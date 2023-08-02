Выпуск компилятора GnuCOBOL 3.2

2.2 , pashev.ru ( ? ), 13:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И вот: http://git.pashev.ru/gcd/tree/gcd.cob 2.3 , Аноним ( 3 ), 13:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – где он используется вживую (не 4, а вообще)? это вообще жизнеспособный язык?

3.9 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 13:48, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ща тебе навоняют про миллиарды строк и нужды финспекулянтов. При этом ум олчат что почти всё это — в отсталой сшашке, в которой онлайн-оплаты хуже чем у нас и сайты частных фирм выглядят как привет из 90-х. Меня упрекнут в однобокости суждений, так что вот пруфы: https://pikabu.ru/story/amerikanskie_saytyi__bessmyislennyie_i_besposhchadnyie Обсуждение про оплату там же https://pikabu.ru/story/amerikanskie_saytyi__bessmyislennyie_i_besposhchadnyie Так что им действительно проще поддерживать язык-зомби, чем обновлять ПО. У них просто нет на это ресурсов. А так да «лидер мира», «технологии и инновации», вместо того, чтобы просто перестать сношаться с трупом стюардессы.

4.10 , Аноним ( 3 ), 13:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но.. это.. ссылки на... пикабу как ты оказался на нашем опеннете?.......... https://nshsdenebola.com/wp-content/uploads/2018/04/White-Monkey-Meme.jpg

5.11 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 14:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну я же не столлманутый сектант, чтобы хавать что дают. На пикабу люди делятся опытом и не питсают иллюзий что «сшашка — стронг», в отличие от местной паствы. Тут уже обсуждали кобол и главным аргументом были как раз эти самые миллиарды строк помоев. Я всего лишь указал откуда это берётся, и почему этот некро-язык «жив» до сих пор.

6.16 , Аноним ( 16 ), 15:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Альфе и Райфе используется АБС Mysis Equation. Она крутится на IBM System i As/400 и написана на IBM RPG, который такой же привет из 50-х.

7.17 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 15:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустим. О чём это говорит?

8.18 , Аноним ( 18 ), 15:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О том, что ты помрешь - никто и не вспомнит А мне еще 50 лет будут на мой номер... 9.19 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 15:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как это противоречит сказанному мною ... 10.20 , Аноним ( 18 ), 15:58, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто здесь ... 7.22 , Аноним ( 3 ), 16:32, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну про Мисис - допустим согласен, а про IBM System i As/400 - это ведь шутка?

8.24 , Аноним ( 24 ), 16:40, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Про ас 400 Конечно шутка, она сейчас просто ibm system i называется До войны, ... 6.25 , kusb ( ? ), 18:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Избирательность в предоставлении фактов чтобы добиться впечатления - плохо. Это метод пропаганды.

Например скорее всего если сравнивать мою страну с США в области каких-нибудь мобильных банков, то действительно может быть интересно. Но осторожнее с полностью глобальными выводами. На Пикабу я видел совершенно сектантские взгляды на некоторые вещи. Ну и в теории - именно "слишком развитые" страны будут первыми внедрять разные штуки, так что legacy для них важнее.

7.28 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 19:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и не использую пикабу как истину последней инстанции. Просто немного другой взгляд на мир. Сравните с опеннетовским «сшашка стронг!». Хотя уже по многим высокотехнологичным отраслям она в глубокой... Ну вы поняли. Например атом, строительство ледоколов, производство ракетных двигателей и прочее. Это не отменяет их пока ещё лидерства в сфере программирования, процессоров, гражданского самолётостроение и пр. Согласитесь что это более трезвый взгляд, чем коленопреклонство местной публики. Хотя лидерство в программировании поддержка кобола ставит под сомнение. Ведь в сфере финансов (финансов, Карл!) они не могут побороть свою зависимость от языка, который давно мёртв.

4.26 , 1 ( ?? ), 18:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тут ты не совсем прав.

Во время решения проблемы 2000 - очень основательно прорядили использование динозавров. Но в живой природе они до сих пор встречаются.

Правда я не уверен, что там, где COBOL ещё остался, будут использовать компилятор от GNU. > У них просто нет на это ресурсов. А так да «лидер мира», «технологии и инновации», вместо того, чтобы просто перестать сношаться с трупом стюардессы. Умеют люди деньги считать ... да.

4.27 , a_kusb ( ok ), 18:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не видел американские сайты и не хочу хвалить США просто так, чтобы хвалить, я сейчас совершенно о другом. Но мне реально нравятся сайты вида "верните мне мой 2007" или ещё какие. Напрягают огромные отступы в современных интерфейсах.

Статьи не читал ещё.

