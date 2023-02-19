AMD опубликовал код технологии суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution 2.2

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|1.1, ИмяХ (?), 07:44, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Не сдюжили сами сопровождать. "А давайте хомячки бесплатно будут делать нашу работу"
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|2.18, Ананимист (?), 11:29, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Критики закрытых технологий, когда есть открытые альтернативы: ууу, жлобы
Критики открытых технологий, когда есть закрытые альтернативы: ууу, не осилили
Мир меняется, а люди всё те же...
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|3.9, AleksK (ok), 09:24, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В дисциплине работает из коробки на любом актуальном железе и в любом актуальном дистрибутиве причём как обычная десктопная графика, так и мобильная встроенная/дискретная. В гноме при наличии дискретки в ноуте по правой кнопке на ярлыке приложения появляется пункт запустить на дискретной видеокарте.
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|4.10, Аноним (10), 09:37, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да вот не все работает из коробки. Конечно есть поддержка openGL и Vulkan и много чего еще, но нет поддержки openCL из коробки.
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|5.13, AleksK (ok), 10:16, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, над этим сейчас активно работают и HIP в экспериментальном режиме хоть медленно но работает на открытом драйвере.
Во-вторых, реально это нужно не сильно большому количеству пользователей.
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|6.16, Аноним (10), 11:09, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает. И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще.
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|7.19, AleksK (ok), 11:36, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну знаешь, openCL даже на apple gpu в линуксе намного лучше работает чем HIP на открытом драйвере amd а иногда и вовсе не работает.
И ты конечно пруфы приведешь здесь? Ты же не звездобол?
> И да это нужно, ибо много какие пользовательские программы работают с openCL и был бы он из коробки было бы проще.
Список "многих" можно посмотреть?
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|8.25, Аноним (10), 13:44, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавнее обновление драйвера под apple gpu в линукс притащило с собой openCL И ... текст свёрнут, показать
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|2.14, Аноним (14), 10:53, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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У вас шесть ошибок в слове NVidia... У AMD/ATI драйвера никогда "хорошими" назвать нельзя было. То, что они открытые - это хорошо, но это их единственный плюс.
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|3.15, AleksK (ok), 11:02, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот когда на твоей невидии заработает wayland тогда и говори. Хотя скорее всего он никогда нормально не заработает.
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|5.24, AleksK (ok), 13:04, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблема не в нвидии, а в ненужности вейленда.
Расскажи это Valve. Луддиты нудящие про ненужность wayland лучше бы занялись доведением иксов до нормального состояния.
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|3.20, НяшМяш (ok), 11:56, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безгранично благодарен нвидии за её качественные драйвера под линукс, которые заставили меня собрать десктоп на Ryzen+Radeon.
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|3.21, kawaii_girl (ok), 12:28, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под Linux у AMD драйвера действительно хорошие. Все отлично работает. И Wayland, и игры, и GPU декодирование видео. А с nvidia вечно проблемы.
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|4.26, Аноним (10), 13:56, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое, но я все жду когда открытый драйвер доведут до паритета с закрытым. Пока есть небольшое отставание по производительности и фичам. А самый лучший же видео драйвер это intel под прошлое поколение встроек.
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