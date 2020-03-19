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Выпуск FuryBSD 12.1, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce

19.03.2020 11:19

Опубликован выпуск Live-дистрибутива FuryBSD 12.1, построенного на базе FreeBSD и поставляемого в сборках с рабочими столами Xfce (1.8 Гб) и KDE (3.4 Гб). Проект развивает Джо Мэлоуни (Joe Maloney) из компании iXsystems, курирующей TrueOS и FreeNAS, но FuryBSD позиционируется как поддерживаемый сообществом независимый проект, не связанный с iXsystems.

Live-образ может быть записан как на DVD, так и на USB Flash. Имеется режим стационарной установки путём переноса Live-окружения со всеми изменениями на диск (используется bsdinstall и установка на раздел с ZFS). Для обеспечения записи в Live-системе применяется UnionFS. В отличие от сборок на базе TrueOS, проект FuryBSD рассчитан на тесную интеграцию с FreeBSD и использование наработки основного проекта, но с оптимизацией настроек и окружения для применения на рабочем столе.

Выпуск примечателен обновлением до FreeBSD 12.1 и свежего среза пакетов (2020Q1). Рабочие столы обновлены до Xfce 4.14 и KDE 5.17. В конфигуратор fury-xorg-tool добавлена новая категория для установки драйверов NVIDIA. Возвращено загрузочное меню, позволяющее изменить параметры загрузки и перейти в однопользовательский режим. Корневой раздел на Live-носителей переведён в режим чтения и записи. Для определения оборудования и загрузки необходимых драйверов задействован свежий пакет dsbdriverd. В базовый состав добавлен xkbmap для управления раскладками клавиатуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.furybsd.org/new-fu...)
  2. OpenNews: FuryBSD - новая Live-сборка FreeBSD с рабочим столом Xfce
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3
  4. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
  5. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.02
  6. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52570-furybsd
Ключевые слова: furybsd, bsd, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А блоб на лайвсиди идёт? Меня гостбсд подкупил блобом в комплекте, в линуксе такого никогда нет. Но крашащийся по кд гном мне в нём не понравился, хочется кде (он не крашится). И какие-то проблемы с efi-gpt были, вроде через пару месяцев исправили, но я больше не ставил.
     
  • 1.2, terryfilch (ok), 11:25, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    потому, что может?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:37, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xfce рулит! Хотя со временем все равно переходишь на WM вместо DE..
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 11:53, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Со временем всё равно переходишь на DE. Банально нет причин использовать удобный софт, запускающий кучу сессий, но при этом отказываться от той же плазмы с квином (которые удобны и шарят зависимости с этим  софтом).
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 12:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже старость, чувак)) Ну и кеды вообще видел только на картинках, а удобный софт.. кому что, у меня Emacs с экстеншенами.
     
     
  • 4.13, Аноним (1), 12:22, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да не, вряд ли. Скажем… Gwenview норм. Скриншотилка новая отличная. Kate/kwrite/kdevelop лучше многих альтернатив (я перекатился на них с вима с кучей плагинов). Phonon опять же, никакая пульса не нужна. Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете, ksysguard тоже ничего. Главное это всё же хоткеи, няшный лаунчер (krunner, лучше того же dmenu) самый мощный и продвинутый wm на свете (kwin, про баги не надо, после багов прочих вм не так и страшно). Dolphin подкупает тем, что его можно легко и просто расширять плагинами и без проблем патчить в исходниках, помимо того, что у него есть все функции о которых можно только мечтать. А самое главное это semantic desktop: файлам можно назначать теги, оценки, комментарии и тд и тп. Говорят, есть ещё kdepim с интеграцией почты и органайзера, но я ими не пользуюсь.
     
     
  • 5.14, ыы (?), 12:40, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете

    с той лишь "маленькой" неприятностью, что если он повис- значит пушной зверек придет всем сессиям...

     
     
  • 6.19, Аноним (1), 13:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете
    > с той лишь "маленькой" неприятностью, что если он повис- значит пушной зверек
    > придет всем сессиям...

    Там разве нельзя вкладку отдельно закрыть? Обычно чтобы он развис надо убить ssh или что там повисло, и выходить корректно в следующий раз. Именно это он и сделает при закрытии вкладки, соседние окна в других процессах вообще никак не аффектит по-моему. Других причин придумать не могу.

     
     
  • 7.21, ыы (?), 13:18, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там разве нельзя вкладку отдельно закрыть?

    подвисшую - нет. это не самостоятельный процесс. такой вот "замечательный" терминал.

     
     
  • 8.22, Аноним (1), 13:24, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это так Он в каждом табе запускает отдельную программу и если она зависнет,... текст свёрнут, показать
     
  • 5.16, Аноним (3), 12:54, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я б тебе рассказал про Emacs как настоящую семантическую среду, но.. там какбэ еще и кодить нужно, не каждый кдешник осилит))
     
     
  • 6.18, Аноним (1), 13:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я б тебе рассказал про Emacs как настоящую семантическую среду, но.. там
    > какбэ еще и кодить нужно, не каждый кдешник осилит))

    Неэффективно. Вот мышкой повазюкать в гуе эффективно, особенно когда у тебя миллиарды файлов. А про кодить понт не засчитан, будто в кде кодить нельзя. Я например писал плагины и патчил amarok с kopete, когда это было ещё не модно. Всё для того, чтобы софт максимально отвечал моим представлениям о юзабилити: не одна программа, а интеграция всех программ в 1 среду.

     
     
  • 7.20, Аноним (3), 13:11, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а интеграция всех программ в 1 среду

    Так и я про то же. Просто кеды.. ну виндообразно же слишком. Хотя возможно и дела вкуса, но проверять все равно не стану.

     

  • 1.4, mozgoprav (ok), 11:41, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший проект, рекомендую попробовать
     
     
  • 2.15, t (??), 12:47, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    tа какой логин пароль

     

  • 1.5, волшебство (?), 11:49, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я уверенный пользователь xfce. А чем пользуешься ты?
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 11:51, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И в чём ты уверен? :)
     
     
  • 3.12, th3m3 (ok), 12:19, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильность.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:00, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    когда наконец-то во FreeBSD появится systemd?
    init-скрипты какие-то непонятные
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Толсто!!!
     
  • 2.11, Ананимас008 (?), 12:12, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда в LinuxD уже появятся шелл скрипты, все какие-то юниты компилировать? Да еще запоминать кучу директив --UseThisDirectiveToRunSomething. KISS.
     

  • 1.17, t (??), 12:58, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите пожл. логин, пароль для live
     
     
  • 2.24, Any Name (?), 13:41, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искал меньше митуты.

    https://forums.furybsd.org/viewtopic.php?f=13&p=122&sid=f44240ee7d774e146dcadc

    You can try "furybsd".

     

  • 1.23, Агл (?), 13:26, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с одним нерабочим столом
     
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