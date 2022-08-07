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Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft

07.08.2022 16:20

Представлен выпуск Minetest 5.6.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием 3D-движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений:

  • Проведена работа по улучшению поддержки графики и устройств ввода. В связи со стагнацией разработки библиотеки Irrlicht, применяемой для 3D-рендиренга, проектом создан собственный форк - Irrlicht-MT, в котором устранены многие ошибки. Также начался процесс чистки устаревшего кода и замены привязок к Irrlicht на использование других библиотек. В будущем планируется полностью отказаться от Irrlicht и перейти на использование SDL и OpenGL без дополнительных прослоек.
  • Добавлена поддержка динамической отрисовки теней, меняющихся в зависимости от положения солнца и луны.
  • Обеспечена корректная сортировка по прозрачности, позволившая избавиться от различных проблем, возникающих при отображении прозрачных материалов, таких как жидкость и стекло.
  • Улучшено управление модами. Предоставлена возможность использования одного мода в нескольких местах (например, в качестве зависимости у других модов) и выборочного включения конкретных экземпляров модов.
  • Упрощён процесс регистрации игрока. Добавлены раздельные кнопки для регистрации и входа. Добавлен отдельный диалог регистрации, в который интегрированы функции убранного диалога подтверждения пароля.
  • В API для модов добавлена поддержка запуска кода на языке Lua в другом потоке для выноса ресурсоёмных вычислений, чтобы они не блокировали основной поток.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minetest.net/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  4. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  5. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  6. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57608-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:32, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    В чём вообще прикол играть в MineCraft? Я понимаю стрелялки (контра), квесты-бродилки, дота, футбол, старкрафт... А что в этой хрени делать? 5 мин потыкался - ни о чём, вышел...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:35, 07/08/2022 Скрыто модератором
    		• +11 +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:52, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тоже не понимал, но мне понравилась с модами. Штук 300 модов навернёшь, и нормально, поверх стандартных механик. К сожалению, развитие остановилось на версии десятилетней давности, но моды разнообразные, становится действительно интересно. Подозреваю, что играть не соло может быть ещё интереснее, но, только, где ж найдёшь адекватную компанию для такого. А так смысл в том, чтобы превозмогать, исследовать рандомно нагенерированный шлак, собирать рерурсы, строить дома и деревни, фармить боссов. Всё как и везде, в общем. Но, с модами гораздо веселее и интереснее, много разнообразия механик и предметов.
     
  • 2.4, bnm (?), 16:58, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кому-то балет нравится, бывают такие люди
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:01, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех кто в детстве не доиграл в песочнице

    Очень интересно стоить, копать. Но не всем

     
  • 2.6, Арсен (?), 17:16, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ресурсом не ошибся?
    Потыкался он, вышел.
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:32, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проходи мимо, нечего тут смотреть.
     
  • 2.9, Бывалый смузихлёб (?), 17:35, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как раз контра да футбол - то ещё уныние

    В чистый кубач, тем не менее, нынче играть скучновато
    То ли дело с модами вроде Industrial Craft
    Но неприятность в том что последние годы он практически не меняется - замедлилось и развитие разных модов что веселья не прибавляет

     
     
  • 3.11, Я (??), 17:47, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лучше UT99 ещё ничего не придумали.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 18:01, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю.
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:51, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу видно человека не разбирающегося в теме
     
  • 2.15, anton (??), 18:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в Маинкрафте за счёт двоичной логики из внутриигровых механизмов ты можешь создать ЭВМ и у же на ней поиграть в стрелялки (контра), квесты-бродилки, дота, футбол, старкрафт.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:10, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не выйдет,  не потянет...
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:30, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    товарищ понимает игроков в футбол. т.е. 22 дурачка бегают по полю, не поделив 1 мячик. по-моему диагноз очевиден
     
     
  • 3.30, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:00, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из разряда: «идиот Линус пилит свою хрень ради ноликов на счету». Я правильно понялправилаигры7
     
  • 2.29, vitalif (ok), 22:58, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг, ребёнка заведи, поймёшь =))

    Это как лего, только в компе.

     

  • 1.8, Аноним (8), 17:33, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот отличная игра, самый лучший клон, но почему до сих пор не дали нормальное название? И зачем UI выглядит как наколенка на юнити?
     
     
  • 2.24, анна нимф (?), 19:11, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди на джаве все это запускают... наверно картухи 3090 маловато будет
     
     
  • 3.25, grayich (ok), 19:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди на джаве все это запускают... наверно картухи 3090 маловато будет

    так на жаве там только логика, отрисовка то на вполне себе сишном 3д движке


     

  • 1.10, Какаянахренразница (ok), 17:43, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Minetest наше всё.
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 18:16, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Годно, нужно.
     

  • 1.26, Аноним (-), 19:40, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это уже совсем что-то детское!
     
     
  • 2.32, Какаянахренразница (ok), 01:36, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уже совсем что-то детское!

    Сейчас юзеры майнтеста будут бить тебя своими пенсионными удостоверениями.

     

  • 1.31, vitalif (ok), 23:01, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает только чтобы "официальный" статус имел Mineclone 5. А то всё равно достаточно сильно от свежего стандартного майнкрафта отстаёт. Там пилят потихоньку, но не очень быстро. А мелкие моды к этому Minetest довольно сильно несовместимы друг с другом, как я понимаю, поэтому нужно не свалку мелких модов, а именно пакеты типа Mineclone.

    А так молодцы, моды на луа всяко удобнее, чем на жабе писать...

     

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