Эксперимент с использованием SQLite в качестве контейнера для архивирования файлов

Разве это не просто альтернативная реализация идеи https://www.sqlite.org/sqlar/doc/trunk/README.md ?

> This repository contains sources for the "SQLite Archiver" program. This program (named "sqlar") operates much like "zip", except that the compressed archive it builds is stored in an SQLite database instead of a ZIP archive. Причём sqlar аж 2014 года.