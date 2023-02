AMD опубликовал код технологии суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution 2.2

2.5 , Вася ( ?? ), 08:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – а по каким дисциплинам происходит соревнование?

3.6, Аноним (3), 09:00, 19/02/2023: исключительно по специальным 😉

3.9, AleksK (ok), 09:24, 19/02/2023: В дисциплине работает из коробки на любом актуальном железе и в любом актуальном дистрибутиве причём как обычная десктопная графика, так и мобильная встроенная/дискретная. В гноме при наличии дискретки в ноуте по правой кнопке на ярлыке приложения появляется пункт запустить на дискретной видеокарте.

4.10, Аноним (10), 09:37, 19/02/2023: Да вот не все работает из коробки. Конечно есть поддержка openGL и Vulkan и много чего еще, но нет поддержки openCL из коробки.

5.13, AleksK (ok), 10:16, 19/02/2023: Во-первых, над этим сейчас активно работают и HIP в экспериментальном режиме хоть медленно но работает на открытом драйвере.

Во-вторых, реально это нужно не сильно большому количеству пользователей.

6.16, Аноним (10), 11:09, 19/02/2023: Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает. И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще.

7.19, AleksK (ok), 11:36, 19/02/2023: > Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает. И ты конечно пруфы приведешь здесь? Ты же не звездобол? > И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще. Список "многих" можно посмотреть?

8.25, Аноним (10), 13:44, 19/02/2023: текст свёрнут, показать Недавнее обновление драйвера под apple gpu в линукс притащило с собой openCL И ... 2.12, Аноним (12), 10:14, 19/02/2023 Скрыто модератором 2.14, Аноним (14), 10:53, 19/02/2023: У вас шесть ошибок в слове NVidia... У AMD/ATI драйвера никогда "хорошими" назвать нельзя было. То, что они открытые - это хорошо, но это их единственный плюс.

3.15, AleksK (ok), 11:02, 19/02/2023: Вот когда на твоей невидии заработает wayland тогда и говори. Хотя скорее всего он никогда нормально не заработает.

4.17, Ананимист (?), 11:26, 19/02/2023: Заработает. Только тогда, когда RH и Collabora напишут свою Nvidia...

4.22, Аноним (23), 12:37, 19/02/2023: Проблема не в нвидии, а в ненужности вейленда.

5.24, AleksK (ok), 13:04, 19/02/2023: > Проблема не в нвидии, а в ненужности вейленда. Расскажи это Valve. Луддиты нудящие про ненужность wayland лучше бы занялись доведением иксов до нормального состояния.

3.20, НяшМяш (ok), 11:56, 19/02/2023: Безгранично благодарен нвидии за её качественные драйвера под линукс, которые заставили меня собрать десктоп на Ryzen+Radeon.

3.21, kawaii_girl (ok), 12:28, 19/02/2023: Под Linux у AMD драйвера действительно хорошие. Все отлично работает. И Wayland, и игры, и GPU декодирование видео. А с nvidia вечно проблемы.

4.26, Аноним (10), 13:56, 19/02/2023: Есть такое, но я все жду когда открытый драйвер доведут до паритета с закрытым. Пока есть небольшое отставание по производительности и фичам. А самый лучший же видео драйвер это intel под прошлое поколение встроек.