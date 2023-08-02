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Выпуск компилятора GnuCOBOL 3.2

02.08.2023 13:13

Опубликован релиз компилятора GnuCOBOL 3.2, позволяющего транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си для последующей компиляции при помощи GCC или других Си-компиляторов. Компилятором поддерживается 19 диалектов языка COBOL, частично поддерживает спецификацию COBOL 2014 и проходит 9740 тестов из набора для проверки совместимости с COBOL 85. Для отладки программ предлагается интегрированный отладчик.

В этом году языку COBOL исполнилось 64 года, и он остаётся одним из старейших из активно применяемых языков программирования, а также одним из лидеров по объёму написанного кода. Язык продолжает развиваться, например, в стандарте COBOL-2002 были добавлены возможности для объектно-ориентированного программирования, а в стандарте COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754, перегрузки методов и динамически расширяемых таблиц. Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются, в основном в финансовых учреждениях (по состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL, код на COBOL применялся при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам).

Среди изменений в новом выпуске:

  • Улучшена работа с диалектами языка COBOL. Настройки адаптированы для более точного соответствия выбранному диалекту. Добавлена поддержка нового диалекта - GCOS. Реализованы выражения, функции и элементы синтаксиса, специфичные для различных старых и новых диалектов языка.
  • Значительно улучшен runtime и снижено потребление памяти, особенно при сборке с включением проверок во время выполнения.
  • В fileio добавлена поддержка типа файлов "LINE SEQUENTIAL", определённого в спецификации COBOL 2023 и рассчитанного на обработку файлов, в которых данные разделены на строки.
  • Расширены средства для отладки на уровне исходного кода, используя GDB.
  • Улучшена реализация повторяемых сборок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC
  3. OpenNews: IBM опубликует компилятор COBOL для Linux
  4. OpenNews: Языку программирования COBOL исполняется 50 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59540-cobol
Ключевые слова: cobol, gnucobol
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 13:18, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Четвёрка же, вроде, есть: http://git.pashev.ru/debian/gnucobol4-debian/

    Ну, почти )

     
     
  • 2.2, pashev.ru (?), 13:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот: http://git.pashev.ru/gcd/tree/gcd.cob

     
  • 2.3, Аноним (3), 13:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    где он используется вживую (не 4, а вообще)? это вообще жизнеспособный язык?
     
     
  • 3.9, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:48, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща тебе навоняют про миллиарды строк и нужды финспекулянтов.

    При этом ум олчат что почти всё это — в отсталой сшашке, в которой онлайн-оплаты хуже чем у нас и сайты частных фирм выглядят как привет из 90-х.

    Меня упрекнут в однобокости суждений, так что вот пруфы:

    https://pikabu.ru/story/amerikanskie_saytyi__bessmyislennyie_i_besposhchadnyie

    Обсуждение про оплату там же

    https://pikabu.ru/story/amerikanskie_saytyi__bessmyislennyie_i_besposhchadnyie

    Так что им действительно проще поддерживать язык-зомби, чем обновлять ПО. У них просто нет на это ресурсов. А так да «лидер мира», «технологии и инновации», вместо того, чтобы просто перестать сношаться с трупом стюардессы.

     
     
  • 4.10, Аноним (3), 13:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но.. это.. ссылки на... пикабу

    как ты оказался на нашем опеннете?.......... https://nshsdenebola.com/wp-content/uploads/2018/04/White-Monkey-Meme.jpg

     
     
  • 5.11, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну я же не столлманутый сектант, чтобы хавать что дают. На пикабу люди делятся опытом и не питсают иллюзий что «сшашка — стронг», в отличие от местной паствы.

    Тут уже обсуждали кобол и главным аргументом были как раз эти самые миллиарды строк помоев. Я всего лишь указал откуда это берётся, и почему этот некро-язык «жив» до сих пор.

     
     
  • 6.16, Аноним (16), 15:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Альфе и Райфе используется АБС Mysis Equation. Она крутится на IBM System i As/400 и написана на IBM RPG, который такой же привет из 50-х.
     
     
  • 7.17, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 15:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим. О чём это говорит?
     
