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Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.10

13.06.2021 08:00

Увидел свет выпуск компьютерной ролевой игры Veloren 0.10, написанной на языке Rust и использующей воксельную графику. Проект развивается под впечатлением от таких игр, как Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress и Minecraft. Бинарные сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Код поставляется под лицензией GPLv3. Проект пока находится на раннем этапе развития, но уже вполне пригоден для простой многопользовательской игры.

В новой версии значительно переделана визуализация пещер, изменена организация торговли и производства, добавлены различные новые действия неигровых персонажей (NPC), улучшен интерфейс мини-карты, обновлены бои, добавлены новые босы подземелий, переработаны API для графики и физических процессов, добавлены новые расходные материалы и оборудование.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
  3. OpenNews: Релиз открытой RPG-игры Flare 1.0
  4. OpenNews: Релиз пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.14
  5. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  6. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55323-game
Ключевые слова: game, rpg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (115) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Красивая игра, но непонятно, чем же там заниматься? Ставил дочке игру, она бегала там, даже что-то "производила", но какой смысл? Через какое-то время становится скучно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    Непонятно, откуда берутся такие, которые не понимают, где находятся, и с чем имеют дело.

    На номер версии посмотрите - 0.10 !
    Какой смысл? - Смысл в том, что непонимающие называют словом "программирование".

    Если вам нужен другой смысл - идите на Steam - там полно всяких других смыслов.
    Там для непонимающих есть все сразу готовое.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 08:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Ты чё завелся? Человек оставил ценный отзыв, а ты ведёшь себя как клоун.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –21 +/
    А кто завелся? Ты и завелся сразу. Иди в зеркало глянь, могу представить твое типа "неклоунское" выражение.
    Над тобой скоро дочка смеяться начнет.
     
     
  • 5.61, Аноним (61), 10:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю ты даже отличить писал ли тебе тот самый аноним или не тот самый, не в состоянии. Иди проспись.
     
     
  • 6.65, Аноним (2), 10:55, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень даже отличил. Он завелся, и твоя дочка будет на ним смеяться. А ты следующий после него для ее насмешек. Иди сам спи дальше.
     
     
  • 7.76, JackONeill (?), 11:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты болен, человече. Что за агрессия? Мама с утра ремня дала?
     
     
  • 8.80, Аноним (2), 11:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жалкие выпады от бессильной зависти к тем, кто имеет свободу играть и делать игр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.110, Некто (??), 13:13, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КГ АМ ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, Аноним (2), 09:17, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Человек оставил ценный отзыв

    "Ценный" отзыв об игре человека, который сам играть не может, "поручает" игры дочке, и пытается потом игры контролировать. И кто здесь клоун? Ухаха.

     
     
  • 5.56, Annoynymous (ok), 10:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человек не инфантил, имеет дочь, во взрослом возрасте в игры уже не играет.

    Его мнение как раз очень ценное, а 90% опеннетчиков никому не интересные инфантилы.

     
     
  • 6.64, Аноним (2), 10:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Те кто своих детей просто "имеют", в 90% как раз и есть инфантилы. Ухаха. Вы прямо в точку, но с другой стороны, со вашим "особо ценным мнением". Главное что вы неинтересны тем, кто игры делает. И им неинтересно, что именно вам неинтересно.
     
  • 2.3, боня (?), 08:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    правильно, лучше на Понтифика Саливана 50 раз за вечер сбегать
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Смысл как и в любой другой игре - не развиваться.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 08:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры развивают гораздо больше всего остального.
    А вы просто завидуете творческим людям.
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Cities: Skylines
    https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 08:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –21 +/
    Унылая казуальная игра про деградацию игрока, хуже даже симсити 30 летней давности. Что сказать то хотел?
     
     
  • 5.14, Аноним (2), 08:57, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверное он хотел сказать, что там можно свободно писать свои моды.
    Как раз именно то, что вам не доступно.

    > игра про деградацию игрока

    А вы считаете себя видимо очень развитым... среди тех, кто не умеет писать код, но типа умеет играть в крутые игры!

    И отпираться бесполезно, если что. Вы спалились, раз для вас симсити лучше.

     
     
  • 6.21, Аноним (10), 09:09, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Я не видел там модов сколько-нибудь приличных. Уныние на унынии. Зато сколько восторгов! Столько часов на эту дрянь потратил, чтобы понять, что ничего хорошего там так и не будет. Для совсем уж казуальных игорьков поделие.
     
