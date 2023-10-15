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Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon

15.10.2023 23:09

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 23.10 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

  • В среду визуального программирования скриптов (Script Canvas) добавлена поддержка компактных узлов (node), занимающих меньше визуального пространства и предназначенных для обработки простых операций. Новая возможность позволяют сделать граф узлов более компактным и простым в отладке.
  • Добавлен экспериментальный фреймворк DPE (Document Property Editor) для создания редакторов свойств, не углубляясь в тонкости разработки интерфейсов пользователя на Qt и не заботясь об отдельной реализации средств для сортировки и фильтрации элементов. Разработчику достаточно оформить раскладку элементов, поведение редактирования и свойства интерфейса в виде XML-документа, который преобразуется в необходимый интерфейс при помощи виджета DocumentPropertyEditor. Первым инструментом, реализованным при помощи DPE, стал интерфейс "Консоль переменных" ("Console Variables").
  • Добавлен экспериментальный интерфейс для переопределения полуфабрикатов (Prefab Overrides), позволяющий в произвольной форме изменять содержимое экземпляров полуфабриката.
  • Представлены возможности для автоматизации создания пользовательских репозиториев с модулями-дополнениями (Gem), шаблонами и проектами.
  • Для упрощения установки скомпилированной версии Open 3D Engine сформированы snap-пакеты для Ubuntu 20.04 и 22.0.
  • Расширены возможности экспорта проектов, созданных при помощи Open 3D Engine для Windows, Linux, Linux Server и iOS. В ближайшее время ожидается поддержка экспорта проектов для Android.
  • В системе рендеринга Atoм проведена работа по повышению производительности и качества отрисовки, добавлена поддержка мобильных устройств на базе iOS и Android. Добавлен фреймворк для работы одновременно с несколькими GPU. Реализована поддержка отражений на базе трассировки лучей. Добавлена поддержка механизмов выделения памяти VMA (Vulkan Memory Allocator) и DX12MA (DirectX Memory Allocator).
  • Расширены возможности для создания симуляторов роботов. Значительно улучшена система шаблонов проектов для роботов. Добавлен шаблон для быстрого создания роботов-манипуляторов. Предложена документация по запуску шаблонов проектов при помощи платформы Robot Operating System (ROS2). Добавлена поддержка призматических соединений для передачи крутящего момента. Повышена производительность и расширены возможности по настройке компонента с камерой. Предложены два вида захватов: вакуумный и пальцевый. Добавлен компонент с контактным датчиком.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon
  3. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
  4. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  5. OpenNews: VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59935-o3de
Ключевые слова: o3de, game
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, X86 (ok), 23:30, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пригодного для разработки современных игр класса AAA

    - 2010 годов.

     
     
  • 2.5, пох. (?), 00:09, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зочем вы травите? Написано же - 2015!

    Впрочем, какая разница, если игорь-то все равно давно утонул...

     
     
  • 3.11, Коньюктивит (?), 01:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему он утонул? А вот то, что окончательно на соседний кордон ушёл через протон и прочие вайны - это да.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 04:18, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что геймеры хотят жрать !@#$% их и кормят !@#$%^.
    Крупные студии только и делают что никчемные перезапуски, мелкие придумают одну механику и впихивают по самое не хочу монетизацию - еще играть то не начал, уже сезоны, боксы, скины, вернитесь через час...
    Не говоря уже про остальные "плюшки" современного игростроя вроде стима, 100500 лаунчеров, DRM, регистрации, посетите наш фейсбук, вышло обновление, недоступно в вашей стране и прочее.
    Мне бы поиграть пару-тройку часиков во что-то интересное, а не вот это вот все.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:41, 15/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классно наверное, когда разработку специфичного ПО курирует организция, не связанная с конкретной сферой деятельности. Когда продукт развивают люди, не понимающих своих пользователей - получается Unity.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:22, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда продукт развивают люди, не понимающих своих пользователей - получается Unity.

    В смысле, второй по популярности движок в мире? Значит, должно неплохо получиться.

