Выпуск OpenTTD 12.0, свободного симулятора транспортной компании

|
|
|
|
|
|3.22, vantoo (ok), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Классика омерзительной графики? Да на это же смотреть больно.
Играть в кинцо, где от тебя ничего не зависит, конечно, гораздо интереснее.
|
|3.24, Аноним (24), 13:05, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В игры на id Tech 1 такие как Doom, Hexen, Heretix играют, даже FreeDoom, FreeHeretiс делают.
|
|
|
|3.16, пох. (?), 11:02, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Мне кажется даже в училище играли все же в Railroad tycoon, а не в шва6одкину подделку.
|
|
|
|4.23, Аноним (24), 13:01, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты докажи обратное. Ты делал статистические исследования среди учеников 6-го училища, играют они в оригинал или аналог?
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (24), 13:06, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему в "линукс-играх" не может быть "графики"? Все некст-ген движки поддерживают линукс.
|
|2.17, funny.falcon (?), 11:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Символическая графика гораздо лучше способствует образно-логическому мышлению, чем реалистичная.
Реалистичная нужна толко в FPS, да и то не аркадных. Ну и в гонках.
|
|1.5, ryoken (ok), 09:17, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
У них никак промышленность научили разрастаться по мере увеличения обрабатываемого сырья? Или это ресурсный файл такой? Давно не запускал (а то запустишь поглядеть и 3 часа мимо головы как за здрасте :D ).
|
|1.13, Аноним (13), 10:27, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кому такое интересно, рекомендую попробовать Симутранс. Давно не играл, но насколько я помню, он был значительно сложнее и детальнее, чем OpenTTD.
|
|1.15, Аноним (15), 11:01, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Начиная с предложенного выпуска изменена нумерация версий - разработчики отбросили потерявшую смысл первую цифру в версии и вместо 0.12 сформировали релиз 12.0.
Л - логика. Нужно было начать с 1.0
|