     
  • 7.22, Аноним (2), 09:11, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, это ваши проблемы, и других они не касаются.
     
     
  • 8.23, Аноним (10), 09:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Игра от этого лучше не становится Можно взять тот же майнкрафт в пример, которы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, Аноним (2), 09:21, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам говорят, это ваши проблемы, а не тех кто делают моды Моды они делают для се... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.27, Аноним (10), 09:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но я ничего и не говорил про моды, не надо притягивать это сюда к тому же моды ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.28, Аноним (2), 09:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это не говорили если у вас это в тексте про моды Ну для вас плохая игра, д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.32, Аноним (10), 09:37, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, я понял, ты хочешь чтобы тебя покормили Нет, этого не происходит, есть куча ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.38, Аноним (2), 09:46, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кормите вы лишь собственную зависть То что плохо для вас, не значит что плохо д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.41, Аноним (10), 10:06, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я нигде не осуждал любителя весёлой фермы , я только заметил, что форсить свои ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.44, Аноним (2), 10:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что форсите тут лишь вы ваши оценки и суждения, что по вашему хорошо, а что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.45, Аноним (10), 10:17, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты начал рассуждать о модах, когда тебя никто не спрашивал Любой игре можно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.46, Аноним (10), 10:19, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, более того, я даже делаю поблажки инди-шлаку, когда он того заслуживает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.50, Аноним (2), 10:24, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы рассуждаете о чем хотите, и в ответ вам рассуждают о чем хотят Ваши правила ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.52, Аноним (10), 10:30, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну правильно, я никогда не вмешиваюсь в дела кпрофилов Это их дело Просто, рад... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.57, Аноним (2), 10:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал и подумал И все у меня в порядке А у вас просто очередная попытка дат... текст свёрнут, показать
     
  • 21.59, Аноним (10), 10:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется когнитивное искажение, не благодари Если человек не может понять... текст свёрнут, показать
     
  • 22.66, Аноним (2), 10:58, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это просто ваша попытка отболтаться, перевести тему и навесить очередные яр... текст свёрнут, показать
     
  • 23.68, Аноним (10), 11:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А должен был Ты только и делаешь что предъявы кидаешь И какую-то дичь городишь... текст свёрнут, показать
     
  • 24.71, Аноним (2), 11:10, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и вам ничего не должны О том была и речь в начале Круг замкнулся, вы пришли... текст свёрнут, показать
     
  • 25.77, Аноним (10), 11:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но 8230 А, впрочем, это уже полная потеря связи с реальностью ... текст свёрнут, показать
     
  • 26.81, Аноним (2), 11:33, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и живите в своей реальности при условии конечно что вы ее осознаете , если ... текст свёрнут, показать
     
  • 27.83, Аноним (10), 11:42, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь реальность одна на всех А, кажется, я понял, как таких вычислять, они ж... текст свёрнут, показать
     
  • 28.86, Аноним (2), 11:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто перевод темы Вы ничего не доказали про то что было в начале Я много... текст свёрнут, показать
     
  • 9.29, flexagoon (ok), 09:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнкрафт и в стоке вполне развивающий, там же всякие механизмы можно строить... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.30, Аноним (2), 09:34, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто может - строит сами игры Кто не может - строит в чужих играх ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.31, flexagoon (ok), 09:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www youtube com watch v SbO0tqH8f5I Я думаю, чтобы такое сделать, тоже н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.34, Аноним (2), 09:38, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не важно что, важно чтобы была радость и удовольствие А не чужие оценки, хорошо... текст свёрнут, показать
     
  • 10.40, Аноним (10), 10:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, там даже используя только ванильные механики можно неплохо провести врем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.42, Аноним (2), 10:08, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно зато исправить тем, что научиться программировать, взять один из движков, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.43, Аноним (10), 10:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не серьёзно В одно лицо, даже при разработке фултайм, уйдут многие годы пре... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.48, Аноним (2), 10:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это код то самая дешевая простая часть Наконец-то вы спалились Да это самая гл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.49, Аноним (10), 10:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве игр, это не так Игры без ресурсов, без дизайна, без грамотного зв... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.51, Аноним (2), 10:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это все очень важно для игры А код все равно важнее Потому именно он все э... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.53, Аноним (10), 10:33, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код подгоняют под ресурсы и дизайн, не наоборот Если это не является очевид... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.60, Аноним (2), 10:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг наоборот А вдруг вообще за пределами ваших представлений Ничего вы это... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.63, Аноним (10), 10:52, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, конечно, это всё не так Однако, исключения вполне могут быть, но лично я ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.69, Аноним (2), 11:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, а вот вдруг все именно так, и не так как вы пытались представить Факт в т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.74, Аноним (10), 11:18, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт в том что вы про код ничего не знаете, вы в этом признались и на этом спали... текст свёрнут, показать
     
