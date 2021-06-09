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Кандидат в релизы дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS

09.06.2021 23:23

Доступен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива Rocky Linux 8.4, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.4. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась компания MontaVista, 45Drives, OpenDrives и Amazon Web Services.

Кроме Rocky Linux в качестве альтернатив классическому CentOS 8, позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.rockylinux.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  3. OpenNews: Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  6. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55308-rocky
Ключевые слова: rocky, linux
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, stalker37 (ok), 23:27, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А вот интересно всякие bitrix и ко на что пойдут?
    Слабо верится,что на RHEL Only.
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:33, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    не нужно
     
     
  • 2.3, stalker37 (ok), 23:40, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    тем не менее оно никуда не денется.
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 23:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    автор этого роки уже аж два раза "девался"
     

  • 1.5, stalker37 (ok), 23:51, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А... я то про bitrix подумал.
    ну вот и вопрос - куда они пойдут вместо центоси
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:55, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-будто один только битрикс... Кучища продуктов коммерческих работает поверх центоса 7 сейчас. И до сих пор не ясно, куда они все пойдут.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:27, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ООО 1С-Битрикс договорится о комиссионных, то на rhel
    Но пока вроде можно и на deb
     
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