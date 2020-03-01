Выпуск GhostBSD 20.02

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.02, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.2 Гб).

В новой версии в инсталлятор добавлен интерфейс для редактирования разделов ZFS и обеспечена возможность установки GhostBSD на раздел ZFS, размещённый на диске, на котором уже имеются разделы с Windows, Linux или macOS. Системные компоненты синхронизированы с пакетной базой TrueOS (1201512). Улучшен установщик дополнительных приложений Software Station. В Update Station реализован режим для принудительного обновления всех пакетов во время обновления системного окружения. В состав устанавливаемых по умолчанию программ добавлены мессенджер Telegram и система управления энергопотреблением powerd.