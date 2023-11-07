Выпуск игры Mineclonia 0.91, созданной на движке Minetest

2.2 , Аноним ( 2 ), 15:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там на луа, ты уверен? Luajit, кстати, немного сдох (лет 10 назад), хотя и к нему были определённые вопросы из-за низкой защищённости от незаявленной функциональности стороннего кода (скажем так, она не выше, чем у питона). А у самого луа появилось 100500 несовместимых версий.

3.7 , simplefied ( ? ), 15:57, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Luajit не сдох, просто автор почему-то решил что релизы ненужны и типа собирайте из мастера.

3.8 , Аноним ( 8 ), 15:57, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >немного сдох Это как?

4.22 , Аноним ( 2 ), 16:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >>немного сдох

> Это как? Пока что работает (в определённых пределах), но всё чаще возникают сбои и несовместимости. И, видимо, в проекте не заинтересован никто. А про сборку из мастера слишком сложная шутка -- мой опыт состоит в том, что мастер вечно поломан, и каждый раз необходимо потратить определённое количество времени, чтобы разобраться, из-за чего.

3.10 , simplefied ( ? ), 16:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А то что ломают совместимость (и выкидывают старое) вероятно лучше (для встраиваемого языка) чем куча легаси как в жаваскрипте каком-нибудь.

