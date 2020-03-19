Выпуск FuryBSD 12.1, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce

2.7 , Аноним ( 1 ), 11:53, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Со временем всё равно переходишь на DE. Банально нет причин использовать удобный софт, запускающий кучу сессий, но при этом отказываться от той же плазмы с квином (которые удобны и шарят зависимости с этим софтом).

3.9 , Аноним ( 3 ), 12:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже старость, чувак)) Ну и кеды вообще видел только на картинках, а удобный софт.. кому что, у меня Emacs с экстеншенами.

4.13 , Аноним ( 1 ), 12:22, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да не, вряд ли. Скажем… Gwenview норм. Скриншотилка новая отличная. Kate/kwrite/kdevelop лучше многих альтернатив (я перекатился на них с вима с кучей плагинов). Phonon опять же, никакая пульса не нужна. Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете, ksysguard тоже ничего. Главное это всё же хоткеи, няшный лаунчер (krunner, лучше того же dmenu) самый мощный и продвинутый wm на свете (kwin, про баги не надо, после багов прочих вм не так и страшно). Dolphin подкупает тем, что его можно легко и просто расширять плагинами и без проблем патчить в исходниках, помимо того, что у него есть все функции о которых можно только мечтать. А самое главное это semantic desktop: файлам можно назначать теги, оценки, комментарии и тд и тп. Говорят, есть ещё kdepim с интеграцией почты и органайзера, но я ими не пользуюсь.

5.14 , ыы ( ? ), 12:40, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете с той лишь "маленькой" неприятностью, что если он повис- значит пушной зверек придет всем сессиям...

6.19 , Аноним ( 1 ), 13:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Konsole объективно лучший эмулятор терминала на свете

> с той лишь "маленькой" неприятностью, что если он повис- значит пушной зверек

> придет всем сессиям... Там разве нельзя вкладку отдельно закрыть? Обычно чтобы он развис надо убить ssh или что там повисло, и выходить корректно в следующий раз. Именно это он и сделает при закрытии вкладки, соседние окна в других процессах вообще никак не аффектит по-моему. Других причин придумать не могу.

7.21 , ыы ( ? ), 13:18, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Там разве нельзя вкладку отдельно закрыть? подвисшую - нет. это не самостоятельный процесс. такой вот "замечательный" терминал.

8.22 , Аноним ( 1 ), 13:24, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как это так Он в каждом табе запускает отдельную программу и если она зависнет,... 5.16 , Аноним ( 3 ), 12:54, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я б тебе рассказал про Emacs как настоящую семантическую среду, но.. там какбэ еще и кодить нужно, не каждый кдешник осилит))

6.18 , Аноним ( 1 ), 13:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я б тебе рассказал про Emacs как настоящую семантическую среду, но.. там

> какбэ еще и кодить нужно, не каждый кдешник осилит)) Неэффективно. Вот мышкой повазюкать в гуе эффективно, особенно когда у тебя миллиарды файлов. А про кодить понт не засчитан, будто в кде кодить нельзя. Я например писал плагины и патчил amarok с kopete, когда это было ещё не модно. Всё для того, чтобы софт максимально отвечал моим представлениям о юзабилити: не одна программа, а интеграция всех программ в 1 среду.

7.20 , Аноним ( 3 ), 13:11, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а интеграция всех программ в 1 среду Так и я про то же. Просто кеды.. ну виндообразно же слишком. Хотя возможно и дела вкуса, но проверять все равно не стану.