     
     
  • 3.13, Коньюктивит (?), 01:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы нипанимаити. Вот у вторых линукс-героев то движок. Всем движкам движок. Годот на котором тут показывали такую суровую маргинальщину, что я аж громко икал так, что местные игрогуру на меня шикали - то движок. А юнитя на которой проклятые корпорасты пачками пишут свои проклятые дорогие игры за деньги - это фууу!
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 02:35, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity это детище Майкрософт с .NET inside. В общем-то продолжение их миссии, а именно проекты DirectX, XNA, Unity. После выпуска ChatGPT продолжение очевидное.
     
  • 4.19, Аноним (17), 02:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и вторых линукс-героев движок лучше! Дерьма на юнити полно, это правда. Зарабатывают они наверно соответственно. Мне кажется эти корпорасты кое-чего так и не поняли. В частности один корпораст, ну так точно!
     
     
  • 5.20, Коньюктивит (?), 03:36, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется эти корпорасты кое-чего так и не поняли.

    Не поняли, что не заслужили уважения "свободного" "сообщества"? Да мне кажется, что они в курсе. Прост игнорируют.

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:00, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет буквально ни одной причины это использовать. Чем их всех годот не устраивает? Всяко лучше доисторического cryengine (не самый лучший двиг и уж точно не самый удобный).
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 01:20, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем их всех годот не устраивает?

    Тем, что он про 2D?

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 01:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 уже нет, вполне осовременили и подогнали под 3D, это оказалось вполне по силам даже его разрабам. Правда, я посмотрел, сабж где-то на полгода раньше сделали. Но всё ещё считаю, что больше проку было бы от актуального двига, тем более, что сабж и не позиционируется как двиг для полноценных игр (если только не считать китайские онлайн ммо полноценными), если я правильно понял, а скорее как легаси-двиг для создания анимаций (на устаревших технологиях, потому что индустрия ушла вперёд).
     
     
  • 4.15, Коньюктивит (?), 01:55, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > китайские онлайн ммо

    Это какие? 😃

     
  • 2.14, Коньюктивит (?), 01:53, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И снова Эскобар в деле!
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:09, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ААА-игры -- это в первую очередь озвучка, выполненная звездами Голливуда. И музыка, сочиненная приглашенными композиторами специально для этой игры. И сценарий, который будь выполнен в виде фильма, а не игры -- то он был бы признан лучшим сценарием текущего года и взял бы Оскар. А графоний уже вторичное.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:23, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игори это вызываемые эмоции и основна эмоция - азарт. Просто вы смльно упоролись в термин - видеоигра, а потому не правы.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:39, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто человек любит скачивать игры дольше, чем играть
     
  • 2.23, Аноним (22), 04:29, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, щас. ААА отличается только бюджетом и рекламой. Ни на что другое не влияет.
     

  • 1.8, Анонус (?), 01:00, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше всего в списке спонсоров удивляют Эпики. Что они там делают? Саботируют процесс?
     
     
  • 2.16, Коньюктивит (?), 01:57, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или пытаются оказывать профессиональную помощь оупен-пейсателям.
     

  • 1.18, Аноним (17), 02:39, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспомнил старенький Irrlicht. Мне кажется что даже он на скриншотах выглядит лучше. А так в целом — ну открыли себе и открыли проект. С первого взгляда меня не впечатлило.
     
  • 1.21, Аноним (21), 03:49, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Расширены возможности для создания симуляторов роботов. Значительно улучшена система шаблонов проектов для роботов. Добавлен шаблон для быстрого создания роботов-манипуляторов. Предложена документация по запуску шаблонов проектов при помощи платформы Robot Operating System (ROS2). Добавлена поддержка призматических соединений для передачи крутящего момента. Повышена производительность и расширены возможности по настройке компонента с камерой. Предложены два вида захватов: вакуумный и пальцевый. Добавлен компонент с контактным датчиком.

    Yo dawg! Был игровой движок, а стал симулятор Вселенной. Осталось только симулятор нейросетей на TensorFlow добавить.

     
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