  • 20.75, Аноним (10), 11:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, допустим, я знаю, как оно на самом деле А вот это уже совершенно очевидно к... текст свёрнут, показать
     
  • 21.78, Аноним (2), 11:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ничего про код не знаете Это факт И ваши оцеки, что клиника, а что не клини... текст свёрнут, показать
     
  • 22.79, Аноним (10), 11:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ты уже очевидно переигрываешь или я не знаю, не специалист ... текст свёрнут, показать
     
  • 23.82, Аноним (2), 11:38, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг специалист А вдруг не переигрываю А прямо говорю как есть и как знаю, ... текст свёрнут, показать
     
  • 24.84, Аноним (10), 11:44, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вообще, ты просто не понимаешь, что тебе говорят Какой смысл тебя слушать в... текст свёрнут, показать
     
  • 25.87, Аноним (2), 11:49, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг я очень хорошо понимаю А вдруг я еще понимаю то, чего не понимаете вы ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.13, Аноним (7), 08:56, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Railway Empire
    https://store.steampowered.com/app/503940/Railway_Empire/
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Красивая игра, но непонятно, чем же там заниматься?

    А чем занимаются в 99.9% подобных песочниц?
    > Ставил дочке игру, она бегала там, даже что-то "производила", но какой смысл?

    А какой смысл в подобных играх, однако в том же minecraft вон залипают.
    > Через какое-то время становится скучно.

    Вам или дочке? Может вы просто не любите подобный жанр?

     
     
  • 3.16, Константавр (ok), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Манкрафтах дети строят что-то, и там есть постоянно какие-то штуки, которые заставляют их бегать и искать. Драконьи яйца всякие, ещё что-то. Там смысла, влоде, и нет, но пребывание в игре наполнено "микро смысликами". А в Велёрене пока не поняли что делать.

    И в игре становится скучно дочке. Я не играю, я присяду, посмотрю, по "ваукаю" и всё. Красиво, но ничего кроме крафтинга там нет, да и его смысл непонятен. Зачем? Чтобы что? И ржачно выглядят npc-шки, толпами долбящиеся в стену замка. Но и в этих толпах - какой смысл? Они бессмысленно стоят, или бегут, но... Зачем? С ними никак не поинтерактивить.

    Я понимаю, игра развивается. Пробовал посмотреть  них роудмапы какиенить, но не нашёл планов кроме улучшения боя и сякой скучной хрени. А развития мира не вижу в планах. Жаль.

    П.с. это я написал первый комментарий. Почему-то из под анонима.

     
     
  • 4.18, Аноним (2), 09:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А на языках программирования уже даже те же самые дети давно "строят" т.н. "программы" - если говорить доступным для вас языком.
    А вы так и застряли в прошлом веке. И пытаетесь судить как типа правильно нужно играть.
     
  • 4.47, Аноним (47), 10:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Теперь после более развёрнутого и подробного комментария... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.111, Константавр (ok), 13:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что игра в процессе - я понимаю. Но вектор развития, пока, не приносит ничего кроме балланса оружия и крафта того же оружия. Вся эта красота просто вопиет о квестах, приключениях, загадках, но, боюсь, авторы просто пройдут мимо этого и всё скатится в трёхмерный "майтынмячик", где вообще пофигу что вокруг, все в крафтах оружия которым потом будут гасить ради... добычи большего оружия?
     
  • 5.114, Константавр (ok), 13:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вспомнился Endless Sky. Простая космическая стрелялка с микроэкономикой. Если бы на этом было всё, я бы прошёл мимо. Но зацепила развитым сценарием, ветвистым и совершенно необязательным. Хочу просто летаю и гасю всё что движется, хочу помогаю одной из сторон, хочу торгую, хочу миссиями занимаюсь. На долго залип в ней.

