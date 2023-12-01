Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest

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|1.1, Аноним (1), 17:31, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Форк на форке и форком погоняет? В чем суть / чем оно лучше [вставить_свой_вариант] ?
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|2.4, Аноним (4), 17:43, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Суть в том, что кто-то занимается тем, чем ему интересно и ищет единомышленников, а кто-то пишет недоумённые комментарии на опеннете.
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|3.5, Аноним (5), 17:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь писать комментарии лучше, значит создатель сабжа вредитель.
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|2.7, Константавр (ok), 18:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такое чувство что ровно эти же слова я читал в прошлой новости об игре основанной на Майнтесте. Не пишите больше, не старайтесь.
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|2.8, EuPhobos (ok), 18:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Форк на форке и форком погоняет? В чем суть / чем оно лучше [вставить_свой_вариант] ?
Скажи это про все игры на движке Unreaл
Или про все RPG, или про все FPS, или про все [вставить_свой_вариант]
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|3.10, Аноним (10), 18:27, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так с движком Unreal? Я не смогу назвать 2 похожие игры. Может быть, ты имел в виду Unity? Там да, абсолютно все игры из одних и тех же отбросов склеены. Мне кажется, тут суть вопроса в том, что нет видимых причин не сделать того же с оригиналом. Кроме тараканов у создателей.
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|3.37, Бывалый смузихлёб (?), 20:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает вместо бесконечного клепания несовместимых форков доработать архитектуру исходного проекта и выпустить сабж модом ?
А по Юнити - так если оная простая и дешёвая, было бы странно отсутствия моря похожих игр
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|2.13, pic (?), 18:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато не тунеядство, или всё же платят за комментарии?
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|2.41, Аноним (1), 21:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не отдельная игра, а непонятное нечто. Для запуска и игры необходим minetest. В чем суть я так и не понял. Наплодили ерунды всякой.
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|3.15, Аноним (3), 18:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот не надо, Crysis 1 на моём Intel Core 2 Duo работает, а сабж уверен что даже не запустится.
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|4.17, Аноним (19), 18:56, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> на моём Intel Core 2 Duo работает
Надеюсь, это не твой Основной комп в почти 2к24? 🤦♀️🤣
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|5.20, Аноним (3), 19:01, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если ты хочешь быть не таким как все, то уже пиши цифры буквами MMXXIV.
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|6.28, Аноним (19), 19:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фига у тебя подгорело… 🤔 Кнопочку Turbo отожми, авось попустит 🤣
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