Выпуск Rust 1.96. Оценка пригодности Rust для создания прошивок к микроконтроллерам

|2.9, Аноним (9), 21:06, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Интересно, во сколько раз при этом будет больше ошибок, чем в uutils?
|1.2, Аноним (2), 20:33, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Лучше производность, быстрее код писать, меньше оперативной памяти нужно и чуть больше места занимает.
Выбор очевиден.
|2.15, Аноним (15), 21:24, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Быстрее код писать, воюя с чекером боровов?
Завязывайте позориться. Если у вас проблемы с БЧ при написании кода, значит вы не понимаете сколько у вас живут объекты и плодите UB, на сях с такой квалификацией вы будете вместо "войны с БЧ" который вас тыкает в проблему ещё до того как вы даже код собрали, сидеть неделями в отладчике.
> Ах да, для микроконтроллеров же - сплошной @unsafe
Ни на йоту не больше чем в программировании под большие машины - там у вас в unsafe обёрнуты обращения к системным вызовам, а тут к портам. В остальном разницы нет, поверх этого можете писать только safe логику, можете пользоваться штуками использующими unsafe под капотом для эффективности, но эти штуки опциональны и одинаковы на любых платформах.
|1.3, НяшМяш (ok), 20:33, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Под микроконтроллер в 160 мегагерц можно было хоть на бидоне писать, в чём смысл делать какие-то сравнения под эту лошадь. Сообщество на тот же 16-мегагерцовый nRF51 на embassy фигачит со свистом уже много лет, открыли они Америку.
|3.14, Аноним (14), 21:19, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Низкоуровневый питон называется forth. Это низкоуровневый сишарп.
|1.8, Аноним (6), 21:05, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что-то мне кажется, что если для микроконтроллеров писать на Algol68 с POSIX-расширениями (ga68), то тоже производительность будет не сильно отличаться.
|2.20, Аноним (15), 21:44, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это скорее правда. Под железо без изысков (типа всяких SIMD) компилировать чистую математику (а что ещё в эмбеддовке может быть CPU-bound) компиляторы давно уже научились, и язык тут можно вообще любой взять. Если у него конечно бэкенд gcc/llvm, а не самодельное музейное гoвнo из прошлого века.
Сейчас скорее интересно другое, а именно возможность написать взрослый асинхронный код типа
'''rust
task::spawn(async ||
loop {
button.await;
i2c.send(0x12, b"button pressed").await.unwrap();
}
);
'''
и чтобы он скомпилился в те же 276 байт которые я напишу на ассемблере с ручным диспатчем прерываний и конечным автоматом для состояний. Хотя даже тут интерес уже даже не практический, а фановый, поскольку нет давно железа где было бы принципиально скомпилится это в 276 или 27600 байт.
|1.10, Аноним (15), 21:07, 29/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В эмбедном байтодрочестве rust равных нет уже за счёт упаковки структур и нишевой оптимизации. А так-то без экспериментов было понятно что как минимум если писать на нём в C/плюсовом стиле, то и результаты будут примерно такими же. Вот было бы гораздо интереснее сравнить rust с C/плюсовым стилем и идиоматический rust с Option, Result, итераторами, монадическими конструкциями, лямбдами и трейтами, а желательно с ещё более высокоуровневыми штуками типа разбора протоколов через serde или хотя бы nom.
Пока мой опыт в портировании сишного кода, правда не для эмбеддовки, но как раз разбор строк и протоколов и прочее битодрочество показывает что получается в 3 раза меньше (исходного) кода и он намного понятнее, и работает это быстрее (и юнит тесты рядом с кодом очень удобная штука), но на размер машинного кода я не смотрел. А давний опыт в эмбеддовке (AVR) показал что на полноценном C++ со всякими 'unique_ptr', '<algorithm>' и повсеместными шаблонами (когда разные реализации таймеров и экранчиков прокидываются как шаблонные аргументы, реализация I2C мокается для тестов и т.д.) получает прошивки компактнее дубового сишного кода, после чего про C в нашеё команде вообще забыли.
Вот на rust такое будет ещё проще и там где в плюсах ещё был возможен какой-то оверхед, то гарантированно без него, но хочется чтобы это красиво показали. Потому что кто-то, как даже в новости написано, до сих пор пишет эмбеддовку на C!
|2.12, Аноним (12), 21:14, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничего интересного в этом нет. Вопрос применения раста в плоскости практического применения вообще не лежит.
|3.16, Аноним (15), 21:25, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какой интересный тейк. Даже интересно в какой плоскости лежит вопрос применения если не в плоскости применения.
|4.19, анонимс (?), 21:36, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Идеологическом. Rust компилируется LLVM написанным на C++ бэкэндом rustc так что машинный код совершенно одинаков
|2.18, Сладкая булочка (?), 21:32, 29/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> (и юнит тесты рядом с кодом очень удобная штука)
В си никто не мешает положить тесты рядом с кодом.
