Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft

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|1.1, Аноним (1), 16:32, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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В чём вообще прикол играть в MineCraft? Я понимаю стрелялки (контра), квесты-бродилки, дота, футбол, старкрафт... А что в этой хрени делать? 5 мин потыкался - ни о чём, вышел...
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|2.3, Аноним (3), 16:52, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я тоже не понимал, но мне понравилась с модами. Штук 300 модов навернёшь, и нормально, поверх стандартных механик. К сожалению, развитие остановилось на версии десятилетней давности, но моды разнообразные, становится действительно интересно. Подозреваю, что играть не соло может быть ещё интереснее, но, только, где ж найдёшь адекватную компанию для такого. А так смысл в том, чтобы превозмогать, исследовать рандомно нагенерированный шлак, собирать рерурсы, строить дома и деревни, фармить боссов. Всё как и везде, в общем. Но, с модами гораздо веселее и интереснее, много разнообразия механик и предметов.
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|2.5, Аноним (5), 17:01, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для тех кто в детстве не доиграл в песочнице
Очень интересно стоить, копать. Но не всем
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|2.9, Бывалый смузихлёб (?), 17:35, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как раз контра да футбол - то ещё уныние
В чистый кубач, тем не менее, нынче играть скучновато
То ли дело с модами вроде Industrial Craft
Но неприятность в том что последние годы он практически не меняется - замедлилось и развитие разных модов что веселья не прибавляет
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|2.15, anton (??), 18:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в Маинкрафте за счёт двоичной логики из внутриигровых механизмов ты можешь создать ЭВМ и у же на ней поиграть в стрелялки (контра), квесты-бродилки, дота, футбол, старкрафт.
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|2.18, Аноним (18), 18:30, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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товарищ понимает игроков в футбол. т.е. 22 дурачка бегают по полю, не поделив 1 мячик. по-моему диагноз очевиден
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|1.8, Аноним (8), 17:33, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот отличная игра, самый лучший клон, но почему до сих пор не дали нормальное название? И зачем UI выглядит как наколенка на юнити?
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|3.25, grayich (ok), 19:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Люди на джаве все это запускают... наверно картухи 3090 маловато будет
так на жаве там только логика, отрисовка то на вполне себе сишном 3д движке
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|1.31, vitalif (ok), 23:01, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хватает только чтобы "официальный" статус имел Mineclone 5. А то всё равно достаточно сильно от свежего стандартного майнкрафта отстаёт. Там пилят потихоньку, но не очень быстро. А мелкие моды к этому Minetest довольно сильно несовместимы друг с другом, как я понимаю, поэтому нужно не свалку мелких модов, а именно пакеты типа Mineclone.
А так молодцы, моды на луа всяко удобнее, чем на жабе писать...
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