Компилятор GnuCOBOL достиг зрелости. Первый выпуск среды разработки SuperBOL

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. HELLO-WORLD. ENVIRONMENT DIVISION.

INPUT-OUTPUT SECTION.

FILE-CONTROL.

SELECT INPUT ASSIGN TO 'input.txt'

ORGANIZATION SEQUENTIAL.

SELECT OUTPUT ASSIGN TO 'output.txt'

ORGANIZATION SEQUENTIAL. DATA DIVISION.

FILE SECTION.

FD INPUT.

01 RECORD-INPUT.

02 FIELD-1 PIC X(80). FD OUTPUT.

01 RECORD-OUTPUT.

02 FIELD-1 PIC X(80). WORKING-STORAGE SECTION.

01 MSG-1.

02 FIELD-1 PIC X(80) VALUE 'Привет, мир!'. PROCEDURE DIVISION.

MAIN-PARAGRAPH.

OPEN INPUT INPUT

OPEN OUTPUT OUTPUT

PERFORM READ-INPUT UNTIL END-OF-INPUT

CLOSE INPUT

CLOSE OUTPUT

STOP RUN. READ-INPUT.

READ INPUT

AT END

MOVE ' ' TO FIELD-1

PERFORM WRITE-OUTPUT

END-READ. WRITE-OUTPUT.

WRITE RECORD-OUTPUT

Ловите пенсионера! ps код просто впечатляет своей монументальностью, просто на него смотришь и чувствуется "надежность")

чувствуется запах пластиковых бобин и перфолент :D

чувствуется запах пластиковых бобин и перфолент :D

4.52 , tty0 ( ? ), 16:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы просто запах перфолент через 30 лет не знаете..

5.54 , Аноним ( - ), 16:15, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну почему же, если хранить в сухом отапливаемом месте...

Хотя может и подзабыл. Да и не осталось их уже. А вот перфокарты не пробитые еще есть.

Удобная штука - хороший картон, можно всякие записи на них делать.

Пойти что ли понюхать их и вспомнить?))

3.33 , Анонус ( ? ), 14:44, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > VALUE 'Привет, мир!' А там точно что-то кроме ASCII поддерживается?

2.21 , Аноним ( 21 ), 14:10, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. HelloWorld.

PROCEDURE DIVISION.

DISPLAY "привет, хep!"