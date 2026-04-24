В Rust Coreutils выявлено 113 уязвимостей. В Ubuntu 26.04 возвращены cp, mv и rm из GNU Coreutils

|2.7, Аноним (10), 16:35, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Можно было бы так сказать, если бы для ГНУтых утилит вообще делался какой-то аудит)
А так - только вилами по воде писять.
|3.73, Аноним (73), 17:21, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
Учитывая, что там найдут минимум 10x раз количество ошибок относительно uutils... Страшно за Linux.
|3.75, Аноним (75), 17:22, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
Чел, если ты сегодня впервые услышал это слово - это ещё не значит что до тебя о нём никто не знал
|2.11, Аноним (11), 16:43, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А сколько тут уязвимостей иза расчета буфера и прочих этих, сишных?
|2.98, Аноним (98), 18:10, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Думаешь? Не вижу в списке штатных переполнений буфера и прочих use after free.
|2.123, Аноним (123), 19:11, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Да, в си их было бы 377 ошибок (если бы так же с нуля писАлись по тем же спекам). Причем эти оставшиеся 264 (те, что ошибки с памятью), были бы все критические со скором 8-9-10.
|2.158, Tron is Whistling (?), 21:59, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хуже. Дело таки в C. Там свои хитрые и трудноуловимые дыряшки, но сумма квалификации на единицу разраба на порядок, если не порядки, выше. Поэтому вот такое вот встречается не так часто.
|1.2, Аноним (6), 16:27, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
> большая часть уязвимостей была устранена в выпусках uutils 0.5-0.8 без лишней огласки и пометки связи вносимых исправлений с устранением уязвмостей.
Типичные программисты на безопасном языке.
> Отмечается, что по состоянию на 22 апреля в данных утилитах остаётся не исправлено 8 известных состояний гонки.
Сейчас, конечно же, местные будут отрицать, но изначально они утверждали что раст и от состояния гонки спасает благодаря проверке боровов. А теперь вот уже не спасает и вообще они такого не когда не говорили.
|2.5, px (??), 16:34, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это API-рейс, не рейс между потоками. По сути, это логическая ошибка, а не ошибка синхронизации. Rust не защищает от логических ошибок.
|3.14, Аноним (14), 16:44, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да он ни от чего не защищает. Только опеннет (не связанный с растом) завален новостями об ошибках и в каждом комментарии приходит комментатор который заявляет что "раст от этого не защищает". Спасибо, кэп, если бы защищал то и ошибок бы не было, логично?
|2.8, Витюшка (?), 16:37, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я думаю версия 0.5 или 0.05 или 0.00005 как бы намекает на "гарантии". Сейчас Ubuntu кааааак допилит (нет).
|2.137, Аноним (137), 20:09, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> Сейчас, конечно же, местные будут отрицать, но изначально они утверждали что раст и от состояния гонки спасает благодаря проверке боровов.
В сишном цехе совсем беда, если ты не отличаешь гонку данных от гонки файловой системы.
Или ты казачок засланный?
|2.15, Аноним (15), 16:45, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Наверное написали, но только конпиляхтор, что бы это не значило.
Пы.Сы.
Наброс бггггг ;)
|1.9, Аноним (10), 16:37, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
Судя по описанным ошибкам - большая часть это логические ошибки и/или состояние гонки между API.
> Информация о всех выявленных проблемах уже передана разработчикам uutils и большая часть уязвимостей была устранена
Так чего бухтеть, а?))
|2.21, Аноним (14), 16:48, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
А толку то? Примерно это же и говорили сишники когда раст начали популяризовать. Что язык не безопасный, хотите гарантии используйте предназначенную функциональщину. Что все равно все зависит от разработчика и нет смысла менять шило на устаревшее (уже в момент выхода раст концептуально был сильно устаревшим) мыло. Прошло 10 лет и теперь то что вам говорили десятилетие назад в упрек, вы повторяете как оправдание.
|2.26, Аноним (6), 16:51, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
> Состояние гонки между API
Что ты такое? А состояние гонки между ABI у вас там бывает? Или между cdecl и fastcall?
> Так чего бухтеть, а?))
