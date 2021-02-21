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Доступна двадцать четвёртая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

21.02.2021 14:02

После почти трёхлетнего затишья состоялся двадцать четвёртый альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.




Основные новшества:
  • С учётом опыта некоторых известных игроков проведена корректировка параметров всех юнитов и сооружений для достижения более сбалансированного и гладкого игрового процесса. Например, героев теперь можно обучать только один раз, а для всех цивилизаций добавлены конюшни для обучения кавалерии и колесниц, и арсенал для постройки осадных машин. Женщинам и ополченцам разрешено закладывать строения.
  • Добавлена возможность привязки зданий, позволяющая закреплять здания рядом друг с другом.
  • В движке отрисовки реализована поддержка сглаживания. В зависимости от возможностей GPU предоставлен выбор между сглаживанием FXAA и разными уровнями MSAA. В движок отрисовки также добавлен фильтр адаптивного повышения резкости CAS (Contrast Adaptive Sharpening). Для использования новых возможностей требуется поддержка OpenGL 3.3 в системе.
  • Добавлен интерфейс для настройки горячих клавиш.
  • Предоставлены новые инструменты для помещения юнитов в войсковой строй для патрулирования и совершения марш-бросков, а также добавлена поддержка автоматического расформирования строя при атаке.
  • Для создателей модов реализована возможность привязки к юнитам статусных эффектов для изменения характеристик.
  • Добавлены настройки популяции, позволяющие ограничить максимальное число юнитов для игрока и реализовать распределение юнитов проигравшего между оставшимися игроками.
  • В Lobby добавлена возможность проведения сетевых игр, защищённых паролем.
  • Модернизирован пользовательский интерфейс. Улучшены всплывающие подсказки, добавлено отображение объёма собранных ресурсов.
  • Добавлен Map Browser для выбора и навигации по имеющимся картам.
  • В меню "Обучение игре" добавлен экран "Обзор Погребальных колесниц" для изучения характеристик реликвий мёртвых героев.
  • В AI-движок добавлен интерфейс для обучения с подкреплением.
  • Добавлены и переработаны модели многих игровых элементов, добавлены новые модели шлемов, лошадей, оружия и щитов, реализованы новые текстуры, представлена новая анимация атак и защиты, улучшены персонажи римлян, галлов, бриттов и греков.
  • В состав включены 7 новых карт.
  • Переписан интерфейс настройки игры.
  • Модернизированы UnitMotion и код отрисовки, в которых прекращена поддержка OpenGL 1.0 и поточечной обработки в пользу OpenGL 2.0 и применения шейдеров.
  • JavaScript-движок для дополнений обновлён со Spidermonkey 38 до Spidermonkey 78.
  • Прекращена поддержка Windows XP, Windows Vista и macOS старее 10.12. Для запуска теперь требуется процессор с поддержкой инструкций SSE2.


  1. Главная ссылка к новости (https://play0ad.com/new-releas...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать третья альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  4. OpenNews: Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании
  5. OpenNews: Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2
  6. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 14:12, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >возможность привязки зданий, позволяющая закреплять здания рядом друг с другом.

    И что это значит? Они что, могли разъехаться?

     
     
  • 2.9, Keqing (?), 15:00, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь можно ставить здания точно вплотную. Типа как фигуры в Inkscape.
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 14:14, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая игрушка. С детворой порубиться можно, заодно и привить интерес к истории.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:23, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >двадцать четвёртая альфа-версия

    это хорошо или плохо?

     
     
  • 2.14, Таненбаум (?), 15:30, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну конечно
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:29, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо.
     
  • 1.5, бедный буратино (ok), 14:29, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глобально так...
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:44, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Доступна двадцать четвёртая альфа-версия

    LoL

     
     
  • 2.10, Keqing (?), 15:03, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот кстати LoL тоже ещё по сути из альфы не вышел с 2009 года, хотя сириус бизнес, казалось бы.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:46, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Наверно одна из самых позорнейших поделок опенсорса. Им просто плевать на отзывчивость и производительность, картинки рисуют и не парятся. Картинки и фигурки это очень хорошо тут спору нет, я так точно не сумею. Но блин она же тааааак тормозиииит.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 15:08, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это еще freeciv не видел
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 15:14, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а тут ты немного не прав, не трогай святое, freeciv отличто заменила для меня WOW и помогла с ломкой после полного перехода с винды на федору.
     
  • 2.16, timur.davletshin (ok), 15:48, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже на коре дуба с нвидией 10 летней давности вполне играбельно даже на больших картах на дефолтных настройках. Это же не FPS, тут 30 кадра в секунду за глаза хватает. Более древнего у меня для проверки нет.
     
     
  • 3.17, Аноним (7), 16:16, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в корах дуба дело, там явно алгоритмы О(N2), на старте все более менее и вы обычно запустили поиграли 30 сек и закрыли (о хорошая игра быстрая) но стоит доиграть до самой сути когда волны набегов начинаются тут понимаешь что все как то тихо и незаметно подтормаживает, еще пару минут яростных кликов по клавиатуре и мышке и вот все ничего не сделать осадные орудия добивают дворец. 20 минут жизни насмарку. Все труды все хитрые планы развития все коту под хвост. Да они в каждой обнове пишут "улучшен алгоритм определения путей, но еще недостаточно, мы работаем над этим". Нихрена они не работают. Кидалово.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:31, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы с производительностью, конечно, есть, но я играл игры на 2 гигах ОЗУ и процессоре 2011 года, и на средних картах было нормально
     
  • 4.19, timur.davletshin (ok), 16:35, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я достаточно с ребёнком и ботами в неё рубился, чтобы понять, что, где и как. Ничего критического не видел. Может там fps до 20 и падал, но в играх подобного рода это ни разу не критично.
     
  • 4.21, anonymous (??), 16:51, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pathfinding у меня перестал тормозить в этой игре лет 5 назад. Вы когда в последний раз пробовали?
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:52, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не зря разраб дропнул её
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:20, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    24 альфа! Могли бы уже переписать на Расте и зарелизить!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:40, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если переписать на расте то оно не то что из беты не выйдет, а вернётся в альфу, скорее всего пожизненную.
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:47, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Женщинам и ополченцам разрешено закладывать строения.

    это хорошо или плохо?

     
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