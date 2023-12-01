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Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest

01.12.2023 16:35

Вышла новая версия Repixture 3.11.0, намеренно упрощённой игры на выживание в песочнице, построенной на движке Minetest. Основными элементами игры являются сельское хозяйство, животные и монстры, деревни и жители, достижения. Игра использует свою оригинальную систему крафта. Код проекта написан на Lua и распространяется под лицензией LGPL-2.1.

В новой версии добавлен API rp_music, выполнена замена некоторых музыкальных треков, обновлён перевод на русский язык. Кроме того, в разработке находится новый API мобов, который должен заменить Mobs Redo. На данный момент реализованы такие функции как разведение, звуки, анимация и др. Разработка API ведётся в отдельной ветке "mobs_new2".



  1. Главная ссылка к новости (https://content.minetest.net/p...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Mineclonia 0.91, созданной на движке Minetest
  3. OpenNews: Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest
  4. OpenNews: Релиз Minetest 5.7.0, свободного воксельного игового движка
  5. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
Автор новости: json
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60215-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft, game
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:31, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Форк на форке и форком погоняет? В чем суть / чем оно лучше [вставить_свой_вариант] ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:43, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Суть в том, что кто-то занимается тем, чем ему интересно и ищет единомышленников, а кто-то пишет недоумённые комментарии на опеннете.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь писать комментарии лучше, значит создатель сабжа вредитель.
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 18:30, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чем же он тебе навредил?
     
     
  • 5.34, Другой анон (?), 19:51, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оскорбил чувства не умеющих кодить
     
  • 4.31, Котофалк (?), 19:46, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    столько ошибок в простом слове "легче", даже не сразу понял о чём ты
     
  • 2.7, Константавр (ok), 18:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такое чувство что ровно эти же слова я читал в прошлой новости об игре основанной на Майнтесте. Не пишите больше, не старайтесь.
     
     
  • 3.11, json (?), 18:28, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не нравится не читай тебя никто не заставляет
     
  • 2.8, EuPhobos (ok), 18:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Форк на форке и форком погоняет? В чем суть / чем оно лучше [вставить_свой_вариант] ?

    Скажи это про все игры на движке Unreaл
    Или про все RPG, или про все FPS, или про все [вставить_свой_вариант]

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:27, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с движком Unreal? Я не смогу назвать 2 похожие игры. Может быть, ты имел в виду Unity? Там да, абсолютно все игры из одних и тех же отбросов склеены. Мне кажется, тут суть вопроса в том, что нет видимых причин не сделать того же с оригиналом. Кроме тараканов у создателей.
     
     
  • 4.24, scriptkiddis (?), 19:35, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unreal ровно такой же как юнити. Все на нем выглядит убого.
     
  • 3.37, Бывалый смузихлёб (?), 20:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает вместо бесконечного клепания несовместимых форков  доработать архитектуру исходного проекта и выпустить сабж модом ?

    А по Юнити - так если оная простая и дешёвая, было бы странно отсутствия моря похожих игр

     
  • 2.13, pic (?), 18:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не тунеядство, или всё же платят за комментарии?
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем суть

    То же самое можно спросить про твой коммент.

     

  • 1.2, json (?), 17:38, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это не форк а отдельная игра
     
     
  • 2.41, Аноним (1), 21:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не отдельная игра, а непонятное нечто. Для запуска и игры необходим minetest. В чем суть я так и не понял. Наплодили ерунды всякой.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:43, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Графика отстой, всё квадратное.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 17:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для 4 пня лол.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 18:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот не надо, Crysis 1 на моём Intel Core 2 Duo работает, а сабж уверен что даже не запустится.
     
     
  • 4.17, Аноним (19), 18:56, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > на моём Intel Core 2 Duo работает

    Надеюсь, это не твой Основной комп в почти 2к24? 🤦‍♀️🤣

     
     
  • 5.20, Аноним (3), 19:01, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если ты хочешь быть не таким как все, то уже пиши цифры буквами MMXXIV.
     
  • 5.26, scriptkiddis (?), 19:36, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там вам в 200024-м?
     
     
  • 6.28, Аноним (19), 19:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фига у тебя подгорело… 🤔 Кнопочку Turbo отожми, авось попустит 🤣
     
  • 3.18, Аноним (19), 18:57, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Графика тут скорее из эпохи i8086.
     
  • 2.9, Пряник (?), 18:18, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи спасибо, что не треугольное. Так, стоп...
     
     
  • 3.38, Бывалый смузихлёб (?), 20:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздно! А ведь идея то в общем неплохая…
     
  • 2.14, pic (?), 18:34, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, надо было воксельную сделать?
     
     
  • 3.30, Аноним (5), 19:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиксель арт
     
  • 3.42, Аноним (1), 21:58, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между прочим, в Minetest воксельная графика. Что не так с ней?
     

  • 1.39, Аноним (39), 20:52, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Погонял 15 минут и бросил.
     
  • 1.43, Олдфаг (?), 22:46, 01/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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