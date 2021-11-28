Релиз PostgREST 9.0.0, надстройки для превращения БД в API RESTful

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|1.2, Аноним (2), 09:34, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Тут недавно некий анинми сильно бугуртил по поводу использования в СУБД REST-API вместо бинарных протоколов. Главные аргументы были в стили - "это неправильно, ибо ящетаю что это неправильно! Воть!".
Добавлю от себя что я очень рад, что мечты сбываются.
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|2.4, Аноним (4), 10:14, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Например для мобильных приложениях этот ваш рест совсем никуда не уперся. Ну и дальше по списку.
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|4.13, Аноним (4), 11:15, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самое простое зачем мобильнику тратить время не сериализацию, перегонять этот ваш текст в числа и наоборот, когда например на андроиде, приложение может сразу получить бинарный джавовый объект с любой абстракцией хоть с массивом хоть с чертом лысым? Этим же можно решить вопрос сессий, в отличии от стейтлесс реста. Да много всего можно делать но для среднего хомячка это все конечно сложно.
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|5.34, ыы (?), 12:23, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>получить бинарный джавовый объект
...через REST
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|5.38, commiethebeastie (ok), 13:25, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>получить бинарный джавовый объект
Первый получает бинарный объект, второй использует анонимную функцию, результат ну вы сами догадались.
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|1.3, Аноним (4), 10:10, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И как это натянуть например на существующий ORM например в той же джанге. Да никак. Это я вообще к чему? Да к тому что это очередное ненужно.
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|2.5, Прохожий (??), 10:35, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если кому-то (тебе) не нужно, это ещё не означает, что и остальным не нужно. Л - логика. И вообще, тебя кто-то заставляет пользоваться, что ли?
У Оракла через REST работает Golden Gate, к примеру. Здесь, видимо, тоже что-то такое можно соорудить при необходимости.
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|2.12, Аноним (12), 11:13, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И как это натянуть например на существующий ORM например в той же джанге
Достаточно взять простой советский...
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|1.6, Жявамэн (?), 10:41, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пока не добавят балансировщик нагрузки и мастер мастер репликацию для бд - в прод не пригодно.
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|2.10, An0nim0us (?), 10:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Балансировщик - любой существующий для http. Условно делай апстримы в nginx и балансируй себе.
Репликация - уже давно есть в постгресе.
Глупо было бы им переизобретать велосипед...
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|3.11, Аноним (4), 11:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная нагрузка это запись. А директор тебе выдаст волчий билет и отправит на биржу труда.
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|4.19, YetAnotherOnanym (ok), 11:35, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Директор банка, как правило, прислушивается к своему начальнику отдела автоматизации (или как там называется эта должность том в конкретном банке). Если для этого специалиста nginx (или haproxy, или varnish) - это васянопродукт, то я хотел бы знать название этого банка, чтобы держаться от него подальше.
(Собственно говоря, я знаю один такой банк - самый крупный в РФ, претендующий на более чем полуторавековую историю, который завязался на проприетарное ПО зарубежного производителя и теперь вынужден подчиняться ограничениям, которые ему выставляет поставщик ПО - например, этот банк не может работать в Крыму. Так я забрал из него все деньги, которые там по привычке держали родители).
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|5.22, Аноним (4), 11:44, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я тебя даже скажу он называется Сбербанк. Дело правда было давно лет 10 назад.
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|5.24, penetrator (?), 11:48, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни один вменяемый банк не будет работать в Крыму и никакого отношения к IT, проприетарному ПО и тд, это не имеет, вся эта кухня с Крымом это для ура-поцреотов, а нам про open source, пожалуйста.
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|6.28, ыы (?), 12:01, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваш анализ вменяемости очень полезен..для 6 палаты... а к ИТ "вся эта кухня" имеет самое непосредственное отношение. Потому что количество отраслей на которые будет распространятся действие последней версии экспортных ограничений США - будет только расти.
Слышали новость? Под санкции попал МФТИ :) Давай до свиданья Оракл в МФТИ, давай досвидос амигос винда в МФТИ. Давай пока VmVware в МФТИ... Я не знаю, может они и не пользовались ничем этим... Но и не будут :) И это хорошо.
Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным.
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|7.37, Аноним (37), 13:08, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И это хорошо.
> Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным.
Проходили уже в истории "будет создано своё". Шо, опять? (с)
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|4.20, An0nim0us (?), 11:36, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как
> ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь
> балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает
> никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная
> нагрузка это запись. А директор тебе выдаст волчий билет и
> отправит на биржу труда.
Никто не сделает репликацию постгреса лучше чем сами разработчики постгреса. И очень мало продуктов могут достойно конкурировать с nginx по балансировке http трафика. По твоим словам я точно понимаю что ты не директор банка и далек от ИТ. Еще больше удивлю, что самые сложные, что самые нагруженные трафиком проекты - это не банки. Не устраивает бесплатно, то у обоих продуктов есть платная версия.
