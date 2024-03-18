Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости. Первый выпуск среды разработки SuperBOL

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|3.4, Аноним (4), 13:35, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2017 уже не совсем актуальные сведения. Потихоньку отказываются от него, где-то читал.
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|4.6, Аноним (6), 13:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В банкоматах стоял, но это днищенские банкоматы с кучей легаси. Действительно выкидывают при первой возможности.
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|3.14, Аноним (1), 13:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну ок, во многих вузах учат коболу? а если нет о чем речь, новые поколения прогеров кобол не знают и он им не нужен; java enterprise лучше кобола
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|4.31, Аноним (31), 14:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глаза разуйте: речь о банках. Нафига кобольщикам конкуренты?
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|5.36, Аноним (-), 14:51, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нафига кобольщикам конкуренты?
95% кобольщиков уже вымерло.
А банкам нужно или его заменять (о чем собственно новость) или искать новых погромистов.
Поэтому курс в универе может и какой-то банк профинансировать.
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|4.70, Аноним324 (ok), 16:53, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ну ок, во многих вузах учат коболу
Если в вузах обучают языкам программирования, заберите лицензию у вуза, он не состоятелен как учебное заведение.
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|2.30, Аноним (30), 14:32, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В видосе упоминают проект OpenSourceCOBOL - транслятор Кобола в Яву. И как идея это выглядит не плохо, т.к. и то и другое бизнес-ориентированное, т.е. на них уже построено много бизнес-процессов.
OpenSourceCOBOL таким образом выступает как удобный мостик между бизнесами.
Трансляция в Си, на что ориентирован GnuCobol, в этом смысле вроде как совсем не интересна.
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|3.37, Аноним (-), 15:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, под джаву хотя бы легче найти людей.
Но если речь о opensourcecobol4j, то он на 87.6% написан на COBOL...
Даже несмотря на то что он опенсорс, как в нем исправлять баги, если что?
Держать на аутсорсе пенса и оплачивать ему медстраховку, не на всякий случай?
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|2.56, Аноним (56), 16:24, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ты проиграл кобол, твое место заняла java
Новость абсолютный проигрыш не подтвержлает. Может, лишь только второе место в финансовой нише занял.
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|1.5, Аноним (5), 13:36, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Первый выпуск среды разработки SuperBOL
Среда разработки для суровых дидов.
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|2.78, n00by (ok), 17:11, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там в основе VSCode, а написано на OCaml, недавняя мода на который и породила Rust. Так что готовьтесь, новое это хорошо забытое старое.
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|2.19, Минона (ok), 14:08, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
SELECT INPUT ASSIGN TO 'input.txt'
ORGANIZATION SEQUENTIAL.
SELECT OUTPUT ASSIGN TO 'output.txt'
ORGANIZATION SEQUENTIAL.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD INPUT.
01 RECORD-INPUT.
02 FIELD-1 PIC X(80).
FD OUTPUT.
01 RECORD-OUTPUT.
02 FIELD-1 PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
01 MSG-1.
02 FIELD-1 PIC X(80) VALUE 'Привет, мир!'.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN-PARAGRAPH.
OPEN INPUT INPUT
OPEN OUTPUT OUTPUT
PERFORM READ-INPUT UNTIL END-OF-INPUT
CLOSE INPUT
CLOSE OUTPUT
STOP RUN.
READ-INPUT.
READ INPUT
AT END
MOVE ' ' TO FIELD-1
PERFORM WRITE-OUTPUT
END-READ.
WRITE-OUTPUT.
WRITE RECORD-OUTPUT
END-WRITE.
END PROGRAM HELLO-WORLD.
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|3.27, Аноним (-), 14:22, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ловите пенсионера!
ps код просто впечатляет своей монументальностью, просто на него смотришь и чувствуется "надежность")
чувствуется запах пластиковых бобин и перфолент :D
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|5.54, Аноним (-), 16:15, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почему же, если хранить в сухом отапливаемом месте...
