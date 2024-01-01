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Обновление Nodeverse, игры об исследовании космоса на движке Minetest

01.01.2024 09:18

Вышла версия Nodeverse 0.4.0, игры об исследовании космоса, построенной на движке Minetest. Основные функции игры сводятся к исследованию планет, строительству и полёту на космических кораблях. Проект Nodeverse был вдохновлен игрой No Man's Sky, но использует воксельную графику. Код игры написан на Lua и распространяется под лицензией GPLv3.

Выпуск нарушает совместимость с предыдущими версиями. Из изменений можно отметить добавление кактусов, виноградных лоз, кувшинок, деревьев, грибов и подземных озёр. Представлены новые моды 'nv_flora', 'nv_gui', 'nv_encyclepedia'. Повышена производительность и исправлены разные ошибки.



  1. Главная ссылка к новости (https://content.minetest.net/p...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.8.0
  3. OpenNews: Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest
  4. OpenNews: Выпуск игры Mineclonia 0.91, созданной на движке Minetest
  5. OpenNews: Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest
  6. OpenNews: Релиз Minetest 5.7.0, свободного воксельного игрового движка
Автор новости: json
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60378-minetest
Ключевые слова: minetest, game
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:56, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    До Starfield далековато будет!
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
      Графика какая-то квадратная.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:19, 01/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 3dfx все норм
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:29, 01/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >   Графика какая-то квадратная.

    Жиза, бро! С текстурами тоже лажа вышла, пиксели видны.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:27, 01/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мы дошли до такого? После Crysis иметь такое.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Воксельная.
     
  • 1.6, Сортогустатор (?), 12:24, 01/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Что там? Свиньям приделали турбинокопыта или это просто летающая сетевая вилка?
     
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