The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GhostBSD 20.02

01.03.2020 20:29

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.02, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.2 Гб).

В новой версии в инсталлятор добавлен интерфейс для редактирования разделов ZFS и обеспечена возможность установки GhostBSD на раздел ZFS, размещённый на диске, на котором уже имеются разделы с Windows, Linux или macOS. Системные компоненты синхронизированы с пакетной базой TrueOS (1201512). Улучшен установщик дополнительных приложений Software Station. В Update Station реализован режим для принудительного обновления всех пакетов во время обновления системного окружения. В состав устанавливаемых по умолчанию программ добавлены мессенджер Telegram и система управления энергопотреблением powerd.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/20.02_rele...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.01
  3. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3
  6. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жабист (?), 20:52, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В прошлый раз я не оценил зависимость сети от nm, я имею в виду, bb udhcpc хватает за глаза ведь. А ещё при запуске с readonly носителя (флешки) никакой пакет скачать нельзя было. И как результат попытки установить на диск, установщик создал кучу каких-то разделов, которые было ничем не удалить из под линукса, пришлось занулять. И гном периодически крашился просто так. Хороший дистрибутив в общем, мне понравился, только бы заменить окружение на кде. И нм выкинуть, на дух не переношу нм.
    .
     
  • 1.2, Аноним (-), 20:53, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В состав устанавливаемых по умолчанию программ добавлены мессенджер Telegram и система управления энергопотреблением powerd.

    man powerd
    HISTORY
         The powerd utility first appeared in FreeBSD 6.0.

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:08, 01/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.17, анонн. (?), 22:33, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 21:11, 01/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.13, псевдонимус (?), 22:01, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 22:21, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 22:22, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.18, zzz (??), 22:35, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.20, Аноним (-), 22:42, 01/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (5), 21:12, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Можно активировать CSM/Legacy и не использовать EFI?
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:30, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как приятно заходить сюда и видеть новости о выпусках поставок отличных от Линукс, аж настроение поднимается.
     
     
  • 2.9, Жабист (?), 21:46, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня тоже радуют новости о Solaris, приятно.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:50, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну по крайней мере о существовании OpenSolaris потомка OpenInsiana отсюда узнал, про GhostBSD тоже.
     
  • 3.12, Аноним (11), 21:51, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну по крайней мере о существовании OpenSolaris потомка OpenIndiana отсюда узнал, про GhostBSD тоже.
     

  • 1.10, Moebius (ok), 21:47, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал GhostBSD 20.01. С драйверами плохо, как обычно. Внешние накопители с FAT32 монтируются, но не отображается кириллица. ZFS - это конечно здорово, но на ноутбуке совсем не то что нужно.
     
     
  • 2.19, zzz (??), 22:40, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ZFS - это конечно здорово, но на ноутбуке совсем не то что нужно

    Что вы с ней делаете-то, что она "совсем не то, что нужно"? В виртуалке с 700 Мб рамы шуршит себе, есть не просит. Какие там могут проблемы на ноуте с 4Гб+ с ZFS - не понимаю. Тем более если ноут на SSD - там вообще разница неощутима.

     
     
  • 3.21, antonimus (?), 23:09, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для нафига вообще нужна Zettabyte File System на ноутбуке?
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:08, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои вроде нескучные такие?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру