Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:57, 23/07/2023 [ответить] –1 + / – Overhaul мод на этом можно запустить? Припоминаю, там были некоторые проблемы из-за движка.

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:17, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в том-то и прикол что моды ему не нужны

3.3 , Аноним ( 1 ), 12:20, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > в том-то и прикол что моды ему не нужны Ну, текстуры сами собой не нарисуются, звуки не сгенерируются, логика не исправится, так что моды всё ещё маст хэв.

2.4 , Admino ( ok ), 13:30, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. B Сердце Хаоса и Tamriel Rebuilt.



1.5 , Аноним ( - ), 13:51, 23/07/2023 [ответить] +1 + / – про-протоновские пссы продолжают скулить и боготворить жиробаса Габена за его лицемерную наживу с многолетних наработок Wine, а локомотив нативного игродева под линукс идёт себе и идёт не спеша успехов но я всё равно на винде

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:00, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гигабаза. Этот жирный вы́6лядoк должен сдохнуть, своими микротранзакциями и веб-загончиком с телеметрией для свиней он один из первых убийц игровой индустрии.



1.6 , mos87 ( ok ), 13:58, 23/07/2023 [ответить] + / – они бесконечно его пилят, вместо того, чтобы (с)делать полезный продукт. типично (увы!) для опенсурса. Много усилий, применённых бездумно.

2.8 , Аноним ( 1 ), 14:04, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В данном случае участники всё же получают и применяют интересный релевантный опыт, который потом могут полноценно применять (или нет, хотя бы понимание будет, почему) в гейдеве. С движками героев всё намного хуже. Но проект действительно бесконечный и бесцельный, видимо, ни у кого нет цели получить полноценный продукт.

3.9 , mos87 ( ok ), 14:14, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это от лидеров зависит.

но увы в опенсурсе их зачастую нет или они не того качества (драма вместо бремени лидерства). не так сложно поставить целью сделать законченный открытый движок и при этом параллельно пилить фичи.