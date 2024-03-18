Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости. Первый выпуск среды разработки SuperBOL

Фабрис Ле Фессант (Fabrice Le Fessant) подвёл итоги 20-летной разработки свободного компилятора GnuCOBOL, позволяющего транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си для последующей компиляции при помощи GCC или других Си-компиляторов. По мнению Фабриса проект достиг зрелости, готовности к использованию в промышленных системах и способности конкурировать с проприетарными решениями. Из конкурентных преимуществ GnuCOBOL отмечается поддержка 19 диалектов языка COBOL, высокая производительность и кросс-платформенность, позволяющая использовать инструментарий на различных системах, включая Linux, BSD, macOS, Windows, Android и многие проприетаные Unix-подобные ОС.

По данным докладчика последнее время наблюдается активное внедрение GnuCOBOL коммерческими компаниями и банками, которые переводят написанные на COBOL бэкенды на GnuCOBOL с проприетарного компилятора Micro Focus. Отмечается, что переход на GnuCOBOL позволяет добиться повышения производительности и избавиться от привязки к одному поставщику. Например, Министерство финансов Франции недавно заменило мэйнфрейм, на котором использовалась операционная система GCOS, на решение основанное на GnuCOBOL.

Из связанные с GnuCOBOL событий также можно упомянуть публикацию первой версии интегрированной среды разработки SuperBOL Studio, написанной на языке OCaml и распространяемой под лицензиями AGPLv3, MIT и ISC. SuperBOL Studio представляет собой расширение к редактору кода VS Code, работающее с компилятором GnuCOBOL и предназначенное для разработки, отладки и профилирования проектов на языке COBOL. SuperBOL также предоставляет реализацию сервера LSP (Language Server Protocol) для интеграции в друге IDE средств навигации, анализа и редактирования кода на языке COBOL.

В этом году языку COBOL исполнится 65 лет, при этом он остаётся одним из старейших из активно применяемых языков программирования, а также одним из лидеров по объёму написанного кода. Язык продолжает развиваться, например, в стандарте COBOL-2002 были добавлены возможности для объектно-ориентированного программирования, а в стандарте COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754, перегрузки методов и динамически расширяемых таблиц. Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются, в основном в финансовых учреждениях (по состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL, код на COBOL применялся при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам).



