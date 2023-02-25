Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenRA 20230225, развивающего открытый движок для многопользовательских стратегических игр на базе карт Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Код OpenRA написан на С# и Lua, и распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживаются платформы Windows, macOS и Linux (AppImage, Flatpak, Snap).

В новой версии добавлена поддержка ресурсов из набора "C&C Remastered Collection", а также предварительная поддержка игры Tiberian Dawn HD. Улучшена реализация игры Dune 2000 и добавлены новые миссии для игры Red Alert. Реализован новый иерархический механизм поиска путей, позволивший значительно поднять производительность на крупных картах. Значительно улучшена реализация многопользовательской сетевой игры, юниты стали более отзывчивыми при разных настройках задержек. Для разработчиков модов предложен новый формат карт с поддержкой предпросмотра всей карты (миникарта) и реализована возможность использования звуковых форматов mp3 и ogg.



