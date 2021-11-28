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Релиз PostgREST 9.0.0, надстройки для превращения БД в API RESTful

28.11.2021 08:05

Состоялся релиз PostgREST 9.0.0, отдельно работающего веб-сервера с реализацией легкой надстройки к СУБД PostgreSQL, транслирующей объекты из существующей базы данных в RESTful API. Вместо отражения реляционных данных в объекты (ORM) в PostgREST представления создаются прямо в базе данных. На стороне БД также выполняется сериализация ответов JSON, проверка данных и авторизация. Производительности системы достаточно для обработки до 2000 запросов в секунду на типовом сервере. Код проекта написан на языке Haskell и распространяется по лицензии MIT.

Например, используя только механизм привилегий в базе данных, можно предоставить доступ к данным (таблицам, видам представлений и хранимым процедурам) по протоколу HTTP. При этом нет необходимости кодирования такой трансляции и обычно достаточно одной команды GRANT, чтобы таблица стала доступна по REST API. Имеется возможность настроить доступ по токену (JWT) и организовать "multitenancy" через использование динамической безопасности на уровне строк (Row Level Security).

Архитектурно PostgREST подталкивает к данно-ориентированной архитектуре (Data-Oriented Architecture), где микросервисы не сохраняют состояния сами, а используют для этого единым доступом к данным (Data Access Layer).

Среди изменений в новой версии:

  • В кэш схемы хранения добавлены секционированные (партицированные) таблицы, что позволило для подобных таблиц встраивать операции UPSERT и INSERT в ответ Location, выполнять запросы OPTIONS и реализовать поддержку OpenAPI.
  • Через RPC POST разрешено вызывать функции с одним неименованным параметром.
  • Разрешено вызывать функции с одним JSON-параметром без заголовка "Prefer: params=single-object".
  • Разрешено загружать в функции данные с типом bytea, используя запросы с "Content-Type: application/octet-stream".
  • Разрешено загружать в функции текст, используя запросы с "Content-Type: text/plain".
  • Добавлена поддержка экранирования символов внутри двойных скобок, например, "?col=in.("Double\"Quote"), ?col=in.("Back\\slash")".
  • Предоставлена возможность фильтрации ресурсов первого уровня на основе встроенных фильтров ("/projects?select=*,clients!inner(*)&clients.id=eq.12".
  • В операторе "is" разрешено использование значения "unknown".
  • Обеспечена совместимость с PostgreSQL 14 и прекращена поддержка PostgreSQL 9.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PostgREST/p...)
  2. OpenNews: Проект PostgREST развивает RESTful API демон для PostgreSQL
  3. OpenNews: Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
  5. OpenNews: Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL
  6. OpenNews: Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL
Автор новости: pg14
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56245-postgrest
Ключевые слова: postgrest, postgresql, rest, api
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Тут недавно некий анинми сильно бугуртил по поводу использования в СУБД  REST-API вместо бинарных протоколов. Главные аргументы были в стили - "это неправильно, ибо ящетаю что это неправильно! Воть!".
    Добавлю от себя что я очень рад, что мечты сбываются.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:14, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например для мобильных приложениях этот ваш рест совсем никуда не уперся.  Ну и дальше по списку.
     
     
  • 3.9, zzz (??), 10:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему?
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 11:15, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самое простое зачем мобильнику тратить время не сериализацию, перегонять этот ваш текст в числа и наоборот, когда например на андроиде, приложение может сразу получить бинарный джавовый объект с любой абстракцией хоть с массивом хоть с чертом лысым? Этим же можно решить вопрос сессий, в отличии от стейтлесс реста.  Да много всего можно делать но для среднего хомячка это все конечно сложно.  
     
     
  • 5.21, penetrator (?), 11:41, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сессии - бессмысленная трата ресурсом по всем фронтам
     
  • 5.34, ыы (?), 12:23, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >получить бинарный джавовый объект

    ...через REST

     
  • 5.38, commiethebeastie (ok), 13:25, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >получить бинарный джавовый объект

    Первый получает бинарный объект, второй использует анонимную функцию, результат ну вы сами догадались.

     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюрпрайз - мир не ограничивается смартфончиком в твоём кармане.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:10, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И как это натянуть например на существующий ORM например в той же джанге. Да никак. Это я вообще к чему? Да к тому что это очередное ненужно.  
     
     
  • 2.5, Прохожий (??), 10:35, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если кому-то (тебе) не нужно, это ещё не означает, что и остальным не нужно. Л - логика. И вообще, тебя кто-то заставляет пользоваться, что ли?
    У Оракла через REST работает Golden Gate, к примеру. Здесь, видимо, тоже что-то такое можно соорудить при необходимости.
     
