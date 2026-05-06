Автор платформы Bun проводит эксперимент по переписыванию с Zig на Rust

06.05.2026 11:54 (MSK)

Джарред Самнер (Jarred Sumner), создатель и основной разработчик серверной JavaScript-платформы Bun, создал Git-ветку, в которой приступил к переписыванию Bun с языка Zig на Rust. Переписывание ведётся с использование AI-ассистента Claude, для которого сформировано отдельное руководство по портированию. По словам Джарреда пока это лишь эксперимент, а не официальный порт, и высока вероятность, что дальше эксперимента дело не зайдёт и переписанный код не будет использован.

Портирование ещё не завершено, и на текущем этапе весь интерес к проекту сосредоточен на том, чтобы оценить насколько работоспособным получится порт, будет ли он проходить набор тестов основного проекта и сложно ли будет сопровождать новый код. В конечном счёте планируется провести сравнительное тестирование вариантов Bun на Zig и Rust.

В декабре прошлого года проект Bun поглотила компания Anthropic, поэтому у Джарреда есть ресурсы для вовлечения в портирование передовых AI-моделей Claude. Платформа Bun применяется в продуктах Claude Code и Claude Agent SDK, и компания Anthropic заинтересована в повышении её качества и развитии. Bun является одним из самых успешных проектов на языке Zig, при этом у разработчиков Zig и Bun расходятся мнения в отношении применения AI в процессе разработки. В проекте Zig утверждён жёсткий запрет применения больших языковых моделей при подготовке pull-запросов, issue и комментариев (запрещён даже перевод через AI неанглоязычных комментариев).

Введение подобных ограничений объясняется разработчиками Zig негативным опытом в рецензировании созданных через AI pull-запросов, которые отнимают ресурсы и время (например, отмечаются бессмысленные изменения, AI-галлюцинации и раздутые коммиты в 10 тысяч строк). Кроме того, проект Zig позиционирует себя как ориентированный на участников, а не вносимый ими вклад в разработку - главной целью принятия pull-запросов называется не добавление нового кода, а помощь в развитии новых участников.

Автор Bun не согласен с запретом AI в Zig и полагает, что AI-слоп останется ностальгическим пережитком 2025 и 2026 годов, а разработка открытого ПО эволюционирует до запрета приёма кода от людей. Люди будут обсуждать проблемы, ставить задачи и расставлять приоритеты, а написание кода и отправка изменений в репозитории станет уделом AI. В качестве причины экспериментов с переписыванием на Rust также отмечается желание устранить проблемы в Bun, вызванные утечками памяти, и неприемлемая для крупных проектов политика Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость.

Из-за запрета применения AI разработчики Bun вынуждены поддерживать собственный форк инструментария Zig, в котором благодаря применению AI удалось в 4 раза ускорить компиляцию за счёт распараллеливания семантического анализа и генерации кода. При этом судя по комментарию одного из разработчиков Zig причина отклонения патчей не в AI, а в том, что распараллеливание семантического анализа затрагивает не только компилятор, но и сам язык - чтобы реализовать предложенную функциональность без ошибок и несовместимостей, требуется внесение изменений в язык Zig. Вместо распараллеливания, разработчики Zig развивают инкрементальную компиляцию, которая по их предположению позволит на порядок повысить скорость компиляции.

JavaScript-платформа Bun развивается как высокопроизводительный аналог платформ Node.js и Deno. Проект разрабатывается с оглядкой на обеспечение совместимости с серверными приложениями для Node.js и поддерживает большую часть API Node.js. В состав платформы входит набор инструментов для создания и выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, а также runtime для выполнения JavaScript-приложений без браузера, пакетный менеджер (совместимый с NPM), инструментарий для выполнения тестов, система сборки самодостаточных пакетов и прослойка для встраивания обработчиков, написанных на языке Си. По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js). Для выполнения JavaScript задействован JavaScript-движок JavaScriptCore и компоненты проекта WebKit с дополнительными патчами.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65379-bun
Ключевые слова: bun, rust, zig
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Джон Титор (ok), 12:09, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я предполагаю что он хочет посмотреть быстродействие и сравнить. Rust же рекламируют как язык программирования с высокой скоростью исполнения кода. Интересно что он скажет в результате - что откроет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:16, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Вроде раст рекламируют как нечто среднее между питоном и додиез, все эти проверки в рантайме то не бесплатны. Чувак просто хочет хайпануть. Зиг слишком эзотерический и раст чуть менее эзотерический.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 12:21, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, нейронки с эзотерическими языками довольно посредственно работает. Так что не совсем понятен смысл это вообще обсуждать.
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:22, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вроде раст рекламируют как нечто среднее между питоном и додиез,

    И вы сможете предоставить пруфы?
    Или это просто прдеж у лужу?

    > все эти проверки в рантайме то не бесплатны.

    Какие именно проверки в рантайме?
    ЕМНИП в рекламе раста как раз рекламировали "compile time checks", всяких боровов и компилятор с плеткой.

    > Зиг слишком эзотерический

    Да, и весьма сырой.

