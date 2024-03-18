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Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости. Первый выпуск среды разработки SuperBOL

18.03.2024 13:13

Фабрис Ле Фессант (Fabrice Le Fessant) подвёл итоги 20-летной разработки свободного компилятора GnuCOBOL, позволяющего транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си для последующей компиляции при помощи GCC или других Си-компиляторов. По мнению Фабриса проект достиг зрелости, готовности к использованию в промышленных системах и способности конкурировать с проприетарными решениями. Из конкурентных преимуществ GnuCOBOL отмечается поддержка 19 диалектов языка COBOL, высокая производительность и кросс-платформенность, позволяющая использовать инструментарий на различных системах, включая Linux, BSD, macOS, Windows, Android и многие проприетаные Unix-подобные ОС.

По данным докладчика последнее время наблюдается активное внедрение GnuCOBOL коммерческими компаниями и банками, которые переводят написанные на COBOL бэкенды на GnuCOBOL с проприетарного компилятора Micro Focus. Отмечается, что переход на GnuCOBOL позволяет добиться повышения производительности и избавиться от привязки к одному поставщику. Например, Министерство финансов Франции недавно заменило мэйнфрейм, на котором использовалась операционная система GCOS, на решение основанное на GnuCOBOL.

Из связанные с GnuCOBOL событий также можно упомянуть публикацию первой версии интегрированной среды разработки SuperBOL Studio, написанной на языке OCaml и распространяемой под лицензиями AGPLv3, MIT и ISC. SuperBOL Studio представляет собой расширение к редактору кода VS Code, работающее с компилятором GnuCOBOL и предназначенное для разработки, отладки и профилирования проектов на языке COBOL. SuperBOL также предоставляет реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) для интеграции в друге IDE средств навигации, анализа и редактирования кода на языке COBOL.

В этом году языку COBOL исполнится 65 лет, при этом он остаётся одним из старейших из активно применяемых языков программирования, а также одним из лидеров по объёму написанного кода. Язык продолжает развиваться, например, в стандарте COBOL-2002 были добавлены возможности для объектно-ориентированного программирования, а в стандарте COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754, перегрузки методов и динамически расширяемых таблиц. Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются, в основном в финансовых учреждениях (по состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL, код на COBOL применялся при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам).



  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Выпуск компилятора GnuCOBOL 3.2
  3. OpenNews: Энтузиастам предоставлен доступ к редакции ОС OpenVMS 9.2 для архитектуры x86-64
  4. OpenNews: Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC
  5. OpenNews: IBM опубликует компилятор COBOL для Linux
  6. OpenNews: Языку программирования COBOL исполняется 50 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60802-gnucobol
Ключевые слова: gnucobol, cobol, superbol
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    ты проиграл кобол, твое место заняла java
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Прочитайте хотя бы последний абзац.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:35, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2017 уже не совсем актуальные сведения. Потихоньку отказываются от него, где-то читал.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 13:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В банкоматах стоял, но это днищенские банкоматы с кучей легаси. Действительно выкидывают при первой возможности.
     
  • 3.14, Аноним (1), 13:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ок, во многих вузах учат коболу? а если нет о чем речь, новые поколения прогеров кобол не знают и он им не нужен; java enterprise лучше кобола
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:07, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а c# лучше java. требуйте во всех университетах
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глаза разуйте: речь о банках. Нафига кобольщикам конкуренты?
     
     
  • 5.35, Аноним (1), 14:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    банки с годами будут новых прогеров нанимать, окончивших вузы?
     
  • 5.36, Аноним (-), 14:51, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нафига кобольщикам конкуренты?

    95% кобольщиков уже вымерло.
    А банкам нужно или его заменять (о чем собственно новость) или искать новых погромистов.
    Поэтому курс в универе может и какой-то банк профинансировать.

     
  • 4.70, Аноним324 (ok), 16:53, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ну ок, во многих вузах учат коболу

    Если в вузах обучают языкам программирования, заберите лицензию у вуза, он не состоятелен как учебное заведение.

