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Релиз Minetest 5.7.0, открытого клона игры MineCraft

10.04.2023 20:25

Состоялся релиз Minetest 5.7.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в стиле песочница, позволяющего создавать различные воксельные постройки, выживать, копать полезные ископаемые, выращивать культуры и т.д. Игра написана на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht 1.9-dev). Главная особенность движка состоит в том, что геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua и устанавливаемых пользователем через встроенный установщик ContentDB или через форум. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Обновление посвящено умершему в феврале разработчику Jude Melton-Hought, сделавшему значительный вклад в развитие проекта. Главные изменения в новой версии:

  • Добавлен фреймворк пост-процессинга с несколькими визуальными эффектами, такими как Bloom и динамическая экспозиция. Эти эффекты, как и тени, также контролируются сервером (могут быть включены/отключены, настроены модом). Постобработка поможет упростить создание новых эффектов в будущем, например, лучи, эффект линз, отражения и т.д.
  • Значительно увеличена производительность отрисовки карты, позволяя рендерить мап-блоки на расстояние вплоть до 1000 нодов.
  • Улучшено качество теней, тональной карты. Добавлена настройка, регулирующая насыщенность.
  • Добавлена поддержка вращающихся хит-боксов для сущностей.
  • Удалена по умолчанию привязка pitchmove к клавише P.
  • Добавлен API для получения информации о размере экрана игры.
  • Миры с неразрешенными зависимостями больше не загружаются.
  • Игра Development Test больше не распространяется по умолчанию, так как она предназначена для разработчиков. Эту игру теперь можно установить только через ContentDB.
  • Minetest временно удалён из Google Play по причине того, что в сборку Android-версии была добавлена игра Mineclone, после чего разработчики получили уведомление от Google о содержании нелегального контента, нарушающего DCMA. В настоящий момент разработчики работают над этой проблемой. Разрабы случайно добавили игру Mineclone в сборку Minetest под андроид и получили уведомление от Google об этом, что в нем содержится нелегальный контент, нарушающий DCMA. Потому Minetest и убрали из Google Play. Это все, что мне известно.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minetest.net/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  4. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
  5. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
Автор новости: Andrey01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58942-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 21:11, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Временно удален Minetest из Google Play по причине того, что была случайна слита в Android-версию Mineclone. В настоящий момент разработчики работают над этой проблемой.

    а можно по русски вот это объяснить? ничерта не понятно..

     
     
  • 2.2, Andrey01 (ok), 21:33, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы случайно добавили игру Mineclone в  сборку Minetest под андроид и получили уведомление от Google об этом, что в нем содержится нелегальный контент, нарушающий DCMA. Потому Minetest и убрали из Google Play. Это все, что мне известно.
     
     
  • 3.6, _kp (ok), 22:01, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MineClone - это одна из популярных игр на платформе Minetest, которая старается копировать Minectaft.
    Гуглисты потребовали удалить "Minecraft" из клона Minecrafta. Что и следовало ожидать ;)
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:54, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Годно. Шустро работает даже на корче 2012 года.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:19, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, производительность на слабом железе на порядок лучше Майнкрафта.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:18, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До сих пор не пойму откуда такая популярность у Minecraft 😐
    https://www.youtube.com/@minecraft/videos
     
     
  • 2.8, Chromium (ok), 22:40, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Развращение гойского скота нашими бхатьями.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:54, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй с модами, как штук 200-500 навернёшь, поймёшь, что из этого можно получить нечто весьма годное и интересное. Ну а так расслабляет, можно стоить всякие ништяки и украшать окружение, а в подвалах заниматься продвинутыми технологиями (привет моды, но и ванильные механики позволяют довольно интересные вещи - https://www.youtube.com/results?search_query=hololive+minecraft к примеру). В теории это мультиплеерная игра, так что общение опять же, но ничего на этот счёт  сказать не могу.
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 23:08, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, просто после *много часов* в Cities: Skylines или Railway Empire, несколько раз пытался попробовать Майнкрафт, но постоянно витала мысль, - а дальше что ?
    Спасибо.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:47, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком мало информации. Чего ты ожидал от майнкрафт, какой из них ты купил?
     

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