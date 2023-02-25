Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000

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|1.2, Аноним (2), 14:22, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запустил посмотртеть, Dune2000 с очередью строительства - это ж прекрасно! Ну и отдельный плюс за AppImage, никакой возни с зависимостями
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|2.11, Аноним (11), 15:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве в dune2000 не было очереди строительства? Она уже в первом red alert была, вроде была и в оригинальном c&c: tiberian dawn
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|3.15, . (?), 16:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она уже в первом red alert была
Там точно не было
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|1.4, Аноним (4), 14:35, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но я еще не прошел предыдущие двадцать миллионов двести тридцать тысяч двести двадцать четыре части.
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|2.10, Аноним (10), 15:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это нормальные игры. Реалиазация не айс с этим C#, лучше бы Сишка или плюсы. Но да ладно, и так сойдет
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|3.14, Анонимусс (?), 16:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Спасибо не надо, и так хватает падучих сишных программ...
Пусть лучше будет шишарп, производительности современных компов для таких игр за глаза.
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|3.16, Аноним (16), 16:31, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А римейки совсем старых игр надо разрабатывать строго на ассемблере.
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|5.21, Аноним (16), 16:58, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, C# объективно лучше.
Аргументированная дискуссия получается, правда?
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|3.25, Аноним (25), 17:09, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо всем экспертам по ANSI C собраться и переписать игру на свой любимый язык.
Но что-то не переписывают. Почему?
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|1.20, Аноним (17), 16:57, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Современные триплэй игры не радуют. Так называемое "инди" клепающее одинаковые безидейные поделки тоже.
Только на модеров Надежда.
На том же GZdoom годные моды. Будем надеяться что и сабже не подкачают модеры.
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|2.23, Аноним (16), 17:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В GZDoom оптимизацию бы сначала привнести. А то как геометрия чуть сложнее стандартной думовской, уже тормоза даже на мощном железе.
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|2.52, Аноним (52), 23:39, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попадаются инди которые становятся ультрапопулярными - Fall Guys, например.
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|1.30, Аноним (30), 17:55, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос к зантокам. " Код OpenRA написан на С# ... и распространяется под лицензией GPLv3.". Это вообще здоровое сочетание? Почему нельзя было на сишке написать?
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|3.39, Аноним (-), 20:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где ты в этой штуке юнити нашел? К тому же юнити комерческое двигло и с GPL точно не совместимо.
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|1.38, Аноним (-), 20:10, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> написан на С#
Кошмар какой, эмуль древней гамезы на таком писать. Они б еще на яваскрипте... чтоб уровень древних програмеров уж точно смотрелся божественно по сравнению с этим позором.
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|2.48, Аноним (48), 20:53, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Древние программисты скорей всего лабали на сишке или крестах. Надо ли говорить, что дотнет, хоть и является довольно галимой платформой, в разы лучше этой низкоуровневой дряни?
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|2.49, Аноним (49), 22:57, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> написан на С#
> Кошмар какой, эмуль древней гамезы на таком писать. Они б еще на яваскрипте... чтоб уровень древних програмеров уж точно смотрелся божественно по сравнению с этим позором.
Ты всегда можешь показать, как надо "правильно" и сваять в свое свободное время эмуль на труЪ ЯП, за "спасибо" (и кучу "Без XXX - ненужно!").
Или только на опеннете балаболить горазд?
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|3.53, Аноним (53), 23:53, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не собираюсь тратить свое время на то, что не принесет мне прибыль.
А вот авторы проекта должны писать как нужно.
На плюсах или сишке.
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