Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.10

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –20 + / – Непонятно, откуда берутся такие, которые не понимают, где находятся, и с чем имеют дело. На номер версии посмотрите - 0.10 !

Какой смысл? - Смысл в том, что непонимающие называют словом "программирование". Если вам нужен другой смысл - идите на Steam - там полно всяких других смыслов.

Там для непонимающих есть все сразу готовое.

3.12 , Аноним ( 12 ), 08:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – Ты чё завелся? Человек оставил ценный отзыв, а ты ведёшь себя как клоун.

4.15 , Аноним ( 2 ), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –21 + / – А кто завелся? Ты и завелся сразу. Иди в зеркало глянь, могу представить твое типа "неклоунское" выражение.

Над тобой скоро дочка смеяться начнет.

5.61 , Аноним ( 61 ), 10:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я смотрю ты даже отличить писал ли тебе тот самый аноним или не тот самый, не в состоянии. Иди проспись.

6.65 , Аноним ( 2 ), 10:55, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Очень даже отличил. Он завелся, и твоя дочка будет на ним смеяться. А ты следующий после него для ее насмешек. Иди сам спи дальше.

7.76 , JackONeill ( ? ), 11:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ты болен, человече. Что за агрессия? Мама с утра ремня дала?

8.80 , Аноним ( 2 ), 11:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Жалкие выпады от бессильной зависти к тем, кто имеет свободу играть и делать игр... 9.110 , Некто ( ?? ), 13:13, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать КГ АМ ... 4.24 , Аноним ( 2 ), 09:17, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – > Человек оставил ценный отзыв "Ценный" отзыв об игре человека, который сам играть не может, "поручает" игры дочке, и пытается потом игры контролировать. И кто здесь клоун? Ухаха.

5.56 , Annoynymous ( ok ), 10:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Человек не инфантил, имеет дочь, во взрослом возрасте в игры уже не играет. Его мнение как раз очень ценное, а 90% опеннетчиков никому не интересные инфантилы. 6.64 , Аноним ( 2 ), 10:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Те кто своих детей просто "имеют", в 90% как раз и есть инфантилы. Ухаха. Вы прямо в точку, но с другой стороны, со вашим "особо ценным мнением". Главное что вы неинтересны тем, кто игры делает. И им неинтересно, что именно вам неинтересно.

2.3 , боня ( ? ), 08:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – правильно, лучше на Понтифика Саливана 50 раз за вечер сбегать

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – Смысл как и в любой другой игре - не развиваться.

3.6 , Аноним ( 2 ), 08:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Игры развивают гораздо больше всего остального.

А вы просто завидуете творческим людям.

3.7 , Аноним ( 7 ), 08:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – Cities: Skylines

https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/

4.10 , Аноним ( 10 ), 08:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –21 + / – Унылая казуальная игра про деградацию игрока, хуже даже симсити 30 летней давности. Что сказать то хотел?

5.14 , Аноним ( 2 ), 08:57, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наверное он хотел сказать, что там можно свободно писать свои моды.

Как раз именно то, что вам не доступно. > игра про деградацию игрока А вы считаете себя видимо очень развитым... среди тех, кто не умеет писать код, но типа умеет играть в крутые игры! И отпираться бесполезно, если что. Вы спалились, раз для вас симсити лучше.

6.21 , Аноним ( 10 ), 09:09, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Я не видел там модов сколько-нибудь приличных. Уныние на унынии. Зато сколько восторгов! Столько часов на эту дрянь потратил, чтобы понять, что ничего хорошего там так и не будет. Для совсем уж казуальных игорьков поделие.

7.22 , Аноним ( 2 ), 09:11, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну, это ваши проблемы, и других они не касаются.