     
  • 8.18, Аноним (18), 15:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том, что ты помрешь - никто и не вспомнит А мне еще 50 лет будут на мой номер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.19, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 15:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это противоречит сказанному мною ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.20, Аноним (18), 15:58, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто здесь ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.22, Аноним (3), 16:32, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну про Мисис - допустим согласен, а про IBM System i As/400 - это ведь шутка?
     
     
  • 8.24, Аноним (24), 16:40, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ас 400 Конечно шутка, она сейчас просто ibm system i называется До войны, ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.25, kusb (?), 18:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Избирательность в предоставлении фактов чтобы добиться впечатления - плохо. Это метод пропаганды.
    Например скорее всего если сравнивать мою страну с США в области каких-нибудь мобильных банков, то действительно может быть интересно. Но осторожнее с полностью глобальными выводами.

    На Пикабу я видел совершенно сектантские взгляды на некоторые вещи.

    Ну и в теории - именно "слишком развитые" страны будут первыми внедрять разные штуки, так что legacy для них важнее.

     
     
  • 7.28, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не использую пикабу как истину последней инстанции. Просто немного другой взгляд на мир. Сравните с опеннетовским «сшашка стронг!». Хотя уже по многим высокотехнологичным отраслям она в глубокой... Ну вы поняли. Например атом, строительство ледоколов, производство ракетных двигателей и прочее.

    Это не отменяет их пока ещё лидерства в сфере программирования, процессоров, гражданского самолётостроение и пр. Согласитесь что это более трезвый взгляд, чем коленопреклонство местной публики. Хотя лидерство в программировании поддержка кобола ставит под сомнение. Ведь в сфере финансов (финансов, Карл!) они не могут побороть свою зависимость от языка, который давно мёртв.

     
  • 4.26, 1 (??), 18:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут ты не совсем прав.
    Во время решения проблемы 2000 - очень основательно прорядили использование динозавров. Но в живой природе они до сих пор встречаются.
    Правда я не уверен, что там, где COBOL ещё остался, будут использовать компилятор от GNU.

    > У них просто нет на это ресурсов. А так да «лидер мира», «технологии и инновации», вместо того, чтобы просто перестать сношаться с трупом стюардессы.

    Умеют люди деньги считать ... да.

     
  • 4.27, a_kusb (ok), 18:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видел американские сайты и не хочу хвалить США просто так, чтобы хвалить, я сейчас совершенно о другом. Но мне реально нравятся сайты вида "верните мне мой 2007" или ещё какие. Напрягают огромные отступы в современных интерфейсах.
    Статьи не читал ещё.
     

  • 1.4, pashev.ru (?), 13:21, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И он всё ещё транслирует в Си в файл, имя которого совпадает с именем исходника на Коболе, только с расширением ".c" (таким образом может похерить важный файл).
     
     
  • 2.13, Killer (??), 14:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Похерить важный файл?!
    Если он важный поменяйте права тогда ничего не похерится...
     

  • 1.5, BeLord (ok), 13:30, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А свой компилятор они не осилили за 64 года?-)))
     
  • 1.6, Шарп (ok), 13:31, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754

    А до этого они как жили? Бгг )))

     
     
  • 2.7, madcore (ok), 13:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    деньги в плавучке не считают
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:42, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, пользовались своими "фирменными" или СУБДшными числовыми типами.
     
  • 2.21, Аноним (18), 16:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никак, крутили прогнозы погоды, модели ядерного взрыва и прочие суперкомпьютерные задачи с точностью до одного цента после запятой.

    Живи теперь с этим.

     

  • 1.12, Минона (ok), 14:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Опубликован релиз компилятора GnuCOBOL 3.2, позволяющего транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си
    > Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются

    А почему не оттранслировать один раз все эти 100 млрд строк в Си?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:37, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто будет поддерживать получившуюся нечитаемю лапшу?
     

  • 1.15, kusb (?), 14:52, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты какая древность. Это наверное не используется здесь.
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:40, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >проходит 9740 тестов из набора для проверки совместимости с COBOL 85

    9740 из скольки? Это важно, разница между "9740 из 9750" и "9740 из 30000" велика! Ну и вопрос какие тесты он не проходит, может там по мелочи, а может он вообще не годится для работы.

     
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