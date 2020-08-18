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Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов

18.08.2020 10:37

Опубликована новая версия проекта OpenRCT2, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им. Код OpenRCT2 поставляется под лицензией GPLv3. Новый выпуск примечателен поддержкой подключения собственных плагинов на JavaScript, возможностью импорта сценариев в формате ".sea" (RCT Classic), реализацией некоторых возможностей из первой игры RollerCoaster Tycoon.

Кроме непосредственно аттракционов, игра OpenRCT2 охватывает также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Задачей игрока является получение прибыли, поддержание хорошего имиджа и привлечение посетителей. Из отличий от RollerCoaster Tycoon 2 выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта гостей и персонала, дополнительные инструменты редактирования и возможность многопользовательской игры.

Дополнительно можно отметить корректирующий релиз стратегической игры OpenTTD 1.10.3, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры.

Среди близких по тематике открытых проектов также можно отметить:

  • OpenLoco - открытый симулятор транспортной компании на основе игры Locomotion;
  • OpenAge - открытый движок для игр Age of Empires, Age of Empires II (HD) и Star Wars: Galactic Battlegrounds;
  • OpenSAGE - открытый движок для Command & Conquer: Generals;
  • OpenMW - открытый движок для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind;
  • OpenRA - открытый движок для Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenRCT2/Op...)
  2. OpenNews: Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании
  3. OpenNews: Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2
  4. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.16.0
  5. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 2.6
  6. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V. Новый выпуск игры OpenRA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53564-openrct2
Ключевые слова: openrct2, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Михрютка (ok), 10:52, 18/08/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Chris Sawyer человек легенда

    порт элиты плюс на дос - в одно жало, асм.
    TT, TTD, RCT, RCT2 - в одно жало, асм.

    ну и там по мелочам в FEII, FFE засветился.

    но наяривать все будут на Ромеру, потому что у него хаер длинный и однажды он в рекламе матом заругался.

     
     
  • 4, Аноним (4), 11:14, 18/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее на TIM 1992 года. То был шедевр.
     

  • 2, Аноним (2), 10:53, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что Warzone 2100 вышла за 3 года до оригинала этого поделия, графоний, конечно, эпический.
     
  • 3, Аноним (3), 11:05, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какая-то графика отвратительная. 256 цветов что-ли?
     
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