    > и раст чуть менее эзотерический.

    Настолько менее, что добавлен в ядро вторым языком, используется кучей серьезных компаний типа клоудфлари, мелкомягкими и амазоном..
    И да, в каждом новом андроиде есть миллионы строк раст кода.

    Я бы сказал что это мейнстримный язык, что думаете? ;)

     
     
  • 4.7, Аноним (3), 12:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Корпорации вроде Майкрософт заинтересованы в неэффективном коде на раст, который позволит выкинуть программистов на мороз. Чистая экономия. Оттуда же и в ядре он. А проверки в рантайме никуда не деваются, и естественно они не бесплатны. Поэтому и конкуренция с виртуальными машинами.
     
     
  • 5.10, Аноним (6), 12:33, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    получает кучу бабла продавая облачные сервисы типа азура наоборот, заинтересован... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 12:35, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверки границ массивов например
     
     
  • 7.15, Аноним (6), 12:46, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проверки границ массивов например

    Ок, предположим, что в расте они обязательные, постоянные и неотвратимые как налоги.
    (хотя если бы в почитали про слайсы, то узнали бы много нового)

    А в СИ они нужны?
    Что будет если не проверять границы массивов?
    Что случится если программы выйдет за эти границы?

    По какой-то причине в плюсы добавили .at() (СИшка как обычно отстает в "инновациях").

    В компиляторы добавили -Warray-bounds (как раз на этапе компиляции), и -fsanitize=bounds (для рантайма).

    Зачем если и так все хорошо работало?

    ps вы так и не привели пруфов того, что релизный расткод существенно медленнее чем код на альтернативных языках.

     
     
  • 8.31, Аноним (12), 14:08, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В C короткие строки могут храниться без выделения в памяти, а в расте нет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Аноним (44), 15:06, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А если подумать https crates io crates smol_str ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.53, Аноним (12), 16:21, 06/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 10.54, Аноним (12), 16:24, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как ей пользоваться, если остальная библиотека не рассчитана на нее Каждый ра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.59, Аноним (44), 16:43, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно ничего конвертировать SmolStr предоставляет такую же обычную str ссыл... текст свёрнут, показать
     
  • 8.32, Аноним (12), 14:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему я какие-то пруфы должен приводить Я за всех анонимов должен отвечать ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.14, pepe_watafa (?), 12:39, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А проверки в рантайме никуда не деваются ..."
    Давайте, предметнее, о каких конкретно проверках в рантайме вы ведёте речь?
     
     
  • 6.27, Аноним (3), 13:44, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Индексы это самый известный пример, где производительность меньше. Валидация ввода в стандартной библиотеке, раскрутка стека очень дорогая, какая-то возня юникодом постоянно, переполнение стека ловит и так далее.
     
     
  • 7.56, Володька Драйвер (?), 16:37, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая нахер раскрутка стека в Rust? оО
    Обращение по индексу нужно только там где недерменированное обращение к памяти (для которого всегда нужно проверять границу), для детерменированного и тем более линейного обращения, есть итераторы с разовой проверкой инварианта.
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:23, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >используется кучей серьезных компаний типа клоудфлари, мелкомягкими и амазоном..

    Описали половину компаний, который его используют. Кстати, Microslop можно вычеркнуть, у них в редакторе текста почти 500 unsafe, что как бы намекает.
    >Я бы сказал что это мейнстримный язык, что думаете?

    Думаю нет, потому что вакансий на нем нет. В отличие от мейнстримного C++ например.

     
  • 3.52, Аноним (52), 16:13, 06/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (12), 12:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отладочный код чудовищно медленный, об этом даже в документации bevy сказано, в то время как C++ разрабы  даже stl переписывают, так как он недостаточно быстрый в отладочном режиме (EASTL), в расте вот такое вот творится. Тестил демки bevy, там 70 фпс в сцене с кубом было
     
     
  • 3.9, Аноним (12), 12:31, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://github.com/bevyengine/bevy-website/blob/9d28acced9a21ef6fa211ff21088b0
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 12:34, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Отладочный код чудовищно медленный

    Отладочный код нужен для отладки. То есть такой, который в асме выглядит ровно так как и написал разработчик. Это в крестах пофигу как там UB выглядят. Но если очень надо и в гугле забанили, то можно компилировать зависимости с оптимизациями. Про это даже в документации раста сказано.

    [profile.dev.package."*"]
    debug = false
    opt-level = 3

     
     
  • 4.13, Аноним (12), 12:36, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В отладочном коде надо полноценно работать и отлаживать, а эти "оптимизации" как раз проверки выкидывают, добро пожаловать в безопасный раст
     
     
  • 5.28, Аноним (3), 13:47, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно, даже переполнение целого только в отладочных билдах. Потому и тормозит нещадно, впрочем.
     
  • 4.48, Аноним (48), 15:37, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отладочный код нужен для отладки. То есть такой, который в асме выглядит ровно так как и написал разработчик.