Так и не бухти
|2.45, Смузихлеб забывший пароль (?), 16:58, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
ещё немного и до анона начнёт смутно доходить, что доходящая до абсурда типизация и прочие "радости" не защищают от логических ошибок, а порой и вовсе их провоцируют посредством перегруженности кода и его громоздкости
ещё чуть-чуть и может оказаться, что даже в случае с жс и тс, последний своей типизацией фактически не решает реальных проблем у программистов уровнем выше начинающих( ибо там скорее лог. ошибки, а не приведение типов ), но ещё и добавляет новых, как и возможностей загадить код
|3.67, Аноним (-), 17:15, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
> ещё немного и до анона начнёт смутно доходить, что доходящая до абсурда типизация и прочие "радости" не защищают от логических ошибок,
Странная логика.
На уровне "раз ремни безопасности не защищают от камаза, а еще и в них могут запуться - то давайте их уберем".
|1.12, Аноним (12), 16:43, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
для честности процесса не сравнили сколько было таких ошибок за все время в coreutils
|2.17, Аноним (17), 16:47, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> для честности процесса не сравнили сколько было таких ошибок за все время в coreutils
Боюсь на этот вопрос ответа нет.
Аудит корутилсов никто не делал, и сомнительно что будут делать.
Максимум натравят какую-то ЫЫшку.
|2.79, Аноним (79), 17:26, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
скорее мы не увидели ещё больше ошибок, т.к. уже рабочий код есть в кортулсах, и можно посмотреть что и как.
|
|2.20, Аноним (17), 16:47, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Выкидывайте этот дырявый uutils.
А это не ты решаешь))
Ну так возьми и напиши.
А то только языком трепаться можешь.
|3.27, Сладкая булочка (?), 16:51, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> А это не ты решаешь))
Чем пользоваться в системе у себя решаю я сам.
> Нужен coreutils на lean4.
Ну так возьми и напиши.
А то только языком трепаться можешь.
Совсем как ты, да?
|+2 +/–
TOCTOTOU — стоило бы догадаться что Rust не спасёт от ошибок этого типа…
а по сути это то что мы ожидаем что в СИСТЕМНОМ софте должно быть вылезано до блеска…
|2.34, Аноним (34), 16:52, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> TOCTOTOU — стоило бы догадаться что Rust не спасёт от ошибок этого типа…
Ты имеешь в виду "отрыть документацию и прочитать ее"?
> а по сути это то что мы ожидаем что в СИСТЕМНОМ софте должно быть вылезано до блеска…
Ты же это не серьезно?
В ядре за 4 месяца этого года нашли почти 900 (почти девятьсот, Карл!) CVEшек.
lists.openwall.net/linux-cve-announce/
При этом ядру уже сколько десятков лет, и сколько туда вливается бабла.
|3.39, Сладкая булочка (?), 16:54, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В ядре за 4 месяца
ЛОЛ. Сравнил переписыаемый хз сколько код утилит с ядром. Ты просто кол-во кода сравни.
|4.50, Аноним (50), 17:02, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты сравни сколько программеров участвует в проекте)
Кроме сильвестра там от силы десяток человек внесли ощутимый вклад в разное время.
Это просто: отрываешь
github.com/torvalds/linux/blob/master/MAINTAINERS
и считаешь.
> хз сколько
А сколько ядро пишется?
Или "вы не понимаете это другое!".
|5.54, Сладкая булочка (?), 17:05, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Кроме сильвестра там от силы десяток человек внесли ощутимый вклад в разное время
Сколько "программистов" нужно, чтобы заменить лампочку?
зы Наоборот одному то проще писать. Ты попробуй сопровождаый код от сотни разрабов.
|4.143, Аноним (123), 20:34, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ЛОЛ. Сравнил переписыаемый хз сколько код утилит с ядром. Ты просто кол-во кода сравни.
ЛОЛ, бОльшая часть кода ядра - это драйвера, бОльшая часть которых шаблонна или нагенерирована (как у видеодрайверов). В отличии от.
|5.147, Сладкая булочка (?), 21:19, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> ЛОЛ. Сравнил переписыаемый хз сколько код утилит с ядром. Ты просто кол-во кода сравни.
> ЛОЛ, бОльшая часть кода ядра - это драйвера, бОльшая часть которых шаблонна
> или нагенерирована (как у видеодрайверов). В отличии от.
Пруфы того, что бОльшая часть нагенерена будут?
|4.139, kusb (?), 20:15, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На си были бы комплексные иррациональные несчётные количества уязвимостей? Исправляя их можно было бы призвать Ктулху?
|5.140, aname (ok), 20:23, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На си были бы комплексные иррациональные несчётные количества уязвимостей? Исправляя их
> можно было бы призвать Ктулху?
Попробуй, узнаешь
|1.40, Жироватт (ok), 16:55, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
БезопасТно, говорили они.
Ваши сишные утилиты никуда не годятся, говорили они
Но тут пришел свежий аудит от компании, на которую видимо давить не стали...или не смогли?
|2.43, Аноним (43), 16:58, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
А есть аудит ГНутых утилит?
Или "мы ошибок не нашли - все пучком"?
> Информация о всех выявленных проблемах уже передана разработчикам uutils и большая часть уязвимостей была устранена
Ошибки исправили.
Новые утилиты из убунты не убрали.
От чего у тебя такая тряска?)
|3.164, Аноним (164), 22:04, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> А есть аудит ГНутых утилит?
Кто знает, не обязательно об этом трубить на кадом углу.
CVE за десятилетия знатно нарепортили. Вот те которые "кучками" по времени скорее всего и относятся к аудиту.
|2.59, Аноним83 (?), 17:08, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В проекте на С:
1. никто не надеется на волшебный компилятор
2. никакие вызовы не скрыты в многоуровневые абстракции. Последнее и крестовиков касается.
|1.66, worldmind (?), 17:15, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Я так понимаю именно поэтому Каноникал и бежит впереди паровоза - пока не начнёшь активно юзать новые тулы и вкладываться в их качество можно десятилетиями ждать пока там всё отполируют, а так побыстрее всё дозреет до нормального уровня.
|2.92, Сладкая булочка (?), 18:03, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> поэтому Каноникал и бежит впереди паровоза
Бежит их техлид, который как раз продвигает идею внедреня раста. Как ты понимаешь, это цель, а за цель положена премия. Все просто. За полом стабильного дистра по головне не погладят, поэтому убунта подняла LTS до 15 лет поддрежки, а сие чудо будут засовывать в non-LTS релизы, чтобы хомяки потестили в бою.
|3.165, Аноним (165), 22:04, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а сие чудо будут засовывать в non-LTS релизы, чтобы хомяки потестили в бою
Ответ неверный, вводящий в заблуждение, попусту ложный и лишённый осмысленного анализа в принципе. Эти утилиты встроены в LTS, уже. Ваша теория разбита в прах. Вопросы?
|1.84, Аноним (84), 17:36, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сразу сказал ещё с первых новостей, что к релизу 26.04 обнаружится гора дыр в uutils. Где, кстати, люди, которые утверждали, как хорошо, быстро и безопасно у них работают uutils на musl вместе с sudo-rs?
|1.87, Аноним (87), 17:41, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
такой цирк и будет всегда. переводом на rust занимаются менее опытные программисты, так что не удивительно, что их код будет хуже по качеству, чем написанные профи много десятилетий тому назад утилиты на С. которые, помимо прочего, прошли проверку временем
|2.168, warlock (??), 22:56, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С чего вы решили, что "код хуже по качеству"? Он как раз, судя по всему, гораздо лучше.
|1.99, Аноним (99), 18:10, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кодовая база порядка 100000 строк.
113 проблем с безопасностью.
Получается где-то 0.1 на 1000 строк.
Перебор.
|1.101, Аноним (101), 18:19, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Снимайте парик, смывайте наколки, идите домой... Большое Вам спасибо. Зачем быть бета-тестером каноникал? Ну, перейдут они на ПО с разрешительными лицензиями, разделят дистрибутив на коммерческий и публичный, в широком смысле слова. Закроют уязвимости и скажут всем, большое спасибо.
|1.102, Аноним (102), 18:19, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Удивительно, а как же проблемы с управлением памятью, почему их не нашли? Неужели раст всё таки работает?
|2.112, Аноним (103), 18:32, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, не работает. Читайте в новости: "большая часть уязвимостей была устранена в выпусках uutils 0.5-0.8 без лишней огласки ", то есть о них просто не сообщили
|1.107, Аноним (103), 18:30, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Наконец-то все прозрели и поняли для чего был создан и продвигается этот пресловутый Rust - для вытеснения кода GNU и GPL-кода из GNU/Linux, а не для повышения надёжности ОС.
|1.114, Аноним (114), 18:33, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я, наверное, тупой, но не понимаю, как в утилитах копирования, перемещения и удаления могут быть такие уязвимости, что пипец-пипец... Моему уму не растяжимо.
|2.115, 2 (?), 18:43, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я как-то вызвал через make '$(RM) -rf $(DIR)\', а DIR забыл указать. Ну и стер весь домашний каталог. Вот такого рода уязвимости: хочешь сделать одно, а выходит совем другое)
|2.119, Аноним (119), 19:02, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> 113 - и это ещё Нейросетями не проверяли!
