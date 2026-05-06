Автор платформы Bun проводит эксперимент по переписыванию с Zig на Rust

Джарред Самнер (Jarred Sumner), создатель и основной разработчик серверной JavaScript-платформы Bun, создал Git-ветку, в которой приступил к переписыванию Bun с языка Zig на Rust. Переписывание ведётся с использование AI-ассистента Claude, для которого сформировано отдельное руководство по портированию. По словам Джарреда пока это лишь эксперимент, а не официальный порт, и высока вероятность, что дальше эксперимента дело не зайдёт и переписанный код не будет использован. Портирование ещё не завершено, и на текущем этапе весь интерес к проекту сосредоточен на том, чтобы оценить насколько работоспособным получится порт, будет ли он проходить набор тестов основного проекта и сложно ли будет сопровождать новый код. В конечном счёте планируется провести сравнительное тестирование вариантов Bun на Zig и Rust. В декабре прошлого года проект Bun поглотила компания Anthropic, поэтому у Джарреда есть ресурсы для вовлечения в портирование передовых AI-моделей Claude. Платформа Bun применяется в продуктах Claude Code и Claude Agent SDK, и компания Anthropic заинтересована в повышении её качества и развитии. Bun является одним из самых успешных проектов на языке Zig, при этом у разработчиков Zig и Bun расходятся мнения в отношении применения AI в процессе разработки. В проекте Zig утверждён жёсткий запрет применения больших языковых моделей при подготовке pull-запросов, issue и комментариев (запрещён даже перевод через AI неанглоязычных комментариев). Введение подобных ограничений объясняется разработчиками Zig негативным опытом в рецензировании созданных через AI pull-запросов, которые отнимают ресурсы и время (например, отмечаются бессмысленные изменения, AI-галлюцинации и раздутые коммиты в 10 тысяч строк). Кроме того, проект Zig позиционирует себя как ориентированный на участников, а не вносимый ими вклад в разработку - главной целью принятия pull-запросов называется не добавление нового кода, а помощь в развитии новых участников. Автор Bun не согласен с запретом AI в Zig и полагает, что AI-слоп останется ностальгическим пережитком 2025 и 2026 годов, а разработка открытого ПО эволюционирует до запрета приёма кода от людей. Люди будут обсуждать проблемы, ставить задачи и расставлять приоритеты, а написание кода и отправка изменений в репозитории станет уделом AI. В качестве причины экспериментов с переписыванием на Rust также отмечается желание устранить проблемы в Bun, вызванные утечками памяти, и неприемлемая для крупных проектов политика Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость. Из-за запрета применения AI разработчики Bun вынуждены поддерживать собственный форк инструментария Zig, в котором благодаря применению AI удалось в 4 раза ускорить компиляцию за счёт распараллеливания семантического анализа и генерации кода. При этом судя по комментарию одного из разработчиков Zig причина отклонения патчей не в AI, а в том, что распараллеливание семантического анализа затрагивает не только компилятор, но и сам язык - чтобы реализовать предложенную функциональность без ошибок и несовместимостей, требуется внесение изменений в язык Zig. Вместо распараллеливания, разработчики Zig развивают инкрементальную компиляцию, которая по их предположению позволит на порядок повысить скорость компиляции. JavaScript-платформа Bun развивается как высокопроизводительный аналог платформ Node.js и Deno. Проект разрабатывается с оглядкой на обеспечение совместимости с серверными приложениями для Node.js и поддерживает большую часть API Node.js. В состав платформы входит набор инструментов для создания и выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, а также runtime для выполнения JavaScript-приложений без браузера, пакетный менеджер (совместимый с NPM), инструментарий для выполнения тестов, система сборки самодостаточных пакетов и прослойка для встраивания обработчиков, написанных на языке Си. По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js). Для выполнения JavaScript задействован JavaScript-движок JavaScriptCore и компоненты проекта WebKit с дополнительными патчами.







