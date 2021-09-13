Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11

|
|1.2, Массоны Рептилоиды (?), 13:13, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> написанной на языке Rust
> добавлено сохранение информации о домашних животных перед выходом
Ну наконец то!
Теперь на уровне компилятора никто не сможет завладеть моими домашними животными, если только я сам их не одолжу!
|
|
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 14:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это у них там на Нибиру идёт борьба за домашних животных с конкурентами с планеты Нидаю.
|
|1.5, Аноним (5), 13:24, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В чём вообще прикол minecraft'a и ему подобных? Я запустил (minetest), потыкал, ничего не понял, гайдов никаких что делать...
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 13:29, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Песочница, конструктор. Можно и режим выживания с конструированием укрытия.
Только в режиме выживания надо запоминать как делать(крафтить) инструменты и более сложные материалы из подножных материалов
|
|2.8, Аноним (7), 13:35, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В minetest есть мод minetest-tutorial. Я правда не подключал, т.к. после майнкрафта пришел.
Как играть в майнкрафт по локалке без анальной аутентификации на серверах майкрософта я так и не понял, поэтому пришлось перейти на менее красивый minetest
|
|1.9, Аноним (9), 13:35, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А правда, что в Расте восклицательный знак надо ставить после имени функции, когда уверен, что ее надо вызвать, а вопросительный, когда не очень?
trace!("aborting ConnectionHandler");
client_sender.send(client)?;
|
|1.12, Аноним (12), 13:50, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
пару недель назад сломали рендеринг в линуксовой версии (по крайней мере на связке рач+нвидия) - скайбокс мерцает черным, часть чанков не прогружается вообще (физически они существуют, визуально - прозрачные). Несколько багрепортов от разных людей - в итоге проблема так и осталась на релизе
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 14:08, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И так дети, а что мы должны говорить нвидии? Давайте все дружно!
|