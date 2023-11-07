The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск игры Mineclonia 0.91, созданной на движке Minetest

07.11.2023 14:14

Вышло обновление игры Mineclonia 0.91, которая сделана на движке Minetest и является форком игры Mineclone 2, предоставляющим сходный с Minecraft игровой процесс. При разработке форка основное внимание уделяется повышению стабильности, расширению функциональности и оптимизации производительности. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии выполнена переработка деревень и жителей, обновлён мод hudbars и улучшена игровая физика.



  1. Главная ссылка к новости (https://content.minetest.net/p...)
  2. OpenNews: Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest
  3. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
  4. OpenNews: Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft
  5. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.10
Автор новости: json
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60067-minecraft
Ключевые слова: minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:14, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зато на 4 пне пашет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там на луа, ты уверен? Luajit, кстати, немного сдох (лет 10 назад), хотя и к нему были определённые вопросы из-за низкой защищённости от незаявленной функциональности стороннего кода (скажем так, она не выше, чем у питона). А у самого луа появилось 100500 несовместимых версий.
     
     
  • 3.7, simplefied (?), 15:57, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Luajit не сдох, просто автор почему-то решил что релизы ненужны и типа собирайте из мастера.
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:57, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >немного сдох

    Это как?

     
     
  • 4.22, Аноним (2), 16:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>немного сдох
    > Это как?

    Пока что работает (в определённых пределах), но всё чаще возникают сбои и несовместимости. И, видимо, в проекте не заинтересован никто. А про сборку из мастера слишком сложная шутка -- мой опыт состоит в том, что мастер вечно поломан, и каждый раз необходимо потратить определённое количество времени, чтобы разобраться, из-за чего.

     
  • 3.10, simplefied (?), 16:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что ломают совместимость (и выкидывают старое) вероятно лучше (для встраиваемого языка) чем куча легаси как в жаваскрипте каком-нибудь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:37, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Маловато как-то майнкрафтов. Нам нужно еще больше!
     
     
  • 2.11, Sw00p aka Jerom (?), 16:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть еще Майнпародия, Майнкампф не хватало еще :)
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майнкампфа тебе не хватает? Всё, капец, тебя за реабилитацию нацизма в тюрячку отправят!
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:54, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто в это играет?
     
     
  • 2.19, Тот_ещё_аноним (ok), 16:25, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чьи-то дети?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с бородами по колено
     

  • 1.9, ryoken (ok), 15:59, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем вот это вот, вместе с прародителем, вообще надо..?
     
     
  • 2.13, Аноним (2), 16:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем вот это вот, вместе с прародителем, вообще надо..?

    Можно производственные цепочки выстраивать, потом их оптимизировать и адаптировать. В общем, это игра для умных людей, не каждому подойдёт. Причина популярности конечно в том, что в ней много контента и для тех, кто хотя бы способен запоминать простенькие комбинации "ресурсов", но также достаточно и для тех, кто всегда мечтал преследовать карьеру ландшафтного дизайнера.

     
  • 2.18, Lost Inside (ok), 16:24, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну например я с сыном играю в режиме выживания.
    Цель - приучить сына рассчитывать свое время и материальные ресурсы, разделять приоритеты, вообще планировать свою деятельность.
    А заодно и (попытаться) развить творческое начало.
     
     
  • 3.24, Бывалый смузихлёб (?), 17:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в итоге она научится лишь сидеть за компом и считать игровые "деньги"
     
  • 2.23, Аноним (1), 17:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно например развивать мозг играя, тебе такое не грозит
     

  • 1.12, Третий П (?), 16:02, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже какие-то форки поверх форков других форков.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру