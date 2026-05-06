Автор платформы Bun проводит эксперимент по переписыванию с Zig на Rust

|1.1, Джон Титор (ok), 12:09, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я предполагаю что он хочет посмотреть быстродействие и сравнить. Rust же рекламируют как язык программирования с высокой скоростью исполнения кода. Интересно что он скажет в результате - что откроет?
|2.3, Аноним (3), 12:16, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вроде раст рекламируют как нечто среднее между питоном и додиез, все эти проверки в рантайме то не бесплатны. Чувак просто хочет хайпануть. Зиг слишком эзотерический и раст чуть менее эзотерический.
|3.5, Аноним (3), 12:21, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
К слову, нейронки с эзотерическими языками довольно посредственно работает. Так что не совсем понятен смысл это вообще обсуждать.
|3.6, Аноним (6), 12:22, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вроде раст рекламируют как нечто среднее между питоном и додиез,
И вы сможете предоставить пруфы?
Или это просто прдеж у лужу?
> все эти проверки в рантайме то не бесплатны.
Какие именно проверки в рантайме?
ЕМНИП в рекламе раста как раз рекламировали "compile time checks", всяких боровов и компилятор с плеткой.
> Зиг слишком эзотерический
Да, и весьма сырой.
> и раст чуть менее эзотерический.
Настолько менее, что добавлен в ядро вторым языком, используется кучей серьезных компаний типа клоудфлари, мелкомягкими и амазоном..
И да, в каждом новом андроиде есть миллионы строк раст кода.
Я бы сказал что это мейнстримный язык, что думаете? ;)
|4.7, Аноним (3), 12:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Корпорации вроде Майкрософт заинтересованы в неэффективном коде на раст, который позволит выкинуть программистов на мороз. Чистая экономия. Оттуда же и в ядре он. А проверки в рантайме никуда не деваются, и естественно они не бесплатны. Поэтому и конкуренция с виртуальными машинами.
|5.10, Аноним (6), 12:33, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
получает кучу бабла продавая облачные сервисы типа азура наоборот, заинтересован...
|7.15, Аноним (6), 12:46, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Проверки границ массивов например
Ок, предположим, что в расте они обязательные, постоянные и неотвратимые как налоги.
(хотя если бы в почитали про слайсы, то узнали бы много нового)
А в СИ они нужны?
Что будет если не проверять границы массивов?
Что случится если программы выйдет за эти границы?
По какой-то причине в плюсы добавили .at() (СИшка как обычно отстает в "инновациях").
В компиляторы добавили -Warray-bounds (как раз на этапе компиляции), и -fsanitize=bounds (для рантайма).
Зачем если и так все хорошо работало?
ps вы так и не привели пруфов того, что релизный расткод существенно медленнее чем код на альтернативных языках.
|10.54, Аноним (12), 16:24, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А как ей пользоваться, если остальная библиотека не рассчитана на нее Каждый ра...
|8.32, Аноним (12), 14:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А почему я какие-то пруфы должен приводить Я за всех анонимов должен отвечать ...
|5.14, pepe_watafa (?), 12:39, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"А проверки в рантайме никуда не деваются ..."
Давайте, предметнее, о каких конкретно проверках в рантайме вы ведёте речь?
|6.27, Аноним (3), 13:44, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Индексы это самый известный пример, где производительность меньше. Валидация ввода в стандартной библиотеке, раскрутка стека очень дорогая, какая-то возня юникодом постоянно, переполнение стека ловит и так далее.
|7.56, Володька Драйвер (?), 16:37, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая нахер раскрутка стека в Rust? оО
Обращение по индексу нужно только там где недерменированное обращение к памяти (для которого всегда нужно проверять границу), для детерменированного и тем более линейного обращения, есть итераторы с разовой проверкой инварианта.
|4.45, Аноним (45), 15:23, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>используется кучей серьезных компаний типа клоудфлари, мелкомягкими и амазоном..
Описали половину компаний, который его используют. Кстати, Microslop можно вычеркнуть, у них в редакторе текста почти 500 unsafe, что как бы намекает.
>Я бы сказал что это мейнстримный язык, что думаете?
Думаю нет, потому что вакансий на нем нет. В отличие от мейнстримного C++ например.
|2.8, Аноним (12), 12:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Отладочный код чудовищно медленный, об этом даже в документации bevy сказано, в то время как C++ разрабы даже stl переписывают, так как он недостаточно быстрый в отладочном режиме (EASTL), в расте вот такое вот творится. Тестил демки bevy, там 70 фпс в сцене с кубом было
|3.11, НяшМяш (ok), 12:34, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Отладочный код чудовищно медленный
Отладочный код нужен для отладки. То есть такой, который в асме выглядит ровно так как и написал разработчик. Это в крестах пофигу как там UB выглядят. Но если очень надо и в гугле забанили, то можно компилировать зависимости с оптимизациями. Про это даже в документации раста сказано.
