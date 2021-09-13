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Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11

13.09.2021 12:56

Опубликован выпуск компьютерной ролевой игры Veloren 0.11, написанной на языке Rust и использующей воксельную графику. Проект развивается под впечатлением от таких игр, как Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress и Minecraft. Бинарные сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Код поставляется под лицензией GPLv3.

В новой версии реализовано накопление навыков по добыче полезных ископаемых, добавлены новые места обитания неигровых персонажей (NPC), появились предупреждения перед вступлением в бой неигровых персонажей, реализован всплывающий отладочный интерфейс (HUD), добавлено сохранение информации о домашних животных перед выходом, предложен экспериментальный режим генерации постоянного ландшафта, добавлена система для генерации мелких структур, типа нор, улучшен AI боссов, расширены возможности, связанные с генерацией графики в реальном времени.





  1. Главная ссылка к новости (https://veloren.net/release-0-...)
  2. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.10
  3. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
  4. OpenNews: Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0
  5. OpenNews: Доступна свободная игра "Сказ о Пятигоре"
  6. OpenNews: Первые стабильные релизы свободных игровых проектов Tales of Maj'Eyal и ResidualVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55793-veloren
Ключевые слова: veloren, rpg, game
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Массоны Рептилоиды (?), 13:13, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > написанной на языке Rust
    > добавлено сохранение информации о домашних животных перед выходом

    Ну наконец то!
    Теперь на уровне компилятора никто не сможет завладеть моими домашними животными, если только я сам их не одолжу!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:58, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    приплёл
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у них там на Нибиру идёт борьба за домашних животных с конкурентами с планеты Нидаю.
     

  • 1.3, полураспад (?), 13:15, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучшая игра на лучшем языке!
     
  • 1.4, Аноним (-), 13:17, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google Play - теперь и на вашем десктопе!
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём вообще прикол minecraft'a и ему подобных? Я запустил (minetest), потыкал, ничего не понял, гайдов никаких что делать...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты не аутист с шизотипическим.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Песочница, конструктор. Можно и режим выживания с конструированием укрытия.

    Только в режиме выживания надо запоминать как делать(крафтить) инструменты и более сложные материалы из подножных материалов

     
  • 2.8, Аноним (7), 13:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В minetest есть мод minetest-tutorial. Я правда не подключал, т.к. после майнкрафта пришел.
    Как играть в майнкрафт по локалке без анальной аутентификации на серверах майкрософта я так и не понял, поэтому пришлось перейти на менее красивый minetest
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:24, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отвратительной графике.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:35, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А правда, что в Расте восклицательный знак надо ставить после имени функции, когда уверен, что ее надо вызвать, а вопросительный, когда не очень?

    trace!("aborting ConnectionHandler");
    client_sender.send(client)?;

     
     
  • 2.13, Anonymus (?), 13:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    слишком жирно
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:46, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lisaren.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:47, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майнкрафт на расте переписали?
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:50, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пару недель назад сломали рендеринг в линуксовой версии (по крайней мере на связке рач+нвидия) - скайбокс мерцает черным, часть чанков не прогружается вообще (физически они существуют, визуально - прозрачные). Несколько багрепортов от разных людей - в итоге проблема так и осталась на релизе
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:08, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И так дети, а что мы должны говорить нвидии? Давайте все дружно!
     

  • 1.15, BratishkaErik (ok), 13:59, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду моды как на Майнкрафт и шейдеры как на Майнкрафт
     
     
  • 2.16, BratishkaErik (ok), 14:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И автозакачку модов, как в Minetest
     

  • 1.17, Онаним (?), 14:07, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особая реальность адептов хруста, вот она!
     
  • 1.21, Пересолил (?), 14:27, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Девушки теперь согласны знакомиться, только если ты из секты Хруста.
     

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