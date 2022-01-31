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Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft

31.01.2022 17:40

Представлен выпуск Minetest 5.5.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием 3D-движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений:

  • Осуществлён переход на использование собственного форка игрового движка Irrlicht, в котором решены многие проблемы, связанные со вводом текста, работой в полноэкранном режиме, поддержкой платформы macOS и выводом графики.
  • Для сжатия карт задействован алгоритм Zstd, позволивший на 20-30% ускорить генерацию карт.
  • В Formspec и Lua API добавлена поддержка API Dynamic Media и реализован кодировщик для формата PNG.
  • Проведена работа по реализации динамических теней, которые будут включены в следующем выпуске.
  • Добавлены оптимизации производительности.
  • Реализованы переводы на русский и украинский языки.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.minetest.net/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  4. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  5. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  6. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56612-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft, game
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DarWinux (?), 17:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    А чем оригинальный майнкрафт не устроил?
     
     
  • 2.2, муу (?), 17:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    тем что не открытый и принадлежит Мелкософту?
     
     
  • 3.3, DarWinux (?), 17:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    И что с того?
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 18:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хотят свободный
     
     
  • 5.8, DarWinux (?), 18:14, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Плодить нелепые клоны ради смены лицензии?

    И почему именно Minecraft, а не любая другая игра от тех же MS?

     
     
  • 6.14, Аноним (4), 18:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Плодить нелепые клоны ради смены лицензии?

    Да

    > И почему именно Minecraft, а не любая другая игра от тех же MS?

    Потому что авторы форка загоняются по майнкрафт

     
  • 4.6, Kaeya (?), 18:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Привет, ты новенький?

    Ибо отличия от оригинала сто раз обсосаны и обмусолены и здесь, и на альтернативном сайте про опенсорс. Я мог бы их ещё раз расписать, но когда чел на нормальное и содержательное в принципе сообщение отвечает "и что", как-то вообще не хочется отвечать.

    Что "и что"? Что конкретно "и что"? Если я скажу, что здесь проще моды писать, ты тоже скажешь "и что"?

     
     
  • 5.9, Kaeya (?), 18:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и кстати, проект создан задолго до покупки Майнкрафта Майкрософтом.
     
  • 5.10, DarWinux (?), 18:17, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве MS запрещает писать моды для Minecraft? По-моему их больше, чем у любой другой игры.
     
     
  • 6.11, Kaeya (?), 18:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не, сорян, я не буду на это отвечать. Ты либо очень тупой, либо очень жирный.
     
     
  • 7.13, DarWinux (?), 18:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ok
     
  • 6.12, ллщд (?), 18:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, запрещает.
     
     
  • 7.15, DarWinux (?), 18:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.minecraftmods.com/

    А это тогда что?

     
     
  • 8.17, Аноним (17), 18:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запрещёнка ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.25, Аноним (25), 19:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чувак, почитай что ли лицензионное соглашение майнкрафта Модов дофига, но это ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Dzen Python (ok), 20:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гуглить Microsoft vs MikeRoweSoft Спасибо за аргумент Буквально в три стро... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Jeck (?), 18:14, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Тот случай когда оригинал на java работает шустрее чем пародия на c++
     
     
  • 2.21, Аноним (25), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толстый вброс. Ты, наверное, даже не запускал "пародию", бабушки на лавочке сказали, что всё лагает.
     
  • 2.22, InuYasha (??), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С трудом верится. Есть какие-нибудь достоверные репрезентативные сравнения?
     
     
  • 3.30, Dzen Python (ok), 20:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "У миня на дравалёти какда коредуба на твич стримлю, то просадка в 59 фпс, а вот у коляна из параллельного 5Б на мощном и7 минекрафт не тармазит, он мине сам скозал!"
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно человека, ни разу не запускавшего minetest. Он запустится на любом калькуляторе, лично проверял на i915.
     
     
  • 3.35, какработать (?), 20:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько там фпс? Не отвечайте. Знаю, вам достаточно.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 21:35, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как настроите, столько и будет. Не читайте мой ответ.
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:35, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный минус, как я понял, 65535 блоков в плоскости мир всего. Вспоминая как в Minecraft уходил на десятки тысяч блоков(реально так, карту отрисовывал), то 65535 - это мало. Вот если сделать чтоб это был только один чанк - тогда норм.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол. На онлайн серверах майнкрафта мир где-то в пределах 100 блоков в ширину и то это жрёт 8 ядер и 16 гигов уже на 4 пользователях. Это ещё без модов и прочего, достаточно 1 простенького механизма чтобы сервер раком поставить. Ну и сравнение.
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько хололайв отсыпал амазону чтобы 100 пользователей не лагали 1 день. Ну я так предполагаю у амазона хостят, судя по айпишникам. Minetest пипец лайтовая по требованиям.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер хололайва работает на винде. Только тсс...
     
     
  • 5.24, Аноним (18), 19:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, раньше работал, теперь они переехали и он перестал лагать. Я имею в виду основной, полгода назад он не держал 20 коннектов.
     
  • 3.26, Аноним Анонимный (?), 19:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же выдерживают всё это такие сервера, как Hypixel, с бешенным онлайном?
    https://hypixel.net/
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там чудеса инженерной деятельности в виде нескольких серверов связаных вместе
     
  • 2.19, ptah_alexs (?), 18:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В высоту, зато, он тоже 64k.
     
  • 2.27, Аноним (25), 19:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, начнём с того, что Minecraft вертикально уходит всего на 256 блоков. Вот уж где реально МАЛО. В майнкрафте просто приходилось исследовать мир преимущественно в плоскости, потому что закапываться, собственно, некуда было. Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира.

    Во-вторых, в Minetest полностью сгенерированный мир занимает десятки терабайт (и это уже со сжатием). А в несжатом виде - тысячи терабайт. Что-что там "мало" вы сказали?).

    В-третьих, даже 65535 блоков в плоскости - это очень много. Да, если задаться целью, прийти на границу мира - то да, можно. Но является ли это реально ограничением, мешающим играть? Вряд ли. Даже самые масштабные постройки без проблем влезут на карту Minetest.

    Ну, и про отрисовку в Minecraft на десятки тысяч блоков - это вы загнули. На несколько чанков вокруг себя - да. Чанк - это 16х16х256 блоков. Даже с прорисовкой на 10 чанков вокруг себя - это от силы на 160 блоков вперёд отрисовка.

     
     
  • 3.36, какработать (?), 20:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира.

    Ну да, линуксоиды помню очень быстро закапывались. А мы копали с чувством, расстановкой и получали от этого удовольствие.

     

  • 1.29, Аноним (28), 20:04, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати напоминаю что помимо подобных клонов, есть еще и альтернативные свободные клиенты майнкрафта, совместимые с его серверами (что, на мой взгляд, чуть более перспективно - ибо в онлайне майнтеста, к примеру, всего полтора анона).

    Самое живое, например: https://github.com/iceiix/stevenarella

     
     
  • 2.31, Dzen Python (ok), 20:06, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боюсь, что память течет, как у оригинального, нотчевского до 1.0.0
    Ну и второй вопрос: а нахрена?
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 20:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрена вообще все?
     
  • 2.37, какработать (?), 20:33, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    65535 блоков на полтора игрока - это же какая Свобода!
     
     
  • 3.41, Аноним (42), 21:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не полтора игрока, а довольно много людей. Некоторые сервера по вечерам забиты под завязку.
     
  • 3.44, Аноним (25), 00:13, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо дезинформации. 65535x65535x65535 блоков.
     

  • 1.39, Аноним (39), 20:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под F-Droid обновлений уже полтора года нету.
     
  • 1.43, Аноним (43), 23:15, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    выглядит как калька с "love is...", только на латыни.
     

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