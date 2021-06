Кандидат в релизы дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS

1.1 , stalker37 ( ok ), 23:27, 09/06/2021 [ответить] + / – А вот интересно всякие bitrix и ко на что пойдут?

Слабо верится,что на RHEL Only.

Аноним, 23:33, 09/06/2021: не нужно

stalker37, 23:40, 09/06/2021: тем не менее оно никуда не денется.

Аноним, 23:46, 09/06/2021: автор этого роки уже аж два раза "девался"



stalker37, 23:51, 09/06/2021: А... я то про bitrix подумал.

ну вот и вопрос - куда они пойдут вместо центоси

Аноним, 23:55, 09/06/2021: Как-будто один только битрикс... Кучища продуктов коммерческих работает поверх центоса 7 сейчас. И до сих пор не ясно, куда они все пойдут.

Аноним, 00:27, 10/06/2021: Если ООО 1С-Битрикс договорится о комиссионных, то на rhel

Но пока вроде можно и на deb