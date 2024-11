Релиз ratarmount 1.0.0, утилиты для монтирования архивов как файловых систем

2.6 , Аноним ( 6 ), 20:34, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем squashfs не устраивает?

3.10 , BrainFucker ( ok ), 20:45, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неудобная утилита создания образов по сравнению с tar. Приходится использовать костыль 'tar | tar2sqfs'.

4.27 , Аноним ( 27 ), 22:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неудобная утилита создания образов по сравнению с tar. Приходится использовать

> костыль 'tar | tar2sqfs'. Так alias'ом это и заколотить...

3.32 , Аноним ( 32 ), 22:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дурацкий вопрос. Тем что не позволяет, блин, монтировать уже существующий огромный rar–архив как файловую систему. А это питоноподелие — позволяет. И позволяет достаточно шустро с ним работать.

2.11 , Megacock ( ok ), 20:47, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А что? Есть какой-то иной способ погулять по tar.gz или по tar.bz2 кроме, как сперва распаковать tar ? чудес не бывает. по крайней мере с этими архивами она будет работать очень медленно и требовать место для распаковки. и чтобы проиндексировать содержимое надо будет как минимум прогуляться по всему tar. Там нет готового списка. С остальными может и проще. Но это очередной комбайн. ПО написанное под конкретную задачу с этим справится быстрее. Что только не делают админы чтобы не учить программирование.

Мне кажется, если бы другие архиваторы научились бы хранить права на файлы и xattr файловых систем linux, то tar бы постепенно умер.В прочем, и у других архиваторов хватает своих заморочек. Вангую, разработчики слепили некую как им кажется убервафлю, которая в нужном им направлении справляется лучше чем другие приложения, но когда дойдет до широкого использования, то скорее всего не быстрее а очень даже наоборот. Плюс python со всеми его версиями и зависимости, не только лишь все справятся с установкой, так что широкого распространения не получит.

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > по крайней мере с этими архивами она будет работать очень медленно и требовать место для распаковки Будет как раз быстро. В этом кау бы и суть проекта, не? Место для распаковки не нужно - при построении индекса она происходит на лету. > Но это очередной комбайн. ПО написанное под конкретную задачу с этим справится быстрее. Это и есть ПО, написанное под конкретную задачу - монтирование архивов в FS - с которой оно справояется отлично. > Вангую, разработчики слепили некую как им кажется убервафлю А можно не ванговать, а прочесть официалтную страницу проекта. Там подробно описано, как он работает: Care was taken to achieve fast random access inside compressed streams for bzip2, gzip, xz, and zstd and inside TAR files by building indices containing seek points. 3.15 , BrainFucker ( ok ), 21:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему, распаковывать архив совсем не нужно, его достаточно прочитать для составления индекса на лету, который можно сохранить в кеше на диске, а дальше уже по индексу обращаться в конкретные места архива за файлами на лету. gzip, xz и тому подобные вроде как не требуют декомпрессировать все данные, они сжимают отдельными блоками, насколько помню, поэтому имея индекс, должно быть можно обращаться почти в произвольное место архива.

4.17 , Megacock ( ok ), 21:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А дальше тебе к примеру надо изменить файл где-то в середине архива на 20 Gb. Как это сделать? Прилепить костыль с отдельным архивом где будут храниться измененные файлы? Индекс это сам по себе костыль. Я примерно так же писал в свое время ПО для архивации почты Mdaemon, где в sqlite записывал индекс файлов в архиве, от кого/ к кому/дата/тема/"имя файла в архиве", поскольку в тот момент мне слишком часто приходили запросы - у нас менеджер увольняется - поднимите всю его переписку за несколько лет. А там сотни тысяч файлов в eml-формате в двух папках. Входящие и исходящие, на другое этот почтовый сервер тогда был не готов. А так индекс - месячные архивы разложенные по папкам. Задаешь параметры поиска и оставляешь на пару суток для извлечения.

5.18 , BrainFucker ( ok ), 21:27, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А squashfs вообще readonly.

5.20 , Аноним ( 20 ), 21:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А дальше тебе к примеру надо изменить файл где-то в середине архива на 20 Gb. Очевилно, сабж сделан в первую очередь для чтения. Но если надо модификации, то он их тоже поддерживает: https://github.com/mxmlnkn/ratarmount?tab=readme-ov-file#writable-mounting Причем оно тоже будет быстрее, потому что ты можешь прозрачно для FS накопить изменения (удаления и добвления) ща несколько дней, а потом в конце сделать commit, тем чамым препесоздав архтв единожды, а не на каждый файл. > Прилепить костыль с отдельным архивом где будут храниться измененные файлы? Индекс это сам по себе костыль. Я смотрю, ты мастер ментальной акробатики: распаковывает архив - костыль, не распаковывает - костыль, пересоздать архив за раз, а не на каждый файл - тоже костыль. Ты по инерции споришь?

7.24 , Аноним ( 20 ), 22:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как скажешь, эксперт по костылям.

8.26 , Megacock ( ok ), 22:21, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

8.31 , Megacock ( ok ), 22:57, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –