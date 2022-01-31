Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft

2.18 , Аноним ( 18 ), 18:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лол. На онлайн серверах майнкрафта мир где-то в пределах 100 блоков в ширину и то это жрёт 8 ядер и 16 гигов уже на 4 пользователях. Это ещё без модов и прочего, достаточно 1 простенького механизма чтобы сервер раком поставить. Ну и сравнение.

3.20 , Аноним ( 18 ), 18:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, сколько хололайв отсыпал амазону чтобы 100 пользователей не лагали 1 день. Ну я так предполагаю у амазона хостят, судя по айпишникам. Minetest пипец лайтовая по требованиям.

4.23 , Аноним ( 23 ), 19:01, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервер хололайва работает на винде. Только тсс...

5.24 , Аноним ( 18 ), 19:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может, раньше работал, теперь они переехали и он перестал лагать. Я имею в виду основной, полгода назад он не держал 20 коннектов.

3.26 , Аноним Анонимный ( ? ), 19:29, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же выдерживают всё это такие сервера, как Hypixel, с бешенным онлайном?

https://hypixel.net/

4.28 , Аноним ( 28 ), 19:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там чудеса инженерной деятельности в виде нескольких серверов связаных вместе

2.19 , ptah_alexs ( ? ), 18:47, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В высоту, зато, он тоже 64k.

2.27 , Аноним ( 25 ), 19:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну, начнём с того, что Minecraft вертикально уходит всего на 256 блоков. Вот уж где реально МАЛО. В майнкрафте просто приходилось исследовать мир преимущественно в плоскости, потому что закапываться, собственно, некуда было. Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира. Во-вторых, в Minetest полностью сгенерированный мир занимает десятки терабайт (и это уже со сжатием). А в несжатом виде - тысячи терабайт. Что-что там "мало" вы сказали?). В-третьих, даже 65535 блоков в плоскости - это очень много. Да, если задаться целью, прийти на границу мира - то да, можно. Но является ли это реально ограничением, мешающим играть? Вряд ли. Даже самые масштабные постройки без проблем влезут на карту Minetest. Ну, и про отрисовку в Minecraft на десятки тысяч блоков - это вы загнули. На несколько чанков вокруг себя - да. Чанк - это 16х16х256 блоков. Даже с прорисовкой на 10 чанков вокруг себя - это от силы на 160 блоков вперёд отрисовка.

3.36 , какработать ( ? ), 20:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Минуту копаешь вниз и упёрся в границу мира. Ну да, линуксоиды помню очень быстро закапывались. А мы копали с чувством, расстановкой и получали от этого удовольствие.

