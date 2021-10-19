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Выпуск OpenTTD 12.0, свободного симулятора транспортной компании

19.10.2021 08:26

Доступен релиз OpenTTD 12.0, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Начиная с предложенного выпуска изменена нумерация версий - разработчики отбросили потерявшую смысл первую цифру в версии и вместо 0.12 сформировали релиз 12.0. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей.

В новой версии значительно улучшена поддержка многопользовательской игры. Для совместной игры теперь достаточно запустить сервер, который может быть настроен как для входа по приглашениям, так и для неограниченного доступа. Благодаря добавлению поддержки механизмов STUN и TURN при организации подключения к сети за транслятором адресов сервер сразу будет доступен без лишних усложнений, таких как настройка проброса сетевых портов. Из других изменений отмечается отображение индикатора потери транспортного средства, перемещение камеры на фоне заглавного экрана, отключение по умолчанию сигналов блоков в GUI и повышение лимита на число файлов NewGRF (Graphics Resource File) до 255.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openttd.org/news/2...)
  2. OpenNews: Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании
  3. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  4. OpenNews: Для Linux доступна игра Civilization V. Новый выпуск игры OpenRA
  5. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.16.0
  6. OpenNews: Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55992-openttd
Ключевые слова: openttd, game
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 09:12, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Это классика, это знать надо.
     
     
  • 2.10, QwertyReg (ok), 10:04, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    Классика омерзительной графики? Да на это же смотреть больно.
     
     
  • 3.12, QwertyReg Дебил (?), 10:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    больно смотреть на твою бессмысленную писанину
     
  • 3.22, vantoo (ok), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Классика омерзительной графики? Да на это же смотреть больно.

    Играть в кинцо, где от тебя ничего не зависит, конечно, гораздо интереснее.

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:05, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игры на id Tech 1 такие как Doom, Hexen, Heretix играют, даже FreeDoom, FreeHeretiс делают.
     
  • 2.14, ad (??), 10:38, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты учился в шестом училище
     
     
  • 3.16, пох. (?), 11:02, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне кажется даже в училище играли все же в Railroad tycoon, а не в шва6одкину подделку.

     
     
  • 4.23, Аноним (24), 13:01, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты докажи обратное. Ты делал статистические исследования среди учеников 6-го училища, играют они в оригинал или аналог?
     

  • 1.4, MPEG LA (ok), 09:16, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Графония бы ей нового... Привет 1999
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:34, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Графоний нужен только быдлy.
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 10:02, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы в Linux-играх нормальную графику ожидать (:
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 13:06, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему в "линукс-играх" не может быть "графики"? Все некст-ген движки поддерживают линукс.
     
  • 2.17, funny.falcon (?), 11:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Символическая графика гораздо лучше способствует образно-логическому мышлению, чем реалистичная.

    Реалистичная нужна толко в FPS, да и то не аркадных. Ну и в гонках.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая этому соколу
     
  • 2.19, Canis dirus Leidy (?), 11:31, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use NewGRF, Luke! https://wiki.openttd.org/en/Community/NewGRF/Playing with 32 bpp graphics
     

  • 1.5, ryoken (ok), 09:17, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У них никак промышленность научили разрастаться по мере увеличения обрабатываемого сырья? Или это ресурсный файл такой? Давно не запускал (а то запустишь поглядеть и 3 часа мимо головы как за здрасте :D ).
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:27, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому такое интересно, рекомендую попробовать Симутранс. Давно не играл, но насколько я помню, он был значительно сложнее и детальнее, чем OpenTTD.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:01, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Начиная с предложенного выпуска изменена нумерация версий - разработчики отбросили потерявшую смысл первую цифру в версии и вместо 0.12 сформировали релиз 12.0.

    Л - логика. Нужно было начать с 1.0

     
     
  • 2.18, Sw00p aka Jerom (?), 11:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Л - Лол :)
     
  • 2.20, ИмяХ (?), 11:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромозилла укусила
     

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