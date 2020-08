Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов

Опубликована новая версия проекта OpenRCT2, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им. Код OpenRCT2 поставляется под лицензией GPLv3. Новый выпуск примечателен поддержкой подключения собственных плагинов на JavaScript, возможностью импорта сценариев в формате ".sea" (RCT Classic), реализацией некоторых возможностей из первой игры RollerCoaster Tycoon. Кроме непосредственно аттракционов, игра OpenRCT2 охватывает также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Задачей игрока является получение прибыли, поддержание хорошего имиджа и привлечение посетителей. Из отличий от RollerCoaster Tycoon 2 выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта гостей и персонала, дополнительные инструменты редактирования и возможность многопользовательской игры. Дополнительно можно отметить корректирующий релиз стратегической игры OpenTTD 1.10.3, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. Среди близких по тематике открытых проектов также можно отметить: OpenLoco - открытый симулятор транспортной компании на основе игры Locomotion;

OpenAge - открытый движок для игр Age of Empires, Age of Empires II (HD) и Star Wars: Galactic Battlegrounds;

OpenSAGE - открытый движок для Command & Conquer: Generals;

OpenMW - открытый движок для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind;

OpenRA - открытый движок для Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000.