Выпуск GhostBSD 20.02

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|1.1, Жабист (?), 20:52, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В прошлый раз я не оценил зависимость сети от nm, я имею в виду, bb udhcpc хватает за глаза ведь. А ещё при запуске с readonly носителя (флешки) никакой пакет скачать нельзя было. И как результат попытки установить на диск, установщик создал кучу каких-то разделов, которые было ничем не удалить из под линукса, пришлось занулять. И гном периодически крашился просто так. Хороший дистрибутив в общем, мне понравился, только бы заменить окружение на кде. И нм выкинуть, на дух не переношу нм.
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|1.2, Аноним (-), 20:53, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В состав устанавливаемых по умолчанию программ добавлены мессенджер Telegram и система управления энергопотреблением powerd.
man powerd
HISTORY
The powerd utility first appeared in FreeBSD 6.0.
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|1.6, Аноним (6), 21:30, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как приятно заходить сюда и видеть новости о выпусках поставок отличных от Линукс, аж настроение поднимается.
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|3.11, Аноним (11), 21:50, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну по крайней мере о существовании OpenSolaris потомка OpenInsiana отсюда узнал, про GhostBSD тоже.
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|3.12, Аноним (11), 21:51, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну по крайней мере о существовании OpenSolaris потомка OpenIndiana отсюда узнал, про GhostBSD тоже.
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|1.10, Moebius (ok), 21:47, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал GhostBSD 20.01. С драйверами плохо, как обычно. Внешние накопители с FAT32 монтируются, но не отображается кириллица. ZFS - это конечно здорово, но на ноутбуке совсем не то что нужно.
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|2.19, zzz (??), 22:40, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ZFS - это конечно здорово, но на ноутбуке совсем не то что нужно
Что вы с ней делаете-то, что она "совсем не то, что нужно"? В виртуалке с 700 Мб рамы шуршит себе, есть не просит. Какие там могут проблемы на ноуте с 4Гб+ с ZFS - не понимаю. Тем более если ноут на SSD - там вообще разница неощутима.
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