     
  • 2.30, Аноним (30), 14:32, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В видосе упоминают проект OpenSourceCOBOL - транслятор Кобола в Яву. И как идея это выглядит не плохо, т.к. и то и другое бизнес-ориентированное, т.е. на них уже построено много бизнес-процессов.
    OpenSourceCOBOL таким образом выступает как удобный мостик между бизнесами.
    Трансляция в Си, на что ориентирован GnuCobol, в этом смысле вроде как совсем не интересна.
     
     
  • 3.37, Аноним (-), 15:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, под джаву хотя бы легче найти людей.
    Но если речь о opensourcecobol4j, то он на 87.6% написан на COBOL...
    Даже несмотря на то что он опенсорс, как в нем исправлять баги, если что?
    Держать на аутсорсе пенса и оплачивать ему медстраховку, не на всякий случай?

     
  • 2.56, Аноним (56), 16:24, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ты проиграл кобол, твое место заняла java

    Новость абсолютный проигрыш не подтвержлает. Может, лишь только второе место в финансовой нише занял.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:34, 18/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:36, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Первый выпуск среды разработки SuperBOL

    Среда разработки для суровых дидов.

     
     
  • 2.78, n00by (ok), 17:11, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в основе VSCode, а написано на OCaml, недавняя мода на который и породила Rust. Так что готовьтесь, новое это хорошо забытое старое.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:44, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как выглядит "привет, мир!" на COBOL?
     
     
  • 2.19, Минона (ok), 14:08, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
    SELECT INPUT ASSIGN TO 'input.txt'
    ORGANIZATION SEQUENTIAL.
    SELECT OUTPUT ASSIGN TO 'output.txt'
    ORGANIZATION SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD INPUT.
    01 RECORD-INPUT.
    02 FIELD-1 PIC X(80).

    FD OUTPUT.
    01 RECORD-OUTPUT.
    02 FIELD-1 PIC X(80).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    01 MSG-1.
    02 FIELD-1 PIC X(80) VALUE 'Привет, мир!'.

    PROCEDURE DIVISION.
    MAIN-PARAGRAPH.
    OPEN INPUT INPUT
    OPEN OUTPUT OUTPUT
    PERFORM READ-INPUT UNTIL END-OF-INPUT
    CLOSE INPUT
    CLOSE OUTPUT
    STOP RUN.

    READ-INPUT.
    READ INPUT
    AT END
    MOVE ' ' TO FIELD-1
    PERFORM WRITE-OUTPUT
    END-READ.

    WRITE-OUTPUT.
    WRITE RECORD-OUTPUT
    END-WRITE.

    END PROGRAM HELLO-WORLD.

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 14:22, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ловите пенсионера!

    ps код просто впечатляет своей монументальностью, просто на него смотришь и чувствуется "надежность")
    чувствуется запах пластиковых бобин и перфолент :D

     
     
  • 4.52, tty0 (?), 16:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто запах перфолент через 30 лет не знаете..
     
     
  • 5.54, Аноним (-), 16:15, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему же, если хранить в сухом отапливаемом месте...
    Хотя может и подзабыл. Да и не осталось их уже.

    А вот перфокарты не пробитые еще есть.
    Удобная штука - хороший картон, можно всякие записи на них делать.
    Пойти что ли понюхать их и вспомнить?))

     
  • 3.33, Анонус (?), 14:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > VALUE 'Привет, мир!'

    А там точно что-то кроме ASCII поддерживается?

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:10, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. HelloWorld.
    PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "привет, хep!"
     

  • 1.8, Аноним (5), 13:44, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот зачем пихать GNU-козла-бафомета в название проекта, это народные штучки Столлмана.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот зачем пихать

    Чтобы народ сразу понял что это.
    И задумался стоит ли этим пользоваться.

    Самое забавное, что все эти ГНУ-что-то-там з̶а̶п̶р̶е̶щ̶а̶ю̶т̶ ̶к̶о̶в̶ы̶р̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶в̶ ̶н̶о̶с̶у̶  гонят на растаманов, что они в названия апп добавляют rs.
    Хотя gnu-рак маркировали за годы до этого.

     
     
  • 3.39, Аццкий Сотона (?), 15:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы народ сразу понял что это.

