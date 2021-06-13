Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.10

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|1.1, Аноним (1), 08:36, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Красивая игра, но непонятно, чем же там заниматься? Ставил дочке игру, она бегала там, даже что-то "производила", но какой смысл? Через какое-то время становится скучно.
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|2.2, Аноним (2), 08:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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Непонятно, откуда берутся такие, которые не понимают, где находятся, и с чем имеют дело.
На номер версии посмотрите - 0.10 !
Какой смысл? - Смысл в том, что непонимающие называют словом "программирование".
Если вам нужен другой смысл - идите на Steam - там полно всяких других смыслов.
Там для непонимающих есть все сразу готовое.
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|3.12, Аноним (12), 08:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Ты чё завелся? Человек оставил ценный отзыв, а ты ведёшь себя как клоун.
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|4.15, Аноним (2), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
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А кто завелся? Ты и завелся сразу. Иди в зеркало глянь, могу представить твое типа "неклоунское" выражение.
Над тобой скоро дочка смеяться начнет.
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|5.61, Аноним (61), 10:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я смотрю ты даже отличить писал ли тебе тот самый аноним или не тот самый, не в состоянии. Иди проспись.
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|6.65, Аноним (2), 10:55, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очень даже отличил. Он завелся, и твоя дочка будет на ним смеяться. А ты следующий после него для ее насмешек. Иди сам спи дальше.
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|8.80, Аноним (2), 11:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Жалкие выпады от бессильной зависти к тем, кто имеет свободу играть и делать игр... текст свёрнут, показать
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|4.24, Аноним (2), 09:17, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Человек оставил ценный отзыв
"Ценный" отзыв об игре человека, который сам играть не может, "поручает" игры дочке, и пытается потом игры контролировать. И кто здесь клоун? Ухаха.
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|5.56, Annoynymous (ok), 10:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Человек не инфантил, имеет дочь, во взрослом возрасте в игры уже не играет.
Его мнение как раз очень ценное, а 90% опеннетчиков никому не интересные инфантилы.
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|6.64, Аноним (2), 10:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Те кто своих детей просто "имеют", в 90% как раз и есть инфантилы. Ухаха. Вы прямо в точку, но с другой стороны, со вашим "особо ценным мнением". Главное что вы неинтересны тем, кто игры делает. И им неинтересно, что именно вам неинтересно.
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|2.3, боня (?), 08:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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правильно, лучше на Понтифика Саливана 50 раз за вечер сбегать
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|3.6, Аноним (2), 08:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Игры развивают гораздо больше всего остального.
А вы просто завидуете творческим людям.
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|4.10, Аноним (10), 08:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
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Унылая казуальная игра про деградацию игрока, хуже даже симсити 30 летней давности. Что сказать то хотел?
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|5.14, Аноним (2), 08:57, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наверное он хотел сказать, что там можно свободно писать свои моды.
Как раз именно то, что вам не доступно.
> игра про деградацию игрока
А вы считаете себя видимо очень развитым... среди тех, кто не умеет писать код, но типа умеет играть в крутые игры!
И отпираться бесполезно, если что. Вы спалились, раз для вас симсити лучше.
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|6.21, Аноним (10), 09:09, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я не видел там модов сколько-нибудь приличных. Уныние на унынии. Зато сколько восторгов! Столько часов на эту дрянь потратил, чтобы понять, что ничего хорошего там так и не будет. Для совсем уж казуальных игорьков поделие.
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|8.23, Аноним (10), 09:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Игра от этого лучше не становится Можно взять тот же майнкрафт в пример, которы... текст свёрнут, показать
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|9.26, Аноним (2), 09:21, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вам говорят, это ваши проблемы, а не тех кто делают моды Моды они делают для се... текст свёрнут, показать
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|10.27, Аноним (10), 09:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Но я ничего и не говорил про моды, не надо притягивать это сюда к тому же моды ... текст свёрнут, показать
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|15.44, Аноним (2), 10:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пока что форсите тут лишь вы ваши оценки и суждения, что по вашему хорошо, а что... текст свёрнут, показать
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|23.68, Аноним (10), 11:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А должен был Ты только и делаешь что предъявы кидаешь И какую-то дичь городишь... текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (9), 08:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Красивая игра, но непонятно, чем же там заниматься?
А чем занимаются в 99.9% подобных песочниц?
> Ставил дочке игру, она бегала там, даже что-то "производила", но какой смысл?
