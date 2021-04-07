Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0

|
Вышел релиз свободной стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.0.0. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.
Краткий список улучшений и изменений в новой версии:
- Добавлена поддержка новых графических движков:
- Добавлены "Фракции" для Сетевого режима игры, и игры с ботами.
- Текстуры с более высоким разрешением.
- Добавлен музыкальный менеджер, а так-же новые саундтреки Lupus-Mechanicus's album.
- Добавлен генератор "скриптовых" / "случайных" карт.
- Прокручиваемый чат в лобби, и многие другие улучшения пользовательского интерфейса / добавлены виджеты.
- Обновления и улучшения AI-ботов (Bonecrusher, Cobra).
- Новый "headless" режим для запуска игры без вывода графики (для сценариев / авто хост-сервера / ботов).
- Улучшен JS API и добавлен новый "Отладчик скриптов".
- Удалены Qt-зависимости, выполнен переход с QtScript на новый встроенный JS-движок: QuickJS.
- Новые сборки игры для систем Windows 64-bit (для обоих Intel 64-bit / x64, и ARM64), macOS Universal Binaries с нативной поддержкой Apple Silicon (в добавок к Intel 64-bit).
- 100% перевод на русский язык, включая windows-инсталятор игры.
- Множество улучшений, в том числе баланса игры, а так же исправление достаточно серьёзных ошибок.
С момента последнего стабильного выпуска было отправлено более 1000 коммитов от многих участников, включая: Alexander Volkov, alfred007 / highlander1599, Bennett Somerville, Björn Ali Göransson, cpdef, Cyp, Daniel Llewellyn, Ilari Tommiska, inodlite, Karamel, KJeff01, lakebeans, Lupus-Mechanicus, Maxim Zhuchkov, Next67, past-due, Paweł Perłakowski, Prot EuPhobos, Solstice245, Thiago Romão Barcala, Tipchik, toilari, Topi Miettinen, TotalCaesar659, Vitya Andreev.
Серьёзный вклад в игру также вносит и русскоязычное сообщество, где принимаются к рассмотрению все идеи по улучшению и изменению баланса от фанатов и обычных игроков. У сообщества имеется свой портал с TeamSpeak-ом. Имеется любительская автоматизация по созданию хост-лобби с подсчётом статистики и составлению рейтингов постоянных игроков.
Так-же есть неофициальная, но обширная база карт для игры. Действует Discord сервер для русскоговорящей аудитории.