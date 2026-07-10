Выпуск Rust 1.97. Написанные на Rust ядро Zinnia и P2P-система Iroh с адресацией по ключам

Опубликован релиз языка программирования Rust 1.97, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки). Методы работы с памятью в Rust нацелены на исключение ошибок при манипулировании указателями и защиту от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок. Основные новшества: По умолчанию включена новая схема декорирования (mangling) имён функций, глобальных переменных и структур данных в генерируемых объектных и исполняемых файлах (-Csymbol-mangling-version=v0). Имена декорируются для предотвращения конфликтов во время компоновки разных программ, путём прикрепления специфичного контекста, такого как путь к модулю и имя crate-пакета. Ранее используемая схема декорирования имён, основанная на Itanium ABI, имела такие недостатки, как замена параметров дженериков на нечитаемые хэши и наличие частей компилятора, не использующих Itanium ABI, что требовало использования специфичных для Rust декодировщиков имён. В Rust 1.97 задействована по умолчанию схема декорирования, разработанная специально для Rust и лишённая отмеченных недостатков. Старую схему намерены удалить в одном из следующих выпусков.

В пакетный менеджер cargo встроена возможность управления реакцией на генерацию компилятором предупреждений при сборке. Добавлена переменная окружения CARGO_BUILD_WARNINGS, которая может принимать три значения: warn (по умолчанию) - вывод предупреждения на экран; allow - скрытие вывода предупреждений; deny - обработка предупреждений как ошибок, останавливающих сборку. В прошлых версиях для завершения сборки после вывода предупреждения приходилось указывать "-Dwarnings" в RUSTFLAGS для компилятора, но при изменении RUSTFLAGS пакетный менеджер cargo считал сборку новой, не учитывал данные в кэше и с нуля пересобирал весь проект. Перенос настройки на сторону cargo исключил сброс кэша и необходимость полной перекомпиляции при изменении режима обработки предупреждений, а также упростил включение обработки предупреждений как ошибок в системах непрерывной интеграции.

При сборке включено по умолчанию отображения сообщений, выводимых компоновщиком. Сообщения выводятся в форме предупреждений через специальное lint-правило "linker_messages", которое не входит в стандартную группу "warnings". При этом rustc отфильтровывает сообщения, которые являются типовыми ложными срабатываниями или нормальным поведением, оставляя предупреждения, которые могут свидетельствовать о проблемах, такие как предупреждения об устаревших опциях и нежелательных настройках. Ранее информация от компоновщика показывалась только при завершении с ошибкой, а иначе все сообщения скрывались. Для возвращения старого поведения в Cargo.toml можно добавить: [lints.rust] linker_messages = "allow"

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей: Default for RepeatN Copy for ffi::FromBytesUntilNulError Send for std::fs::File для UEFI <{integer}>::isolate_highest_one <{integer}>::isolate_lowest_one <{integer}>::highest_one <{integer}>::lowest_one <{uN}>::bit_width NonZero<{integer}>::isolate_highest_one NonZero<{integer}>::isolate_lowest_one NonZero<{integer}>::highest_one NonZero<{integer}>::lowest_one NonZero<{uN}>::bit_width

Признак "const" применён в методе char::is_control.





Дополнительно можно отметить недавно анонсированные проекты и события, связанные с Rust: Проект zinnia развивает модульное Unix-подобное ядро, написанное на языке Rust и распространяемое под лицензией GPLv2. Ядро поддерживает POSIX-интерфейсы и некоторые расширения из BSD и Linux, такие как epoll и timerfd. Для отрисовки и организации ввода доступны драйверы DRM (Direct Rendering Manager) и evdev. Реализованной функциональности достаточно для запуска среды рабочего стола Xfce под управлением X-сервера и композитного сервера Weston на базе Wayland. Поддерживается загрузка как в эмуляторе QEMU, так и на реальном оборудовании, таком как ноутбук ThinkPad E14 G7.

Представлен релиз коммуникационной библиотеки iroh 1.0, позволяющей устанавливать сетевые соединения между приложениями на разных хостах с подключением по криптографическим ключам, вместо IP-адресов (указывается ключ к которому необходимо подключиться и iroh находит связанный с ним хост и устанавливает шифрованное соединение с использованием протокола QUIC). По возможности устанавливаются прямые P2P-соединения, но если это невозможно, выполняется откат на работу через релеи, которые также применяются для обнаружения хостов по ключам. Возможен запуск своего релея или подключение к поддерживаемым сообществом публичным релеям. Среди расширенных возможностей: поддержка Multipath QUIC для доставки пакетов одновременно по нескольким маршрутам, возможность работы из-за NAT, режим статической конфигурации для подключения к локальным устройствам без доступа к интернету, возможность сборки в промежуточный код WASM для выполнения внутри браузера, поддержка создания своих транспортов, например, для подключения через Bluetooth, WiFi Aware или LoRa. Код написан на Rust и распространяется под лицензиями Apache-2.0 и MIT. Доступны обвязки для Python, Node.js, Kotlin и Swift.

Автор серверной JavaScript-платформы Bun опубликовал статью с разбором проекта по переписыванию Bun с языка Zig на Rust, используя AI-модель Claude Fable. Отмечается, что Bun 1.3.14 станет последним выпуском на Zig и следующая версия Bun 1.4.0 уже будет на Rust. Судя по проведённым тестам, версия на Rust потребляет значительно меньше памяти и на 2-5% быстрее версии на Zig. Размер исполняемого файла в версии на Rust сократился на 20%.



