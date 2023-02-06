Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0

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|1.1, Аноним (1), 12:01, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ага, сегодня заметил в стиме обнова прилитела
ВЕЩЬ ! долгих лет как говорится
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|2.5, beduin747 (ok), 12:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ага, сегодня заметил в стиме обнова прилитела
Cтим? Официальный сайт не катит? В убунте в репозитории (буду ждать, а может и нет).
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|2.11, ryoken (ok), 12:15, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если запустить игру в пятницу вечером - можно не заметить, как пришло утро понедельника :).
Многопутные переезды.. хмм, теперь грузовики можно выносить не по 1-му? :) (обычно или тоннели делаю или мосты, чтоб без переездов было.)
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|1.2, beduin747 (ok), 12:03, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вещь! Времени в ней ушатано немеряно, еще начиная с оригинала. Поду обновлюсь. =)
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|3.36, Аноним (35), 16:16, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстрее самому поправить ebuild в локальном портаже или вообще собрать руками без установки
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|1.4, sru (?), 12:06, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, вот и годнота привалила. Нужно что-то похожее детям давать поиграть, а то отстрел монстров 24/7 не способствует развитию.
> Код проекта написан на языке С++
Ну и на раст переписать давно пора.
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|2.9, beduin747 (ok), 12:11, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и на раст переписать давно пора.
Работает? Не трожь!
И, вообще, раст - это язык для переписывания? Напишите уже что-нибудь своё, наконец.
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|2.10, Аноним (10), 12:12, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отстрел монстров способствует развитию, повышается реакция, внимание, а если игра командная, то учишься работать в команде. Но ты как истинный олд-пярдун увидел только "отстрел монстров"
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|4.37, Аноним (37), 17:27, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где там проблема с "культурой общения"? Ты на форуме благородныхъ девицъ?
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|4.38, Аноним (37), 17:28, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То-то каждый день вижу, как игруны в стрелялки палят на улице.
Мизулина, перелогинься
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|4.42, Аноним (42), 17:34, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас весьма востребованный. Правда, игрунов там особо не выделяют.
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|3.44, Аноним (44), 18:28, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Развивается крайне полезный навык играть в игры. А реакция и внимание -- чего её развивать? Вот у моей собаки шикарная реакция, хороший слух и острый нюх. Только пользы от этого -- 0. А до собаки человеку как до луны в этом плане.
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|2.39, Аноним (37), 17:31, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отстрел монстров 24/7 не способствует развитию.
Детям тоже нужно давать отдыхать, а не зae*бaться уже в детстве "развитием 24/7".
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|3.45, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:31, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, мля, современные дети упахались! К бравл старсам надо обязательно стрелялок. добавить, а то они в свои мобильные игры устали работать.
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|1.6, Аноним (10), 12:08, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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хорошая, годная игра. Не то что всякие там герои меча или как их там. И контент полностью свой, не надо воровать у проприетарной версии, в отличие от тех же героев меча или как их там.
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|1.8, Аноним (8), 12:11, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Была игра тоже с пиксельной графикой по-моему называлась D.O.T.G.A.M.E либо - или что то подобное точно не помню название графика была очень красивой.
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|1.13, Аноним (13), 12:31, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу напомнить людям любящих OpenTTD о существовании ещё такого проекта, как Simutrans. ИМХО более харкорного и приближенного к реальности.
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|3.22, Аноним (14), 13:00, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну относительно. Первая часть прям зашла, больше часов было только в Cities: Skylines.
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|1.32, Аноним (32), 15:25, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный минус этой игры - отсутствие обучения. Чтобы разобраться, что к чему - надо час-полтора потратить.
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