Выпуск игры Mineclonia 0.91, созданной на движке Minetest

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|2.2, Аноним (2), 15:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там на луа, ты уверен? Luajit, кстати, немного сдох (лет 10 назад), хотя и к нему были определённые вопросы из-за низкой защищённости от незаявленной функциональности стороннего кода (скажем так, она не выше, чем у питона). А у самого луа появилось 100500 несовместимых версий.
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|3.7, simplefied (?), 15:57, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Luajit не сдох, просто автор почему-то решил что релизы ненужны и типа собирайте из мастера.
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|4.22, Аноним (2), 16:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>немного сдох
> Это как?
Пока что работает (в определённых пределах), но всё чаще возникают сбои и несовместимости. И, видимо, в проекте не заинтересован никто. А про сборку из мастера слишком сложная шутка -- мой опыт состоит в том, что мастер вечно поломан, и каждый раз необходимо потратить определённое количество времени, чтобы разобраться, из-за чего.
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|3.10, simplefied (?), 16:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то что ломают совместимость (и выкидывают старое) вероятно лучше (для встраиваемого языка) чем куча легаси как в жаваскрипте каком-нибудь.
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|3.20, Аноним (20), 16:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майнкампфа тебе не хватает? Всё, капец, тебя за реабилитацию нацизма в тюрячку отправят!
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|2.13, Аноним (2), 16:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем вот это вот, вместе с прародителем, вообще надо..?
Можно производственные цепочки выстраивать, потом их оптимизировать и адаптировать. В общем, это игра для умных людей, не каждому подойдёт. Причина популярности конечно в том, что в ней много контента и для тех, кто хотя бы способен запоминать простенькие комбинации "ресурсов", но также достаточно и для тех, кто всегда мечтал преследовать карьеру ландшафтного дизайнера.
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|2.18, Lost Inside (ok), 16:24, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну например я с сыном играю в режиме выживания.
Цель - приучить сына рассчитывать свое время и материальные ресурсы, разделять приоритеты, вообще планировать свою деятельность.
А заодно и (попытаться) развить творческое начало.
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