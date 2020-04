Выпуск GhostBSD 20.03

> Ну нихрена себе ченджлог. Наверное даже у HURD он посолиднее будет... Вообще-то, изменения циферок с 20.02 на 20.03 немного намекают на кол. "изменений".

Да и можно для начала глянуть в оригинал и лишь потом высказывать ценное мнение:

> I am happy to announce the availability of GhostBSD 20.03. This new build comes with some [b]minor system update[/b] and numerous software applications updates.

> GhostBSD 20.03 Now Available

> What has changed since 20.02

> The default pkg configuration now points to the GhostBSD packages repository instead of FreeBSD.

> Fixed Update Station to make sure it only runs pkg update alone.

> Added code to make sure that the update icon appears appropriately.

> Added wg in notnics of NetworkMgr to avoid adding wireguard as a nics.