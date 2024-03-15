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Обновление игры Mineclonia 0.97, сделанной на движке Minetest

15.03.2024 21:46

Вышло обновление 0.97 игры Mineclonia, которая является форком Mineclone2 и сделана на движке Minetest. Отличительной чертой Mineclonia по сравнению с Mineclone2 является упор на стабильность и производительность. На данный момент игра имеет больше функций, чем Mineclone2, но при этом из Mineclonia намеренно удалены внутриигровая музыка (для сокращения размера) и гамбургеры, которые отсутствуют в Minecraft и негативно влияли на производительность. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новой версии можно отметить добавление стоимости уровня на наковальне, удочки и добавление возможности ловить рыбу, а также исправление некоторых ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://content.minetest.net/p...)
  2. OpenNews: Обновление Nodeverse, игры об исследовании космоса на движке Minetest
  3. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.8.0
  4. OpenNews: Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest
  5. OpenNews: Обновление Steampunk Blimp и 3d_armor, модов к minetest
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60790-mineclonia
Ключевые слова: mineclonia, minetest, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:15, 15/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда этот бред что упор на стабильность и производительность? Покажите мне проект который не делает на это упор? Кому нужно тормозное и бажное говно?

    Люди совершенно не умеют делать инновации.

     
     
  • 2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:18, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Покажите мне проект который не делает на это упор? Кому нужно тормозное и бажное говно?

    Ты понимаешь, что сейчас описал весь современный софт. Одни поделия на кхм... электроне чего стоят.

     
     
  • 4, Аноним (-), 00:31, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современный?

    Падучая плазма была еще 10+ лет назад,
    Ядро линукс c уже мемным 12309. Я уже молчу про кол-во дыр, про которые можно читать каждый месяц.
    ХОрг который делали ногами, причем скорее всего переломанными и растущими из плеч.
    Я уже молчу про ДЕ который вызывают желание промыть глаза кислотой, чтобы навсегда их развидеть.

     
  • 3, Avririon (ok), 23:27, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти ни одного разраба не волнует производительсть.
     
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