8.23 , Аноним ( 10 ), 09:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Игра от этого лучше не становится Можно взять тот же майнкрафт в пример, которы... 9.26 , Аноним ( 2 ), 09:21, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вам говорят, это ваши проблемы, а не тех кто делают моды Моды они делают для се... 10.27 , Аноним ( 10 ), 09:26, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Но я ничего и не говорил про моды, не надо притягивать это сюда к тому же моды ... 11.28 , Аноним ( 2 ), 09:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как это не говорили если у вас это в тексте про моды Ну для вас плохая игра, д... 12.32 , Аноним ( 10 ), 09:37, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, я понял, ты хочешь чтобы тебя покормили Нет, этого не происходит, есть куча ... 13.38 , Аноним ( 2 ), 09:46, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кормите вы лишь собственную зависть То что плохо для вас, не значит что плохо д... 14.41 , Аноним ( 10 ), 10:06, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я нигде не осуждал любителя весёлой фермы , я только заметил, что форсить свои ... 15.44 , Аноним ( 2 ), 10:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Пока что форсите тут лишь вы ваши оценки и суждения, что по вашему хорошо, а что... 16.45 , Аноним ( 10 ), 10:17, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это ты начал рассуждать о модах, когда тебя никто не спрашивал Любой игре можно... 17.46 , Аноним ( 10 ), 10:19, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И, более того, я даже делаю поблажки инди-шлаку, когда он того заслуживает ... 18.50 , Аноним ( 2 ), 10:24, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы рассуждаете о чем хотите, и в ответ вам рассуждают о чем хотят Ваши правила ... 19.52 , Аноним ( 10 ), 10:30, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну правильно, я никогда не вмешиваюсь в дела кпрофилов Это их дело Просто, рад... 20.57 , Аноним ( 2 ), 10:41, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Прочитал и подумал И все у меня в порядке А у вас просто очередная попытка дат... 21.59 , Аноним ( 10 ), 10:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это называется когнитивное искажение, не благодари Если человек не может понять... 22.66 , Аноним ( 2 ), 10:58, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, это просто ваша попытка отболтаться, перевести тему и навесить очередные яр... 23.68 , Аноним ( 10 ), 11:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А должен был Ты только и делаешь что предъявы кидаешь И какую-то дичь городишь... 24.71 , Аноним ( 2 ), 11:10, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и вам ничего не должны О том была и речь в начале Круг замкнулся, вы пришли... 25.77 , Аноним ( 10 ), 11:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но 8230 А, впрочем, это уже полная потеря связи с реальностью ... 26.81 , Аноним ( 2 ), 11:33, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот и живите в своей реальности при условии конечно что вы ее осознаете , если ... 27.83 , Аноним ( 10 ), 11:42, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но ведь реальность одна на всех А, кажется, я понял, как таких вычислять, они ж... 28.86 , Аноним ( 2 ), 11:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это просто перевод темы Вы ничего не доказали про то что было в начале Я много... 9.29 , flexagoon ( ok ), 09:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Майнкрафт и в стоке вполне развивающий, там же всякие механизмы можно строить... 10.30 , Аноним ( 2 ), 09:34, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто может - строит сами игры Кто не может - строит в чужих играх ... 11.31 , flexagoon ( ok ), 09:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https www youtube com watch v SbO0tqH8f5I Я думаю, чтобы такое сделать, тоже н... 12.34 , Аноним ( 2 ), 09:38, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не важно что, важно чтобы была радость и удовольствие А не чужие оценки, хорошо... 10.40 , Аноним ( 10 ), 10:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно, там даже используя только ванильные механики можно неплохо провести врем... 11.42 , Аноним ( 2 ), 10:08, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно зато исправить тем, что научиться программировать, взять один из движков, ... 12.43 , Аноним ( 10 ), 10:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это не серьёзно В одно лицо, даже при разработке фултайм, уйдут многие годы пре... 13.48 , Аноним ( 2 ), 10:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это код то самая дешевая простая часть Наконец-то вы спалились Да это самая гл... 14.49 , Аноним ( 10 ), 10:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В большинстве игр, это не так Игры без ресурсов, без дизайна, без грамотного зв... 15.51 , Аноним ( 2 ), 10:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, это все очень важно для игры А код все равно важнее Потому именно он все э... 16.53 , Аноним ( 10 ), 10:33, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Код подгоняют под ресурсы и дизайн, не наоборот Если это не является очевид... 17.60 , Аноним ( 2 ), 10:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вдруг наоборот А вдруг вообще за пределами ваших представлений Ничего вы это... 18.63 , Аноним ( 10 ), 10:52, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хаха, конечно, это всё не так Однако, исключения вполне могут быть, но лично я ... 19.69 , Аноним ( 2 ), 11:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хаха, а вот вдруг все именно так, и не так как вы пытались представить Факт в т... 20.74 , Аноним ( 10 ), 11:18, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Факт в том что вы про код ничего не знаете, вы в этом признались и на этом спали... 20.75 , Аноним ( 10 ), 11:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, допустим, я знаю, как оно на самом деле А вот это уже совершенно очевидно к... 21.78 , Аноним ( 2 ), 11:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы ничего про код не знаете Это факт И ваши оцеки, что клиника, а что не клини... 22.79 , Аноним ( 10 ), 11:31, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Теперь ты уже очевидно переигрываешь или я не знаю, не специалист ... 23.82 , Аноним ( 2 ), 11:38, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вдруг специалист А вдруг не переигрываю А прямо говорю как есть и как знаю, ... 24.84 , Аноним ( 10 ), 11:44, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, вообще, ты просто не понимаешь, что тебе говорят Какой смысл тебя слушать в... 25.87 , Аноним ( 2 ), 11:49, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вдруг я очень хорошо понимаю А вдруг я еще понимаю то, чего не понимаете вы ... 4.13 , Аноним ( 7 ), 08:56, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – Railway Empire