     
  • 3.32, ыы (?), 12:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Оракла через REST работает APEX
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И как это натянуть например на существующий ORM например в той же джанге

    Достаточно взять простой советский...

     

  • 1.6, Жявамэн (?), 10:41, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока не добавят балансировщик нагрузки и мастер мастер репликацию для бд - в прод не пригодно.
     
     
  • 2.10, An0nim0us (?), 10:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Балансировщик - любой существующий для http. Условно делай апстримы в nginx и балансируй себе.
    Репликация - уже давно есть в постгресе.
    Глупо было бы им переизобретать велосипед...
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 11:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает  никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная нагрузка это запись.  А директор тебе выдаст волчий билет и отправит на биржу труда.  
     
     
  • 4.19, YetAnotherOnanym (ok), 11:35, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Директор банка, как правило, прислушивается к своему начальнику отдела автоматизации (или как там называется эта должность том в конкретном банке). Если для этого специалиста nginx (или haproxy, или varnish) - это васянопродукт, то я хотел бы знать название этого банка, чтобы держаться от него подальше.
    (Собственно говоря, я знаю один такой банк - самый крупный в РФ, претендующий на более чем полуторавековую историю, который завязался на проприетарное ПО зарубежного производителя и теперь вынужден подчиняться ограничениям, которые ему выставляет поставщик ПО - например, этот банк не может работать в Крыму. Так я забрал из него все деньги, которые там по привычке держали родители).
     
     
  • 5.22, Аноним (4), 11:44, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я тебя даже скажу он называется Сбербанк. Дело правда было давно лет 10 назад.  
     
  • 5.24, penetrator (?), 11:48, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни один вменяемый банк не будет работать в Крыму и никакого отношения к IT, проприетарному ПО и тд, это не имеет, вся эта кухня с Крымом это для ура-поцреотов, а нам про open source, пожалуйста.
     
     
  • 6.28, ыы (?), 12:01, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш анализ вменяемости очень полезен..для 6 палаты... а к ИТ "вся эта кухня" имеет самое непосредственное отношение. Потому что количество отраслей на которые будет распространятся действие последней версии экспортных ограничений США - будет только расти.
    Слышали новость? Под санкции попал МФТИ :) Давай до свиданья Оракл в МФТИ, давай досвидос амигос винда в МФТИ. Давай пока VmVware в МФТИ... Я не знаю, может они и не пользовались ничем этим... Но и не будут :) И это хорошо.
    Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным.
     
     
  • 7.37, Аноним (37), 13:08, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И это хорошо.
    > Потому что будет создано свое. Что поднимет квалификация своих программистов, а не заплатит денюжку забугорным.

    Проходили уже в истории "будет создано своё". Шо, опять? (с)

     
  • 4.20, An0nim0us (?), 11:36, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Репликация, nginx — это всё и есть велосипеды. Так и вижу как
    > ты пойдешь к директору банка и начнешь рассказывать как ты делаешь
    > балансировку, через бесплатную тулзу, которую пишет васян, которая не дает  
    > никаких гарантий ни для чего. Про репликацию, когда у тебя основная
    > нагрузка это запись.  А директор тебе выдаст волчий билет и
    > отправит на биржу труда.

    Никто не сделает репликацию постгреса лучше чем сами разработчики постгреса. И очень мало продуктов могут достойно конкурировать с nginx по балансировке http трафика. По твоим словам я точно понимаю что ты не директор банка и далек от ИТ. Еще больше удивлю, что самые сложные, что самые нагруженные трафиком проекты - это не банки. Не устраивает бесплатно, то у обоих продуктов есть платная версия.
    А если директор будет нести ахинею не разбираясь в теме, то я сам уйду к более адекватному работодателю. К счастью на рынке дефицит квалифицированных специалистов и это не будет проблемой. А тебе я бы не советовал со старта переходить на личности - это сильно понижает.

    Расскажи лучше как бы выглядели не велосипеды в твоем понимании - мы либо рассмеемся, либо ты откроешь многим глаза на то как должна строится инфраструктура;)

     
     
  • 5.23, Аноним (4), 11:46, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу открою секрет банк будет использовать нормальные базы данных, которые сами всё умеют, а не городить велосипеды непонятно из чего.  
     
     
  • 6.26, ыы (?), 11:53, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пафосно конечно но глупо.Назовите пожалуйста хотябы две таких СУБД не попадающих под санкции?
     
