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Релиз ratarmount 1.0.0, утилиты для монтирования архивов как файловых систем

08.11.2024 20:16

Состоялся релиз программы ratarmount 1.0.0, позволяющей работать с архивами в различных форматах как с обычной файловой системой. Поддерживается работа с форматами RAR и ZIP, а также архивами TAR, сжатыми при помощи bzip2, gzip, xz и zstd. Данные извлекаются по мере необходимости без предварительной распаковки всего архива. Код утилиты написан на языке Python c использованием модуля fusepy и распространяется под лицензией MIT.

В отличие от похожей утилиты archivemount, использующей библиотеку libarchive, ratarmount для ускорения навигации по архиву заранее индексирует содержимое для эффективного случайного доступа к данным в очень больших архивах. В отличие от Python-модуля tarindexer утилита ratarmount может работать со сжатыми архивами TAR и использует FUSE для упрощения доступа к данным. При распаковке данных используется распараллеливание операций по разным ядрам CPU.

Возможно монтирование архивов, размещённых на других хостах, используя для обращения к ним протоколы FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, Git, Github, S3, SMBv2, SMBv3 и Dropbox по аналогии с использованием sshfs. Также поддерживаются такие расширенные возможности, как рекурсивное монтирование (один архив внутри другого архива), наложение точек монтирования (например, для наложения на ФС архива с более новыми версиями файлов) и создание слоя ФС для записи поверх данных в архиве (изменённые и созданные файлы будут записаны в отдельный каталог).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mxmlnkn/rat...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Libarchive, приводящие к выходу за границы буфера
  3. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
  4. OpenNews: Эксперимент с использованием SQLite в качестве контейнера для архивирования файлов
  5. OpenNews: Выпуск архиватора RAR 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62204-ratarmount
Ключевые слова: ratarmount, archive, tar, mount, zip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, BrainFucker (ok), 20:28, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм, круто, интересно как шустро работает, а то я последнее время в качестве архивов просто стал использовать squashfs со встроенным сжатием.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:34, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем squashfs не устраивает?
     
     
  • 3.10, BrainFucker (ok), 20:45, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудобная утилита создания образов по сравнению с tar. Приходится использовать костыль 'tar | tar2sqfs'.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 22:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неудобная утилита создания образов по сравнению с tar. Приходится использовать
    > костыль 'tar | tar2sqfs'.

    Так alias'ом это и заколотить...

     
  • 3.32, Аноним (32), 22:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дурацкий вопрос.

    Тем что не позволяет, блин, монтировать уже существующий огромный rar–архив как файловую систему. А это питоноподелие — позволяет. И позволяет достаточно шустро с ним работать.


     
  • 2.11, Megacock (ok), 20:47, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что? Есть какой-то иной способ погулять по tar.gz или по tar.bz2 кроме, как сперва распаковать tar ? чудес не бывает. по крайней мере с этими архивами она будет работать очень медленно и требовать место для распаковки. и чтобы проиндексировать содержимое надо будет как минимум прогуляться по всему tar. Там нет готового списка. С остальными может и проще. Но это очередной комбайн. ПО написанное под конкретную задачу с этим справится быстрее. Что только не делают админы чтобы не учить программирование.
    Мне кажется, если бы другие архиваторы научились бы хранить права на файлы и xattr файловых систем linux, то tar бы постепенно умер.В прочем, и у других архиваторов хватает своих заморочек. Вангую, разработчики слепили некую как им кажется убервафлю, которая в нужном им направлении справляется лучше чем другие приложения, но когда дойдет до широкого использования, то скорее всего не быстрее а очень даже наоборот. Плюс python со всеми  его версиями и зависимости, не только лишь все справятся с установкой, так что широкого распространения не получит.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по крайней мере с этими архивами она будет работать очень медленно и требовать место для распаковки

    Будет как раз быстро. В этом кау бы и суть проекта, не? Место для распаковки не нужно - при построении индекса она происходит на лету.

    > Но это очередной комбайн. ПО написанное под конкретную задачу с этим справится быстрее.

    Это и есть ПО, написанное под конкретную задачу - монтирование архивов в FS - с которой оно справояется отлично.

    > Вангую, разработчики слепили некую как им кажется убервафлю

    А можно не ванговать, а прочесть официалтную страницу проекта. Там подробно описано, как он работает:

    Care was taken to achieve fast random access inside compressed streams for bzip2, gzip, xz, and zstd and inside TAR files by building indices containing seek points.

     
  • 3.15, BrainFucker (ok), 21:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему, распаковывать архив совсем не нужно, его достаточно прочитать для составления индекса на лету, который можно сохранить в кеше на диске, а дальше уже по индексу обращаться в конкретные места архива за файлами на лету. gzip, xz и тому подобные вроде как не требуют декомпрессировать все данные, они сжимают отдельными блоками, насколько помню, поэтому имея индекс, должно быть можно обращаться почти в произвольное место архива.
     
     
  • 4.17, Megacock (ok), 21:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше тебе к примеру надо изменить файл где-то в середине архива на 20 Gb. Как это сделать? Прилепить костыль с отдельным архивом где будут храниться измененные файлы? Индекс это сам по себе костыль. Я примерно так же писал в свое время ПО для архивации почты Mdaemon, где в sqlite записывал индекс файлов в архиве, от кого/ к кому/дата/тема/"имя файла в архиве", поскольку в тот момент мне слишком часто приходили запросы - у нас менеджер увольняется  - поднимите всю его переписку за несколько лет. А там сотни тысяч  файлов в eml-формате в двух папках. Входящие и исходящие, на другое этот почтовый сервер тогда был не готов. А так индекс - месячные архивы разложенные по папкам. Задаешь параметры поиска и оставляешь на пару суток для извлечения.
     
     
  • 5.18, BrainFucker (ok), 21:27, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А squashfs вообще readonly.
     
  • 5.20, Аноним (20), 21:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А дальше тебе к примеру надо изменить файл где-то в середине архива на 20 Gb.

    Очевилно, сабж сделан в первую очередь для чтения. Но если надо модификации, то он их тоже поддерживает:

    https://github.com/mxmlnkn/ratarmount?tab=readme-ov-file#writable-mounting

    Причем оно тоже будет быстрее, потому что ты можешь прозрачно для FS накопить изменения (удаления и добвления) ща несколько дней, а потом в конце сделать commit, тем чамым препесоздав архтв единожды, а не на каждый файл.

    > Прилепить костыль с отдельным архивом где будут храниться измененные файлы? Индекс это сам по себе костыль.

    Я смотрю, ты мастер ментальной акробатики: распаковывает архив - костыль, не распаковывает - костыль, пересоздать архив за раз, а не на каждый файл - тоже костыль. Ты по инерции споришь?

     
     
  • 6.22, Megacock (ok), 22:04, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > то он их тоже поддерживает:
    > https://github.com/mxmlnkn/ratarmount?tab=readme-ov-file#writable-mounting
    > Причем оно тоже будет быстрее, потому что ты можешь прозрачно для FS
    > накопить изменения (удаления и добвления) ща несколько дней, а потом в
    > конце сделать commit, тем чамым препесоздав архтв единожды, а не на
    > каждый файл.
    >> Прилепить костыль с отдельным архивом где будут храниться измененные файлы? Индекс это сам по себе костыль.
    > Я смотрю, ты мастер ментальной акробатики: распаковывает архив - костыль, не распаковывает
    > - костыль, пересоздать архив за раз, а не на каждый файл
    > - тоже костыль. Ты по инерции споришь?

    Все что не задумано как штатная функция - костыль. Очевидно tar не задумывался как архиватор позволяющий менять содержимое архива, и читать его иначе как последовательно. Все остальное - костыли. Костыли могут быть полезные(они помогают людям передвигаться), но это костыли. Человек на костылях рекордов не поставит. Разве что среди других людей на костылях.

    Дав каждом языке, не только в питоне есть приложение или библиотека позволяющая монтировать tar через fuse. Или "гулять" по tar параллельно, тем не менее суммарное количество ллей которые ими пользуются гораздо меньше чем tar - узкая специализация этих приложений и заточенность на решение конкретной задачи. Тебе подходит? Повезло.

     
     
  • 7.24, Аноним (20), 22:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как скажешь, эксперт по костылям.
     
     
  • 8.26, Megacock (ok), 22:21, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не нравится слово эксперт, но мастер вполне ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.28, Аноним (14), 22:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все что не задумано как штатная функция - костыль. Очевидно tar не задумывался как архиватор позволяющий менять содержимое архива, и читать его иначе как последовательно. Все остальное - костыли.

    Надеюсь, ты TAR читаешь сугубо с бобин магнитной ленты? Ведь TAR именно для этого задумывался (оттого и упомянутые тобой особенности), а не для хранения на жестком диске. Хранить его на жестком диске - это такой костыль!

     
     
  • 8.31, Megacock (ok), 22:57, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь уже ты подменяешь , tar писался для работы с лентой А потом переписал... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:29, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все подобные утилиты - зло, и удачи вам в открытии архива на несколько гигабайт.

    > ratarmount для ускорения навигации по архиву заранее индексирует содержимое для эффективного случайного доступа к данным

    Угу. По-русски при обращении к архиву он полностью распаковывается (скорее всего, куда-нибудь на винт). Жесть и ад.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:34, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем подобная утилита отличается от луп-образа udf, особенно при наличии индекса?
    >скорее всего, куда-нибудь на винт

    Зачем писать то, что можно хранить в памяти?

     
  • 2.12, Аноним (14), 20:54, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удачи вам в открытии архива на несколько гигабайт

    А что, по вашему, должно пойти не так? Естественно, при первом монтировании он должен прочитать весь TAR.GZ, дабы построить индекс. Но то же самое произойдет и при обычной распаковке.

    > По-русски при обращении к архиву он полностью распаковывается (скорее всего, куда-нибудь на винт). Жесть и ад.

    Только при первом обращении. И нет не на винт, а на лету.

    Со страницы проекта:

    Random Access: Care was taken to achieve fast random access inside compressed streams for bzip2, gzip, xz, and zstd and inside TAR files by building indices containing seek points.

     

  • 1.4, Аноним (7), 20:31, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На этом можно контейнеры запилить. И похоронить докер.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:44, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в чём заключается необходимость похорон докера? Вас докеры обижают возле дома? Попробуйте познакомиться с podman, containerd и прочими альтернативами. Возможно, они помогут вам победить докеров.
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 20:55, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в чём заключается необходимость похорон докера?

    Да забей, персонаж не понимает, что несет.

     

  • 1.8, InuYasha (??), 20:38, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отключали эту ерунду в nc, отключали в far, отключали zipfldr.dll аж с win9x, теперь, нидайбох, ещё и в Линуксе...
     
  • 1.16, Аноним (6), 21:19, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт у меня не работает ничего... Архив вроде монтируется, но в точке монтирования пусто.
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:28, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Данные извлекаются по мере необходимости без предварительной распаковки всего архива.

    удачи вам поработать с непрерывными архивами - без предварительного извлечения всего куда нибудь в темпы, для чтения одного файла каждый раз будет распаковываться весь архив заново

     
     
  • 2.21, Аноним (20), 21:43, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для чтения одного файла каждый раз будет распаковываться весь архив заново

    Вы когда-нибудь научитесь читать новости дальше заголовка?

    В первом же параграфе: "Данные извлекаются по мере необходимости без предварительной распаковки всего архива. "

     
     
  • 3.34, Аноним (19), 01:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, я угадаю - ты просто не знаешь что такое "непрерывный архив" и как с ними работать даже представления не имеешь?
     

  • 1.33, Аноним (33), 00:56, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классно оьоссыаать местных экспертов-дручков.
     
  • 1.36, 270 (?), 02:15, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта новость не альтовцы случаем сюда турнули?
    А, то систему griggorii давал уже где то как несколько лет назад и да , там уже это было. А,те только проснулись
     

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