    К сожалению, иногда козел - это просто козел. (А то бы я давно на них в суд подал за ложную рекламу.)

    > И задумался стоит ли этим пользоваться.

    Стоит, конечно стоит!

     
  • 3.57, Аноним (56), 16:31, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так одно дело добавлять название языка, другое дело название НКО, охватывающей все сферы IT.
     
  • 2.38, kusb (?), 15:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати логотип иногда страшный у GNU. Вспоминаются черти рогатые.
     
     
  • 3.45, eugener (ok), 15:38, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же всего лишь антилопа гну.

    Но она таки страшная, да.

     
     
  • 4.58, kusb (?), 16:33, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в юности лазил по убунте и в иконках увидел это. То что это логотип GNU я не знал. "страшный козёл" подписал я.
     
  • 3.46, Аноним (6), 15:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так косплей же, Юникс-то всегда во все времена был сатанинской проприетарной системой. Эдакий реверанс.
     
     
  • 4.59, kusb (?), 16:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так косплей же, Юникс-то всегда во все времена был сатанинской проприетарной системой.
    > Эдакий реверанс.

    Почему сатанинской? Демоны и зомби?
    По идее в Unix частично зародилась культура обмена исходниками.

     
     
  • 5.76, n00by (ok), 17:06, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он заблуждается. В UNIX всё происходит из единого корня, он же Adam Kadmon.
     
  • 4.74, n00by (ok), 17:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле, это антипод.

    "Everything is a file" - это вульгарный перевод известной фразы из Книги Екклесиаста, 1:2 (всё суета сует).

    Если кто не в курсе, Ecclesiastes на английском буквально "Assembler" (теперь представьте, что дадут в библиотеке в 60-х), а "file" на греческом "любить", а на русском - "пилить". Такая вот игра слов.

     
  • 3.60, Аноним (56), 16:34, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вспоминаются черти рогатые.

    Точно, вспоминаются красные рогатые чёртовы головы.

     
  • 2.50, Аноним (50), 16:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, чтобы отличать эту реализацию от других. Тебя не смущает, что, скажем, автопроизводители свой логотип на всю продукцию лепят?
     
  • 2.67, fuggy (ok), 16:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в названиях продуктов Google Chrome, Microsoft Windows, Mozilla Firefox содержится название компании разработчика не удивляет.
     

  • 1.9, ryoken (ok), 13:49, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>многие проприетаные Unix-подобные ОС.

    поправьте плз

     
     
  • 2.61, Аноним (56), 16:36, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так эти проприетарные же считают себя самыми настоящими UNIX (TM).
     

  • 1.16, Аноним (-), 14:00, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости.
    > Первый выпуск среды разработки SuperBOL
    > 02.03.2024

    Ну, пора!
    *мем c котом и часами*

     
  • 1.22, Аноним (-), 14:10, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > SuperBOL Studio представляет собой расширение к редактору кода VS Code

    А почему не вим?))
    Ну или GNU Emacs хотя бы.
    Неужели не осилили туда добавить?)

     
     
  • 2.51, Аноним (50), 16:02, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что там и так есть.
     
  • 2.62, Аноним (56), 16:40, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SuperBOL также предоставляет реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) для интеграции в друге IDE средств навигации, анализа и редактирования кода на языке COBOL.

    Если, конечно, GNU Emacs этот протокол поддерживает (не вкурсе).

     

  • 1.25, Аноним (-), 14:18, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь они понимают что делают.

    За гнутыми был грешок в виде требования "вы скомпиляли свой код нашим раковым ГЦЦ, теперь он заражен и ваша программа тоже должны быть раком".
    Пришлось даже допиливать GCC Runtime Library Exception (примерно в 2007-8 году, ЕМНИП) для устранения этой проблемы.

    Где гарантия, что завтра у поехавших не будет очередного приступа борьбы за щво6одку?
    И они не заявят "а со след версии компилятора - открывайте свои кода под GNU"?
    А то пользователи нвидии уже распробовали stable anything is nonsense в минорных апдейтах))

     
     
  • 2.32, Аноним (31), 14:40, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Stable GNU nonsense.
     