Хотя может и подзабыл. Да и не осталось их уже.
А вот перфокарты не пробитые еще есть.
Удобная штука - хороший картон, можно всякие записи на них делать.
Пойти что ли понюхать их и вспомнить?))
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|3.33, Анонус (?), 14:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> VALUE 'Привет, мир!'
А там точно что-то кроме ASCII поддерживается?
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|2.21, Аноним (21), 14:10, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HelloWorld.
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "привет, хep!"
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|1.8, Аноним (5), 13:44, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот зачем пихать GNU-козла-бафомета в название проекта, это народные штучки Столлмана.
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|2.17, Аноним (-), 14:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот зачем пихать
Чтобы народ сразу понял что это.
И задумался стоит ли этим пользоваться.
Самое забавное, что все эти ГНУ-что-то-там з̶а̶п̶р̶е̶щ̶а̶ю̶т̶ ̶к̶о̶в̶ы̶р̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶в̶ ̶н̶о̶с̶у̶ гонят на растаманов, что они в названия апп добавляют rs.
Хотя gnu-рак маркировали за годы до этого.
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|3.39, Аццкий Сотона (?), 15:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы народ сразу понял что это.
К сожалению, иногда козел - это просто козел. (А то бы я давно на них в суд подал за ложную рекламу.)
> И задумался стоит ли этим пользоваться.
Стоит, конечно стоит!
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|3.57, Аноним (56), 16:31, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так одно дело добавлять название языка, другое дело название НКО, охватывающей все сферы IT.
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|2.38, kusb (?), 15:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати логотип иногда страшный у GNU. Вспоминаются черти рогатые.
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|4.58, kusb (?), 16:33, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я в юности лазил по убунте и в иконках увидел это. То что это логотип GNU я не знал. "страшный козёл" подписал я.
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|3.46, Аноним (6), 15:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так косплей же, Юникс-то всегда во все времена был сатанинской проприетарной системой. Эдакий реверанс.
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|4.59, kusb (?), 16:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так косплей же, Юникс-то всегда во все времена был сатанинской проприетарной системой.
> Эдакий реверанс.
Почему сатанинской? Демоны и зомби?
По идее в Unix частично зародилась культура обмена исходниками.
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|5.76, n00by (ok), 17:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что он заблуждается. В UNIX всё происходит из единого корня, он же Adam Kadmon.
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|4.74, n00by (ok), 17:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле, это антипод.
"Everything is a file" - это вульгарный перевод известной фразы из Книги Екклесиаста, 1:2 (всё суета сует).
Если кто не в курсе, Ecclesiastes на английском буквально "Assembler" (теперь представьте, что дадут в библиотеке в 60-х), а "file" на греческом "любить", а на русском - "пилить". Такая вот игра слов.
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|3.60, Аноним (56), 16:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вспоминаются черти рогатые.
Точно, вспоминаются красные рогатые чёртовы головы.
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|2.50, Аноним (50), 16:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно, чтобы отличать эту реализацию от других. Тебя не смущает, что, скажем, автопроизводители свой логотип на всю продукцию лепят?
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|2.67, fuggy (ok), 16:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему в названиях продуктов Google Chrome, Microsoft Windows, Mozilla Firefox содержится название компании разработчика не удивляет.
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|2.61, Аноним (56), 16:36, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так эти проприетарные же считают себя самыми настоящими UNIX (TM).
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|1.16, Аноним (-), 14:00, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости.
> Первый выпуск среды разработки SuperBOL
> 02.03.2024
Ну, пора!
*мем c котом и часами*
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|1.22, Аноним (-), 14:10, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> SuperBOL Studio представляет собой расширение к редактору кода VS Code
А почему не вим?))
Ну или GNU Emacs хотя бы.
Неужели не осилили туда добавить?)
