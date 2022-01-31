Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft

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|2.2, муу (?), 17:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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тем что не открытый и принадлежит Мелкософту?
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|5.8, DarWinux (?), 18:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Плодить нелепые клоны ради смены лицензии?
И почему именно Minecraft, а не любая другая игра от тех же MS?
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|6.14, Аноним (4), 18:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Плодить нелепые клоны ради смены лицензии?
Да
> И почему именно Minecraft, а не любая другая игра от тех же MS?
Потому что авторы форка загоняются по майнкрафт
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|4.6, Kaeya (?), 18:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Привет, ты новенький?
Ибо отличия от оригинала сто раз обсосаны и обмусолены и здесь, и на альтернативном сайте про опенсорс. Я мог бы их ещё раз расписать, но когда чел на нормальное и содержательное в принципе сообщение отвечает "и что", как-то вообще не хочется отвечать.
Что "и что"? Что конкретно "и что"? Если я скажу, что здесь проще моды писать, ты тоже скажешь "и что"?
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|5.9, Kaeya (?), 18:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и кстати, проект создан задолго до покупки Майнкрафта Майкрософтом.
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|5.10, DarWinux (?), 18:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве MS запрещает писать моды для Minecraft? По-моему их больше, чем у любой другой игры.
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|6.11, Kaeya (?), 18:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не, сорян, я не буду на это отвечать. Ты либо очень тупой, либо очень жирный.
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|8.25, Аноним (25), 19:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Чувак, почитай что ли лицензионное соглашение майнкрафта Модов дофига, но это ... текст свёрнут, показать
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|1.7, Jeck (?), 18:14, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Тот случай когда оригинал на java работает шустрее чем пародия на c++
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|2.21, Аноним (25), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком толстый вброс. Ты, наверное, даже не запускал "пародию", бабушки на лавочке сказали, что всё лагает.
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|2.22, InuYasha (??), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С трудом верится. Есть какие-нибудь достоверные репрезентативные сравнения?
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|3.30, Dzen Python (ok), 20:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"У миня на дравалёти какда коредуба на твич стримлю, то просадка в 59 фпс, а вот у коляна из параллельного 5Б на мощном и7 минекрафт не тармазит, он мине сам скозал!"
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|2.33, Аноним (33), 20:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу видно человека, ни разу не запускавшего minetest. Он запустится на любом калькуляторе, лично проверял на i915.
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|1.16, Аноним (16), 18:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственный минус, как я понял, 65535 блоков в плоскости мир всего. Вспоминая как в Minecraft уходил на десятки тысяч блоков(реально так, карту отрисовывал), то 65535 - это мало. Вот если сделать чтоб это был только один чанк - тогда норм.
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|2.18, Аноним (18), 18:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лол. На онлайн серверах майнкрафта мир где-то в пределах 100 блоков в ширину и то это жрёт 8 ядер и 16 гигов уже на 4 пользователях. Это ещё без модов и прочего, достаточно 1 простенького механизма чтобы сервер раком поставить. Ну и сравнение.
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|3.20, Аноним (18), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, сколько хололайв отсыпал амазону чтобы 100 пользователей не лагали 1 день. Ну я так предполагаю у амазона хостят, судя по айпишникам. Minetest пипец лайтовая по требованиям.
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|5.24, Аноним (18), 19:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, раньше работал, теперь они переехали и он перестал лагать. Я имею в виду основной, полгода назад он не держал 20 коннектов.
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|4.28, Аноним (28), 19:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там чудеса инженерной деятельности в виде нескольких серверов связаных вместе
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|2.27, Аноним (25), 19:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, начнём с того, что Minecraft вертикально уходит всего на 256 блоков. Вот уж где реально МАЛО. В майнкрафте просто приходилось исследовать мир преимущественно в плоскости, потому что закапываться, собственно, некуда было. Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира.
Во-вторых, в Minetest полностью сгенерированный мир занимает десятки терабайт (и это уже со сжатием). А в несжатом виде - тысячи терабайт. Что-что там "мало" вы сказали?).
В-третьих, даже 65535 блоков в плоскости - это очень много. Да, если задаться целью, прийти на границу мира - то да, можно. Но является ли это реально ограничением, мешающим играть? Вряд ли. Даже самые масштабные постройки без проблем влезут на карту Minetest.
Ну, и про отрисовку в Minecraft на десятки тысяч блоков - это вы загнули. На несколько чанков вокруг себя - да. Чанк - это 16х16х256 блоков. Даже с прорисовкой на 10 чанков вокруг себя - это от силы на 160 блоков вперёд отрисовка.
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|3.36, какработать (?), 20:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира.
Ну да, линуксоиды помню очень быстро закапывались. А мы копали с чувством, расстановкой и получали от этого удовольствие.
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|1.29, Аноним (28), 20:04, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати напоминаю что помимо подобных клонов, есть еще и альтернативные свободные клиенты майнкрафта, совместимые с его серверами (что, на мой взгляд, чуть более перспективно - ибо в онлайне майнтеста, к примеру, всего полтора анона).
Самое живое, например: https://github.com/iceiix/stevenarella
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|2.31, Dzen Python (ok), 20:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Боюсь, что память течет, как у оригинального, нотчевского до 1.0.0
Ну и второй вопрос: а нахрена?
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|3.41, Аноним (42), 21:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не полтора игрока, а довольно много людей. Некоторые сервера по вечерам забиты под завязку.
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