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Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0

06.02.2023 11:54

Доступен релиз OpenTTD 13.0, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей.

В новой версии:

  • Реализована поддержка произвольных уровней масштабирования интерфейса (не только увеличения в 2 и 4 раза) с опциональной возможностью симуляции отображения в ретро-стиле. Для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) предложено улучшенное автоматическое масштабирование.
  • На экране запуска новой игры предоставлен прямой доступ к настройкам NewGRF/AI/GS.
  • В файлах NewGRF (Graphics Resource File), позволяющих расширять функциональность и менять игровую логику, реализована возможность предоставления вариантов локомотивов, отображаемых иерархически в списке покупок.
  • Добавлена поддержка многопутных железнодорожных переездов.
  • На базе GameScripts реализована возможность создания собственных рейтингов.
  • Реализована более естественная отрисовка рек, становящихся шире по мере продвижения вниз по течению.

Дополнительно можно отметить выпуск OpenLoco 23.01, открытого движка для симулятора транспортной компании Chris Sawyer's Locomotion. Также можно упомянуть обновление проекта OpenRCT2 0.4.3, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им, а также охватывающей также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Для работы OpenLoco и OpenRCT2 требуются файлы с ресурсами от оригинальных игр Chris Sawyer's Locomotion и RollerCoaster Tycoon 2. Из отличий открытых вариантов движков выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openttd.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenTTD 12.0, свободного симулятора транспортной компании
  3. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  4. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.16.0
  5. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  6. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58608-openttd
Ключевые слова: openttd, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ага, сегодня заметил в стиме обнова прилитела
    ВЕЩЬ ! долгих лет как говорится
     
     
  • 2.5, beduin747 (ok), 12:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ага, сегодня заметил в стиме обнова прилитела  

    Cтим? Официальный сайт не катит? В убунте в репозитории (буду ждать, а может и нет).

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 12:41, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а что, как минимум в стиме статистику установок поддержать
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 16:13, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DRM не нужен.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 20:50, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиме он без DRM.
     
  • 2.11, ryoken (ok), 12:15, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если запустить игру в пятницу вечером - можно не заметить, как пришло утро понедельника :).
    Многопутные переезды.. хмм, теперь грузовики можно выносить не по 1-му? :) (обычно или тоннели делаю или мосты, чтоб без переездов было.)
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:00, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А я вот суеверный, подожду 14-ую.
     

  • 1.2, beduin747 (ok), 12:03, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вещь! Времени в ней ушатано немеряно, еще начиная с оригинала. Поду обновлюсь. =)
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:04, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну ты это , обожди ебилда-то! 😁
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 16:16, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быстрее самому поправить ebuild в локальном портаже или вообще собрать руками без установки
     

  • 1.4, sru (?), 12:06, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    О, вот и годнота привалила. Нужно что-то похожее детям давать поиграть, а то отстрел монстров 24/7 не способствует развитию.

    > Код проекта написан на языке С++

    Ну и на раст переписать давно пора.

     
     
  • 2.9, beduin747 (ok), 12:11, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и на раст переписать давно пора.

    Работает? Не трожь!  
    И, вообще, раст - это язык для переписывания? Напишите уже что-нибудь своё, наконец.

     
     
  • 3.21, keydon (ok), 13:00, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст это язык для ненужно
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:12, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    отстрел монстров способствует развитию, повышается реакция, внимание, а если игра командная, то учишься работать в команде. Но ты как истинный олд-пярдун увидел только "отстрел монстров"
     
     
  • 3.28, Alex (??), 15:12, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, видно это развитие по культуре общения.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:27, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где там проблема с "культурой общения"? Ты на форуме благородныхъ девицъ?
     
  • 3.31, Прохожий (??), 15:19, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Командной работе по разрушению, не велик навык.
     
     
  • 4.38, Аноним (37), 17:28, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То-то каждый день вижу, как игруны в стрелялки палят на улице.

    Мизулина, перелогинься

     
  • 4.42, Аноним (42), 17:34, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас весьма востребованный. Правда, игрунов там особо не выделяют.
     
  • 3.44, Аноним (44), 18:28, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Развивается крайне полезный навык играть в игры. А реакция и внимание -- чего её развивать? Вот у моей собаки шикарная реакция, хороший слух и острый нюх. Только пользы от этого -- 0. А до собаки человеку как до луны в этом плане.
     
  • 2.39, Аноним (37), 17:31, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отстрел монстров 24/7 не способствует развитию.

    Детям тоже нужно давать отдыхать, а не зae*бaться уже в детстве "развитием 24/7".

     
     
  • 3.45, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:31, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, мля, современные дети упахались! К бравл старсам надо обязательно стрелялок. добавить, а то они в свои мобильные игры устали работать.
     

  • 1.6, Аноним (10), 12:08, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    хорошая, годная игра. Не то что всякие там герои меча или как их там. И контент полностью свой, не надо воровать у проприетарной версии, в отличие от тех же героев меча или как их там.
     
     
  • 2.12, Аноним (42), 12:30, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну можно не воровать, а купить.
     
     
  • 3.41, Аноним (37), 17:32, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно. Давай деньги.
     
     
  • 4.46, Аноним (42), 19:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои деньги я трачу на свои нужды, извини.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:11, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была игра тоже с пиксельной графикой по-моему называлась D.O.T.G.A.M.E либо   - или что то подобное точно не помню название графика была очень красивой.
     
     
  • 2.18, Аноним (8), 12:41, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашел ее и скрины есть. Красивая все же была игра.
    http://www.gamer.ru/d-o-t
     
  • 2.19, Аноним (1), 12:41, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чё
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:31, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хочу напомнить людям любящих OpenTTD о существовании ещё такого проекта, как Simutrans. ИМХО более харкорного и приближенного к реальности.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только он довольно мёртв.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:36, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эт хорошо :)
    p.s.:
    кстати, скоро должна релизнуться вторая Railway Empire:
    https://store.steampowered.com/app/1644320/Railway_Empire_2/
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 12:39, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро это громко сказано
     
     
  • 3.22, Аноним (14), 13:00, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну относительно. Первая часть прям зашла, больше часов было только в Cities: Skylines.
     

  • 1.23, Максим (??), 13:13, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, SimCity 3000!)
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:36, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Полигончиков маловато. Текстурки 87-й год. (c)
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:51, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кровь из глаз от скриншотов.
     
     
  • 2.26, Максим (??), 14:40, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SVGA-графика из MS-DOS игр 90-х)
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:25, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный минус этой игры - отсутствие обучения. Чтобы разобраться, что к чему - надо час-полтора потратить.
     
     
  • 2.33, whoami (??), 15:34, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обучение есть на 27 языках, включая русский.
    https://wiki.openttd.org/en/Manual/Tutorial/
     

  • 1.34, Аноним (-), 15:35, 06/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.40, Иваня (?), 17:32, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это моя самая любимая и единственная игра на ноуте с Ubuntu. ^_^
     
  • 1.47, ааноним (?), 20:26, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аналог Eurotrack simulator?
     

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