.
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|3.13, Коньюктивит (?), 01:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы нипанимаити. Вот у вторых линукс-героев то движок. Всем движкам движок. Годот на котором тут показывали такую суровую маргинальщину, что я аж громко икал так, что местные игрогуру на меня шикали - то движок. А юнитя на которой проклятые корпорасты пачками пишут свои проклятые дорогие игры за деньги - это фууу!
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|4.17, Аноним (17), 02:35, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unity это детище Майкрософт с .NET inside. В общем-то продолжение их миссии, а именно проекты DirectX, XNA, Unity. После выпуска ChatGPT продолжение очевидное.
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|4.19, Аноним (17), 02:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и вторых линукс-героев движок лучше! Дерьма на юнити полно, это правда. Зарабатывают они наверно соответственно. Мне кажется эти корпорасты кое-чего так и не поняли. В частности один корпораст, ну так точно!
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|5.20, Коньюктивит (?), 03:36, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне кажется эти корпорасты кое-чего так и не поняли.
Не поняли, что не заслужили уважения "свободного" "сообщества"? Да мне кажется, что они в курсе. Прост игнорируют.
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|1.3, Аноним (3), 00:00, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет буквально ни одной причины это использовать. Чем их всех годот не устраивает? Всяко лучше доисторического cryengine (не самый лучший двиг и уж точно не самый удобный).
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|3.12, Аноним (3), 01:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4 уже нет, вполне осовременили и подогнали под 3D, это оказалось вполне по силам даже его разрабам. Правда, я посмотрел, сабж где-то на полгода раньше сделали. Но всё ещё считаю, что больше проку было бы от актуального двига, тем более, что сабж и не позиционируется как двиг для полноценных игр (если только не считать китайские онлайн ммо полноценными), если я правильно понял, а скорее как легаси-двиг для создания анимаций (на устаревших технологиях, потому что индустрия ушла вперёд).
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|1.4, Аноним (4), 00:09, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ААА-игры -- это в первую очередь озвучка, выполненная звездами Голливуда. И музыка, сочиненная приглашенными композиторами специально для этой игры. И сценарий, который будь выполнен в виде фильма, а не игры -- то он был бы признан лучшим сценарием текущего года и взял бы Оскар. А графоний уже вторичное.
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|2.6, Аноним (6), 00:23, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игори это вызываемые эмоции и основна эмоция - азарт. Просто вы смльно упоролись в термин - видеоигра, а потому не правы.
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|2.23, Аноним (22), 04:29, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, щас. ААА отличается только бюджетом и рекламой. Ни на что другое не влияет.
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|1.8, Анонус (?), 01:00, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше всего в списке спонсоров удивляют Эпики. Что они там делают? Саботируют процесс?
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|1.18, Аноним (17), 02:39, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспомнил старенький Irrlicht. Мне кажется что даже он на скриншотах выглядит лучше. А так в целом — ну открыли себе и открыли проект. С первого взгляда меня не впечатлило.
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|1.21, Аноним (21), 03:49, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Расширены возможности для создания симуляторов роботов. Значительно улучшена система шаблонов проектов для роботов. Добавлен шаблон для быстрого создания роботов-манипуляторов. Предложена документация по запуску шаблонов проектов при помощи платформы Robot Operating System (ROS2). Добавлена поддержка призматических соединений для передачи крутящего момента. Повышена производительность и расширены возможности по настройке компонента с камерой. Предложены два вида захватов: вакуумный и пальцевый. Добавлен компонент с контактным датчиком.
Yo dawg! Был игровой движок, а стал симулятор Вселенной. Осталось только симулятор нейросетей на TensorFlow добавить.
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