Релиз Minetest 5.7.0, открытого клона игры MineCraft

|
Состоялся релиз Minetest 5.7.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в стиле песочница, позволяющего создавать различные воксельные постройки, выживать, копать полезные ископаемые, выращивать культуры и т.д. Игра написана на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht 1.9-dev). Главная особенность движка состоит в том, что геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua и устанавливаемых пользователем через встроенный установщик ContentDB или через форум. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.
Обновление посвящено умершему в феврале разработчику Jude Melton-Hought, сделавшему значительный вклад в развитие проекта. Главные изменения в новой версии:
- Добавлен фреймворк пост-процессинга с несколькими визуальными эффектами, такими как Bloom и динамическая экспозиция. Эти эффекты, как и тени, также контролируются сервером (могут быть включены/отключены, настроены модом). Постобработка поможет упростить создание новых эффектов в будущем, например, лучи, эффект линз, отражения и т.д.
- Значительно увеличена производительность отрисовки карты, позволяя рендерить мап-блоки на расстояние вплоть до 1000 нодов.
- Улучшено качество теней, тональной карты. Добавлена настройка, регулирующая насыщенность.
- Добавлена поддержка вращающихся хит-боксов для сущностей.
- Удалена по умолчанию привязка pitchmove к клавише P.
- Добавлен API для получения информации о размере экрана игры.
- Миры с неразрешенными зависимостями больше не загружаются.
- Игра Development Test больше не распространяется по умолчанию, так как она предназначена для разработчиков. Эту игру теперь можно установить только через ContentDB.
- Minetest временно удалён из Google Play по причине того, что в сборку Android-версии была добавлена игра Mineclone, после чего разработчики получили уведомление от Google о содержании нелегального контента, нарушающего DCMA. В настоящий момент разработчики работают над этой проблемой.
Разрабы случайно добавили игру Mineclone в сборку Minetest под андроид и получили уведомление от Google об этом, что в нем содержится нелегальный контент, нарушающий DCMA. Потому Minetest и убрали из Google Play. Это все, что мне известно.