  • 2.48, Аноним (6), 15:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там дело в "вы скомпиляли", а, как несложно догадаться, именно в линковке с кодом компилятора (и в том числе статической). Какая-то дикость, ведь используешь код гну, значит, лицензия должна быть совместимой. Не подходит, не используй копилефтный код. Какие-то исключения ещё выдумывать.
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 16:18, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не подходит, не используй копилефтный код.

    Так это исключение сами гнутики и придумали.
    Иначе гыцыцы вообще бы никому не сдался бы))
    Думаешь банкам подошло бы открывать свой код потому что какой-то гпл?
    Нет, они бы заплатили пару баксов за нормальный компилятор.

     
     
  • 4.63, kusb (?), 16:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эта обработка платежей имеет какую-то ценность, чтобы не открывать?
     
     
  • 5.79, Аноним (56), 17:12, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеет, пока дыры не открыты.
     
  • 4.64, fuggy (ok), 16:42, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходит, судя по новости, банки всё таки не смогли найти "пару баксов" за коммерческий компилятор.
     
  • 2.65, Аноним (56), 16:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, это ты с фантомной болью отнятой у тебя "истинной" свободы? Так и не вылечили?
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:29, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То что на западе переводы этим программируют их проблемы.
    Банки на западе просто в кризисе и не могут себе позволить программистов.
    Вдарим Эльбрусами по устаревшим технологиям! Ура товарищи!
     
     
  • 2.29, Аноним (18), 14:31, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работает - не трожь
     
  • 2.68, Аноним (56), 16:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ударять было чувствительнее, надо брелочки помассивнее сделать.
     

  • 1.34, Анонус (?), 14:46, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > одним из лидеров по объёму написанного кода

    Интересно, что там за объем? Что на нем писали кроме оперденей?

     
     
  • 2.41, 111 (??), 15:17, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вам сказать… я прожила довольно долгую жизЪнЪ… "SAP" вам что-нибудь говорит? Прекрасное название.
     
     
  • 3.43, 1 (??), 15:22, 18/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.40, fuggy (ok), 15:16, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость положительная. Только это на компилятор, а транспайлер. Даже коммерческие компании не хотят завязывается на одного поставщика.
    Оказывается у Кобола 19 диалектов, но мы же не называем c98 диалектом Си.
     
     
  • 2.69, Аноним (56), 16:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что C89, C99, ... приняты на правах стандартов.
     

  • 1.42, 1 (??), 15:21, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде же переписали бОльшую часть во время истерии 2000 года.
    Правда звали уже перед пандемией, что-то там переписывать - денег выделили. Теперь только уж совсем дремучие банки этим пользуются.
    (Хотя, кое-где ещё на PL/I программки работают и ничего ... жрать особо не просят. Только платку P/390 в комп и все дела)
     
     
  • 2.71, Аноним (56), 16:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только платку P/390 в комп и все дела

    Наверное, и платка с ПЛИСинкой сгодится. Даже с Алиэкспресс. Ну а вставить можно и в Кору Дуба.

     

  • 1.44, Аноним (44), 15:33, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си

    Неактуально, нужно сразу на Rust. Чтобы выкинуть оригинальные исходники на коболе и больше никаких дел с ними не иметь.

     
     
  • 2.47, Аноним (21), 15:46, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GnuRust на подходе.
     
     
  • 3.72, Аноним (56), 16:57, 18/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.49, Карлос Сношайтилис (ok), 15:56, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо ещё 20 лет ждать
     

  • 1.53, BeLord (ok), 16:08, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мда, собственный компилятор не осилили, тяжелый случай-)))
     
     
  • 2.73, Аноним (56), 16:58, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Прикрутят фронтэндом к GCC.
     

  • 1.66, hhg (ok), 16:44, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рулит cпец версия для Raspberry Pi 5 - Pi5doBOL!
     
     
  • 2.77, Аноним (56), 17:09, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномеры подумывают запилить IDE для разработки на COBOL для GNOME - GNOBOL.
     

  • 1.75, YetAnotherOnanym (ok), 17:06, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, Дийкстра не дожил...
     

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