А какой смысл в подобных играх, однако в том же minecraft вон залипают.
> Через какое-то время становится скучно.
Вам или дочке? Может вы просто не любите подобный жанр?
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|3.16, Константавр (ok), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Манкрафтах дети строят что-то, и там есть постоянно какие-то штуки, которые заставляют их бегать и искать. Драконьи яйца всякие, ещё что-то. Там смысла, влоде, и нет, но пребывание в игре наполнено "микро смысликами". А в Велёрене пока не поняли что делать.
И в игре становится скучно дочке. Я не играю, я присяду, посмотрю, по "ваукаю" и всё. Красиво, но ничего кроме крафтинга там нет, да и его смысл непонятен. Зачем? Чтобы что? И ржачно выглядят npc-шки, толпами долбящиеся в стену замка. Но и в этих толпах - какой смысл? Они бессмысленно стоят, или бегут, но... Зачем? С ними никак не поинтерактивить.
Я понимаю, игра развивается. Пробовал посмотреть них роудмапы какиенить, но не нашёл планов кроме улучшения боя и сякой скучной хрени. А развития мира не вижу в планах. Жаль.
П.с. это я написал первый комментарий. Почему-то из под анонима.
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|4.18, Аноним (2), 09:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А на языках программирования уже даже те же самые дети давно "строят" т.н. "программы" - если говорить доступным для вас языком.
А вы так и застряли в прошлом веке. И пытаетесь судить как типа правильно нужно играть.
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|4.47, Аноним (47), 10:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gt оверквотинг удален Теперь после более развёрнутого и подробного комментария... большой текст свёрнут, показать
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|5.111, Константавр (ok), 13:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что игра в процессе - я понимаю. Но вектор развития, пока, не приносит ничего кроме балланса оружия и крафта того же оружия. Вся эта красота просто вопиет о квестах, приключениях, загадках, но, боюсь, авторы просто пройдут мимо этого и всё скатится в трёхмерный "майтынмячик", где вообще пофигу что вокруг, все в крафтах оружия которым потом будут гасить ради... добычи большего оружия?
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|5.114, Константавр (ok), 13:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, вспомнился Endless Sky. Простая космическая стрелялка с микроэкономикой. Если бы на этом было всё, я бы прошёл мимо. Но зацепила развитым сценарием, ветвистым и совершенно необязательным. Хочу просто летаю и гасю всё что движется, хочу помогаю одной из сторон, хочу торгую, хочу миссиями занимаюсь. На долго залип в ней.
Реализация чего-то такого - это сложно, я понимаю, но без этого ни одна игра на долго не удержит внимание игроков.
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|3.17, Аноним (2), 09:01, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да он думал что удачно вбросил, и внезапно напоролся в непредвиденном для него повороте.
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|3.73, Аноним (73), 11:16, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У "того же майнкрафта" есть множество фанатских модов, кардинально меняющих игру.
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|2.20, Аноним (2), 09:08, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди делают игру. Как хотят и играют как хотят.
И тут сразу приходят завистники до чужого творчества.
Которые сами не могут не то что делать игры, а даже сами играть толком не могут.
И начинают поучать, как нужно по их мнению правильно играть.
Потом над ними дети смеяться начинают.
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|3.54, Аноним (2), 10:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ничего себе, все продолжается, как некоторые завелись от зависти, никак успокоиться не могут.
А всего-то новость про версию 0.10 какой то игры... Но как кто-то посмел что-то сделать по своему желанию и для своего удовольствия и не спросил чужого разрешения и чужой оценки! Ату их, ату! Низзя!
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|4.85, Аноним (2), 11:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Охохо, че творится! Давайте, напишите еще стопицот постов, с разными теориями, что якобы вы это не от зависти к авторам малоизвестной игрушки версии 0.10.
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|5.90, Аноним (10), 12:12, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Малоизвестной? Уже года 3 все только о ней и говорят, потому что это единственная игра на расте и похайпить раст фанатики всегда найдутся.
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|6.92, Аноним (2), 12:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Раст еще сравнительно молодой язык. Раньше про другие языки, когда они только начинались, и про игры написанные на них говорили то же самое.
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|7.94, Аноним (10), 12:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где был си в свои 10 лет? Где были плюсы в свои 10 лет? Ну хорошо, где был пхп в свои 10 лет? Или сишарп? У других языков нет такого количества сахаропоклонников и они не генерируют такого количества инфоповодов. Кроме того на других языках можно писать приложения и это никого не удивит, в случае с растом любое приложение выглядит очень удивительно, особенно, когда это игра. Поэтому многие знают прекрасно о сабже.
