Обновление игры Mineclonia 0.97, сделанной на движке Minetest

Вышло обновление 0.97 игры Mineclonia, которая является форком Mineclone2 и сделана на движке Minetest. Отличительной чертой Mineclonia по сравнению с Mineclone2 является упор на стабильность и производительность. На данный момент игра имеет больше функций, чем Mineclone2, но при этом из Mineclonia намеренно удалены внутриигровая музыка (для сокращения размера) и гамбургеры, которые отсутствуют в Minecraft и негативно влияли на производительность. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новой версии можно отметить добавление стоимости уровня на наковальне, удочки и добавление возможности ловить рыбу, а также исправление некоторых ошибок.