    Реализация чего-то такого - это сложно, я понимаю, но без этого ни одна игра на долго не удержит внимание игроков.

     
  • 3.17, Аноним (2), 09:01, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он думал что удачно вбросил, и внезапно напоролся в непредвиденном для него повороте.
     
  • 3.73, Аноним (73), 11:16, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У "того же майнкрафта" есть множество фанатских модов, кардинально меняющих игру.
     
  • 2.20, Аноним (2), 09:08, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди делают игру. Как хотят и играют как хотят.

    И тут сразу приходят завистники до чужого творчества.
    Которые сами не могут не то что делать игры, а даже сами играть толком не могут.

    И начинают поучать, как нужно по их мнению правильно играть.

    Потом над ними дети смеяться начинают.

     
     
  • 3.54, Аноним (2), 10:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ничего себе, все продолжается, как некоторые завелись от зависти, никак успокоиться не могут.
    А всего-то новость про версию 0.10 какой то игры... Но как кто-то посмел что-то сделать по своему желанию и для своего удовольствия и не спросил чужого разрешения и чужой оценки! Ату их, ату! Низзя!
     
     
  • 4.85, Аноним (2), 11:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охохо, че творится! Давайте, напишите еще стопицот постов, с разными теориями, что якобы вы это не от зависти к авторам малоизвестной игрушки версии 0.10.
     
     
  • 5.90, Аноним (10), 12:12, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малоизвестной? Уже года 3 все только о ней и говорят, потому что это единственная игра на расте и похайпить раст фанатики всегда найдутся.
     
     
  • 6.92, Аноним (2), 12:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Раст еще сравнительно молодой язык. Раньше про другие языки, когда они только начинались, и про игры написанные на них говорили то же самое.
     
     
  • 7.94, Аноним (10), 12:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где был си в свои 10 лет? Где были плюсы в свои 10 лет? Ну хорошо, где был пхп в свои 10 лет? Или сишарп? У других языков нет такого количества сахаропоклонников и они не генерируют такого количества инфоповодов. Кроме того на других языках можно писать приложения и это никого не удивит, в случае с растом любое приложение выглядит очень удивительно, особенно, когда это игра. Поэтому многие знают прекрасно о сабже.
     
     
  • 8.96, Аноним (2), 12:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 лет, больше-меньше, такого количества, эдакого количества - у вас нет этой ст... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, Аноним (10), 12:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь покажите мне 1 нормальную программу на расте, желательно, не переписывани... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.101, Аноним (2), 12:37, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала вы мне покажите, что вы знаете про нормальные программы Вы лажанулись... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.104, Аноним (10), 12:43, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, я разве 8230 Сказал хоть одно слово про игрушку из новости Нет, не было ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.105, Аноним (2), 12:57, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле вы сомневаетесь, что Раст можно применять для игр И почему, по-вашему ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.109, Аноним (10), 13:07, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если пхп и жаваскрипт можно использовать для игр, то не вижу причин, почему ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.113, Аноним (2), 13:19, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы прямо тайну тут похоже раскрыли, которую никто не знал Главное, чтобы вы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.117, Аноним (10), 13:27, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь я и не отказываюсь от своих слов Там речь шла о разработчиках казуальны... текст свёрнут, показать
     
  • 2.67, Аноним (67), 11:02, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю чем все в майнкрафте занимаются, наверно твоерчеством.
     
     
  • 3.106, Аноним (106), 12:59, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема реальных конструкторов ,что деталей всегдa не хватает
     
  • 2.99, Аноним (106), 12:34, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похожие впечатления, minetest - как-то более реиграбелен. Хотя нетшейдеров
     
     
  • 3.112, Константавр (ok), 13:18, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что нравится в Майнтесте - он не о махачах. Там можно махаться, крафтить оружие (если не в режиме читерства), но помимо этого там можно строить. К сожалению и там больше нечем заниматься.
     

  • 1.5, Аноним (4), 08:44, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интерната
    Интересны системные требования. 3080 потянет на минималках?
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:46, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "обновлены обои"
    Ещё бы без этого они выпустили версию.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:52, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Minimum requirements:
    GPU with either Vulkan, Metal, or DirectX 11+ support
    4GB RAM
    multi-core CPU
    2GB of free disk space"

    Лёгенький такой майнкрафт на расте, угу.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лайтовые требования
    С кучей деревьев неплохо
     
     
  • 3.107, Аноним (107), 13:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лайтовые требования
    > С кучей деревьев неплохо

    Куча деревьев это не показатель.

