Уязвимости в Libarchive, приводящие к повреждению памяти

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|1.4, Аноним (4), 16:11, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Не сказать, что удивлён, это известная закладочка. Поэтому, я не понимаю, когда авторы сторонних проектов на неё жёстко завязываются -- у них то вроде интереса в продвижении бэкдоров нет, это не редхат и не гном.
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|2.6, Ivan_83 (ok), 16:27, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что мир так устроен.
Когда авторы тратят годы чтобы реализовать всё своё про них говорят что у них NIH синдром и они зря тратят время, а когда авторы берут готовые либы и склеивают на изоленту в новый продукт за два вечера - то случается вот такое.
Из того что в новости перечислено - там эта либа много где просто на переферии для чего то не нужного используется.
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|3.8, Аноним (4), 16:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из установленного у меня сабж неопциональная зависимость cmake и appstream-glib. Cmake это хорошее место для закладки и от appstream-glib зависит gimp (а потом спрашивают, чего это негативно относятся к стрёмным зависимостям).
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|4.26, Ivan_83 (ok), 22:09, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не опциональная не значит что оно там прямо все данные через себя прогоняет.
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|2.11, Аноним (11), 17:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проще взять готовую библилотек, разрабы которой годами ее вылизывали, чем писать с нуля функции чтения-создания каждого формата архива, там работы на годы и требования к пониманию нескольких огромных разделов математики + численных методов. А затем это все еще и оптимизировать надо. И послне этого всего ошибок будет ничуть не меньше. а в Libarchive вот еще одним багом стало меньше.
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|3.12, Аноним (4), 17:24, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, проще пайп в реальные утилиты формата вместо чёрного ящика костылей с троянами.
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|4.20, neo one (?), 18:43, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>проще пайп в реальные утилиты формата вместо чёрного ящика костылей с троянами.
бро, ты не в ту сторону воюешь. как раз утильки от вендора это кривые черные ящики, а Libarchive бери и ковыряй на здоровье. причем читал обсуждения например unrar 5й версии представляет из себя полную наркоманию, которую мало кто из опенсорсников решается расковыривать. а опенсорсники хоть немного о качестве кода думают
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|5.25, Аноним (-), 21:16, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чо, много наковыряли?
Уязвимость тихо и незаметно добавили в коммите "support rar filters" Oct 4, 2021
github.com/libarchive/libarchive/commit/01a2d329dfc71741892e2b590cf9fb25092474a0
Это было целых 3 года назад. И куда смотрела тыщща глаз все это время?
Теперь ее убрали как не нужную.
Заодно пофиксиили еще "более десятка ошибок". Ну типа "мы стараемся!"
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|3.16, Аноним (-), 17:51, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> проще взять готовую библилотек, разрабы которой годами ее вылизывали,
Если говорить в разрезе либархива, то не очень понятно что именно разрабы вылизывали.
Возможно они взяли пример со своего кота..
> все еще и оптимизировать надо
ну эти уже наоптимизировали..
получилось дырявенько, зато дааа быстро-быстро
> послне этого всего ошибок будет ничуть не меньше
Утверждение громкое, но ничем не подтвержденное. Некоторые вещи ущербны by-design и когда от них отказываются, как например гугл, то ошибок становится существенно меньше.
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|3.28, Ivan_83 (ok), 22:23, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нужна там никакая математика кроме начальных классов школы.
Вы путаете разработку архиватора и банальную инмплементацию готовых алгоритмов, тем более когда доступны референсы.
Но работы реально много.
С другой стороны я видел даже на вижалбейсике реализацию кучу алгоритмов сжатия.
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|2.22, Аноним (22), 19:08, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что авторы - жмоты, заплатить за аудит и вылизывание libarchive.
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|2.23, Аноним (23), 19:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не сказать, что удивлён, это известная закладочка.
Ты о языке C?
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|1.7, Аноним (7), 16:43, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В который раз. Но выкинуть этот libarchive к сожалению нельзя - от него всё подряд зависит
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|1.10, randomize (?), 17:03, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> более десятка ошибок, приводящих к выходу за границы буфера, обращению к уже освобождённой памяти или целочисленным переполнениям
Как же это достало-то уже... Каждый раз одно и то же.
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|1.13, seyko (??), 17:37, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так в чём всё таки проблема? Ну вот, например я, напишу прогу, делающую тоже самое Всё? Я уже могу взломать систему и получить root?
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|1.14, Аноним (-), 17:43, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так-так-так, что у нас тут?
> более десятка ошибок, приводящих к выходу за границы буфера, обращению к уже освобождённой памяти или целочисленным переполнениям
̶т̶и̶ч̶н̶ы̶е̶ незначительны ошибки ̶о̶в̶н̶о̶я̶з̶ы̶ч̶к̶о̶в̶ классических языков программирования для которых достаточно программистов в̶о̶о̶б̶щ̶е̶ ̶б̶е̶з̶ ̶м̶о̶з̶г̶о̶в̶ масксимальноц компетенции
Но это не страшно, все мы ошибаемся!
некоторые правда делают одни и те же ошибки и года в год, но надеются что в след раз получится по другому...
"я тебе говорил что такое безумие?" (с)
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|2.18, Аноним (18), 18:03, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что формат хороший и нужен пользователям.
Ну и проблема не в формате.
А в реализации его поддержки руkoжoпыми мydилами.
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|2.19, Аноним (-), 18:26, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3.7.6 вышла 23 сентября.
Она была просто фиксом регрессий которые они наделали в 3.7.5
This release fixes a tar regression introduced in libarchive 3.7.5 (#2331, #2337)
Important bugfixes.
tar: clean up linkpath between entries (#2343)
tar: fix memory leaks when processing symlinks or parsing pax headers (#2338)
iso: be more cautious about parsing ISO-9660 timestamps (#2330)
Причем 2330 это фикс overflow)))
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|1.21, Аноним (21), 18:54, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> вызваны отсутствием проверки
Фиксы как всегда шикарны
+ if (src >= dst)
+ return 0;
+ if (src >= dst)
+ return 0;
Не, ну а фигли проверять входные данные))
Настоящие погромисты и так знаю что там все правильно)))
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