    Это верно только для Си и частично с большой натяжкой для C++. Для раста это неприменимо совсем потому что писатели на расте ничего не понимают ни в ассемблере, ни в шинах, ни в памяти, ни в регистрах процессора и тд и тп.

     
  • 2.46, Аноним (46), 15:28, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задача сверху в рамках его новой должностной инструкции, а именно "найти применение для Claude"
     

  • 1.4, Анонимус11 (?), 12:18, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > неприемлемая для крупных проектов политика Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость

    Интересно, а что ждали от языка, у которого еще не было стейбл-релиза? В этом и суть нулевой мажорной версии

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:51, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждали скорости!
     

  • 1.16, Аноним (17), 12:48, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем ведь для этого уже есть Дино?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:06, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но зачем ведь для этого уже есть Дино?

    Пока программисты  ̶В̶и̶л̶л̶а̶р̶и̶б̶а̶ Bun героически борются с "политикой Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость", программисты В̶и̶л̶л̶а̶б̶а̶д̶ж̶о̶ Deno уже написали запланированный код и пошли отдыхать

     
     
  • 3.39, Аноним (17), 14:17, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь Deno по итогу дикий тормоз и именно поэтому написали Bun.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:24, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь Deno по итогу дикий тормоз и именно поэтому написали Bun.

    Тормоз или нет, но авторов буна стали напрягать выбрыки Zigʼовцев.
    Не очень понятно на что они расчитывали, беря недопиленный язык без поддержки корпорация.

    Хотя не исключаю, что это просто "заказ на рекламу" от антропика.

     
  • 4.51, Аноним (51), 16:12, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь Deno по итогу дикий тормоз

    Но тогда, если верить приведенным в статье значениям перформанса, стандартный ноджээс, который используется не только лишь везде, вообще на месте стоит.

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:04, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу видно, что ИИ и Rust - это раковая опухоль, которая стремится всё пожрать.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы уточнил - опухоль, которую некоторые не очень умные специально взращивают.
     

  • 1.21, Абырвалг (?), 13:20, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >AI-слоп останется ностальгическим пережитком 2025 и 2076 годов

    Я поправил

     
  • 1.22, Tron is Whistling (?), 13:24, 06/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, Шарп (ok), 13:33, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >останется ностальгическим пережитком 2025 и 2026 годов

    Автор пишет из 2027 года?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:48, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну. Он такими категориями не думает. Он из 3026 вещает. Когда только и может настоящий ИИ появиться.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:35, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А аудит Bun с помощью ИИ он уже провёл?
     
  • 1.26, Аноним (25), 13:38, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему opennet.ru так тормозит. Более 5 сек. обновление странички.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:04, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я думал тольуо у меня так...
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:11, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    whois 217.65.3.21 прояснит ситуацию
     
  • 2.33, Аноним (6), 14:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему opennet.ru так тормозит. Более 5 сек. обновление странички.

    Скорее всего "отключили интернет".
    Бедные дарагие маасквичи ноют, что даже телефоны не ловят.
    Глупенькие, это же всё ради их же безопасности.
    И замедление телеграмма, и отключение ютуба, и всякие истаграмы, роблоксы и прочее.

    Думаю чем ближе к дню П, тем будет хуже.

     
     
  • 3.47, Аноним (35), 15:35, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырявый сетевой сервис (мессенджер) всей сети мешает. Не понимаю почему с ним нянчатся? Без ютуба не скучаю. А прочее - мусор.  
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мадьярское каммунити говорит что скорее всего хостеру поплохело, т.к. тут он тоже лежал
     
  • 2.34, Аноним (35), 14:10, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opennet.ru живет на FILANCO хостинг. Их сайт тоже крутит круги 30 сек.
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:12, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде нормализовалось через отсутствие пинга 5 мин..
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:42, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Расте он бы тормозил более безопастно.
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:14, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А был бы у него изначально спек для ии агента, то сгенерировать имплементацию на любом языке было бы значительно проще.
     
  • 1.42, пох. (?), 15:01, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Платформа Bun применяется в продуктах Claude Code

    аааа... вот почему это уг не работает на редхатоидах (как, казалось бы, можно КОНСОЛЬНОЙ программе сделать зависимость от версии ведра чтобы она необратимо ломалась на ниправильном-ниправильном? А вот так - собрать тройной bullshit bingo и еще добавить ЫЫ)

     

  • 1.43, Соль земли2 (?), 15:05, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочешь найти противников своей идеи - расскажи им о ней.
     
  • 1.57, Аноним (57), 16:39, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и на текущем этапе весь интерес к проекту сосредоточен на том, чтобы оценить насколько работоспособным получится порт, будет ли он проходить набор тестов основного проекта

    Что за глупые игры? Насколько сделают, настолько и получится работоспособным.
    >поэтому у Джарреда есть ресурсы для вовлечения в портирование передовых AI-моделей Claude

    Так что в итоге будет тестироваться, Rust, порт, Claude или Джарред?

     
  • 1.58, уп (?), 16:40, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем на опеннете не было даже новости о релизе Zig 0.16. Это позор.
     

