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Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest

16.08.2023 16:06

Вышел релиз Steampunk Blimp 0.31, мода MineTest (открытый воксельный игровой движок, позволяющий создавать игры в стиле MineCraft), который добавляет дирижабль, способный перевозить 7 игроков. Чтобы летать на нем, необходимо предоставить некоторые предметы, такие как топливо для сжигания и вода для котла. Топливом может быть уголь, угольный блок и дерево. Также, за счёт давления его можно посадить на воду. Для работы мода нужно установить мод airutils. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией MIT. В новой версии была добавлена поддержка игр Mineclone2 и Mineclonia.

Кроме того, вышло обновление 3d_armor, мода MineTest, добавляющего различные комплекты брони, в том числе деревянной, золотой, алмазной и т.д., а также щиты. Код проекта написан на Lua и распространяется под лицензией LGPL-2.1.



  1. Главная ссылка к новости (https://content.minetest.net/p...)
  2. OpenNews: Релиз Minetest 5.7.0, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  4. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
  5. OpenNews: Опубликован Monocraft, открытый шрифт для программистов в стиле Minecraft
Автор новости: json
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59614-minetest
Ключевые слова: minetest, game
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 18:10, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он может копать туннели к центру планеты?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:15, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не планета, а плоская земля, движущаяся вверх со скоростью 9.8 м/с².
     
     
  • 3.6, Bbore (?), 18:19, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ускорением 9,8 м/с², а не со скоростью.
     
  • 3.7, AleksK (ok), 18:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за скорость такая?
     
     
  • 4.15, Антонин (?), 19:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорость изменения скорости
     
     
  • 5.25, AleksK (ok), 22:13, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорость изменения скорости

    Это называется ускорение

     
  • 3.8, Аноним (3), 18:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там не планета, а плоская земля, движущаяся вверх со скоростью 9.8 м/с².

    Так даже лучше. Как правило я  прекращал строить лифты на глубине десятков тысяч метров (каждое погружение начинает занимать слишком много времени и это цепочка пещер в итоге), а вот с комфортом бы добираться -- другое дело.

     

  • 1.4, Аноним (-), 18:10, 16/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Массоны Рептилоиды (?), 18:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стимпанк, который мы заслужили
     
  • 1.12, Аноним (12), 18:49, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Minetest это не клон minecraft,а воксельный игровой движок, чтобы вы знали. Это ошибка редактора
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:03, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редактор дурак, а ты умный. Твоя жизнь теперь улучшилась.
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вокальный воннаби-движок, который является клоном Майнкрафта, как ни крути.
     
     
  • 3.20, Аноним (13), 19:29, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять что-то смузихлёбное.
     
  • 3.22, json (?), 19:39, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем нет
     

  • 1.14, Аноним (13), 19:05, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не подходит для потато сервера == ненужно.
     
  • 1.16, json (?), 19:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет. Я сам использую этот мод и считаю, что он один из самых лучших модов minetest!
     
  • 1.17, json (?), 19:21, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редактор исправил свою ошибку. Большое спасибо!
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 19:29, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, там кнопка исправить ты мог сам всё исправить.
     

  • 1.21, json (?), 19:34, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я новенький и не знал об этой функции. Спасибо, что рассказали мне.
     
  • 1.23, Аноним (23), 21:12, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, сношать-колотить, вот это уровень новостей! Моды для майнкрафта^W майнтеста! Что дальше? Моды для симс? Как приготовить слайм в домашних условиях? Обзоры на поп-ыты и прочая спиннеры?
     
  • 1.24, Геймер (?), 21:27, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моды это модно.
     

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