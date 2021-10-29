Проект PostgREST развивает RESTful API демон для PostgreSQL

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|1.1, Растоманя (ok), 16:37, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, нормальные языки пошли в мейнстрим - Haskell, Rust, может и выйдет индустрия из сишного уныния
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|1.4, Нанобот (ok), 16:54, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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непонятно, зачем жесткая привязка к postgresql...более логичным было бы, если б можно было использовать любую субд
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|3.27, Растоманя (ok), 19:00, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. привязка к Хаскелю тебя не беспокоит?
Не то чтобы беспокоит, Хаскель язык нормальный, но на Rust конечно в новом мире писать актуальнее. Здесь я с вами согласен!
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|3.38, пох. (?), 19:17, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. привязка к Хаскелю тебя не беспокоит?
ну как бы если этот гондурас не чесать - то почему он должен его беспокоить?
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|1.6, привет (ok), 16:54, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не ново, конечно, кликхаус тоже через http работает
по мне так вполне нужная штука
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|1.7, th3m3 (ok), 16:59, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следующий шаг - чтобы сразу БД могла выдавать RESTFul API, вообще без каких либо прослоек, разве что nginx ещё поставить на входе.
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|1.19, Аноним (19), 18:18, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не взлетит, потому что "...достаточно иметь в штате администратора СУБД", кому он нафиг сдался?
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|1.22, erthink (ok), 18:29, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На гитхабе issues больше чем коммитов, а звездочек на пару порядков больше чем продуктовых деплоев.
Зато на Хаскель, ну прям в самый раз для REST и СУБД ;)
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|1.31, Аноним (31), 19:05, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну все программист теперь не нужен. Ура наконец то избавимся от этих непонятных типов. Хорошо бы ещё и от админов, надо сокращать расходы.
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|2.39, пох. (?), 19:20, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну все программист теперь не нужен. Ура наконец то избавимся от этих
> непонятных типов. Хорошо бы ещё и от админов, надо сокращать расходы.
все путем, админ и этот вот... "администратор СУБД" сами сбегут - они не любят, обычно, когда их имеют. В штате или внештатно - думаю, без разницы.
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|1.43, Аноним (43), 19:32, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Императивный код медленный :) Эти функцональщики не научившись писать императивно все наровят это выставить медленностью подхода :)
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|1.46, лютый жабби__ (?), 19:50, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Именно за это ненавижу эластиксрёч, теперь в слона завезли.
Всё это экономия - не надо нормальную оболочку писать, пусть юзеры iPootsa с курлом.
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