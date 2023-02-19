The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

AMD опубликовал код технологии суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution 2.2

19.02.2023 07:31

Компания AMD объявила о доступности исходных текстов обновлённой реализации технологии суперсэмплинга FSR 2.2 (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Помимо базового API для языка C++ проектом обеспечена поддержка графических API DirectX 12 и Vulkan, а также шейдерных языков HLSL и GLSL. Предоставляется набор примеров и подробная документация.

FSR используется в играх для масштабирования вывода на экранах с высоким разрешением и позволяет добиться качества, близкого к исходному разрешению, обеспечивая сохранение детализации текстур и чётких граней за счёт реконструкции мелких геометрических и растровых деталей. При помощи настроек можно балансировать между качеством и быстродействием. Технология совместима с различными моделями GPU, включая интегрированные чипы.

В новой версии значительно повышено качество генерируемых изображений и проведена работа по устранению артефактов, таких как появление мерцания и ореола вокруг быстродвижущихся объектов. Внесены изменения в API, что может потребовать внесения изменений в код приложений, в которых используется функциональность генерации масок. Представлен механизм "Debug API Checker", позволяющий упростить интеграцию FidelityFX Super Resolution с приложением в отладочных сборках (после включения режима отладочные сообщения передаются из FSR runtime в игру, что упрощает диагностику возникающих проблем).

  1. Главная ссылка к новости (https://gpuopen.com/meet-fsr2-...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла реализацию технологии FidelityFX Super Resolution 2.0
  3. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
  4. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  5. OpenNews: Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58674-amd
Ключевые слова: amd, fsr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ИмяХ (?), 07:44, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Не сдюжили сами сопровождать. "А давайте хомячки бесплатно будут делать нашу работу"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:57, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не нравится - не ешь. Проблем та..
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 09:02, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Они FidelityFX FSR публикуют начиная с первой версии, и вообще позиционируют технологию как опенсорс.
    https://gpuopen.com/fidelityfx-superresolution/
     
  • 2.18, Ананимист (?), 11:29, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Критики закрытых технологий, когда есть открытые альтернативы: ууу, жлобы
    Критики открытых технологий, когда есть закрытые альтернативы: ууу, не осилили

    Мир меняется, а люди всё те же...

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какую ещё логическую связку ты предлагаешь?
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:59, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    у AMD лучшие дрова под линукс, респект
     
     
  • 2.5, Вася (??), 08:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    а по каким дисциплинам происходит соревнование?
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 09:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    исключительно по специальным 😉
     
  • 3.9, AleksK (ok), 09:24, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В дисциплине работает из коробки на любом актуальном железе и в любом актуальном дистрибутиве причём как обычная десктопная графика, так и мобильная встроенная/дискретная. В гноме при наличии дискретки в ноуте по правой кнопке на ярлыке приложения появляется пункт запустить на дискретной видеокарте.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:37, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да вот не все работает из коробки. Конечно есть поддержка openGL и Vulkan и много чего еще, но нет поддержки openCL из коробки.
     
     
  • 5.13, AleksK (ok), 10:16, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, над этим сейчас активно работают и HIP в экспериментальном режиме хоть медленно но работает на открытом драйвере.
    Во-вторых, реально это нужно не сильно большому количеству пользователей.
     
     
  • 6.16, Аноним (10), 11:09, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает. И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще.
     
     
  • 7.19, AleksK (ok), 11:36, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает.

    И ты конечно пруфы приведешь здесь? Ты же не звездобол?

    > И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще.

    Список "многих" можно посмотреть?

     
     
  • 8.25, Аноним (10), 13:44, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавнее обновление драйвера под apple gpu в линукс притащило с собой openCL И ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:14, 19/02/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:53, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    У вас шесть ошибок в слове NVidia... У AMD/ATI драйвера никогда "хорошими" назвать нельзя было. То, что они открытые - это хорошо, но это их единственный плюс.
     
     
  • 3.15, AleksK (ok), 11:02, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот когда на твоей невидии заработает wayland тогда и говори. Хотя скорее всего он никогда нормально не заработает.
     
     
  • 4.17, Ананимист (?), 11:26, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заработает. Только тогда, когда RH и Collabora напишут свою Nvidia...
     
  • 4.22, Аноним (23), 12:37, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в нвидии, а в ненужности вейленда.  
     
     
  • 5.24, AleksK (ok), 13:04, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема не в нвидии, а в ненужности вейленда.

    Расскажи это Valve. Луддиты нудящие про ненужность wayland лучше бы занялись доведением иксов до нормального состояния.

     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 11:56, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безгранично благодарен нвидии за её качественные драйвера под линукс, которые заставили меня собрать десктоп на Ryzen+Radeon.
     
  • 3.21, kawaii_girl (ok), 12:28, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под Linux у AMD драйвера действительно хорошие. Все отлично работает. И Wayland, и игры, и GPU декодирование видео. А с nvidia вечно проблемы.
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 13:56, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое, но я все жду когда открытый драйвер доведут до паритета с закрытым. Пока есть небольшое отставание по производительности и фичам. А самый лучший же видео драйвер это intel под прошлое поколение встроек.
     

  • 1.8, Аноним (10), 09:23, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы openCL и рантайм для него открыли в своей графике.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру