Эксперимент с использованием SQLite в качестве контейнера для архивирования файлов

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|1.1, Guest (??), 12:51, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А почему бы не исолпльзовать tar с zstd? Ну и для 7z где-то были эксперименты с zstd.
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|2.56, Lui Kang (?), 19:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Степени сжатия 7z можно достичь, используя xz, который по-умолчанию обычно уже есть в системе и tar умеет создавать tar.xz, а 7z потребует отдельной установки. xz и 7z оба используют алгоритм LZMA2 по умолчанию. Но если сравнивать что круче в одних и тех же условиях, zstd или LZMA2, то всегда зависит от самих файлов.
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|1.2, Аноним (2), 12:55, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Победил 7z. Пофиг, что затратил 54.2 с, зато сильнее всех пожмакал.
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|2.28, Аноним (28), 14:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В современных реалиях быстрее будет чуть больше скачать, но быстрее распаковать
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|3.53, Аноним (53), 18:21, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не факт! Вы что, из америки где "везде есть интернет, электричество и паркинг"?? Люди могут и на 8Мбит сидеть - им не нужны ГИГАБАЙТЫ инфы, которую кто-то никак не может сжать.
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|2.42, Аноним (42), 17:11, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомнительное соотношение скорости сжатия к размеру файла и скорости скачивания. У меня 100 мегабит етхернета быстрее работает чем большинство флешек лет 10 назад.
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|1.4, GhostX (?), 13:00, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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rar одного размера с zip?
Подозрительно. rar обычно лучше сжимает.
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|1.5, Аноним (3), 13:04, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В отрыве от возможностей в мейнстриме это всё весело, но довольно бессмысленно.
Отдельно интересно посмотреть бенчмарк всех этих весёлых алгоритмов на разных типах данных и на разных выборках (например, что если нужно извлечь только один файл из сета, либо обновить один файл)
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|2.14, человек (??), 13:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С одной стороны соглашусь, с другой нет. SQLite поставляется во всех массовых дистрибутивах систем и языков программирования, и сделать возможность создания такого арзива достаточно легко и не требует наличия специфических зависимостей, так что жизнь у проекто точно возможна, но как мы знаем, это далеко даже не 25%.
Сколько проектов всяких интересных по сжатию умирало из-за отсутствия поддержки в меинстриме
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|3.18, Аноним (18), 13:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скулайт он как питон, второй лучший вариант в любой сфере. Только тут задачи применимые к базе данных. Но всегда есть первый вариант.
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|2.54, Аноним (53), 18:27, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут нечего смотреть! Бенчи Сыкулита будут ±1% от того архиватора, который под капотом (на ЕДИНИЧНЫХ файлах). Главное - такой формат позволяет БЫСТРЫЙ доступ к любому файлу, что может быть полезно для каких-нть утилит синхронизации или просто "обновление бэкапа".
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|2.13, Аноним (13), 13:17, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В новости речь про воссоздание архиватора на базе SQLite, а sqlite-zstd - дополнение для прозрачного сжатия записей в SQLite.
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|2.37, Алкоголизм (?), 15:02, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для веб-архивирования. Как раз есть аддон SingleFile, который выгружает все ресурсы страницы (стили/графику), и инлайнит её в html, кодируя в base64. И есть на его базе отдельный SingleFileZ, который формирует zip-архив, и аналогичным образом вкладывает в html-страницу вместе со скриптом на js для распаковки и рендера.
Тут можно сделать что-то подобное, но вложив в html-страницу БД SQLite, и скрипт для доступа к ней. С поддержкой сжатия БД.
Хотя бы в рамках эксперимента и веществ.
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 13:09, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> При сжатии каталога с 81 тысячей файлов, общим размером 1.25 ГБ, pack оказался быстрее утилиты ZIP в 112 раз, выполнив операцию за 1.3 секунды против 146 секунд у ZIP
Подозреваю, первым замерили скорость zip, и файлы он читал с диска, а после него запустили pack и файлы он брал из кэша. Ничем другим такую разницу объяснить невозможно.
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|1.11, Аноним (11), 13:15, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"тест с zip был запущен при холодном кэше, а остальные тесты при прогретом"
Серьёзно? Это ведь эпичнейшая фейспальма!
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|2.16, Аноним (16), 13:27, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы дропнуть кэши надо записать 1 байт в специальный файл, очень сложно. Да и в чёрной-чёрной консоли, очень страшно! У нас тут дружелюбный паскаль. Но вообще, без указания версий и параметров это ни о чём. Поразительно низкое качество подачи материала, тот случай, когда со дна постучали.
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|2.25, тоже Аноним (ok), 13:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это очень важный пункт эксперимента.
Он наглядно демонстрирует, насколько стоит доверять всем остальным намерянным циферкам.
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|3.30, Аноним (-), 14:15, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не на то смотришь. Если в намеренных данных не указаны ни доверительные интервалы, ни дисперсия, то не данные и были, кто-то просто нарисовал цифры от балды. Если есть, то следующий этап -- это исходные данные, на которых считались статистики или скрипт, который эти данные получает. Либо это есть, и вот тогда можно подумать над результатами статистики и как-то интерпретировать их, либо этого нет, тогда думать не о чем.
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|3.44, Аноним (44), 17:22, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо хоть что сами дали себе явную оценку в тестах. Хотя по результата и так ясно что авторы в полном неадеквате
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|1.15, Аноним (15), 13:24, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разве это не просто альтернативная реализация идеи https://www.sqlite.org/sqlar/doc/trunk/README.md ?
> This repository contains sources for the "SQLite Archiver" program. This program (named "sqlar") operates much like "zip", except that the compressed archive it builds is stored in an SQLite database instead of a ZIP archive.
Причём sqlar аж 2014 года.
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|1.17, Аноним (18), 13:32, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скулайт итак мало для чего пригоден, так он теперь ещё и плохой архиватор.
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|1.20, Аноним (20), 13:37, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предпринял попытку создания формата для архивирования файлов, построенного на базе библиотеки SQLite
SQLite by design умеет исполнять произвольный код, поэтому даже просто открывать недоверенные SQLite-базы небезопасно.
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|2.52, Аноним (53), 18:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извините, но что это за uдuотская фича - исполнять код?? Это в смысле "брешь" в обработке файлов или это прямо специально реализованная фича?
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|1.21, Аноним (27), 13:40, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>сжатию библиотекой libzstd
Напоминаю - zip -это контейнер, и туда могут быть добавлены произвольные компрессоры. Просто большинство реализаций не смогут распаковать архивы с компрессией, отличными от zlib, lzma и lzma2.
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|3.29, fuggy (ok), 14:10, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ppmd уже давно поддерживается в 7z. Или ты смешивает ppmd и zstd.
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|4.33, Аноним (33), 14:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в 7z - да, а вот во многих других реализациях помимо store и zlib в лучшем случае lzma2 поддерживается, а не полный комплект компрессоров. В питонью реализацию с помощью monkey-patchingа можно любой компрессор впрячь, и пакеты есть, но это всё же не приложение для конечного пользователя.
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|1.23, Аноним (23), 13:42, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть такой проект, Pigz называется, тотже gzip, но распаралленый. Быстро работает.
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|2.34, НяшМяш (ok), 14:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо, что всё время забываешь -I pigz к tar подкидывать. Его уже надо бы по-умолчанию подхватывать, если установлен.
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|2.40, Аноним (40), 16:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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pbzip2 тоже, но чуть лучше жмёт и при распаковке контрольную сумму проверяет.
mksqushfs тоже неплох с дефолтным lz4 сжатием.
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|1.35, topin89 (ok), 14:56, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При сжатии каталога с 81 тысячей файлов, общим размером 1.25 ГБ
Лучше пользоваться https://github.com/mhx/dwarfs. И сжимает мощно, и вместо распаковки можно просто смонтировать.
Можно и lrzip или lrzip-next.
Если бы в Pack был бы precomp или аналоги -- это уже было бы круто, и позволило бы сжать джипеги процентов на 20. Очень не хватает подобной штуки в потребительских архиваторах.
А так вообще непонятно, чем именно оно лучше tar+zstd.
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|2.47, Аноним (47), 17:54, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А так вообще непонятно, чем именно оно лучше tar+zstd.
Прежде всего тем, что может вытащить ЛЮБОЙ файл за минимальное время.
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|3.51, Аноним (44), 18:11, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, нужно так писать
> Прежде всего тем, что МОЖЕТ вытащить ЛЮБОЙ файл за МИНИМАЛЬНОЕ время.
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|1.39, Аноним (-), 16:44, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно ищу архиватор/способ чтоб в архиве сохранялась дата создания(через stat это Birth) и изменения файлов(через stat это Modify), дописывать в имена файлов не вариант. В "окошках" все популярные форматы это умеют, а в более продвинутой ОС это не работает. Да ну не может быть подумал я .. какая же это была ошибка, ну вот нет такого.
Долгие поиски и.. последняя надежда на 7z после выкатывания исходников для сборки от автора, но он продолжил стандартную "подлянку" с "Change" вместо "Birth", автору писал "не баг, а фича". Я пытался разобраться в исходниках и сделать нормальное поведение, как заявлено в документации, нуу и не смог.. Если кто-то знает где это правится, поделитесь пожалуйста, можно патчем. Или может другой способ какой рабочий.
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|2.46, Аноним (47), 17:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сам формат файла хранит только ОДНУ дату, вряд ли ты сможешь туда засунуть вторую! (это так, мысли вслух) Спроси автора, может он идею какую подкинет (писать дату в комменты или что-то подобное).
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|1.43, Аноним (44), 17:19, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эталонные клоуны. Cравнивают длину крокодила с цветом в непонятно каких условиях
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|1.45, Аноним (47), 17:51, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> чтению данных, сжатию библиотекой libzstd и выполнению SQL-операций по добавлению сжатых данных в файл с БД SQLite
Это имеет смысл только на конкретных юзкейсах "имеем один большой архив и периодически обновляем там некоторые файлы".
Для простых бэкапов (где критична степень сжатия) нужен сжимальщик, который учитывает ВЕСЬ контент - типа 7z (solid архивы).
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|1.55, O (?), 18:56, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Здравствуйте, I am the author of Pack, and I am happy to see you all interested ... большой текст свёрнут, показать
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