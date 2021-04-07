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Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0

07.04.2021 11:57

Вышел релиз свободной стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.0.0. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Краткий список улучшений и изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка новых графических движков:
  • Добавлены "Фракции" для Сетевого режима игры, и игры с ботами.
  • Текстуры с более высоким разрешением.
  • Добавлен музыкальный менеджер, а так-же новые саундтреки Lupus-Mechanicus's album.
  • Добавлен генератор "скриптовых" / "случайных" карт.
  • Прокручиваемый чат в лобби, и многие другие улучшения пользовательского интерфейса / добавлены виджеты.
  • Обновления и улучшения AI-ботов (Bonecrusher, Cobra).
  • Новый "headless" режим для запуска игры без вывода графики (для сценариев / авто хост-сервера / ботов).
  • Улучшен JS API и добавлен новый "Отладчик скриптов".
  • Удалены Qt-зависимости, выполнен переход с QtScript на новый встроенный JS-движок: QuickJS.
  • Новые сборки игры для систем Windows 64-bit (для обоих Intel 64-bit / x64, и ARM64), macOS Universal Binaries с нативной поддержкой Apple Silicon (в добавок к Intel 64-bit).
  • 100% перевод на русский язык, включая windows-инсталятор игры.
  • Множество улучшений, в том числе баланса игры, а так же исправление достаточно серьёзных ошибок.

С момента последнего стабильного выпуска было отправлено более 1000 коммитов от многих участников, включая: Alexander Volkov, alfred007 / highlander1599, Bennett Somerville, Björn Ali Göransson, cpdef, Cyp, Daniel Llewellyn, Ilari Tommiska, inodlite, Karamel, KJeff01, lakebeans, Lupus-Mechanicus, Maxim Zhuchkov, Next67, past-due, Paweł Perłakowski, Prot EuPhobos, Solstice245, Thiago Romão Barcala, Tipchik, toilari, Topi Miettinen, TotalCaesar659, Vitya Andreev.

Серьёзный вклад в игру также вносит и русскоязычное сообщество, где принимаются к рассмотрению все идеи по улучшению и изменению баланса от фанатов и обычных игроков. У сообщества имеется свой портал с TeamSpeak-ом. Имеется любительская автоматизация по созданию хост-лобби с подсчётом статистики и составлению рейтингов постоянных игроков. Так-же есть неофициальная, но обширная база карт для игры. Действует Discord сервер для русскоговорящей аудитории.

  1. Главная ссылка к новости (https://wz2100.net/...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать четвёртая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2
  4. OpenNews: Релиз движка стратегических игр Spring 101
  5. OpenNews: Свободная стратегическая игра Zero-K размещена на itch.io
  6. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
Автор новости: EuPhobos
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54921-warzone
Ключевые слова: warzone, game
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 12:34, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    жирнейший лайк
     
  • 1.2, InuYasha (??), 12:37, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Картинки даже в браузере включил, а скриншоты не появились. :-|
    Понятно, конечно, что сайт специфияеский, но вообще, если бы в новостях про игры вместо скринов и геймплея рассказывали о коммитах, епик и влаве уже давно бы обанкротились.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:58, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншоты лучше не видеть, дабы избежать повреждения глаз.
     
  • 2.13, Михрютка (ok), 14:19, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конкретно в случае с варзоной про скриншоты и геймплей лучше тактично умолчать

    а то у свидетелей секты тысяч игр под линукс случится когнитивный диссонанс

     

  • 1.3, user90 (?), 12:43, 07/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.5, Ффф (?), 12:55, 07/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.7, user90 (?), 12:59, 07/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:40, 07/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, Аноним (4), 12:54, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эх... где мои нулевые...
     
  • 1.8, Нанобот (ok), 13:13, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка новых графических движков

    А сколько всего там этих движков?

     
     
  • 2.14, Михрютка (ok), 14:23, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у юфобоса спроси, это ему пришло в голову так перевести graphics backend и обозвать апи движком.
     

  • 1.9, istepan (ok), 13:23, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Весьма крутая игра. Зависал одно время в мультиплеере.
     
     
  • 2.15, Атон (?), 14:25, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не понимаю.  Что крутого в игре, если она зависает?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:31, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свить-ха!
     

  • 1.10, Я (??), 13:30, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигасе, как раз недавно думал поиграть!
     
  • 1.17, Истина (?), 15:53, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для пониёбов и дегенератов столманодрочеров, которых в школе били ссанными тряпками.
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:01, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует, что уже сразу в deb-пакете. А не подскажите еще упакованных игр от производителя и не только?
     
  • 1.19, Аноним (19), 16:04, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытался её пройти, но постоянно какие-то проблемы. То миссия не засчитывается, то авиаударами сносит сразу три ракетных шахты (там где цель миссии их сохранить).
     

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