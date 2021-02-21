Доступна двадцать четвёртая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

После почти трёхлетнего затишья состоялся двадцать четвёртый альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.





Основные новшества: С учётом опыта некоторых известных игроков проведена корректировка параметров всех юнитов и сооружений для достижения более сбалансированного и гладкого игрового процесса. Например, героев теперь можно обучать только один раз, а для всех цивилизаций добавлены конюшни для обучения кавалерии и колесниц, и арсенал для постройки осадных машин. Женщинам и ополченцам разрешено закладывать строения.

Добавлена возможность привязки зданий, позволяющая закреплять здания рядом друг с другом.

В движке отрисовки реализована поддержка сглаживания. В зависимости от возможностей GPU предоставлен выбор между сглаживанием FXAA и разными уровнями MSAA. В движок отрисовки также добавлен фильтр адаптивного повышения резкости CAS (Contrast Adaptive Sharpening). Для использования новых возможностей требуется поддержка OpenGL 3.3 в системе.

Добавлен интерфейс для настройки горячих клавиш.

Предоставлены новые инструменты для помещения юнитов в войсковой строй для патрулирования и совершения марш-бросков, а также добавлена поддержка автоматического расформирования строя при атаке.

Для создателей модов реализована возможность привязки к юнитам статусных эффектов для изменения характеристик.

Добавлены настройки популяции, позволяющие ограничить максимальное число юнитов для игрока и реализовать распределение юнитов проигравшего между оставшимися игроками.

В Lobby добавлена возможность проведения сетевых игр, защищённых паролем.

Модернизирован пользовательский интерфейс. Улучшены всплывающие подсказки, добавлено отображение объёма собранных ресурсов.

Добавлен Map Browser для выбора и навигации по имеющимся картам.

В меню "Обучение игре" добавлен экран "Обзор Погребальных колесниц" для изучения характеристик реликвий мёртвых героев.

В AI-движок добавлен интерфейс для обучения с подкреплением.

Добавлены и переработаны модели многих игровых элементов, добавлены новые модели шлемов, лошадей, оружия и щитов, реализованы новые текстуры, представлена новая анимация атак и защиты, улучшены персонажи римлян, галлов, бриттов и греков.

В состав включены 7 новых карт.

Переписан интерфейс настройки игры.

Модернизированы UnitMotion и код отрисовки, в которых прекращена поддержка OpenGL 1.0 и поточечной обработки в пользу OpenGL 2.0 и применения шейдеров.

JavaScript-движок для дополнений обновлён со Spidermonkey 38 до Spidermonkey 78.

Прекращена поддержка Windows XP, Windows Vista и macOS старее 10.12. Для запуска теперь требуется процессор с поддержкой инструкций SSE2.