Откуда такая информация?
Вы работаете в zellic и можете рассказать инсайды?
Или это просто горлопанство)?
ps если посмотреть на их блог, то они прям в нем рекламируют свою LLMку
zellic.io/blog/introducing-v12/
|3.127, Аноним (73), 19:14, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты правда надеешься, что сишник умеет читать? У них от чтения переполнение случается.
|1.117, Аноним (117), 18:51, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>без лишней огласки и пометки связи вносимых исправлений с устранением уязвимостей.
А, ну тогда и асм будет безопасным языком. Они бы еще реальные шел скрипты провели, уверен там в каждом первом по 10 инъекций. Так что смысла от всей этой возни нет.
|1.118, Аноним (118), 19:02, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Представляете что будет, когда на какой-нибудь SystemD ИИшку натравят.
И вправду, страшно за Linux.
|1.120, Другое имя (?), 19:02, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В итоге, пользователи раста продолжают ругать си (язык), а программисты на других языках - пользователей раста (человеков), не понимающих за что.
Аналогично было -лет назад с PHP, когда возмущались не самим языком, а теми, кто стал "web-программистом за 20 занятий".
И да, парсер с обрубанием параметров - не столько ошибка, сколько отсутствие понимания кода как такового. Круто чё.
|1.134, Аноним (134), 19:55, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подождем, когда на gnu coreutils натравят ИИ для поиска уюзвимостей в коде. Тогда сравнить можно будет.
|2.142, Аноним (142), 20:31, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А они не взяли просто исходники гну и переписали на раст? Или с нуля писали?
|2.162, Tron is Whistling (?), 22:01, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подождём, когда на вот это вот безопастное натравят реальные системы анализа, а не поиск совсем уж типовых проблем.
|1.141, Аноним (142), 20:30, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Забавно у них:
uutils coreutils (Rust Coreutils) aims to be a drop-in replacement for the GNU utils. Differences with GNU are treated as bugs.
:)
|2.145, Аноним (145), 21:04, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Баги их не останавливают. Баги - это проблема пользователей, а не их.
|3.146, Аноним (142), 21:17, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, сама формулировка: все различия будут рассматриваться как ошибки :)
|1.150, Аноним (150), 21:32, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А они не могли провести анализ ДО того как включать в дистрибутив эту альфа версию критических утилит? Или спешили куда-то, а старые утилиты устаревали следом за гугл кеш серверами?
|2.151, Аноним (150), 21:33, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как-то до этого не поддерживал общего хейта к канноникалу. Думал ну крупная фирма, много специалистов, может они что-то знают и потому нас туда тянут к светлому будущему.
А они показали полную безграмотность в управлении разработкой дистрибутива.
|2.154, Сладкая булочка (?), 21:42, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А они не могли провести анализ ДО того как включать в дистрибутив
> эту альфа версию критических утилит? Или спешили куда-то, а старые утилиты
> устаревали следом за гугл кеш серверами?
У них (а точнее их техлида, который раст и внедряет) план. Нужно заскочить в lts и след. релиз по дефолту, чтобы хомяки протестили поделку в бою. Он там галочку себе поставит, перед начальством отсчитается, премию получит. Просто почитай его блог.
|1.157, Аноним (163), 21:58, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть те кто пользуется Linux Mint Debian edition? Как там с обновлениями? Чаще чем в Debian?
|
|
|
|2.166, Аноним (166), 22:12, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше сразу дебиан + kde + x11. В Mint Debian edition ничего нет кроме cinammon а он не очень.
|
|
|
|3.170, Чебуратор (?), 22:58, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да кстати, Kde жрет меньше чем Cinnamon, в процессах, в слоях интерфейса.
В Mint, Cinnamon, чисто по моим ощущениям, он кривоват, те не подогнан.
В Kde норм.
Да и Xfce, сейчас жрет больше чем Kde. То что сравнивают Озу, это cache Озу, Kde больше кеширует, но на малом обьеме меньше кеширует. А Xfce меньше кеширует, но то что она мало кеширует ни на что не влияет, Озу освобождается мгновенно. Просто цифры и кажется что круто.
|
|3.171, warlock (??), 22:59, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Mint Debian edition ничего нет кроме cinammon
Там есть всё, что есть в Debian. И ещё Cinnamon. Который кстати очень даже.
|