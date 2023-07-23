Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48

|
После почти двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenMW 0.48, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов.
Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутригровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена возможность использования языка Lua для разработки скриптов-расширений и определения игровой логики.
- Добавлен новый фреймворк постпроцессинга, использующий шейдеры и позволяющий создавать качественные визуальные эффекты.
- Добавлена поддержка локализации GUI, добавлены переводы на русский, французский, немецкий и шведский языки.
- Реализована возможность масштабирования карты.
- Решены проблемы, связанные с применением в игре магии и анимацией персонажей.
- Расширена поддержка форматов файлов.
- Добавлена поддержка рендеринга в объект фреймбуфера OpenGL (FBO).
- Добавлена поддержка игровых контроллеров с гироскопом.
- Реализована поддержка деградации брони по мере нанесения урона персонажу.
- Улучшена отрисовка тумана, облаков и объектов, состоящих из групп частиц.
- Встроен интерфейс для просмотра логов, вызываемый по F10.