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Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000

01.03.2023 13:20

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenRA 20230225, развивающего открытый движок для многопользовательских стратегических игр на базе карт Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Код OpenRA написан на С# и Lua, и распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживаются платформы Windows, macOS и Linux (AppImage, Flatpak, Snap).

В новой версии добавлена поддержка ресурсов из набора "C&C Remastered Collection", а также предварительная поддержка игры Tiberian Dawn HD. Улучшена реализация игры Dune 2000 и добавлены новые миссии для игры Red Alert. Реализован новый иерархический механизм поиска путей, позволивший значительно поднять производительность на крупных картах. Значительно улучшена реализация многопользовательской сетевой игры, юниты стали более отзывчивыми при разных настройках задержек. Для разработчиков модов предложен новый формат карт с поддержкой предпросмотра всей карты (миникарта) и реализована возможность использования звуковых форматов mp3 и ogg.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openra.net/news/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0
  3. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  4. OpenNews: Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub
  5. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V. Новый выпуск игры OpenRA
  6. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58729-openra
Ключевые слова: openra, game
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  • 1.1, ryoken (ok), 14:16, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Linux (AppImage, Flatpak, Snap).

    "жёдм ебилдов" ©®

     
     
  • 2.3, trolleybus (?), 14:23, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > жёдм

    джва года жёдм ©

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:22, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запустил посмотртеть, Dune2000 с очередью строительства - это ж прекрасно! Ну и отдельный плюс за AppImage, никакой возни с зависимостями
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в dune2000 не было очереди строительства? Она уже в первом red alert была, вроде была и в оригинальном c&c: tiberian dawn
     
     
  • 3.15, . (?), 16:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Она уже в первом red alert была

    Там точно не было

     
     
  • 4.31, Аноним (11), 18:25, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    была. я тыщу раз в первый ra играл, и в dos и в win95 версию
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:35, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но я еще не прошел предыдущие двадцать миллионов двести тридцать тысяч двести двадцать четыре части.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:05, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    их бы энергию, да на нормальные игры тех времён, а не вот это
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это нормальные игры. Реалиазация не айс с этим C#, лучше бы Сишка или плюсы. Но да ладно, и так сойдет
     
     
  • 3.14, Анонимусс (?), 16:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Спасибо не надо, и так хватает падучих сишных программ...
    Пусть лучше будет шишарп, производительности современных компов для таких игр за глаза.
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:31, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А римейки совсем старых игр надо разрабатывать строго на ассемблере.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:51, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ объективнее лучше был бы чем C#.
     
     
  • 5.21, Аноним (16), 16:58, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, C# объективно лучше.
    Аргументированная дискуссия получается, правда?
     
     
  • 6.27, Аноним (17), 17:15, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно нет.
     
     
  • 7.28, Аноним (16), 17:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Критерии объективности вы, конечно же, не приведёте.
     
  • 3.18, Аноним (17), 16:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели на решетказ? Надо срочно переписать на плюсы.
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:09, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо всем экспертам по ANSI C собраться и переписать игру на свой любимый язык.
    Но что-то не переписывают. Почему?
     
     
  • 4.37, я не забыл заполнить поле name (?), 20:05, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего сразу не на rust?
     
     
  • 5.42, Аноним (25), 20:20, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не ответили на вопрос
     
  • 3.43, Аноним (43), 20:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно объективно было бы на Objective-C
     

  • 1.19, Аноним (17), 16:53, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, рабочий движок на StarCraft, WarCraft на плюсах?
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 20:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stargus/Wargus это кажется называется.
     

  • 1.20, Аноним (17), 16:57, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Современные триплэй игры не радуют. Так называемое "инди" клепающее одинаковые безидейные поделки тоже.
    Только на модеров Надежда.
    На том же GZdoom годные моды. Будем надеяться что и сабже не подкачают модеры.
     
     
  • 2.23, Аноним (16), 17:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GZDoom оптимизацию бы сначала привнести. А то как геометрия чуть сложнее стандартной думовской, уже тормоза даже на мощном железе.
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 17:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S.: зато сишечка, а не какие-то шарпы!
     
     
  • 4.35, Гуманоид Алёшенька (?), 19:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо переписать на плюсы.
     
  • 2.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:43, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На том же GZdoom годные моды

    Ashes 2063 неплохой мод, но у меня через wine лагает на встроенной видюхе Mesa Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 655

     
  • 2.52, Аноним (52), 23:39, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попадаются инди которые становятся ультрапопулярными - Fall Guys, например.
     

  • 1.29, crypt (ok), 17:47, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    посмотрел видео: желтые против красных - актуальный релиз.
     
  • 1.30, Аноним (30), 17:55, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос к зантокам. " Код OpenRA написан на С# ... и распространяется под лицензией GPLv3.". Это вообще здоровое сочетание? Почему нельзя было на сишке написать?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас 2023 год. Все игры пишутся на C# потому что Unity.
     
     
  • 3.36, Гуманоид Алёшенька (?), 19:39, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2023 году делать игры на Unity это зашквар. Надо сразу на Unreal Engine 5 с трассировкой.
     
  • 3.39, Аноним (-), 20:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где ты в этой штуке юнити нашел? К тому же юнити комерческое двигло и с GPL точно не совместимо.
     

  • 1.38, Аноним (-), 20:10, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > написан на С#

    Кошмар какой, эмуль древней гамезы на таком писать. Они б еще на яваскрипте... чтоб уровень древних програмеров уж точно смотрелся божественно по сравнению с этим позором.

     
     
  • 2.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:41, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они б еще на яваскрипте...

    Неплохо, можно было бы сразу с браузере запустить. Хотя сейчас можно через wasm

     
  • 2.48, Аноним (48), 20:53, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Древние программисты скорей всего лабали на сишке или крестах. Надо ли говорить, что дотнет, хоть и является довольно галимой платформой, в разы лучше этой низкоуровневой дряни?
     
  • 2.49, Аноним (49), 22:57, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> написан на С#
    > Кошмар какой, эмуль древней гамезы на таком писать. Они б еще на яваскрипте... чтоб уровень древних програмеров уж точно смотрелся божественно по сравнению с этим позором.

    Ты всегда можешь показать, как надо "правильно" и сваять в свое свободное время эмуль на труЪ ЯП, за "спасибо" (и кучу "Без XXX - ненужно!").
    Или только на опеннете балаболить горазд?

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 23:53, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не собираюсь тратить свое время на то, что не принесет мне прибыль.

    А вот авторы проекта должны писать как нужно.
    На плюсах или сишке.

     

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