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Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48

23.07.2023 11:40

После почти двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenMW 0.48, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов.

Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутригровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена возможность использования языка Lua для разработки скриптов-расширений и определения игровой логики.
  • Добавлен новый фреймворк постпроцессинга, использующий шейдеры и позволяющий создавать качественные визуальные эффекты.
  • Добавлена поддержка локализации GUI, добавлены переводы на русский, французский, немецкий и шведский языки.
  • Реализована возможность масштабирования карты.
  • Решены проблемы, связанные с применением в игре магии и анимацией персонажей.
  • Расширена поддержка форматов файлов.
  • Добавлена поддержка рендеринга в объект фреймбуфера OpenGL (FBO).
  • Добавлена поддержка игровых контроллеров с гироскопом.
  • Реализована поддержка деградации брони по мере нанесения урона персонажу.
  • Улучшена отрисовка тумана, облаков и объектов, состоящих из групп частиц.
  • Встроен интерфейс для просмотра логов, вызываемый по F10.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenMW/open...)
  2. OpenNews: Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0
  3. OpenNews: Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub
  4. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  5. OpenNews: Первый выпуск открытого многопользовательского игрового движка Ambient
  6. OpenNews: Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59482-openmw
Ключевые слова: openmw, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 23/07/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Overhaul мод на этом можно запустить? Припоминаю, там были некоторые проблемы из-за движка.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:17, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в том-то и прикол что моды ему не нужны
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 12:20, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в том-то и прикол что моды ему не нужны

    Ну, текстуры сами собой не нарисуются, звуки не сгенерируются, логика не исправится, так что моды всё ещё маст хэв.

     
  • 2.4, Admino (ok), 13:30, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. B Сердце Хаоса и Tamriel Rebuilt.
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:51, 23/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    про-протоновские пссы продолжают скулить и боготворить жиробаса Габена за его лицемерную наживу с многолетних наработок Wine, а локомотив нативного игродева под линукс идёт себе и идёт

    не спеша

    успехов

    но я всё равно на винде

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:00, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гигабаза. Этот жирный вы́6лядoк должен сдохнуть, своими микротранзакциями и веб-загончиком с телеметрией для свиней он один из первых убийц игровой индустрии.
     

  • 1.6, mos87 (ok), 13:58, 23/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    они бесконечно его пилят, вместо того, чтобы (с)делать полезный продукт.

    типично (увы!) для опенсурса. Много усилий, применённых бездумно.

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 14:04, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае участники всё же получают и применяют интересный релевантный опыт, который потом могут полноценно применять (или нет, хотя бы понимание будет, почему) в гейдеве. С движками героев всё намного хуже. Но проект действительно бесконечный и бесцельный, видимо, ни у кого нет цели получить полноценный продукт.
     
     
  • 3.9, mos87 (ok), 14:14, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это от лидеров зависит.
    но увы в опенсурсе их зачастую нет или они не того качества (драма вместо бремени лидерства).

    не так сложно поставить целью сделать законченный открытый движок и при этом параллельно пилить фичи.

     
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