https://store.steampowered.com/app/503940/Railway_Empire/

2.9 , Аноним ( 9 ), 08:48, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Красивая игра, но непонятно, чем же там заниматься? А чем занимаются в 99.9% подобных песочниц?

> Ставил дочке игру, она бегала там, даже что-то "производила", но какой смысл? А какой смысл в подобных играх, однако в том же minecraft вон залипают.

> Через какое-то время становится скучно. Вам или дочке? Может вы просто не любите подобный жанр? 3.16 , Константавр ( ok ), 09:00, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В Манкрафтах дети строят что-то, и там есть постоянно какие-то штуки, которые заставляют их бегать и искать. Драконьи яйца всякие, ещё что-то. Там смысла, влоде, и нет, но пребывание в игре наполнено "микро смысликами". А в Велёрене пока не поняли что делать. И в игре становится скучно дочке. Я не играю, я присяду, посмотрю, по "ваукаю" и всё. Красиво, но ничего кроме крафтинга там нет, да и его смысл непонятен. Зачем? Чтобы что? И ржачно выглядят npc-шки, толпами долбящиеся в стену замка. Но и в этих толпах - какой смысл? Они бессмысленно стоят, или бегут, но... Зачем? С ними никак не поинтерактивить. Я понимаю, игра развивается. Пробовал посмотреть них роудмапы какиенить, но не нашёл планов кроме улучшения боя и сякой скучной хрени. А развития мира не вижу в планах. Жаль. П.с. это я написал первый комментарий. Почему-то из под анонима.

4.18 , Аноним ( 2 ), 09:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А на языках программирования уже даже те же самые дети давно "строят" т.н. "программы" - если говорить доступным для вас языком.

А вы так и застряли в прошлом веке. И пытаетесь судить как типа правильно нужно играть.

4.47 , Аноним ( 47 ), 10:20, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален Теперь после более развёрнутого и подробного комментария... 5.111 , Константавр ( ok ), 13:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что игра в процессе - я понимаю. Но вектор развития, пока, не приносит ничего кроме балланса оружия и крафта того же оружия. Вся эта красота просто вопиет о квестах, приключениях, загадках, но, боюсь, авторы просто пройдут мимо этого и всё скатится в трёхмерный "майтынмячик", где вообще пофигу что вокруг, все в крафтах оружия которым потом будут гасить ради... добычи большего оружия?

5.114 , Константавр ( ok ), 13:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, вспомнился Endless Sky. Простая космическая стрелялка с микроэкономикой. Если бы на этом было всё, я бы прошёл мимо. Но зацепила развитым сценарием, ветвистым и совершенно необязательным. Хочу просто летаю и гасю всё что движется, хочу помогаю одной из сторон, хочу торгую, хочу миссиями занимаюсь. На долго залип в ней. Реализация чего-то такого - это сложно, я понимаю, но без этого ни одна игра на долго не удержит внимание игроков.