    Есть игры и получше, которые жрут столько же, а это минимальные требования для этой игры, а есть игры, которые жрут меньше и умеют много больше.

     
  • 2.55, Аноним (55), 10:39, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот же ж ещё один анон лет на десять в прошлом застрял.
     

  • 1.33, acroobat (??), 09:37, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Школьникам будет чем заняться.
     
     
  • 2.35, Аноним (2), 09:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А завистникам будет чему завидовать.
     
     
  • 3.88, acroobat (??), 11:55, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нерусский что ли?
     

  • 1.36, lockywolf (ok), 09:42, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будешь играть, анон, никогда не станешь крутым специалистом, никогда не заработаешь много денег, не создашь шедевр, не оснуёшь свою компанию, и умрёшь девственником.
     
     
  • 2.37, Аноним (19), 09:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за глупость?)
    Игры приятны и полезны, если не зависать в них по жизни, а делать небольшие паузы
     
  • 2.39, Аноним (2), 09:50, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А будешь делать игры, анон, будешь еще круче специалистом, чем те, кто игры не делают.
    Тем кто умеет делать игры предлагают гораздо больше, чем тем кто не умеет. И они могут на какие попало условия не соглашаться. И осуждают их только от зависти.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 10:42, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >предлагают гораздо больше, чем тем кто не умеет. И они могут на какие попало условия не соглашаться

    Вот только у тебя не покатило, судя по тому, как ты все комменты завалил своим нытьем про завистников

     
     
  • 4.72, Аноним (2), 11:12, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы проблема была, что что-то не покатило у меня, вы бы не завидовали.
     

  • 1.62, Аноним (-), 10:48, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый день Извините я мимо проходил Я прочитал новость и пробежался по коммен... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.70, Аноним (67), 11:05, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидует номальным анонимам без цифры 2 в нике.
     
  • 2.89, Аноним (2), 12:11, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, Аноним(2), скажу. Вы, психиатры и хируги в этом мире не главные, и не вы устанавливаете правила.

    И что такого, что я повторил сегодня одно и то же несколько раз?

    У вас свои диагнозы, у меня свои. Если я вижу что люди что-то делают или говорят от зависти, то почему нельзя на это прямо указать?
    Если вы никому не завидуете, идите с миром дальше.

    Или это можно расценить, как вашу профессиональную рекламу с малозначительной теме, посвященной малоизвестной игре версии 0.10.

     
     
  • 3.91, Аноним (10), 12:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От того, что ты ничего не знаешь, игра не становится малоизвестной.
     
     
  • 4.93, Аноним (2), 12:16, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От того, что ты ничего не знаешь, игра не становится малоизвестной.

    Ну, хорошо, она более известная, чем мало? И что дальше?

     
     
  • 5.95, Аноним (10), 12:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты оперируешь ошибочными тезисами.
     
     
  • 6.97, Аноним (2), 12:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг не ошибочными?
     
     
  • 7.100, Аноним (10), 12:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты постоянно это спрашиваешь, но ничего не бывает "вдруг" -- если информацию можно проанализировать и выяснить истину, гадать не приходится.
     
     
  • 8.102, Аноним (2), 12:39, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг - когда действительно проанализируют и найдут причины, и не придется га... текст свёрнут, показать
     
  • 2.108, Аноним (2), 13:05, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, Аноним 2 , с подачи внезапно появшегося многоуважаущего себя хирурга и психиа... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.103, Аноним (103), 12:41, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Невероятно жрущее квадратное поделие. Уж лучше бы под амигу рпг написали, хотя бы логично смотрелось бы.
    Но, понимаю, там нет раста, за памятью самому следить надо, оптимизировать код необходимо,...
     
     
  • 2.116, Аноним (116), 13:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём люди хотят писать, на том и пишут, какие проблемы?
    Лучше бы аноним "под амигу рпг написал", чем выдавил из себя этот комментарий. Но, понимаю, там надо не говорить, а мешки ворочать, что-то программировать, головой думать необходимо...
     

  • 1.115, Аноним (106), 13:23, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б доделали terasology, freeminer, creativerse, https://github.com/fogleman/Craft
    openspades
     

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