А если директор будет нести ахинею не разбираясь в теме, то я сам уйду к более адекватному работодателю. К счастью на рынке дефицит квалифицированных специалистов и это не будет проблемой. А тебе я бы не советовал со старта переходить на личности - это сильно понижает.
Расскажи лучше как бы выглядели не велосипеды в твоем понимании - мы либо рассмеемся, либо ты откроешь многим глаза на то как должна строится инфраструктура;)
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|5.23, Аноним (4), 11:46, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сразу открою секрет банк будет использовать нормальные базы данных, которые сами всё умеют, а не городить велосипеды непонятно из чего.
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|6.26, ыы (?), 11:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, пафосно конечно но глупо.Назовите пожалуйста хотябы две таких СУБД не попадающих под санкции?
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|6.35, An0nim0us (?), 12:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя что кроме банка никуда больше не берут? Почему у тебя техническая дискуссия сводится к "банки используют" и "банки не используют"?
Ладно открою еще 1 секрет, что каждая база нормальная для определенного круга задач и та платная база на которую ты намекаешь, не для всех задач будет оптимальным решением. Также открою еще 1 секрет, что ту базу на которую ты намекаешь банки используют только потому что многие готовые решения для твоих банков заточенны под нее, а не потому что она лучшая для всех задач.
Также напомню что изначально дискуссия началась тем что тебя уведомили что полноценные репликация и балансировка для данного решения доступны. Но, возможно, просто вы настолько привыкшие к тому что "консультанты платных продуктов" думают за вас и просто говорят как надо сделать для конкретной задачи, что у вас сформировалось "тунельное мышление". Других объяснений вашей реакции на начало типичной технической дискуссии у меня нет.
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|7.36, ыы (?), 12:49, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К тому же, товарищу наверное будет любопытно узнать, что под капотом тех решений "которые банки используют" зачастую находятся просто опенсорсные программы, или нечто купленное у нонеймов и слегка допиленное...
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|4.25, ыы (?), 11:51, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К директору банка прийдет чувак в костюме который расскажет про импортозамещение, sla, ROI....
И директор банка никогда не узнает что там на самом деле под капотом- всего лишь nginx и штатная репликация постгреса.
Кстати мастер-мастер репликация в постгресе есть, и доступна в исходных кодах...
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|1.7, Прохожий (??), 10:43, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне вот интересно, что такое "типовой сервер", который в заметке упоминается? И сколько на "типовом сервере" можно выжать запросов в секунду на родном протоколе при прочих равных?
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|1.8, морошка ягодка такая (?), 10:46, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обернуть простую базу данных в dotnet + entity framework - пустяковое дело.
А для сложных случаев, эту штуковину применять не стану.
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|1.15, axhack (ok), 11:23, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я частный разработчик, разрабатываю веб и программные решения.
Использую в продакшене -- как бакенд собственной корп CRM, но так же разрабатываю клиентские решения на базе бакенда на Postgrest.
Postgrest ускорил мою работу в 10 раз, при этом избавив от типичных ошибок и вечного "написания одного и того же ORM кода".
Не умеете готовить -- ну брыжьте слюной в комментариях дальше :)
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|3.30, ыы (?), 12:05, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сходите посмотрите как работает APEX на оракле.
Вот то что делают для постгреса- это нечто подобное. И это правильно.
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|2.31, WE (?), 12:05, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...рассосались рубцы, вес пришел в норму, прекратилось облысение и кошка стала ходить строго в лоток?
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|2.41, Аноним (41), 14:00, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что, типа минимизация бэкэнда? вплоть до его обнуления? и обнуления необходимости в бэкэнд-щиках? Другого смысла никакого вроде не просматривается...
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|1.17, Dok (??), 11:33, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Постгрес как был гавном так и остался. Его только старперы используют чтобы на вопрос «почему эта хрень такая медленная и неудобная» блеять в ответ что надо настроить миллион опций а без этого никак
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|2.27, лютый жабби__ (?), 11:55, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>почему эта хрень такая медленная и неудобная
тут дали очередной дамп слонобазы... файл дампа 1ТБ, отресторилось в 5ТБ (оно чё в 2021м жать данные не умеет?) банальный select count(*) на такой базе задумался на несколько дней. кто-то его ещё использует вообще?
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|3.29, ыы (?), 12:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы все рассказываете про то как вам ддли дамп базы... только с каждым новым рассказом растет объем дампа.. :)
Вы прикольный :)
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|1.39, hardworm (?), 13:34, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так давно не видел простого CRUD приложения, что не представляю зачем такое решение нужно.
Что бы все делать на front? А есть ли тогда какие-то механизмы защиты и валидации?
Обычно во многих фреймворка есть что-то готовое, где получить crud можно одной командой. Но это надо в 10% на небольшие таблицы справочники.
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|2.40, An0nim0us (?), 14:00, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы упростить backend... Это больше актуально для микросервисов, когда отпадает необходимость делать свой api-сервис для взаимодействия с базой. В микросервисах не принято делать что б каждый сервис стучался напрямую в базу в силу многих причин, для этого либо пишут свой api-сервис либо используют что-то готовое типа этого сабжа.
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