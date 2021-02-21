Доступна двадцать четвёртая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

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|1.1, A.Stahl (ok), 14:12, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>возможность привязки зданий, позволяющая закреплять здания рядом друг с другом.
И что это значит? Они что, могли разъехаться?
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|2.9, Keqing (?), 15:00, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теперь можно ставить здания точно вплотную. Типа как фигуры в Inkscape.
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|2.10, Keqing (?), 15:03, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот кстати LoL тоже ещё по сути из альфы не вышел с 2009 года, хотя сириус бизнес, казалось бы.
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|1.7, Аноним (7), 14:46, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Наверно одна из самых позорнейших поделок опенсорса. Им просто плевать на отзывчивость и производительность, картинки рисуют и не парятся. Картинки и фигурки это очень хорошо тут спору нет, я так точно не сумею. Но блин она же тааааак тормозиииит.
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|3.12, Аноним (7), 15:14, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а тут ты немного не прав, не трогай святое, freeciv отличто заменила для меня WOW и помогла с ломкой после полного перехода с винды на федору.
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|2.16, timur.davletshin (ok), 15:48, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже на коре дуба с нвидией 10 летней давности вполне играбельно даже на больших картах на дефолтных настройках. Это же не FPS, тут 30 кадра в секунду за глаза хватает. Более древнего у меня для проверки нет.
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|3.17, Аноним (7), 16:16, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в корах дуба дело, там явно алгоритмы О(N2), на старте все более менее и вы обычно запустили поиграли 30 сек и закрыли (о хорошая игра быстрая) но стоит доиграть до самой сути когда волны набегов начинаются тут понимаешь что все как то тихо и незаметно подтормаживает, еще пару минут яростных кликов по клавиатуре и мышке и вот все ничего не сделать осадные орудия добивают дворец. 20 минут жизни насмарку. Все труды все хитрые планы развития все коту под хвост. Да они в каждой обнове пишут "улучшен алгоритм определения путей, но еще недостаточно, мы работаем над этим". Нихрена они не работают. Кидалово.
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|4.18, Аноним (18), 16:31, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблемы с производительностью, конечно, есть, но я играл игры на 2 гигах ОЗУ и процессоре 2011 года, и на средних картах было нормально
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|4.19, timur.davletshin (ok), 16:35, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я достаточно с ребёнком и ботами в неё рубился, чтобы понять, что, где и как. Ничего критического не видел. Может там fps до 20 и падал, но в играх подобного рода это ни разу не критично.
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|4.21, anonymous (??), 16:51, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Pathfinding у меня перестал тормозить в этой игре лет 5 назад. Вы когда в последний раз пробовали?
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|2.15, Аноним (15), 15:40, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если переписать на расте то оно не то что из беты не выйдет, а вернётся в альфу, скорее всего пожизненную.
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|1.20, Аноним (20), 16:47, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Женщинам и ополченцам разрешено закладывать строения.
это хорошо или плохо?
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