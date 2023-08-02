Выпуск компилятора GnuCOBOL 3.2

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|2.3, Аноним (3), 13:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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где он используется вживую (не 4, а вообще)? это вообще жизнеспособный язык?
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|5.11, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну я же не столлманутый сектант, чтобы хавать что дают. На пикабу люди делятся опытом и не питсают иллюзий что «сшашка — стронг», в отличие от местной паствы.
Тут уже обсуждали кобол и главным аргументом были как раз эти самые миллиарды строк помоев. Я всего лишь указал откуда это берётся, и почему этот некро-язык «жив» до сих пор.
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|6.16, Аноним (16), 15:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Альфе и Райфе используется АБС Mysis Equation. Она крутится на IBM System i As/400 и написана на IBM RPG, который такой же привет из 50-х.
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|8.18, Аноним (18), 15:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О том, что ты помрешь - никто и не вспомнит А мне еще 50 лет будут на мой номер... текст свёрнут, показать
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|7.22, Аноним (3), 16:32, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну про Мисис - допустим согласен, а про IBM System i As/400 - это ведь шутка?
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|8.24, Аноним (24), 16:40, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про ас 400 Конечно шутка, она сейчас просто ibm system i называется До войны, ... текст свёрнут, показать
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|6.25, kusb (?), 18:02, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Избирательность в предоставлении фактов чтобы добиться впечатления - плохо. Это метод пропаганды.
Например скорее всего если сравнивать мою страну с США в области каких-нибудь мобильных банков, то действительно может быть интересно. Но осторожнее с полностью глобальными выводами.
На Пикабу я видел совершенно сектантские взгляды на некоторые вещи.
Ну и в теории - именно "слишком развитые" страны будут первыми внедрять разные штуки, так что legacy для них важнее.
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|7.28, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и не использую пикабу как истину последней инстанции. Просто немного другой взгляд на мир. Сравните с опеннетовским «сшашка стронг!». Хотя уже по многим высокотехнологичным отраслям она в глубокой... Ну вы поняли. Например атом, строительство ледоколов, производство ракетных двигателей и прочее.
Это не отменяет их пока ещё лидерства в сфере программирования, процессоров, гражданского самолётостроение и пр. Согласитесь что это более трезвый взгляд, чем коленопреклонство местной публики. Хотя лидерство в программировании поддержка кобола ставит под сомнение. Ведь в сфере финансов (финансов, Карл!) они не могут побороть свою зависимость от языка, который давно мёртв.
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|4.26, 1 (??), 18:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут ты не совсем прав.
Во время решения проблемы 2000 - очень основательно прорядили использование динозавров. Но в живой природе они до сих пор встречаются.
Правда я не уверен, что там, где COBOL ещё остался, будут использовать компилятор от GNU.
> У них просто нет на это ресурсов. А так да «лидер мира», «технологии и инновации», вместо того, чтобы просто перестать сношаться с трупом стюардессы.
Умеют люди деньги считать ... да.
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|4.27, a_kusb (ok), 18:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видел американские сайты и не хочу хвалить США просто так, чтобы хвалить, я сейчас совершенно о другом. Но мне реально нравятся сайты вида "верните мне мой 2007" или ещё какие. Напрягают огромные отступы в современных интерфейсах.
Статьи не читал ещё.
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|1.4, pashev.ru (?), 13:21, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И он всё ещё транслирует в Си в файл, имя которого совпадает с именем исходника на Коболе, только с расширением ".c" (таким образом может похерить важный файл).
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|2.13, Killer (??), 14:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Похерить важный файл?!
Если он важный поменяйте права тогда ничего не похерится...
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|1.6, Шарп (ok), 13:31, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754
А до этого они как жили? Бгг )))
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|2.8, Аноним (8), 13:42, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, пользовались своими "фирменными" или СУБДшными числовыми типами.
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|2.21, Аноним (18), 16:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никак, крутили прогнозы погоды, модели ядерного взрыва и прочие суперкомпьютерные задачи с точностью до одного цента после запятой.
Живи теперь с этим.
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|1.12, Минона (ok), 14:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Опубликован релиз компилятора GnuCOBOL 3.2, позволяющего транслировать программы на языке COBOL в представление на языке Си
> Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются
А почему не оттранслировать один раз все эти 100 млрд строк в Си?
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|1.23, Аноним (23), 16:40, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>проходит 9740 тестов из набора для проверки совместимости с COBOL 85
9740 из скольки? Это важно, разница между "9740 из 9750" и "9740 из 30000" велика! Ну и вопрос какие тесты он не проходит, может там по мелочи, а может он вообще не годится для работы.
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