[profile.dev.package."*"]
debug = false
opt-level = 3
|4.13, Аноним (12), 12:36, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В отладочном коде надо полноценно работать и отлаживать, а эти "оптимизации" как раз проверки выкидывают, добро пожаловать в безопасный раст
|5.28, Аноним (3), 13:47, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Именно, даже переполнение целого только в отладочных билдах. Потому и тормозит нещадно, впрочем.
|4.48, Аноним (48), 15:37, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отладочный код нужен для отладки. То есть такой, который в асме выглядит ровно так как и написал разработчик.
Это верно только для Си и частично с большой натяжкой для C++. Для раста это неприменимо совсем потому что писатели на расте ничего не понимают ни в ассемблере, ни в шинах, ни в памяти, ни в регистрах процессора и тд и тп.
|2.46, Аноним (46), 15:28, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
задача сверху в рамках его новой должностной инструкции, а именно "найти применение для Claude"
|1.4, Анонимус11 (?), 12:18, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> неприемлемая для крупных проектов политика Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость
Интересно, а что ждали от языка, у которого еще не было стейбл-релиза? В этом и суть нулевой мажорной версии
|2.20, Аноним (20), 13:06, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Но зачем ведь для этого уже есть Дино?
Пока программисты ̶В̶и̶л̶л̶а̶р̶и̶б̶а̶ Bun героически борются с "политикой Zig в отношении принятия в язык изменений, нарушающих совместимость", программисты В̶и̶л̶л̶а̶б̶а̶д̶ж̶о̶ Deno уже написали запланированный код и пошли отдыхать
|3.39, Аноним (17), 14:17, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но ведь Deno по итогу дикий тормоз и именно поэтому написали Bun.
|4.40, Аноним (40), 14:24, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но ведь Deno по итогу дикий тормоз и именно поэтому написали Bun.
Тормоз или нет, но авторов буна стали напрягать выбрыки Zigʼовцев.
Не очень понятно на что они расчитывали, беря недопиленный язык без поддержки корпорация.
Хотя не исключаю, что это просто "заказ на рекламу" от антропика.
|4.51, Аноним (51), 16:12, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но ведь Deno по итогу дикий тормоз
Но тогда, если верить приведенным в статье значениям перформанса, стандартный ноджээс, который используется не только лишь везде, вообще на месте стоит.
|1.19, Аноним (19), 13:04, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сразу видно, что ИИ и Rust - это раковая опухоль, которая стремится всё пожрать.
|2.55, Аноним (55), 16:27, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы уточнил - опухоль, которую некоторые не очень умные специально взращивают.
|1.24, Шарп (ok), 13:33, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>останется ностальгическим пережитком 2025 и 2026 годов
Автор пишет из 2027 года?
|2.29, Аноним (29), 13:48, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну. Он такими категориями не думает. Он из 3026 вещает. Когда только и может настоящий ИИ появиться.
|2.33, Аноним (6), 14:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему opennet.ru так тормозит. Более 5 сек. обновление странички.
Скорее всего "отключили интернет".
Бедные дарагие маасквичи ноют, что даже телефоны не ловят.
Глупенькие, это же всё ради их же безопасности.
И замедление телеграмма, и отключение ютуба, и всякие истаграмы, роблоксы и прочее.
Думаю чем ближе к дню П, тем будет хуже.
|3.47, Аноним (35), 15:35, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дырявый сетевой сервис (мессенджер) всей сети мешает. Не понимаю почему с ним нянчатся? Без ютуба не скучаю. А прочее - мусор.
|3.49, Аноним (49), 16:09, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мадьярское каммунити говорит что скорее всего хостеру поплохело, т.к. тут он тоже лежал
|2.34, Аноним (35), 14:10, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
opennet.ru живет на FILANCO хостинг. Их сайт тоже крутит круги 30 сек.
|1.37, Аноним (37), 14:14, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А был бы у него изначально спек для ии агента, то сгенерировать имплементацию на любом языке было бы значительно проще.
|1.42, пох. (?), 15:01, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Платформа Bun применяется в продуктах Claude Code
аааа... вот почему это уг не работает на редхатоидах (как, казалось бы, можно КОНСОЛЬНОЙ программе сделать зависимость от версии ведра чтобы она необратимо ломалась на ниправильном-ниправильном? А вот так - собрать тройной bullshit bingo и еще добавить ЫЫ)
|1.57, Аноним (57), 16:39, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>и на текущем этапе весь интерес к проекту сосредоточен на том, чтобы оценить насколько работоспособным получится порт, будет ли он проходить набор тестов основного проекта
Что за глупые игры? Насколько сделают, настолько и получится работоспособным.
>поэтому у Джарреда есть ресурсы для вовлечения в портирование передовых AI-моделей Claude
Так что в итоге будет тестироваться, Rust, порт, Claude или Джарред?
|1.58, уп (?), 16:40, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тем временем на опеннете не было даже новости о релизе Zig 0.16. Это позор.
