Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest

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|2.5, Аноним (5), 18:15, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не планета, а плоская земля, движущаяся вверх со скоростью 9.8 м/с².
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|3.8, Аноним (3), 18:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там не планета, а плоская земля, движущаяся вверх со скоростью 9.8 м/с².
Так даже лучше. Как правило я прекращал строить лифты на глубине десятков тысяч метров (каждое погружение начинает занимать слишком много времени и это цепочка пещер в итоге), а вот с комфортом бы добираться -- другое дело.
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|1.12, Аноним (12), 18:49, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Minetest это не клон minecraft,а воксельный игровой движок, чтобы вы знали. Это ошибка редактора
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|2.18, Аноним (18), 19:27, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вокальный воннаби-движок, который является клоном Майнкрафта, как ни крути.
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|1.16, json (?), 19:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нет. Я сам использую этот мод и считаю, что он один из самых лучших модов minetest!
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|1.21, json (?), 19:34, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я новенький и не знал об этой функции. Спасибо, что рассказали мне.
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|1.23, Аноним (23), 21:12, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох, сношать-колотить, вот это уровень новостей! Моды для майнкрафта^W майнтеста! Что дальше? Моды для симс? Как приготовить слайм в домашних условиях? Обзоры на поп-ыты и прочая спиннеры?
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