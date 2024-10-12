Уязвимости в Libarchive, приводящие к повреждению памяти

2.6 , Ivan_83 ( ok ), 16:27, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что мир так устроен.

Когда авторы тратят годы чтобы реализовать всё своё про них говорят что у них NIH синдром и они зря тратят время, а когда авторы берут готовые либы и склеивают на изоленту в новый продукт за два вечера - то случается вот такое. Из того что в новости перечислено - там эта либа много где просто на переферии для чего то не нужного используется.

3.8 , Аноним ( 4 ), 16:47, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из установленного у меня сабж неопциональная зависимость cmake и appstream-glib. Cmake это хорошее место для закладки и от appstream-glib зависит gimp (а потом спрашивают, чего это негативно относятся к стрёмным зависимостям).

4.26 , Ivan_83 ( ok ), 22:09, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не опциональная не значит что оно там прямо все данные через себя прогоняет.

2.11 , Аноним ( 11 ), 17:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проще взять готовую библилотек, разрабы которой годами ее вылизывали, чем писать с нуля функции чтения-создания каждого формата архива, там работы на годы и требования к пониманию нескольких огромных разделов математики + численных методов. А затем это все еще и оптимизировать надо. И послне этого всего ошибок будет ничуть не меньше. а в Libarchive вот еще одним багом стало меньше.

3.12 , Аноним ( 4 ), 17:24, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, проще пайп в реальные утилиты формата вместо чёрного ящика костылей с троянами.

4.20 , neo one ( ? ), 18:43, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >проще пайп в реальные утилиты формата вместо чёрного ящика костылей с троянами. бро, ты не в ту сторону воюешь. как раз утильки от вендора это кривые черные ящики, а Libarchive бери и ковыряй на здоровье. причем читал обсуждения например unrar 5й версии представляет из себя полную наркоманию, которую мало кто из опенсорсников решается расковыривать. а опенсорсники хоть немного о качестве кода думают

5.24 , Аноним ( 4 ), 19:15, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж в любом случае задействует эти "кривые черные ящики".

5.25 , Аноним ( - ), 21:16, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И чо, много наковыряли? Уязвимость тихо и незаметно добавили в коммите "support rar filters" Oct 4, 2021

github.com/libarchive/libarchive/commit/01a2d329dfc71741892e2b590cf9fb25092474a0

Это было целых 3 года назад. И куда смотрела тыщща глаз все это время? Теперь ее убрали как не нужную.

Заодно пофиксиили еще "более десятка ошибок". Ну типа "мы стараемся!"

3.16 , Аноним ( - ), 17:51, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > проще взять готовую библилотек, разрабы которой годами ее вылизывали, Если говорить в разрезе либархива, то не очень понятно что именно разрабы вылизывали.

Возможно они взяли пример со своего кота.. > все еще и оптимизировать надо ну эти уже наоптимизировали..

получилось дырявенько, зато дааа быстро-быстро > послне этого всего ошибок будет ничуть не меньше Утверждение громкое, но ничем не подтвержденное. Некоторые вещи ущербны by-design и когда от них отказываются, как например гугл, то ошибок становится существенно меньше.

3.28 , Ivan_83 ( ok ), 22:23, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нужна там никакая математика кроме начальных классов школы.

Вы путаете разработку архиватора и банальную инмплементацию готовых алгоритмов, тем более когда доступны референсы.

Но работы реально много.

С другой стороны я видел даже на вижалбейсике реализацию кучу алгоритмов сжатия.

2.22 , Аноним ( 22 ), 19:08, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что авторы - жмоты, заплатить за аудит и вылизывание libarchive.

2.23 , Аноним ( 23 ), 19:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не сказать, что удивлён, это известная закладочка. Ты о языке C?

