Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11

Опубликован выпуск компьютерной ролевой игры Veloren 0.11, написанной на языке Rust и использующей воксельную графику. Проект развивается под впечатлением от таких игр, как Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress и Minecraft. Бинарные сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Код поставляется под лицензией GPLv3. В новой версии реализовано накопление навыков по добыче полезных ископаемых, добавлены новые места обитания неигровых персонажей (NPC), появились предупреждения перед вступлением в бой неигровых персонажей, реализован всплывающий отладочный интерфейс (HUD), добавлено сохранение информации о домашних животных перед выходом, предложен экспериментальный режим генерации постоянного ландшафта, добавлена система для генерации мелких структур, типа нор, улучшен AI боссов, расширены возможности, связанные с генерацией графики в реальном времени.