Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest

Вышел релиз Steampunk Blimp 0.31, мода MineTest (открытый воксельный игровой движок, позволяющий создавать игры в стиле MineCraft), который добавляет дирижабль, способный перевозить 7 игроков. Чтобы летать на нем, необходимо предоставить некоторые предметы, такие как топливо для сжигания и вода для котла. Топливом может быть уголь, угольный блок и дерево. Также, за счёт давления его можно посадить на воду. Для работы мода нужно установить мод airutils. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией MIT. В новой версии была добавлена поддержка игр Mineclone2 и Mineclonia.

Кроме того, вышло обновление 3d_armor, мода MineTest, добавляющего различные комплекты брони, в том числе деревянной, золотой, алмазной и т.д., а также щиты. Код проекта написан на Lua и распространяется под лицензией LGPL-2.1.