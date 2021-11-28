Релиз PostgREST 9.0.0, надстройки для превращения БД в API RESTful

2.10 , An0nim0us ( ? ), 10:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Балансировщик - любой существующий для http. Условно делай апстримы в nginx и балансируй себе.

Репликация - уже давно есть в постгресе.

Глупо было бы им переизобретать велосипед...

3.11 , Аноним ( 4 ), 11:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная нагрузка это запись. А директор тебе выдаст волчий билет и отправит на биржу труда.

4.19 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:35, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Директор банка, как правило, прислушивается к своему начальнику отдела автоматизации (или как там называется эта должность том в конкретном банке). Если для этого специалиста nginx (или haproxy, или varnish) - это васянопродукт, то я хотел бы знать название этого банка, чтобы держаться от него подальше.

(Собственно говоря, я знаю один такой банк - самый крупный в РФ, претендующий на более чем полуторавековую историю, который завязался на проприетарное ПО зарубежного производителя и теперь вынужден подчиняться ограничениям, которые ему выставляет поставщик ПО - например, этот банк не может работать в Крыму. Так я забрал из него все деньги, которые там по привычке держали родители).

5.22 , Аноним ( 4 ), 11:44, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я тебя даже скажу он называется Сбербанк. Дело правда было давно лет 10 назад.

5.24 , penetrator ( ? ), 11:48, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ни один вменяемый банк не будет работать в Крыму и никакого отношения к IT, проприетарному ПО и тд, это не имеет, вся эта кухня с Крымом это для ура-поцреотов, а нам про open source, пожалуйста.

6.28 , ыы ( ? ), 12:01, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ваш анализ вменяемости очень полезен..для 6 палаты... а к ИТ "вся эта кухня" имеет самое непосредственное отношение. Потому что количество отраслей на которые будет распространятся действие последней версии экспортных ограничений США - будет только расти.

Слышали новость? Под санкции попал МФТИ :) Давай до свиданья Оракл в МФТИ, давай досвидос амигос винда в МФТИ. Давай пока VmVware в МФТИ... Я не знаю, может они и не пользовались ничем этим... Но и не будут :) И это хорошо.

Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным.

7.37 , Аноним ( 37 ), 13:08, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И это хорошо.

> Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным. Проходили уже в истории "будет создано своё". Шо, опять? (с)

4.20 , An0nim0us ( ? ), 11:36, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как

> ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь

> балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает

> никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная

> нагрузка это запись. А директор тебе выдаст волчий билет и

> отправит на биржу труда. Никто не сделает репликацию постгреса лучше чем сами разработчики постгреса. И очень мало продуктов могут достойно конкурировать с nginx по балансировке http трафика. По твоим словам я точно понимаю что ты не директор банка и далек от ИТ. Еще больше удивлю, что самые сложные, что самые нагруженные трафиком проекты - это не банки. Не устраивает бесплатно, то у обоих продуктов есть платная версия.

А если директор будет нести ахинею не разбираясь в теме, то я сам уйду к более адекватному работодателю. К счастью на рынке дефицит квалифицированных специалистов и это не будет проблемой. А тебе я бы не советовал со старта переходить на личности - это сильно понижает. Расскажи лучше как бы выглядели не велосипеды в твоем понимании - мы либо рассмеемся, либо ты откроешь многим глаза на то как должна строится инфраструктура;)

5.23 , Аноним ( 4 ), 11:46, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сразу открою секрет банк будет использовать нормальные базы данных, которые сами всё умеют, а не городить велосипеды непонятно из чего.

6.26 , ыы ( ? ), 11:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, пафосно конечно но глупо.Назовите пожалуйста хотябы две таких СУБД не попадающих под санкции?

6.35 , An0nim0us ( ? ), 12:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя что кроме банка никуда больше не берут? Почему у тебя техническая дискуссия сводится к "банки используют" и "банки не используют"?

Ладно открою еще 1 секрет, что каждая база нормальная для определенного круга задач и та платная база на которую ты намекаешь, не для всех задач будет оптимальным решением. Также открою еще 1 секрет, что ту базу на которую ты намекаешь банки используют только потому что многие готовые решения для твоих банков заточенны под нее, а не потому что она лучшая для всех задач.

Также напомню что изначально дискуссия началась тем что тебя уведомили что полноценные репликация и балансировка для данного решения доступны. Но, возможно, просто вы настолько привыкшие к тому что "консультанты платных продуктов" думают за вас и просто говорят как надо сделать для конкретной задачи, что у вас сформировалось "тунельное мышление". Других объяснений вашей реакции на начало типичной технической дискуссии у меня нет.

7.36 , ыы ( ? ), 12:49, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К тому же, товарищу наверное будет любопытно узнать, что под капотом тех решений "которые банки используют" зачастую находятся просто опенсорсные программы, или нечто купленное у нонеймов и слегка допиленное...

4.25 , ыы ( ? ), 11:51, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К директору банка прийдет чувак в костюме который расскажет про импортозамещение, sla, ROI....

И директор банка никогда не узнает что там на самом деле под капотом- всего лишь nginx и штатная репликация постгреса.

Кстати мастер-мастер репликация в постгресе есть, и доступна в исходных кодах...

