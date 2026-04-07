Выпуск uutils 0.8, варианта GNU Coreutils на языке Rust

07.04.2026 18:17 (MSK)

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.8.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia.

Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils, procps и acl, а также программ sed и login.

В новой версии Rust Coreutils:

  • Уровень совместимости с эталонным набором тестов GNU Coreutils составил 94.74% (было 94.59%). Успешно выполнено 630 тестов, что на 1 больше, чем в прошлой версии (629). 21 тест завершился неудачей (было 23), а 14 тестов было пропущено (было 13).
  • В утилитах cat, df, wc, tty, tsort, tail, touch, date, mkdir и uucore вместо crate-пакета nix задействован rustix. Сокращён объём unsafe-кода в утилитах hostname, logname, who и nice.
  • Проведены оптимизации производительности утилит dd (+45%), ls, sort, wc, cat, tee, numfmt (+3%) и pr. Сокращён размер исполняемых файлов true, false и echo.
  • В более 70 утилит, включая ls, head, cat, cp, mv, sort и tail, добавлена поддержка сборки в формате WebAssembly и использования интерфейса WASI (WebAssembly System Interface). Подготовлен демонстрационный online-сервис с интерактивным терминалом, в котором можно запускать утилиты uutils.
  • Расширены возможности, устранены проблемы и добавлены недостающие опции для утилит cat, chown, cksum, cp, cut, date, dd, df, env, expand, expr, factor, head, install, ln, ls, mkdir, nice, numfmt, od, pr, sort, split, stdbuf, stty, sync, tee, timeout, touch, tr, true, tsort, tty, wc, yes.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/uutils/core...)
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:24, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    что значит u в uutils?
     
     
  • 2.12, Анонимм (??), 18:40, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ubiquitous utilities

    Оно более кроссплатфоренное в отличии от ГНУ.
    На новом модном языке.
    И не содержит ГНУ-рака.

    В общем - именно то, что нужно сообществу!

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 18:53, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Оно более кроссплатфоренное в отличии от ГНУ.

    Да ну? На XP заведётся? А на haiku?

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 19:16, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Во, вот тому сообществу оно и нужно.
     
  • 3.28, Аноним (28), 19:14, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.29, Аноним (29), 19:16, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 5.45, Аноним (45), 21:19, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.32, Аноним (32), 19:24, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как оно на Android? Всё ещё больно?
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:25, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Супер, останется только запретить писать новый код для ядра на С и полностью начинать заменять его растом.
     
     
  • 2.6, aname (ok), 18:31, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Покажи свои PR на этом направлении
     
     
  • 3.24, Аноним (2), 19:09, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так что уже запретили С комитить в ядро?

    P.S могу я взглянуть на твои PR на сишке в ядро?

     
  • 2.34, Аноним (34), 19:51, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Успешно выполнено 630 тестов, что на 1 больше, чем в прошлой версии

    Видится проблема, что за выпуск смогли сделать всего 1 (один) тест. Это намекает на то, что на языке сабжа очень сложно писать, даже если есть готовые тексты на другом языке. И похоже, что ИИ тут помочь не может, иначе бы так долго не переписывали готовые тексты с такого простого языка, как Си, на язык сабжа.

     

  • 1.3, aname (ok), 18:30, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > 21 тест завершился неудачей

    А зачем выпускают неликвид- полуфабрикат, если оно не работает нормально?

     
     
  • 2.7, пох. (?), 18:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чувак, это вообще regression tests, они не про работу. У гну никогда не было compliance тестов (потому что они у позикса или еще кого-то такого)

     
     
  • 3.9, aname (ok), 18:33, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > они не про работу

    Сообщество™

     
  • 2.35, Аноним (34), 19:53, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А зачем выпускают неликвид

    Ну это примерно как дробный масштаб в вейленде, вроде разрабатывался 18 лет, а оказалось, что не работает и требует сторонних экспериментальных расширений.

     

  • 1.5, пох. (?), 18:31, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > сборки в формате WebAssembly

    в принципе, вам там самое место. Не знаю зачем в браузере запускать хрустоутиль, но видимо кому-то надо.

    И еще вот бинго "windows, фикция и ресдох".

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:46, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > И еще вот бинго "windows, фикция и ресдох".

    Там еще есть поддержка macOS и разных сортов BSD.
    А почему бы и нет? Ну поддерживают всякую маргинальную муть, и что?

    Вон coreutils поддерживают GNU/Hurd. И тут можно поспорить что более нинужна.


     
     
  • 3.26, пох. (?), 19:12, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вон coreutils поддерживают GNU/Hurd. И тут можно поспорить что более нинужна.

    они ненарочно!
    (и вообще, на самом деле это он их поддерживает... ну ты ж хочешь какой-то /bin/ls пока у тебя вообще еле-еле дошло до "загружаетцо ядро но сеть работает только на ne2000 по четным числам високосного года")

     

  • 1.11, Аноним (11), 18:38, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Даже все тесты не работают, а ведь ещё есть различия, которые не в тестах))

    Или кто-то думает прошли тесты == полная эквивалентность?

     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 18:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Или кто-то думает прошли тесты == полная эквивалентность?

    В нормальных системах - да. Просто гнутики даже 100% ковёр не смогли сделать, а их эти почти 700 тестов на такое количество утилит просто ничего толком не проверяют. Даже у нас в шараге на одном только микросервисе 1300 юнит тестов, не считая отдельно интеграционных (их тестировщики пилят).

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:46, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну блин, ты сравнил.
    В вашей шараге люди работают за деньги и заинтересованы, если не в результате, то хотя бы в том, чтобы работу не переделывать.

    А гнутые поделки писали непонятные васяны на отшибись.

     
  • 3.20, 12yoexpert (ok), 18:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    100% далеко не всегда можно сделать
     
  • 3.36, Аноним (34), 19:54, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В нормальных системах - да.

    Но здесь же раст.

     
  • 3.40, Сладкая булочка (?), 20:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Просто гнутики даже 100% ковёр не смогли сделать, а их эти почти 700 тестов на такое количество утилит просто ничего толком не проверяют.

    И пруфы ты, конечно же, готов предоставить?

     
  • 3.41, Сладкая булочка (?), 20:46, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Даже у нас в шараге на одном только микросервисе 1300 юнит тестов, не считая отдельно интеграционных (их тестировщики пилят

    Ну код открой, а мы посмотрим. Ты же смотришь код coreutils и что-то пытаешься даже оценить. А мог и помочь с тестами. Ведь пользуешься.

     
  • 2.14, Анонимм (??), 18:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Или кто-то думает прошли тесты == полная эквивалентность?

    Те кто такое думають, даже не заглядывали в гитхаб)

    Я тут оставлю ссылку
    pixelbeat.org/docs/coreutils-testing.html

     
  • 2.43, Сладкая булочка (?), 20:47, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Или кто-то думает прошли тесты == полная эквивалентность?

    Там еще между версиями раста будет несовместимость поди. Стандарта же нет.

     

  • 1.15, Аноним (15), 18:45, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    главное не забыть что старые иксы не модно, системд база, но Rust при этом плохо. не убирайте ничего лишнего
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 18:48, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы абсолютно правы!
    "Старые иксы" - не модно
    "Системд" - база (вообще-то системный менеджер, но его можно считать базой для многих дистрибутивов),

    "но Rust при этом" - отлично! Многие известные фирмы использую раст в своих программах.

     
  • 2.37, Аноним (37), 20:03, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.46, Аноним (46), 21:21, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько еще заглушек для гарантированного прохождения тестов вне зависимости от фактической работоспособности добавили для "увеличения" совместимости с GNU?
     

