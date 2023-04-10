Релиз Minetest 5.7.0, открытого клона игры MineCraft

Состоялся релиз Minetest 5.7.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в стиле песочница, позволяющего создавать различные воксельные постройки, выживать, копать полезные ископаемые, выращивать культуры и т.д. Игра написана на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht 1.9-dev). Главная особенность движка состоит в том, что геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua и устанавливаемых пользователем через встроенный установщик ContentDB или через форум. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Обновление посвящено умершему в феврале разработчику Jude Melton-Hought, сделавшему значительный вклад в развитие проекта. Главные изменения в новой версии: Добавлен фреймворк пост-процессинга с несколькими визуальными эффектами, такими как Bloom и динамическая экспозиция. Эти эффекты, как и тени, также контролируются сервером (могут быть включены/отключены, настроены модом). Постобработка поможет упростить создание новых эффектов в будущем, например, лучи, эффект линз, отражения и т.д.

Значительно увеличена производительность отрисовки карты, позволяя рендерить мап-блоки на расстояние вплоть до 1000 нодов.

Улучшено качество теней, тональной карты. Добавлена настройка, регулирующая насыщенность.

Добавлена поддержка вращающихся хит-боксов для сущностей.

Удалена по умолчанию привязка pitchmove к клавише P.

Добавлен API для получения информации о размере экрана игры.

Миры с неразрешенными зависимостями больше не загружаются.

Игра Development Test больше не распространяется по умолчанию, так как она предназначена для разработчиков. Эту игру теперь можно установить только через ContentDB.

Minetest временно удалён из Google Play по причине того, что в сборку Android-версии была добавлена игра Mineclone, после чего разработчики получили уведомление от Google о содержании нелегального контента, нарушающего DCMA. В настоящий момент разработчики работают над этой проблемой. Разрабы случайно добавили игру Mineclone в сборку Minetest под андроид и получили уведомление от Google об этом, что в нем содержится нелегальный контент, нарушающий DCMA. Потому Minetest и убрали из Google Play. Это все, что мне известно.