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|8.96, Аноним (2), 12:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 лет, больше-меньше, такого количества, эдакого количества - у вас нет этой ст... текст свёрнут, показать
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|9.98, Аноним (10), 12:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь покажите мне 1 нормальную программу на расте, желательно, не переписывани... текст свёрнут, показать
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|2.99, Аноним (106), 12:34, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похожие впечатления, minetest - как-то более реиграбелен. Хотя нетшейдеров
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|3.112, Константавр (ok), 13:18, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное что нравится в Майнтесте - он не о махачах. Там можно махаться, крафтить оружие (если не в режиме читерства), но помимо этого там можно строить. К сожалению и там больше нечем заниматься.
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|1.5, Аноним (4), 08:44, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интерната
Интересны системные требования. 3080 потянет на минималках?
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|1.11, Аноним (11), 08:52, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Minimum requirements:
GPU with either Vulkan, Metal, or DirectX 11+ support
4GB RAM
multi-core CPU
2GB of free disk space"
Лёгенький такой майнкрафт на расте, угу.
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|3.107, Аноним (107), 13:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лайтовые требования
> С кучей деревьев неплохо
Куча деревьев это не показатель.
Есть игры и получше, которые жрут столько же, а это минимальные требования для этой игры, а есть игры, которые жрут меньше и умеют много больше.
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|1.36, lockywolf (ok), 09:42, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будешь играть, анон, никогда не станешь крутым специалистом, никогда не заработаешь много денег, не создашь шедевр, не оснуёшь свою компанию, и умрёшь девственником.
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|2.37, Аноним (19), 09:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за глупость?)
Игры приятны и полезны, если не зависать в них по жизни, а делать небольшие паузы
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|2.39, Аноним (2), 09:50, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А будешь делать игры, анон, будешь еще круче специалистом, чем те, кто игры не делают.
Тем кто умеет делать игры предлагают гораздо больше, чем тем кто не умеет. И они могут на какие попало условия не соглашаться. И осуждают их только от зависти.
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|3.58, Аноним (58), 10:42, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>предлагают гораздо больше, чем тем кто не умеет. И они могут на какие попало условия не соглашаться
Вот только у тебя не покатило, судя по тому, как ты все комменты завалил своим нытьем про завистников
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|4.72, Аноним (2), 11:12, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы проблема была, что что-то не покатило у меня, вы бы не завидовали.
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|2.89, Аноним (2), 12:11, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, Аноним(2), скажу. Вы, психиатры и хируги в этом мире не главные, и не вы устанавливаете правила.
И что такого, что я повторил сегодня одно и то же несколько раз?
У вас свои диагнозы, у меня свои. Если я вижу что люди что-то делают или говорят от зависти, то почему нельзя на это прямо указать?
Если вы никому не завидуете, идите с миром дальше.
Или это можно расценить, как вашу профессиональную рекламу с малозначительной теме, посвященной малоизвестной игре версии 0.10.
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|3.91, Аноним (10), 12:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От того, что ты ничего не знаешь, игра не становится малоизвестной.
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|4.93, Аноним (2), 12:16, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> От того, что ты ничего не знаешь, игра не становится малоизвестной.
Ну, хорошо, она более известная, чем мало? И что дальше?
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|7.100, Аноним (10), 12:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты постоянно это спрашиваешь, но ничего не бывает "вдруг" -- если информацию можно проанализировать и выяснить истину, гадать не приходится.
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|2.108, Аноним (2), 13:05, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, Аноним 2 , с подачи внезапно появшегося многоуважаущего себя хирурга и психиа... большой текст свёрнут, показать
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|1.103, Аноним (103), 12:41, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Невероятно жрущее квадратное поделие. Уж лучше бы под амигу рпг написали, хотя бы логично смотрелось бы.
Но, понимаю, там нет раста, за памятью самому следить надо, оптимизировать код необходимо,...
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|2.116, Аноним (116), 13:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На чём люди хотят писать, на том и пишут, какие проблемы?
Лучше бы аноним "под амигу рпг написал", чем выдавил из себя этот комментарий. Но, понимаю, там надо не говорить, а мешки ворочать, что-то программировать, головой думать необходимо...
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