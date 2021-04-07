Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0

Вышел релиз свободной стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.0.0. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Краткий список улучшений и изменений в новой версии:

Добавлена поддержка новых графических движков: Vulkan 1.0+ OpenGL ES 3.0 / 2.0 DirectX (через библиотеку libANGLE, OpenGL ES -> DirectX) Metal (через библиотеку MoltenVK, Vulkan -> Metal) OpenGL 3.0+ Core Profile (выбран по умолчанию)

Добавлены "Фракции" для Сетевого режима игры, и игры с ботами.

Текстуры с более высоким разрешением.

Добавлен музыкальный менеджер, а так-же новые саундтреки Lupus-Mechanicus's album.

Добавлен генератор "скриптовых" / "случайных" карт.

Прокручиваемый чат в лобби, и многие другие улучшения пользовательского интерфейса / добавлены виджеты.

Обновления и улучшения AI-ботов (Bonecrusher, Cobra).

Новый "headless" режим для запуска игры без вывода графики (для сценариев / авто хост-сервера / ботов).

Улучшен JS API и добавлен новый "Отладчик скриптов".

Удалены Qt-зависимости, выполнен переход с QtScript на новый встроенный JS-движок: QuickJS.

Новые сборки игры для систем Windows 64-bit (для обоих Intel 64-bit / x64, и ARM64), macOS Universal Binaries с нативной поддержкой Apple Silicon (в добавок к Intel 64-bit).

100% перевод на русский язык, включая windows-инсталятор игры.

Множество улучшений, в том числе баланса игры, а так же исправление достаточно серьёзных ошибок.

С момента последнего стабильного выпуска было отправлено более 1000 коммитов от многих участников, включая: Alexander Volkov, alfred007 / highlander1599, Bennett Somerville, Björn Ali Göransson, cpdef, Cyp, Daniel Llewellyn, Ilari Tommiska, inodlite, Karamel, KJeff01, lakebeans, Lupus-Mechanicus, Maxim Zhuchkov, Next67, past-due, Paweł Perłakowski, Prot EuPhobos, Solstice245, Thiago Romão Barcala, Tipchik, toilari, Topi Miettinen, TotalCaesar659, Vitya Andreev.

Серьёзный вклад в игру также вносит и русскоязычное сообщество, где принимаются к рассмотрению все идеи по улучшению и изменению баланса от фанатов и обычных игроков. У сообщества имеется свой портал с TeamSpeak-ом. Имеется любительская автоматизация по созданию хост-лобби с подсчётом статистики и составлению рейтингов постоянных игроков. Так-же есть неофициальная, но обширная база карт для игры. Действует Discord сервер для русскоговорящей аудитории.