3.17 , Аноним ( 2 ), 09:01, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да он думал что удачно вбросил, и внезапно напоролся в непредвиденном для него повороте.

3.73 , Аноним ( 73 ), 11:16, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У "того же майнкрафта" есть множество фанатских модов, кардинально меняющих игру.

2.20 , Аноним ( 2 ), 09:08, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Люди делают игру. Как хотят и играют как хотят. И тут сразу приходят завистники до чужого творчества.

Которые сами не могут не то что делать игры, а даже сами играть толком не могут. И начинают поучать, как нужно по их мнению правильно играть. Потом над ними дети смеяться начинают.

3.54 , Аноним ( 2 ), 10:35, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ничего себе, все продолжается, как некоторые завелись от зависти, никак успокоиться не могут.

А всего-то новость про версию 0.10 какой то игры... Но как кто-то посмел что-то сделать по своему желанию и для своего удовольствия и не спросил чужого разрешения и чужой оценки! Ату их, ату! Низзя!

4.85 , Аноним ( 2 ), 11:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Охохо, че творится! Давайте, напишите еще стопицот постов, с разными теориями, что якобы вы это не от зависти к авторам малоизвестной игрушки версии 0.10.

5.90 , Аноним ( 10 ), 12:12, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Малоизвестной? Уже года 3 все только о ней и говорят, потому что это единственная игра на расте и похайпить раст фанатики всегда найдутся.

6.92 , Аноним ( 2 ), 12:15, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что? Раст еще сравнительно молодой язык. Раньше про другие языки, когда они только начинались, и про игры написанные на них говорили то же самое.

7.94 , Аноним ( 10 ), 12:23, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где был си в свои 10 лет? Где были плюсы в свои 10 лет? Ну хорошо, где был пхп в свои 10 лет? Или сишарп? У других языков нет такого количества сахаропоклонников и они не генерируют такого количества инфоповодов. Кроме того на других языках можно писать приложения и это никого не удивит, в случае с растом любое приложение выглядит очень удивительно, особенно, когда это игра. Поэтому многие знают прекрасно о сабже.

8.96 , Аноним ( 2 ), 12:29, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 10 лет, больше-меньше, такого количества, эдакого количества - у вас нет этой ст... 9.98 , Аноним ( 10 ), 12:32, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Теперь покажите мне 1 нормальную программу на расте, желательно, не переписывани... 10.101 , Аноним ( 2 ), 12:37, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сначала вы мне покажите, что вы знаете про нормальные программы Вы лажанулись... 11.104 , Аноним ( 10 ), 12:43, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что, я разве 8230 Сказал хоть одно слово про игрушку из новости Нет, не было ... 12.105 , Аноним ( 2 ), 12:57, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В смысле вы сомневаетесь, что Раст можно применять для игр И почему, по-вашему ... 13.109 , Аноним ( 10 ), 13:07, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, если пхп и жаваскрипт можно использовать для игр, то не вижу причин, почему ... 14.113 , Аноним ( 2 ), 13:19, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да вы прямо тайну тут похоже раскрыли, которую никто не знал Главное, чтобы вы ... 15.117 , Аноним ( 10 ), 13:27, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но ведь я и не отказываюсь от своих слов Там речь шла о разработчиках казуальны... 2.67 , Аноним ( 67 ), 11:02, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю чем все в майнкрафте занимаются, наверно твоерчеством.

3.106 , Аноним ( 106 ), 12:59, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема реальных конструкторов ,что деталей всегдa не хватает

2.99 , Аноним ( 106 ), 12:34, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похожие впечатления, minetest - как-то более реиграбелен. Хотя нетшейдеров

3.112 , Константавр ( ok ), 13:18, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное что нравится в Майнтесте - он не о махачах. Там можно махаться, крафтить оружие (если не в режиме читерства), но помимо этого там можно строить. К сожалению и там больше нечем заниматься.