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|2.62, Аноним (56), 16:40, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>SuperBOL также предоставляет реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) для интеграции в друге IDE средств навигации, анализа и редактирования кода на языке COBOL.
Если, конечно, GNU Emacs этот протокол поддерживает (не вкурсе).
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|1.25, Аноним (-), 14:18, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Надеюсь они понимают что делают.
За гнутыми был грешок в виде требования "вы скомпиляли свой код нашим раковым ГЦЦ, теперь он заражен и ваша программа тоже должны быть раком".
Пришлось даже допиливать GCC Runtime Library Exception (примерно в 2007-8 году, ЕМНИП) для устранения этой проблемы.
Где гарантия, что завтра у поехавших не будет очередного приступа борьбы за щво6одку?
И они не заявят "а со след версии компилятора - открывайте свои кода под GNU"?
А то пользователи нвидии уже распробовали stable anything is nonsense в минорных апдейтах))
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|2.48, Аноним (6), 15:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там дело в "вы скомпиляли", а, как несложно догадаться, именно в линковке с кодом компилятора (и в том числе статической). Какая-то дикость, ведь используешь код гну, значит, лицензия должна быть совместимой. Не подходит, не используй копилефтный код. Какие-то исключения ещё выдумывать.
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|3.55, Аноним (-), 16:18, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не подходит, не используй копилефтный код.
Так это исключение сами гнутики и придумали.
Иначе гыцыцы вообще бы никому не сдался бы))
Думаешь банкам подошло бы открывать свой код потому что какой-то гпл?
Нет, они бы заплатили пару баксов за нормальный компилятор.
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|4.63, kusb (?), 16:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А эта обработка платежей имеет какую-то ценность, чтобы не открывать?
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|4.64, fuggy (ok), 16:42, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выходит, судя по новости, банки всё таки не смогли найти "пару баксов" за коммерческий компилятор.
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|2.65, Аноним (56), 16:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, это ты с фантомной болью отнятой у тебя "истинной" свободы? Так и не вылечили?
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|1.28, Аноним (28), 14:29, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То что на западе переводы этим программируют их проблемы.
Банки на западе просто в кризисе и не могут себе позволить программистов.
Вдарим Эльбрусами по устаревшим технологиям! Ура товарищи!
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|2.68, Аноним (56), 16:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы ударять было чувствительнее, надо брелочки помассивнее сделать.
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|1.34, Анонус (?), 14:46, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> одним из лидеров по объёму написанного кода
Интересно, что там за объем? Что на нем писали кроме оперденей?
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|2.41, 111 (??), 15:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как вам сказать… я прожила довольно долгую жизЪнЪ… "SAP" вам что-нибудь говорит? Прекрасное название.
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|1.40, fuggy (ok), 15:16, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость положительная. Только это на компилятор, а транспайлер. Даже коммерческие компании не хотят завязывается на одного поставщика.
Оказывается у Кобола 19 диалектов, но мы же не называем c98 диалектом Си.
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|1.42, 1 (??), 15:21, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде же переписали бОльшую часть во время истерии 2000 года.
Правда звали уже перед пандемией, что-то там переписывать - денег выделили. Теперь только уж совсем дремучие банки этим пользуются.
(Хотя, кое-где ещё на PL/I программки работают и ничего ... жрать особо не просят. Только платку P/390 в комп и все дела)
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|2.71, Аноним (56), 16:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Только платку P/390 в комп и все дела
Наверное, и платка с ПЛИСинкой сгодится. Даже с Алиэкспресс. Ну а вставить можно и в Кору Дуба.
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|1.44, Аноним (44), 15:33, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си
Неактуально, нужно сразу на Rust. Чтобы выкинуть оригинальные исходники на коболе и больше никаких дел с ними не иметь.
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|2.77, Аноним (56), 17:09, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гномеры подумывают запилить IDE для разработки на COBOL для GNOME - GNOBOL.
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