  • 6.35, An0nim0us (?), 12:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя что кроме банка никуда больше не берут? Почему у тебя техническая дискуссия сводится к "банки используют" и "банки не используют"?
    Ладно открою еще 1 секрет, что каждая база нормальная для определенного круга задач и та платная база на которую ты намекаешь, не для всех задач будет оптимальным решением. Также открою еще 1 секрет, что ту базу на которую ты намекаешь банки используют только потому что многие готовые решения для твоих банков заточенны под нее, а не потому что она лучшая для всех задач.
    Также напомню что изначально дискуссия началась тем что тебя уведомили что полноценные репликация и балансировка для данного решения доступны. Но, возможно, просто вы настолько привыкшие к тому что "консультанты платных продуктов" думают за вас и просто говорят как надо сделать для конкретной задачи, что у вас сформировалось "тунельное мышление". Других объяснений вашей реакции на начало типичной технической дискуссии у меня нет.
     
     
  • 7.36, ыы (?), 12:49, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же, товарищу наверное будет любопытно узнать, что под капотом тех решений "которые банки используют" зачастую находятся просто опенсорсные программы, или нечто купленное у нонеймов и слегка допиленное...
     
  • 4.25, ыы (?), 11:51, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К директору банка прийдет чувак в костюме который расскажет про импортозамещение, sla, ROI....
    И директор банка никогда не узнает что там на самом деле под капотом- всего лишь nginx и штатная репликация постгреса.
    Кстати мастер-мастер репликация в постгресе есть, и доступна в исходных кодах...
     

  • 1.7, Прохожий (??), 10:43, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне вот интересно, что такое "типовой сервер", который в заметке упоминается? И сколько на "типовом сервере" можно выжать запросов в секунду на родном протоколе при прочих равных?
     
  • 1.8, морошка ягодка такая (?), 10:46, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обернуть простую базу данных в dotnet + entity framework - пустяковое дело.

    А для сложных случаев, эту штуковину применять не стану.

     
  • 1.15, axhack (ok), 11:23, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я частный разработчик, разрабатываю веб и программные решения.

    Использую в продакшене -- как бакенд собственной корп CRM, но так же разрабатываю клиентские решения на базе бакенда на Postgrest.
    Postgrest ускорил мою работу в 10 раз, при этом избавив от типичных ошибок и вечного "написания одного и того же ORM кода".

    Не умеете готовить -- ну брыжьте слюной в комментариях дальше :)

     
     
  • 2.16, Dok (??), 11:27, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи пример чем это лучше обычного орб
     
     
  • 3.30, ыы (?), 12:05, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходите посмотрите как работает APEX на оракле.
    Вот то что делают для постгреса- это нечто подобное. И это правильно.
     
  • 2.18, anonymous (??), 11:34, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это настолько абстрактно, что даже толсто
     
  • 2.31, WE (?), 12:05, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...рассосались рубцы, вес пришел в норму, прекратилось облысение и кошка стала ходить строго в лоток?
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:00, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что, типа минимизация бэкэнда? вплоть до его обнуления? и обнуления необходимости в бэкэнд-щиках? Другого смысла никакого вроде не просматривается...
     

  • 1.17, Dok (??), 11:33, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постгрес как был гавном так и остался. Его только старперы используют чтобы на вопрос «почему эта хрень такая медленная и неудобная» блеять в ответ что надо настроить миллион опций а без этого никак
     
     
  • 2.27, лютый жабби__ (?), 11:55, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему эта хрень такая медленная и неудобная

    тут дали очередной дамп слонобазы... файл дампа 1ТБ, отресторилось в 5ТБ (оно чё в 2021м жать данные не умеет?) банальный select count(*) на такой базе задумался на несколько дней. кто-то его ещё использует вообще?

     
     
  • 3.29, ыы (?), 12:03, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы все рассказываете про то как вам ддли дамп базы... только с каждым новым рассказом растет объем дампа.. :)
    Вы прикольный :)
     

  • 1.33, Добрый дядя (?), 12:10, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поставил себе, поигрался. Вполне годный инструмент, свои задачи выполняет хорошо.
     
  • 1.39, hardworm (?), 13:34, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так давно не видел простого CRUD приложения, что не представляю зачем такое решение нужно.

    Что бы все делать на front? А есть ли тогда какие-то механизмы защиты и валидации?

    Обычно во многих фреймворка есть что-то готовое, где получить crud можно одной командой. Но это надо в 10% на небольшие таблицы справочники.

     
     
  • 2.40, An0nim0us (?), 14:00, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы упростить backend... Это больше актуально для микросервисов, когда отпадает необходимость делать свой api-сервис для взаимодействия с базой. В микросервисах не принято делать что б каждый сервис стучался напрямую в базу в силу многих причин, для этого либо пишут свой api-сервис либо используют что-то готовое типа этого сабжа.
     

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